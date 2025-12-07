Reguli noi de călătorie în Europa. Controale mai dure la frontieră, sancțiuni pentru turiștii care se poartă urât

17:50

Vicepreşedintele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Maria Grapini, a spus sâmbătă că „nu întotdeauna trebuie să te bucuri că un produs este foarte ieftin dacă nu ai garanția siguranței lui”. Ea a subliniat, la Be EU cu Sabina Iosub, că se introduce, pentru prima dată, taxa de manipulare. „Va rămâne la bugetul Uniunii […] Articolul Taxa de manipulare, pentru prima dată în UE. Maria Grapini: „Va rămâne la buget, dar merge şi către statele membre” apare prima dată în PS News.