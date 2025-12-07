Amendat cu 120 de milioane de euro pentru că permite propaganda extremistă, Elon Musk compară Uniunea Europeană cu „Al Patrulea Reich” printr-o imagine provocatoare
Miliardarul american Elon Musk a stârnit din nou controverse internaționale prin postarea unei imagini șocante pe platforma sa socială X (fostul Twitter), în care compară explicit Uniunea Europeană (UE) cu regimul nazist. Imaginea, care a acumulat deja zeci de mii de vizualizări, arată steagul UE modificat, cu simboluri naziste suprapuse pe jumătate din el, și […]
„Am votat cu gândul la tinerii orașului și la cum va arăta Bucureștiul peste 10-20 de ani”, a declarat după vot candidata SENS, Ana Ciceală # Aktual24
Ana Ciceală, candidata partidului SENS (Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate) la Primăria Generală, a votat duminică dimineață la Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” și a transmis un mesaj centrat pe viitorul pe termen lung al Capitalei. „Am votat în această dimineață cu gândul la copiii și la tinerii orașului nostru, la toți bucureștenii și, mai ales, la […]
Traian Băsescu, după vot: „Sunt îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă, iar alegerile acestea vor rezolva lucrurile” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a votat duminică dimineață la alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei, împreună cu soția sa, și a transmis un mesaj grav de alarmă privind starea țării. „Am venit la vot îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă”, a declarat Băsescu la ieșirea din secție, subliniind că „suntem într-o dezbatere publică extrem […]
Herzog: Respect opinia lui Trump despre grațierea lui Netanyahu, dar Israelul este o țară suverană # Aktual24
Președintele Isaelului, Isaac Herzog a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că, deși respectă opinia președintelui american Donald Trump conform căreia ar trebui să-l grațieze pe premierul Benjamin Netanyahu în cazul său de corupție, Israelul este o țară suverană, iar decizia privind acordarea amnistiei premierului se va baza pe „bunăstarea poporului israelian”, potrivit The Times of […]
„Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început al Bucureștiului”, a afirmat candidatul USR, Cătălin Drulă, la ieșirea din secția de votare # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Generală, Cătălin Drulă, a votat duminică dimineață în curtea Liceului „Tudor Vianu” din Sectorul 1 – școala pe care a absolvit-o – împreună cu cei doi copii ai săi, transmițând un mesaj clar de încredere și mobilizare. „Am votat cu încredere și optimism pentru orașul nostru. Să facem proiectele mari de […]
După ce a lăsat România cu un deficit record, Marcel Ciolacu șterge trecutul: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”, a spus el după ce a votat la Buzău # Aktual24
Fostul premier al României, care a lăsat țara cu un deficit record, dar care acum candidează la președinția Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a votat duminică dimineața. Ca și cum nu ar fi deținut cea mai înaltă funcție executivă în stat, fostul premier a declarat senin că întoarcerea în județul natal reprezintă „cel mai mare […]
Pentru a pune capăt tragediilor rutiere, toate trecerile de pietoni vor fi semaforizate sau supraînălțate – dar șoferii critică măsura # Aktual24
Toate trecerile de pietoni din oraşe vor deveni obligatoriu semaforizate sau supraînălţate, prevede un proiect de lege aflat în dezbatere publică la Ministerul Transporturilor şi Ministerul de Interne. Autorităţile speră că măsura va reduce drastic numărul de victime pe zebră, acolo unde, doar în primele şase luni ale anului, 30 de accidente grave au avut […]
„O să punem Bucureștiul pe primul loc și o să facem dreptate”, a declarat după vot Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR # Aktual24
Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR și PNȚCD în cursa pentru Primăria Generală, a votat duminică dimineață și a transmis următorul mesaj la ieșirea din secția de votare: „Am votat pentru un oraș în care să se poată trăi și să ne permitem să trăim. Am venit cu credință, cu recunoștere pentru tot ceea […]
Ciprian Ciucu, după vot: „Am votat cu inima împăcată pentru integritate. Nu mai plouă, veniți la vot!” # Aktual24
Candidatul PNL la Primăria Generală, Ciprian Ciucu, a votat duminică dimineața, în jurul orei 9:00, într-o secție din Sectorul 6, și a lansat un apel direct către bucureșteni să iasă la urne, profitând că ploaia rece de noapte s-a oprit. „Am votat cu inima împăcată pentru că am făcut tot ce am putut în această […]
Israelul crede că Hamas are indicii despre locul unde s-ar afla cadavrul ultimului ostatic # Aktual24
Hamas și Crucea Roșie urmează să reia căutările sergentului-major Ran Gvili, ultimul cadavru reținut în Fâșie, relatează postul de radio Kan, citat de The Times of Israel. Conform raportului, căutările se desfășoară în cartierul Zeitoun din orașul Gaza, iar Israelul consideră că grupul terorist din Gaza are o pistă cu privire la locația cadavrului. Liderul […]
Nicușor Dan, după ce a votat: „Am pus ștampila pe cineva de care sunt sigur că nu se apropie de corupție și mafia imobiliară” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a votat duminică dimineața, la ora 09:05, într-o secție din Sectorul 2, la alegerile locale parțiale pentru Primăria Generală – primul scrutin în care nu a mai candidat el însuși pentru fotoliul de primar. „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine”, a glumit inițial Nicușor Dan […]
SUA: Agenți mascați ai Patrulei de Frontieră filmați urmărind o femeie până la locuința sa, chiar dacă le-a spus că este cetățean american. Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că agenții „au stabilit că persoana în cauză nu era ținta” # Aktual24
Agenți de imigrație mascați au fost înregistrați săptămâna aceasta urmărind o femeie până la locuința sa din Louisiana, în timpul a ceea ce Departamentul de Securitate Internă numește o „operațiune țintită de aplicare a legilor privind imigrația”. Jacelynn Guzman, în vârstă de 23 de ani, se întorcea acasă joi de la un magazin din Marrero, […]
INSCOP Research și Informat.ro vor prezenta la ora 21:00 rezultatele unui sondaj telefonic de mare acuratețe privind alegerile din București # Aktual24
Exact la închiderea secțiilor de votare, INSCOP Research, în parteneriat cu Informat.ro, va face public sondajul telefonic realizat pe tot parcursul zilei de duminică în rândul bucureștenilor care au votat efectiv la alegerile locale parțiale pentru Primarul General al Municipiului București. Cercetarea nu este un exit-poll clasic (nu se va sta la ieșirea din secții), […]
Netanyahu, întâlnire neanunțată cu fostul premier britanic Blair despre planurile postbelice pentru Gaza # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o întâlnire neanunțată cu fostul prim-ministru britanic Tony Blair în urmă cu aproximativ o săptămână pentru a discuta planurile administrației Trump privind gestionarea postbelică a Fâșiei Gaza, a declarat o sursă familiarizată cu situația pentru The Times of Israel. Blair a colaborat îndeaproape cu Jared Kushner, principalul consilier al […]
America se transformă în Coreea de Nord: Parcurile naționale din SUA nu vor mai putea fi vizitate gratuit de Ziua abolirii sclaviei, ci de ziua de naștere a lui Donald Trump # Aktual24
Administrația parcurilor naționale din Statele Unite se află în centrul unei controverse, după anunțarea noului calendar al zilelor cu acces gratuit pentru anul 2026. Potrivit publicației Axios, National Park Service a eliminat două sărbători importante pentru comunitatea afro-americană — Martin Luther King Jr. Day și Juneteenth — din lista tradițională a zilelor fără taxă de […]
Prezență extrem de slabă la alegerile locale parțiale din București: doar 0,88 % după prima oră, spre deosebire de 1,27 în iunie 2024 # Aktual24
