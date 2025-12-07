Elon Musk susţine că Uniunea Europeană ar trebui să fie ”eradicată”
TeleM Iași , 7 decembrie 2025 09:50
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene,... Articolul Elon Musk susţine că Uniunea Europeană ar trebui să fie ”eradicată” apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 15 minute
10:00
Peste 300 de posturi noi în creșe, deblocate de Guvern. Daniel David: „Educația intră în faza de stabilizare” # TeleM Iași
Executivul a dat undă verde pentru peste 300 de posturi noi în creșe, decizie salutată... Articolul Peste 300 de posturi noi în creșe, deblocate de Guvern. Daniel David: „Educația intră în faza de stabilizare” apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
15 decembrie, ultimul termen pentru cererile de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor # TeleM Iași
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primește, până la data de 15 decembrie... Articolul 15 decembrie, ultimul termen pentru cererile de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
09:50
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene,... Articolul Elon Musk susţine că Uniunea Europeană ar trebui să fie ”eradicată” apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Barajul nocturn a avut loc în contextul intensificării convorbirilor, în Europa şi în Statele Unite,... Articolul Noi atacuri cu drone şi rachete lansate de Rusia în centrul Ucrainei apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Începând cu anul 2026, România introduce noi norme de impozitare care vor afecta substanțial proprietățile... Articolul Impozitele pe case și mașini cresc din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
09:40
Sfânta Muceniță Filofteia este prăznuită de biserica ortodoxă în fiecare an, pe 7 decembrie, zi... Articolul Sfânta Muceniță Filofteia 2025: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Comuna Miroslava va avea o nouă centrală fotovoltaică. Noua unitate va fi construită în satul... Articolul Start pentru a doua centrală fotovoltaică la Miroslava apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Primăria Municipiului Iași a demarat strângerea propunerilor din partea cetățenilor pentru constituirea bugetului local pe... Articolul Primăria Iași deschide consultarea publică pentru bugetul local pe 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Echipa Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie categorică pe teren propriu, 6–2 cu CSM... Articolul Cetatea 1932 Suceava a învins clar CSM Vaslui, scor 6–2, în etapa a XVI-a apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Un pensionar din Franța care a donat 750.000 de lire satului său natal a fost... Articolul La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Nervii la stat ne-ar putea costa foarte scump. Românii care ridică tonul, jignesc şi chiar devin agresivi... Articolul Românii care jignesc sau agresează angajați ai statului ar putea plăti amenzi uriașe apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
09:10
Duminică sunt organizate alegeri pentru primarii din București și alte douăsprezece localități din țară. În... Articolul S-au deschis urnele pentru alegerile locale parțiale apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
În această dimineață, în jurul orei 05:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al... Articolul Explozie produsă dimineață într-un bloc din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Accident grav în Târgu-Neamț: un tânăr de 23 de ani, descarcerat și resuscitat la fața locului # TeleM Iași
La data de 6 decembrie a.c., în jurul orei 23:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului... Articolul Accident grav în Târgu-Neamț: un tânăr de 23 de ani, descarcerat și resuscitat la fața locului apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Un grup energetic important din Ucraina s-a deconectat din rețea în urma atacurilor Rusiei de... Articolul Moldelectrica a cerut ajutor de avarie din România apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
19:40
În urma unui apel primit la numărul unic de urgență 112, pompierii militari au fost... Articolul Intervenție pentru degajarea unui arbore în municipiul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Nea Vasile, în vârstă de 74 de ani, din comuna Stănișești, duce singur greutatea anilor.... Articolul Jandarmii băcăuani i‑au adus căldură lui Nea Vasile de 74 de ani apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare... Articolul Cutremur în Vrancea: Magnitudinea seismului, anunțată de INFP apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Puşcaşii marini francezi au deschis focul asupra unor drone care survolau cea mai sensibilă bază... Articolul Militarii francezi au deschis focul asupra unor drone care survolau o bază militară apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Reprezentanții industriei turismului avertizează asupra persistenței recesiunii în domeniu. Numărul voucherelor de vacanță emise în... Articolul Numărul voucherelor de vacanță înregistrează o scădere accentuată apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:10
Structura de protecție construită peste reactorul distrus în accidentul nuclear de la Cernobîl, în Ucraina,... Articolul Pericol nuclear la Cernobîl. Drona a afectat scutul de protecție împotriva radiațiilor apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Pensionarii ieșeni vor primi tichete sociale de Crăciun: 12.000 de beneficiari, carnet de 100 de lei # TeleM Iași
În perioada sărbătorilor de iarnă, circa 12.000 de pensionari ieșeni cu pensii sub 1.800 de... Articolul Pensionarii ieșeni vor primi tichete sociale de Crăciun: 12.000 de beneficiari, carnet de 100 de lei apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
SUA au trimis un „avion de recunoaștere nucleară” pe coasta Rusiei. Care este misiunea avionului? # TeleM Iași
Zborul avionului special a avut loc pe fondul unor noi semnale nucleare de la Moscova... Articolul SUA au trimis un „avion de recunoaștere nucleară” pe coasta Rusiei. Care este misiunea avionului? apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Christmas Festival la Iași: o săptămână de concerte de Crăciun în Holul de Onoare al Palatului Culturii # TeleM Iași
Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, organizează în perioada 8-15 decembrie 2025... Articolul Christmas Festival la Iași: o săptămână de concerte de Crăciun în Holul de Onoare al Palatului Culturii apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Botoșani | Tragedie de Moș Nicolae. Un biciclistde 30 de ani, tată a doi copii, a fost ucis în drum spre casă # TeleM Iași
Un biciclist de doar 30 de ani, tată a doi copii, a fost victima unui... Articolul Botoșani | Tragedie de Moș Nicolae. Un biciclistde 30 de ani, tată a doi copii, a fost ucis în drum spre casă apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Apa de la robinet se scumpește de la 1 ianuarie. Moldova, cea mai afectată de noile tarife # TeleM Iași
În valul scumpirilor, şi apa de la robinet va costa mai mult. La Iași, compania care furnizează... Articolul Apa de la robinet se scumpește de la 1 ianuarie. Moldova, cea mai afectată de noile tarife apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Jandarmii băcăuani au prins două persoane care vindeau parfumuri contrafăcute într-o parcare din oraș # TeleM Iași
Recent, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au depistat două... Articolul Jandarmii băcăuani au prins două persoane care vindeau parfumuri contrafăcute într-o parcare din oraș apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Muzeul de Științele Naturii Suceava intră în reparații capitale în 2026. Investiție de peste 1,5 milioane de euro # TeleM Iași
Muzeul de Științele Naturii de la Suceava va putea intra în reparații capitale anul viitor,... Articolul Muzeul de Științele Naturii Suceava intră în reparații capitale în 2026. Investiție de peste 1,5 milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Agricultura românească, blocată de birocrație. 70% dintre fermieri nu au accesat niciun sprijin în 2025 # TeleM Iași
Doar 30% dintre agricultorii români au reușit în 2025 să acceseze finanțări europene sau naționale,... Articolul Agricultura românească, blocată de birocrație. 70% dintre fermieri nu au accesat niciun sprijin în 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Individul de 70 de ani care seara trecută a înjunghiat mortal un bărbat de 42... Articolul Galați | Autorul crimei din Micro 40 a fost arestat apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Un seism cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, vineri seară, în... Articolul Cutremur în Vaslui, produs noaptea trecută la doar 11 km adâncime apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, începută în 22 noiembrie, se încheie sâmbătă,... Articolul Campania electorală pentru alegerile locale parţiale s-a încheiat apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Primele tensiuni pe A7: șoferii din Vrancea semnalează viteză excesivă și condus agresiv # TeleM Iași
Noua rută rapidă spre Vrancea a devenit motiv de îngrijorare pentru conducători auto, după ce... Articolul Primele tensiuni pe A7: șoferii din Vrancea semnalează viteză excesivă și condus agresiv apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi... Articolul Sfârșit de carieră pentru Sorana Cîrstea: se retrage în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Sfântul Nicolae este considerat cel mai generos sfânt. De aceea, ziua lui de pomenire, 6... Articolul Sfântul Ierarh Nicolae, întruchiparea generozității apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Guvernul a aprobat vineri o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un... Articolul Reformă majoră: 17 companii de stat vizate pentru reorganizare sau lichidare apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar # TeleM Iași
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat ieri ordinul care reglementează temele pentru acasă... Articolul Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar apare prima dată în TeleM Regional.
5 decembrie 2025
21:20
În această seară, în urma unui apel la 112, pompierii ieșeni au intervenit pentru un... Articolul Miros de gaz într-un bloc de pe Aleea Rozelor apare prima dată în TeleM Regional.
19:50
Tragedie în această seară la Costuleni, după ce o femeie, în calitate de pieton, a... Articolul Femeie lovită mortal de o mașină în Costuleni apare prima dată în TeleM Regional.
19:30
Incident grav petrecut în aceasta dupa amiaza după ce un bărbat a căzut în Pasajul... Articolul Un bărbat a căzut în Pasajul Eminescu apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Lucrările la Spital Regional de Urgență din Iași, un proiect esențial pentru întreaga regiune de... Articolul Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Zona Moldovei face un pas semnificativ către o integrare regională mai profundă și o conectivitate... Articolul Zona Moldovei va fi legată la coridorul București-Ruse-Salonic apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au... Articolul O persoană a fost rănită într-un accident produs în Valea Lupului apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Lucrările la Scoala Gimnaziala Daniela Cuciuc din Piatra-Neamț sunt aproape finalizate. Șantierul a fost reluat... Articolul Neamț | Lucrările la Școala Daniela Cuciuc, aproape de finalizare apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Sărbătorile de iarnă se apropie, iar Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași ia măsuri... Articolul DSVSA Iași intensifică controalele înainte de sărbători apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Încă un parc din Iași a fost modernizat în cadrul programului care include 43 de... Articolul Iașul modernizează locurile de joacă pentru copii apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
La Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași a fost inaugurat primul RMN... Articolul RMN Mobil de ultimă generație la Spitalul de Neurochirurgie Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Anul acesta, tramvaiul special decorat cu zeci de animăluțe pictate marchează un an de când... Articolul Tramvaiul responsabilității, apel pentru cățeii fără stăpân apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Primăria Municipiului Suceava a amplasat astăzi primele 10 căsuțe pentru pisicile fără stăpân care trăiesc... Articolul În Suceava au fost amplasate printre blocuri 10 căsuțe pentru pisicile fără stăpân apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Primariță din Teleorman acuzată de DNA că a oferit ajutoare sociale unor persoane apte de muncă # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de... Articolul Primariță din Teleorman acuzată de DNA că a oferit ajutoare sociale unor persoane apte de muncă apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.