Sergio Ramos a anunţat că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey
News.ro, 7 decembrie 2025 11:20
Sergio Ramos a anunţat, sâmbătă, la televiziunea mexicană că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey în 2026, club la care a venit în februarie.
• • •
Acum 30 minute
11:30
Bistriţa-Năsăud: Trei tinere au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut de la o înălţime de peste şapte metri în albia unui râu # News.ro
Trei tinere de 17 şi 18 ani au fost rănite, duminică dimineaţă, într-un accident rutier în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce maşina în care se aflau a căzut de la peste şapte metri în albia râului Anieş.
11:30
Celulele canceroase trăiesc într-un mediu ostil, cu puţin oxigen şi resurse limitate, dar reuşesc totuşi să se adapteze şi să crească. Un nou studiu arată că ele pot schimba rapid modul în care îşi folosesc genele atunci când sunt supuse stresului, activând programe de supravieţuire care le fac mai rezistente şi mai agresive.
11:30
Maramureş: Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a distrus dispozitivul de monitorizare electronică şi a încălcat ordinul de protecţie / El nu avea voie să se apropie de o femeie de 74 de ani şi de locuinţa acesteia # News.ro
Un bărbat de 48 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Maramureş, pentru 24 de ore, după ce a încălcat ordinul de protecţie şi s-a apropiat de o femeie de 74 de ani şi de locuinţa acestuia, deşi îi era interzis acest lucru. De asemenea, el este acuzat şi că a distrus dispozitivul de monitorizare electronică.
11:20
Sergio Ramos a anunţat, sâmbătă, la televiziunea mexicană că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey în 2026, club la care a venit în februarie.
Acum o oră
11:10
Neamţ - Un şofer beat şi fără permis, care nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a fugit apoi abandonând maşina în albia unui râu, a fost reţinut - FOTO # News.ro
Un şofer beat şi fără permis, care nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a fugit apoi, abandonând maşina în albia unui râu, a fost reţinut pentru 24 de ore. Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare, din judeţul Neamţ, fuseseră sesizaţi că autoturismul condus de acesta se deplasează haotic, punând în pericol mai multe persoane.
11:10
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă” # News.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipele sale se află în Ucraina de la începutul lunii decembrie pentru a evalua siguranţa nucleară şi au constatat că structura în formă de arc de la Cernobîl şi-a pierdut „funcţiile primare de siguranţă” în urma unui bombardament din februarie.
11:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Liderul PSD Buzău, după ce a votat pentru preşedintele CJ: Am votat pentru întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani de zile - FOTO # News.ro
Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a declarat duminică, după ce a votat pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, la o secţie amenajată în municipiul Buzău, că a votat pentru ”întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani. Totodată, Lungu a menţionat că prezenţa la urne în judeţul Buzău este scăzută, fapt care fusese anticipat de social democraţi.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciprian Ciucu: Am votat pentru integritate / Îi chem pe oameni să îşi exprime votul / Pledoarie pentru votul în două tururi - FOTO # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că a votat pentru integritate şi cu inima împăcată că a făcut tot ce a depins de el în această campanie. El i-a îndemnat pe alegători să vină să îşi exprime votul.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Primarul Buzăului, Constantin Toma, după votul pentru şefia CJ: Nu pot spune cu cine am votat. Bănuiţi. Trebuie să mergem înainte / Ce au declarat candidaţii - FOTO # News.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a venit duminică la urne însoţit de soţia sa şi de Marcel Ciolacu, candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău. După vot, Toma a declarat că şi-a exprimat opţiunea pentru „continuitate”, subliniind rolul important al municipiului în economia judeţului.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei - FOTO # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a afirmat că a votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei şi să fie făcute proiectele mari de care oraşul are nevoie.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Marcel Ciolacu, candidat la funcţia de preşedinte al CJ Buzău: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă" - FOTO # News.ro
Marcel Ciolacu, candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a mers duminică la vot la o secţie amenajată într-o şcoală din municipiu, fiind însoţit de primarul Constantin Toma şi de mai mulţi lideri PSD din judeţ. După ce şi-a exercitat votul, Ciolacu a spus că a facut cel mai mare pas din cariera sa politică, alegând să revină acasă.