Locuitorii Capitalei par să ignore masiv alegerile locale parțiale organizate duminică în 12 circumscripții (11 din București și una în Ilfov). La o oră de la deschiderea secțiilor de votare, prezența era de doar 0,88 %, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă și citate de News.ro. Concret, doar 15.908 bucureșteni au trecut pragul secțiilor […]
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,0, a lovit, sâmbătă, o zonă îndepărtată din apropierea graniței dintre Alaska și teritoriul canadian Yukon. Nu a existat nicio avertizare de tsunami, iar autoritățile au declarat că nu au fost raportate imediat pagube sau răniți, potrivit The Guardian. Potrivit US Geological Survey, cutremurul s-a produs la aproximativ 370 […]
„Krasnov” a livrat: Kremlinul salută faptul că în noua strategie de securitate a administrației Trump Rusia nu mai este o „amenințare directă” # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat drept „un pas pozitiv” decizia administraţiei Donald Trump de a elimina Rusia de pe lista „ameninţărilor directe” în noua Strategie de Securitate Naţională a Statelor Unite, document de 29 de pagini publicat vineri de Casa Albă. „Considerăm că acesta este un pas pozitiv”, a declarat Peskov […]
Incendiu la un club de noapte din statul indian Goa. Cel puțin 25 de persoane au murit, printre care și turiști străini # Aktual24
Cel puțin 25 de persoane au fost ucise într-un incendiu produs la un club de noapte din Goa, un stat indian popular pentru viața de noapte și turism. Alte peste 50 de persoane au fost rănite și duse la spital. Conform agenției de știri PTI, șeful poliției din Goa, Alok Kumar, a declarat că incendiul […]
Pete Hegseth a susținut un discurs sfidător în care apără atacurile asupra „navelor cu droguri”: Trump are puterea de a întreprinde acțiuni militare „după cum consideră de cuviință” # Aktual24
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat, sâmbătă, atacurile militare americane asupra presupuselor nave ale cartelului drogurilor din Caraibe, argumentând că Donald Trump are puterea de a întreprinde acțiuni militare „după cum consideră de cuviință” și respingând îngrijorările că atacurile încalcă dreptul internațional. Hegseth a vorbit sâmbătă la biblioteca prezidențială Ronald Reagan din Simi […]
Aproximativ 1.000 de protestatari s-au adunat la Tel Aviv. „Nu îndrăzniți să anulați procesul lui Benjamin Netanyahu”, îi transmite președintelui Herzog mama unui soldat ucis de un atac aerian israelian pe când se afla în captivitate # Aktual24
Aproximativ 1.000 de protestatari antiguvernamentali s-au adunat, sâmbătă seară, în Piața Habima din Tel Aviv, inclusiv un grup numeros care a mărșăluit de la intersecția Begin-Kaplan. La Habima sunt reprezentați membri ai unor grupuri activiste disparate. Brothers in Arms, un grup de protest al rezerviștilor, protestează față de inițiativa guvernului de a transforma în lege […]
Gruparea militantă Hamas declară că este gata să predea armele unei autorități palestiniene care să guverneze Gaza, cu o condiție, și anume încetarea controlului militar al armatei israeliene asupra teritoriilor palestiniene. „Armele noastre sunt legate de existența ocupației și a agresiunii. Dacă ocupația se încheie, aceste arme vor fi plasate sub autoritatea statului”, a declarat […]
Africa de Sud va respinge scutirea de vize pentru palestinieni, invocând „abuzuri” din partea actorilor israelieni implicați în eforturile de „emigrare voluntară” din Gaza # Aktual24
Ministerul de Interne din Africa de Sud va anula scutirile de vize pentru deținătorii de pașapoarte palestiniene, invocând „abuzuri deliberate și continue” din partea „actorilor israelieni implicați în eforturile de «emigrare voluntară» pentru rezidenții din Fâșia Gaza”. Într-un comunicat, departamentul spune că scutirea de vize a fost folosită abuziv în două zboruri charter recente, „călătoriile […]
Permierul Qatarului declară că armistițiul din Gaza este incomplet fără „retragerea completă” a Israelului # Aktual24
Premierul Qatarului a avertizat sâmbătă că armistițiul din Fâșia Gaza, încheiat în urmă cu aproape două luni, nu poate fi considerat complet până când forțele israeliene nu se retrag complet în cadrul unui plan de pace susținut de Washington și ONU. Șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a declarat că armistițiul din Gaza a ajuns […]
