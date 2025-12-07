Anca Alexandrescu: Am votat pentru un Bucureşti în care să se poată trăi
Financial Intelligence, 7 decembrie 2025 10:50
Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti "în care să se […]
Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti "în care să se […]
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că […]
Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti # Financial Intelligence
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, duminică, la ieşirea la urne, că a votat cu […]
Nicuşor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident şi pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a […]
Ciceală: Am votat pentru bucureşteni şi cum va arăta oraşul nostru pentru viitor # Financial Intelligence
Candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ana-Maria Ciceală, a declarat că a votat duminică pentru […]
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a declarat că a votat duminică "pentru […]
Un diplomat american de rang înalt consideră că politicile UE sunt dăunătoare pentru parteneriatul transatlantic # Financial Intelligence
O amendă de 140 de milioane de dolari aplicată platformei de socializare a magnatului tehnologic Elon Musk subliniază […]
Ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat duminica aceasta că avioane militare chineze şi-au "blocat" radarul asupra […]
Dispariția „amenințării ruse” din strategia de securitate națională a SUA este un lucru pozitiv — Kremlin # Financial Intelligence
Mesajele transmise de administrația președintelui american Donald Trump cu privire la relațiile dintre Rusia și SUA diferă de […]
Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, avertizează că Europa are o „adevărată problemă” # Financial Intelligence
Directorul general al JPMorgan Chase & Co. (JPM), Jamie Dimon, a criticat birocrația lentă din Europa, avertizând că […]
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a îndemnat sâmbătă pe omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, în timpul unei conversaţii […]
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor „avarii punctuale”, la 24 de ore de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării # Financial Intelligence
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, […]
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfăşurate la Miami, s-au încheiat. Chestiunile referitoare la garanţiile de securitate şi teritoriile, încă nesoluţionate # Financial Intelligence
Discuţiile dintre negociatorii americani şi ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat în acest […]
S-au deschis secțiile de votare în Capitală; bucureștenii își aleg viitorul primar general # Financial Intelligence
Secțiile de vot organizate pe raza municipiului București s-au deschis, duminică dimineața, la ora 7:00. Bucureștenii sunt așteptați […]
Zece reprezentanți ai unor partide politice și șapte independenți, unul susținut de o alianță, au intrat în competiția […]
Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv, pe următoarele câteva ore # Financial Intelligence
Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv, pe următoarele câteva ore, a transmis compania acum câteva […]
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în […]
Cristian Ciaușu, câștigătorul “Românii au talent”, a deschis Gala Financial Intelligence 2025; Mihail Bădiceanu și Georgiana Filip au adus poezie prin dans (VIDEO) # Financial Intelligence
Cristian Ciaușu, câștigătorul "Românii au talent", a deschis, cu naiul său, Gala Financial Intelligence Awards, ediția a VIII-a, […]
Putin afirmă că Rusia este pregătită să furnizeze combustibil „fără întrerupere” către India; Putin: “SUA încă cumpără combustibil nuclear de la Rusia pentru propriile centrale nucleare, de ce India nu ar trebui să aibă același privilegiu?” # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită să furnizeze „livrări neîntrerupte" de combustibil către India, […]
Trump își dezvăluie disprețul față de Europa într-un nou plan de securitate națională – CNN # Financial Intelligence
„America singură" ar putea fi cea mai simplă sinteză a noii Strategii de securitate națională a Casei Albe, […]
Ritmul activității economice mondiale, în ușoară decelerare în noiembrie (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Economia mondială a continuat să crească în luna noiembrie, dar cu un ritm în ușoară […]
Centrala nucleară din Zaporozhye a rămas fără alimentare externă cu energie electrică timp de câteva ore în timpul nopții # Financial Intelligence
Motivele deconectării de la sursele externe de energie electrică sunt în curs de investigare, potrivit unei declarații publicate […]
Agenția nucleară ONU afirmă că scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost avariat # Financial Intelligence
Un scut protector la centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina, devastată de război, construit pentru a conține […]
LocaleParţialePMB2025/ S-a încheiat campania; este interzisă continuarea propagandei electorale # Financial Intelligence
Campania pentru Primăria Capitalei, începută pe 22 noiembrie, s-a încheiat sâmbătă, la ora 7:00, fiind interzisă din acest […]
SUA stabilește termenul limită 2027 pentru apărarea NATO condusă de Europa (Reuters) # Financial Intelligence
SUA ar putea să se retragă din unele mecanisme de planificare ale NATO dacă nu sunt satisfăcute de […]
Deltamed lansează o platformă de training online pentru personalul din medicina de urgență: „Formarea continuă și disponibilitatea informației oriunde și oricând sunt factori esențiali în misiunea de a salva vieți” # Financial Intelligence
Deltamed, producătorul român de ambulanțe și echipamente medicale specializate, a lansat Academia Deltamed (https://academia.deltamed.ro), o platformă online/digitală creată […]
