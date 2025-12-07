Incident la o secţie de vot din Constanţa. Bărbat, prins în timp ce fotografia buletinul de vot

16:10

Observatornews.ro te poartă într-o călătorie prin cele mai spectaculoase târguri de Crăciun organizate în această iarnă. Vei afla cum poți să te distrezi, prețurile cazărilor și ponturi pentru a nu arunca banii pe fereastră. Prima oprire o facem la mult discutatul târg de la Craiova. Un început de drum deloc întâmplător. Într-un sondaj făcut de European Best Destinations, târgul din Bănie a câștigat titlul de cel mai frumos de pe continent, cu 140.000 de voturi.