Doi organizatori ai unui maraton au fost arestați în Iran pentru că au permis femeilor să concureze fără hijab # Aktual24
Doi organizatori ai unui maraton de pe insula Kish au fost arestați pentru că au permis femeilor să concureze fără hijab, a anunțat, sâmbătă, sistemul judiciar iranian. „Doi dintre principalii organizatori ai competiției au fost arestați în baza unor mandate de arestare. Unul dintre cei arestați este un oficial din zona liberă Kish, iar celălalt […]
Turnul Londrei se redeschide după ce patru protestatari au aruncat cu desert în vitrina care adăpostește bijuteriile coroanei # Aktual24
O parte din Turnul Londrei a fost închisă temporar sâmbătă, după ce patru protestatari au aruncat cu mâncare într-o vitrină în care se aflau bijuteriile coroanei, protestând față de inegalitatea din Marea Britanie. Cele patru persoane au fost arestate după acțiunea revendicată de Take Back Power – un grup auto-descris de rezistență civilă non-violentă. Grupul […]
Președintele interimar al Siriei acuză Israelul că se luptă cu „fantome” și exportă crize # Aktual24
Președintele interimar al Siriei a acuzat Israelul că se luptă cu „fantome” și își exportă crizele în alte țări după războiul din Gaza. Comentariile președintelui Ahmed al-Sharaa vin pe fondul atacurilor aeriene și incursiunilor persistente ale armatei israeliene în sudul Siriei, potrivit The Guardian. Sharaa a declarat sâmbătă, la o conferință internațională de la Doha, […]
Peste 60.000 de pinguini africani au murit de foame după ce numărul de sardine a scăzut considerabil # Aktual24
Peste 60.000 de pinguini din coloniile de pe coasta Africii de Sud au murit de foame din cauza dispariției sardinelor, conform unui nou studiu. Peste 95% dintre pinguinii africani din două dintre cele mai importante colonii de reproducere, de pe Insula Dassen și Insula Robben, au murit între 2004 și 2012. Pinguinii au murit probabil […]
Cel puțin 11 persoane, inclusiv un copil de trei ani, și alte peste o duzină rănite, ucise într-un bar din Africa de Sud # Aktual24
Bărbați înarmați au luat cu asalt un hostel din Saulsville, aflat la 18 kilometri de Pretoria, capitala Africii de Sud și au ucis cel puțin 11 persoane, inclusiv un copil de trei ani, și au rănit peste o duzină de alte persoane. Poliția a declarat că a lansat o „vânătoare de oameni” pentru trei persoane […]
Afacere mare pentru Franța: Kazahstanul cumpără 25 de avioane Airbus A320neo, cu opțiunea de a extinde comanda cu încă 25 # Aktual24
Kazahstanul și Airbus au ajuns la un acord privind furnizarea de aeronave A320neo, extinzând cooperarea în domeniul aviației, transmite agenția Qazinform, citând Ministerul Transporturilor din Kazahstan. În cadrul reuniunii Consiliului de Afaceri Kazahstan–Franța și al celei de-a XVI-a sesiuni a Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Comercială și Economică, desfășurate la Paris, a participat Talgat Lastayev, vice-ministrul […]
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat sâmbătă că a suspendat din nou operaţiunile din cauza apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian, acesta fiind cel mai recent astfel de incident din ultimele luni, informează Reuters, citată de Agerpres. Statul baltic, membru al NATO şi al Uniunii Europene, acuză de mult timp ţara vecină […]
Orban îi sperie din nou pe unguri că vine războiul în Europa ca să scoată voturi: ”Cei din Occident vor să facă bani din război” # Aktual24
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi ”ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi”, a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru), transmite MTI. ”Tipul de guvern pe care îl vom avea în 2026 va însemna soarta noastră cu privire la război. Dacă vom avea […]
Dezvăluire majoră: Anca Alexandrescu, locotenent-colonel. Un minister confirmă: ”I s-a acordat gradul de locotenent-colonel în rezervă în luna octombrie a anului 2010” # Aktual24