Acum 2 ore
10:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Nicuşor Dan: Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie/ Îi îndemn pe bucureşteni să iasă la vot, indiferent de opţiunile pe care le au / Ce au declarat Ciucu, Drulă şi Ciceală după vot # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a votat pentru cineva de care să fie sigur ”că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară” despre care a menţionat că este extrem de tentantă la Primăria Capitalei.El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia. Preşedintele a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.
10:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Silviu Iordache, candidat independent la şefia CJ Buzău: Am votat plin de speranţă, am votat pentru schimbare, pentru că de prea mulţi ani avem politicieni, preşedinţi de CJ care se gândesc mai mult la propriul buzunar - FOTO # News.ro
Silviu Iordache, candidat independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a votat duminică declarând că îşi exprimă opţiunea „plin de speranţă” şi „pentru schimbare”. El a criticat modul în care, în opinia sa, au fost conduse până acum consiliile judeţene.
10:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ana Ciceală: Am votat în dimineaţa aceasta cu gândul la copiii oraşului nostru, la tinerii oraşului nostru, la toţi bucureştenii şi la cum va arăta oraşul nostru pentru viitor # News.ro
Candidatul SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a afirmat că a votat cu gândul la cetăţenii din Bucureşti şi la modul în care va arăta oraşul în viitor. Ea a precizat că oamenii s-au obişnuit să îşi trăiască vieţile pe de o zi pe alta, cu capul în pământ, fără să se mai gândească la modul în care ar putea construi viitorul.
10:20
10:20
10:20
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor” - Salah, supărat după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă la Liverpool # News.ro
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor”, a declarat atacantul vedetă al echipei Liverpool, Mohamed Salah, după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă, sâmbătă, la Leeds (3-3).
10:10
10:10
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus/ Japonia afirmă că avioanele chineze au îndreaptat radarul de armament către avioanele japoneze # News.ro
China şi Rusia au organizat la începutul lunii decembrie cea de-a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus, a anunţat sâmbătă seara Ministerul Apărării din China. Duminică, Japonia a declarat că avioanele de vânătoare chineze au îndreptat radarul de control al focului către avioanele militare japoneze în două incidente „periculoase” în apropierea insulelor Okinawa din Japonia, o afirmaţie negată de Beijing, conform Reuters.
10:10
ANPC a controlat târgurile de Crăciun din întreaga ţară şi a dat amenzi de aproape 200.000 de lei / Printre nereguli: condiţii necorespunzătoare de depozitare, lipsa afişării preţurilor, produse alimentare fără elemente de identificare # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat târguri de Crăciun din întreaga ţară şi au descoperit mai multe nereguli, printre care: condiţii necorespunzătoare de depozitare, lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori, vânzarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, absenţa traducerilor în limba română. Pentru deficienţele constatate au fost date amenzi de aproape 200.000 de lei.
10:00
Acum 4 ore
09:30
09:30
Regele Charles şi regina Camilla au ales portretul lor de la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
09:30
09:20
Alexi Lalas, mesaj pentru tricolori după anunţarea programului oficial al CM 2026: „Sper să fiţi vara viitoare aici” # News.ro
Fostul internaţional american Alexi Lalas, ajuns la 55 de ani, a fost prezent la evenimentul oficial de anunţare a programului turneului final al Cupei Mondiale din 2026, găzduit de hotelul Capital Hilton din Washington D.C.
09:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a votat la primele ore ale dimineţii în Chiojdu: „Azi am votat pentru Buzău” # News.ro
Candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă Avrămescu, a votat duminică, în satul Poieniţele, comuna Chiojdu, ,localitatea unde a copilărit, el spunând că a votat cu speranţă, pentru Buzău.
09:00
Cancelarul german Friedrich Merz a asigurat sâmbătă Israelul de sprijinul „neschimbat” al ţării sale, cu ocazia primei sale vizite la Ierusalim de la preluarea funcţiei, menită să aprofundeze relaţia privilegiată dintre Berlin şi statul evreu după câteva tensiuni, conform AFP.
08:40
Jane Fonda califică achiziţia Netflix-Warner Bros. drept „o tranzacţie comercială catastrofală” care „ameninţă întreaga industrie a divertismentului” # News.ro
Jane Fonda s-a pronunţat împotriva deciziei cutremurătoare a Netflix de a achiziţiona Warner Bros. Discovery, calificând tranzacţia de 82,7 miliarde de dolari drept o evoluţie „catastrofală” care ameninţă să „distrugă industria noastră creativă”, potrivit Variety.