UE şi G7 analizează interzicerea serviciilor maritime pentru exporturile de petrol rusesc şi eliminarea plafonului de preţ # Financial Intelligence
Grupul statelor puternic industrializate (G7) şi Uniunea Europeană poartă discuţii privind înlocuirea plafonului de preţ la exporturile de […]
Laurenţiu Nicolae Cazan, numit preşedinte al Consiliului de Administraţie al Nuclearelectrica # Financial Intelligence
Laurenţiu Nicolae Cazan a fost numit, vineri, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Nuclearelectrica, potrivit unui raport publicat […]
Compania Națională Aeroporturi București vrea să răscumpere participația Fondului Proprietatea – un buyback strategic și un test major de guvernanță (Gabriel Grădinescu) # Financial Intelligence
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF Anunțul potrivit căruia Compania Națională Aeroporturi București intenționează să își răscumpere propriile […]
Nu ne confruntăm cu o bulă AI dar bursele ar putea înregistra corecţii (şeful grupului sud-coreean SK) # Financial Intelligence
Acţiunile companiilor din domeniul inteligenţei artificiale (AI) s-ar putea confrunta cu presiuni după ce au crescut prea rapid […]
Ivan: Centrala electrică Brazi a fost repornită şi începe să injecteze în SEN 300 de megawaţi # Financial Intelligence
Centrala electrică Brazi a fost repornită, vineri dimineaţa, după două zile şi jumătate de întrerupere a activităţii, şi […]
ANCOM: Deciziile CE faţă de platformele X şi TikTok reprezintă paşi importanţi în consolidarea unui mediu online sigur în UE # Financial Intelligence
Decizia Comisiei Europene (CE) de a sancţiona platforma X pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă prevăzute de Regulamentul privind […]
ASF şi CNOS,parteneriat strategic pentru promovarea educaţiei financiare în rândul sportivilor de performanţă de peste Prut # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv (CNOS) din Republica Moldova au încheiat vineri […]
Raiffeisen Bank România,parte din sindicatul bancar care a finanţat grupul Iulius cu 305 milioane de euro # Financial Intelligence
Raiffeisen Bank România şi Raiffeisen Bank International fac parte din sindicatul bancar care a acordat o finanţare în […]
Preţurile la electricitate scad în Germania graţie producţiei record de energie eoliană # Financial Intelligence
Producţia de energie eoliană a Germaniei este prognozată să atingă un nivel record la începutul săptămânii viitoare, ceea […]
România în Uniunea Europeană – examen de maturitate la 18 ani de la aderare (Europuls) # Financial Intelligence
De Alexandra Cîrjă și Tana Foarfă, Europuls Există momente în istoria unei țări când o ușă se deschide […]
Reţeaua de socializare X amendată cu 120 de milioane de euro de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro reţelei de socializare X […]
Vasile Pușcaș: Aderarea la Uniunea Europeană a fost o oportunitate extraordinară pentru România (VIDEO EXCLUSIV) # Financial Intelligence
Aderarea la Uniunea Europeană a fost o oportunitate extraordinară pentru România, a transmis Vasile Pușcaș, Negociator Șef al […]
Consolidarea națiunilor sănătoase din Europa Centrală, de Est și de Sud prin legături comerciale, vânzări de arme, colaborare politică și schimburi culturale și educaționale – prioritate a SUA din Strategia de securitate națională # Financial Intelligence
"Europa continentală a pierdut din ponderea în PIB-ul global – de la 25% în 1990 la 14% în […]
Ministerul Finanțelor lansează ultima ediție FIDELIS din 2025: Dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, […]
Economia României a urcat, în primele nouă luni, cu 0,8% pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier # Financial Intelligence
Economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută şi […]
Charles Michel: UE trebuie să fie mai rezistentă, mai influentă și mai stăpână pe destinul nostru; prea mult timp UE a fost dependentă de China pentru bunuri ieftine, de Rusia pentru energie ieftină și de SUA pentru securitate ieftină (VIDEO EXCLUSIV) # Financial Intelligence
"În Europa, uneori suferim de ceea ce eu numesc întârziere cognitivă. Întârzierea cognitivă apare atunci când ne confruntăm […]
Putin a autorizat otrăvirea cu Novichok a fostului spion rus Skripal în 2018, potrivit unei anchete britanice # Financial Intelligence
Novichok a fost folosit pentru otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale Dawn Sturgess a […]
Cea mai mare fabrică de metale rare din Europa, situată la granița cu Rusia # Financial Intelligence
Cea mai mare fabrică de metale rare din Europa își intensifică producția de magneți, ca parte a eforturilor […]
Europa avertizează Kievul să nu încheie acorduri cu Moscova fără garanții de securitate din partea SUA — WSJ # Financial Intelligence
Mesajul a fost transmis în cadrul unei convorbiri telefonice din 1 decembrie între Vladimir Zelensky și liderii europeni, […]
China a declarat că este deschisă să importe mai multe produse din Franța. Xi a solicitat un „mediu […]
Președintele SUA, Donald Trump: Conflictul din Ucraina va fi soluționat în cele din urmă # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că conflictul din Ucraina va fi soluționat în cele din urmă și că […]
Polonia obţine acces la sistemul de comunicaţii militare prin satelit al SUA # Financial Intelligence
Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, şi ambasadorul SUA la Varşovia, Thomas Rose, au semnat joi un acord […]
UE deschide o investigaţie antitrust împotriva Meta privind politica WhatsApp pentru accesul furnizorilor de inteligenţă artificială # Financial Intelligence
Comisia Europeană a deschis o investigaţie antitrust împotriva Meta, vizând politica WhatsApp privind accesul furnizorilor de inteligenţă artificială, […]
Austria va folosi 584 de milioane de dolari din rezervele companiilor de stat pentru a reduce costurile cu energia # Financial Intelligence
Guvernul austriac a anunţat joi un pachet de 500 de milioane de euro destinat diminuării facturilor la energie […]