Anca Alexandrescu a primit gradul de locotenent-colonel al Armatei Române în anul 2010, potrivit unui răspuns oficial transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN) jurnaliștilor de la Captura. Încadrarea a avut loc în perioada în care instituția era condusă de Gabriel Oprea, moment marcat de avansări în sistemul militar ale unor personalități din politică, mass-media, sport […]
Trăim într-o lume în care aerul devine tot mai greu de respirat, verile mai fierbinți, iar resursele naturale mai fragile. În mijlocul acestei crize globale, energia verde nu mai este un moft, ci o necesitate urgentă. Este una dintre puținele soluții reale care pot schimba direcția în care se îndreaptă planeta. Ce este energia verde […]
Ce este inteligența artificială? Inteligența artificială este una dintre cele mai transformatoare tehnologii din timpurile moderne. De asemenea, este una dintre cele mai rapide întreruperi tehnologice de până acum. Dar ce este IA, de fapt și ce face pentru afaceri? Termenul de inteligență artificială își are originea în 1956, la o conferință științifică la Colegiul […]
Statele Unite au îndemnat mai multe state europene să se opună planului UE de a folosi activele rusești înghețate pentru un împrumut destinat Ucrainei # Aktual24
Statele Unite au făcut lobby pe lângă mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru a bloca planul UE de a utiliza activele înghețate ale Băncii Centrale Ruse pentru garantarea unui împrumut destinat sprijinirii Ucrainei, potrivit unor diplomați europeni citați sub anonimat. Oficialii americani au argumentat în discuțiile cu mai multe capitale europene că aceste […]
Platforma realizată de Informat.ro și specialiștii de la Quickdata va oferi duminică date în timp real privind alegerile pentru Primăria Capitalei # Aktual24
Informat.ro va pune la dispoziția cititorilor, duminică, date actualizate în timp real privind prezența la urne la alegerile locale parțiale pentru desemnarea noului Primar al Municipiului București. Pentru acest scrutin, platforma realizată împreună cu specialiștii de la Quickdata oferă monitorizare minut cu minut a participării la vot. Utilizatorii pot consulta nu doar datele generale de […]
Ce sunt antibioticele? Antibioticele sunt medicamente utilizate pentru a trata infecțiile cauzate de bacterii și anumiți paraziți. Ele nu funcționează împotriva infecțiilor virale precum răceala sau gripa. De obicei, sistemul imunitar poate elimina bacteriile înainte ca ele să se înmulțească și să provoace simptome. Celulele albe din sânge (leucocite) atacă bacteriile dăunătoare – chiar dacă […]
Cum privesc analiștii ruși discuțiile de pace conduse de SUA: ”Sistemul din Rusia este construit pe ideea unui război nesfârșit, pentru consolidarea elitelor/ Putin urmărește schimbarea întregii structuri de securitate din Europa de Est” # Aktual24
Discuțiile de pace mediate de Statele Unite în conflictul dintre Rusia și Ucraina generează reacții contrastante în rândul analiștilor și cetățenilor ruși. În timp ce o parte a opiniei publice consideră că Kievul blochează încheierea unui acord, alți observatori afirmă că președintele Vladimir Putin urmărește obiective maximaliste, ce depășesc cadrul strict al războiului din Ucraina. […]
Comandantul unității de români ”Getica” din Ucraina, replică pentru Moscova. Maria Zaharova anunțase că Rusia îi va vâna pe românii din ”Getica” – VIDEO # Aktual24
Grupul Român de luptă „Getica” reacționează tăios la declarațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, referitoare la implicarea unor cetățeni români și moldoveni în acțiuni militare din Ucraina. În cadrul unui briefing susținut la Sankt Petersburg pe 4 decembrie, Zaharova a acuzat membri ai grupului „Getica” că ar fi […]
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media, informează DPA, citată de Agerpres. ”Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată şi suveranitatea ar trebui să se întoarcă la […]
Un câine și-a salvat stăpânul de la incendiu în Germania. Flacările i-au cuprins apartamentul # Aktual24
