Ion Cristoiu: Nu mă interesează alegerile de azi. Nici ca simplu cetățean, nici ca jurnalist!

Cetățenii români care au deja carte de identitate electronică vor avea parte de o experiență mult mai simplificată la alegeri, fără a mai fi nevoie să prezinte un document suplimentar care să ateste domiciliul sau reședința. Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat că această modificare, aplicată de la ultimele scrutinuri, vine în sprijinul alegătorilor și reduce […]