08:40
De la ”defectul Icarus” la panouri defecte: Airbus plăteşte preţul dependenţei de un singur model de avion # News.ro
Săptămâna aceasta, Airbus a primit un avertisment dur că nici cel mai livrat avion din lume, A320, nu este imun la probleme care pot varia de la efectul erupţiilor solare asupra software-ului la defecte de metal, relatează Reuters.
08:30
08:20
08:20
În cruciada sa împotriva „dezinformării”, preşedintele francez Emmanuel Macron este acuzat de mass-media conservatoare, de dreapta şi de extrema dreaptă că îngrădeşte libertatea de exprimare şi că se îndreaptă spre „derapaje autoritare”, la 18 luni de la alegerile prezidenţiale.
08:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Prezenţă la vot de 0,88 % în Bucureşti, la o oră de la deschiderea urnelor. Aproape 16.000 de bucureşteni au votat # News.ro
Prezenţa la vot este de 0,88 % în Bucureşti, la o oră de la deschiderea urnelor, aproape 16.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
08:00
Grupul Volkswagen intenţionează să investească 160 de miliarde de euro (aproximativ 186 de miliarde de dolari) până în anul 2030, a declarat directorul general Oliver Blume, într-un context în care cel mai mare constructor auto european se confruntă cu dificultăţi majore pe pieţele-cheie din China şi Statele Unite, relatează Reuters.
08:00
Norii se adună deasupra capului secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, între raportul critic privind utilizarea aplicaţiei de mesagerie Signal pentru a comunica planuri militare şi lovituri contestate împotriva ambarcaţiunilor presupuse a fi implicate în traficul de droguri, potrivit AFP.
07:50
Iaşi - Explozie într-un apartament. Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani are arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor # News.ro
Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani are arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor în urma unei explozii produse duminică dimineaţă într-un apartament din Iaşi. provocată de o scurgere de gaz de la o butelie.
Acum 6 ore
07:40
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfăşurate la Miami, s-au încheiat. Chestiunile referitoare la garanţiile de securitate şi teritoriile, încă nesoluţionate # News.ro
Discuţiile dintre negociatorii americani şi ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat în acest weekend la Miami, fără evoluţii importante şi cu întrebări rămase în privinţa garanţiilor de securitate şi a chestiunilor teritoriale, potrivit unor oficiali ucraineni, relatează CNN.
07:40
Dispariţia „ameninţării ruse” din strategia de securitate naţională a SUA este un lucru pozitiv - Kremlin # News.ro
Schimbarea, de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a strategiei de securitate naţională a SUA, în care Rusia nu este menţionată ca o „ameninţare directă”, este un pas pozitiv, a declarat pentru TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
07:40
Spania investighează dacă focarul de pestă porcină ar fi putut fi provocat de o scurgere dintr-un laborator # News.ro
Guvernul regional din Catalonia a anunţat vineri că va investiga un centru de cercetare de lângă Barcelona, după ce Ministerul Agriculturii a transmis că recentul focar de pestă porcină ar putea avea drept cauză o scurgere dintr-un laborator, transmite Reuters.
07:30
07:20
Incendiu într-un un club de noapte din India. Cel puţin 25 de persoane au murit, inclusiv mai mulţi turişti # News.ro
Un incendiu izbucnit într-un club de noapte din populara regiune turistică indiană Goa a ucis cel puţin 25 de persoane, inclusiv patru turişti, au declarat oficialii locali, conform CNN.
06:50
Planul Netflix de a cumpăra Warner Bros. zguduie industria cinematografică, care se teme de schimbări majore # News.ro
Operatorii de cinematografe au fost luaţi prin surprindere vineri, după ce Netflix şi Warner Bros. Discovery au anunţat un acord prin care gigantul de streaming urmează să achiziţioneze studioul de film şi platforma de streaming a WBD, încheind o competiţie de luni de zile în care au mai fost implicate Paramount Skydance şi Comcast, relatează CNBC.
06:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - În afară de Capitală, şi locuitorii dintr-un oraş şi 11 comune din zece judeţe îşi aleg duminică primarii/ Situaţii inedite, în comuna Marga, din Caraş-Severin, şi în comuna doljeană Sopot # News.ro
Locuitorii oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi cei din unsprezece comune din judeţele Bihor, Botoşani, Caraş-Severin, Constanţa, Maramureş, Dolj, Ialomiţa, Iaşi şi Sibiu îşi aleg, duminică, primarii, după ce foştii edili fie au murit, fie au fost condamnaţi pentru diverse infracţiuni sau au fost declaraţi incompatibili, fie au demisionat din diverse cauze. O situaţie inedită se înregistrează în comuna Marga, din judeţul Caraş-Severin, unde fostul primar PSD Nicolae Beg a renunţat la mandat pentru a candida la Primăria Oţelu Roşu din partea AUR, însă a pierdut în faţa unui candidat susţinut de conducerea PSD în detrimentul său. Recent, Beg s-a întors în PSD şi candidează acum din partea acestui partid la Primăria pe care o părăsise în urmă cu jumătate de an. În comuna doljeană Sopot, un fost liberal care câştigase Primăria la alegerile parţiale din primăvară, dar căruia nu i-a fost validat mandatul pentru că era încă în funcţia de secretar al primăriei, candidează acum din partea PSD, partidul care solicitase invalidarea mandatului său. Este de menţionat şi situaţia din Vânători, judeţul Iaşi, singura localitate unde PNL şi USR au decis să susţină un candidat comun, pe liberalul Vasile Asoltanei.
06:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Bucureştiul şi alte 12 localităţi îşi aleg duminică primarii. La Buzău, au loc alegeri pentru şefia CJ / În total, peste 2,1 milioane de alegători sunt aşteptaţi la urne / Cum se votează şi ce documente sunt necesarepeste 2 mili # News.ro
Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege primarul dintre cei 15 competitori rămaşi în cursa electorală după ce doi dintre ei şi-au anunţat retragerea, numele lor rămânând însă pe buletinele de vot. Alegeri pentru posturile de primar au loc şi în alte 12 localităţi din 10 judeţe, în timp ce la Buzău, 8 competitori îşi dispută şefia Consiliului Judeţean. Cei peste 2,1 milioane de alegători care votează duminică îşi vor exercita dreptul de vot în 1.771 de secţii, începând de la ora 07:00 şi până la ora 21:00, fără posibilitatea prelungirii programului de vot.
06:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Opt candidaţi îşi dispută duminică şefia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Opt candidaţi îşi dispută duminică şefia Consiliului Judeţean Buzău. funcţie rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romaşcanu, a preluat postul de membru al Curţii Europene de Conturi la 1 iulie 2024. Până la organizarea alegerilor, atribuţiile de preşedinte au fost exercitate de vicepreşedintele Adrian Petre, în regim interimar. Pentru scrutin, au fost pregătite 424 de secţii de votare în care sunt aşteptaţi 363.357 de alegători înscrişi pe liste şi au fost tipărite 398.829 de buletine de vot.
Acum 8 ore
05:00
UE şi G7 analizează o interdicţie totală a serviciilor maritime pentru exporturile de petrol rusesc, înlocuind plafonul de preţ # News.ro
Ţările G7 şi Uniunea Europeană poartă discuţii pentru a înlocui plafonul de preţ impus petrolului rusesc cu o interdicţie completă asupra serviciilor maritime utilizate la export, în încercarea de a reduce veniturile care finanţează războiul Rusiei în Ucraina, au declarat pentru Reuters şase surse familiarizate cu negocierile.
Acum 12 ore
02:10
Criza apei potabile din Prahova - Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor „avarii punctuale”, la 24 de ore de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării # News.ro
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, sâmbătă seară, din cauza unor „avarii punctuale” identificate ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem, la o zi de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării cu această utilitate, după mai bine de o săptămână în care peste 100.000 de oameni nu au avut apă la robinete.
01:10
01:00
UPDATE - Buzău - Un autoturism a avariat o ţeavă de gaze. Persoanele aflate pe o rază de aproximativ 200 de metri, evacuate preventiv # News.ro
Pompierii intervin duminică, în localitatea Tăbărăşti, din judeţul Buzău, după ce o maşină a lovit o ţeavă de gaze, fiind înregistrate ”scurgeri semnificative”. Preventiv, persoanele aflate pe o rază de aproximativ 200 de metri au fost evacuate. Zona a redevenit sigură după intervenţia echipei distribuitorului de gaze.
00:50