Un bărbat care dormea a fost trezit la timp de câinele său şi a reuşit să scape de flăcările care îi cuprinseseră apartamentul din nordul Germaniei, a anunţat poliţia sâmbătă, transmite agenţia DPA, citată de Agerpres. Datorită animalului său de companie, bărbatul în vârstă de 44 de ani a reuşit să se salveze din apartamentul […]
Energia regenerabilă este o formă de energie verde, prietenoasă cu mediul înconjurător, care provine din surse naturale ce sunt fie inepuizabile, fie se pot reînnoi în mod constant, de-a lungul timpului. Pe un fond din ce în ce mai vizibil de schimbări climatice extreme și de poluare, este necesară utilizarea energiei verzi. De exemplu, sursele […]
Razboiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns în Africa de Vest. Un petrolier a fost aruncat în aer în apropiere de Senegal # Aktual24
Un petrolier turcesc care vizitase recent un port rusesc a fost grav avariat de o serie de explozii produse joi, în apropierea coastelor Senegalului. Deși Kievul nu a revendicat atacul, incidentul are loc în contextul unei campanii extinse asupra navelor acuzate că fac parte din „flota din umbră” a Rusiei, alimentând suspiciuni că războiul ar […]
Nicolas Sarkozy, despre viața de deținut: ”Am fost frapat de absenţa oricărei culori. Griul domina totul, devora totul” # Aktual24
Cu doar câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, „Le journal d’un prisonnier” (Jurnalul unui prizonier – n.r.), fostul preşedinte francez (2007-2012) Nicolas Sarkozy, condamnat în cazul finanţării cu bani libieni a campaniei sale prezidenţiale, a dezvăluit sâmbătă detalii despre cele trei săptămâni petrecute în detenţie, relatează AFP. „Am fost frapat de absenţa oricărei culori. […]
Marina suedeză întâlnește submarine rusești „aproape săptămânal”. Stockholm avertizează că prezența Moscovei ar putea crește # Aktual24
Marina suedeză se confruntă „aproape săptămânal” cu submarine rusești în Marea Baltică și se pregătește pentru o intensificare a activității acestora în cazul unui armistițiu sau încetări a focului în războiul din Ucraina, a declarat șeful operațiunilor navale, căpitanul Marko Petkovic. Potrivit acestuia, Moscova „își consolidează continuu” prezența în regiune, iar observarea navelor rusești a […]
China a lansat Long March-8A. Racheta are o lungime de 50,5 metri şi o greutate la decolare de 371 de tone # Aktual24
China a lansat sâmbătă o rachetă purtătoare Long March-8A, din provincia insulară sudică Hainan, trimiţând în spaţiu un grup de sateliţi pentru internet, transmite agenţia Xinhua, citată de Agerpres. Racheta a decolat la ora locală 15:53 de la baza pentru lansări comerciale din Hainan. Încărcătura, al 14-lea grup de sateliţi pentru internet, a fost plasată […]
Scurgere de gaze la școala la care urmează să voteze președintele Nicușor Dan. Incidentul a fost anunțat de jandarmul de pază # Aktual24
Jandarmul aflat de pază la școala din București la care urmează să voteze, duminică, președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că simte miros de gaze. ”La data de 06.12.2025, în jurul orei 10:35, structurile de intervenție au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secțiile de votare nr. 884 – 890, […]
Caramitru: „Georgescu a fost eliminat din orice schemă. Curentul suveranist a fost preluat de PSD” # Aktual24
Finanțistul Andrei Caramitru afirmă că mișcarea suveranistă din România ar fi fost preluată și controlată de „fosți pesediști”, susținând că actuala structură a AUR se aseamănă tot mai mult cu PSD-ul anilor 2000. Caramitru declară într-o postare pe Facebook că „Guru Mesia” – referire la Călin Georgescu – ar fi fost „eliminat din orice schemă”, […]
Elena Lasconi, la un an după anularea scrutinului prezidențial: „Democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani” # Aktual24
Elena Lasconi, fostă finalistă la prezidențialele din 2024, afirmă într-un mesaj publicat sâmbătă că s-a împlinit un an de la momentul în care, în opinia sa, democrația din România „a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani”. Lasconi susține că efectele anulării scrutinului se resimt profund în societate. „Un popor şi mai […]
