În ce orașe se dă ajutor de 100-200 lei la pensie de sărbători? Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?

Newsweek.ro, 7 decembrie 2025 11:20

Pensionarii din mai multe localități primesc un sprijin de cîteva sute de lei la pensie, în decembri...

Acum 30 minute
11:30
FOTO Un șofer a fugit de poliție cu un SUV BMW și a sărit cu mașina într-un râu. Era beat și nu avea permis Newsweek.ro
Un șofer a fugit de poliție cu un SUV BMW și a sărit cu mașina într-un râu, rămânând împotmolit. A a...
11:20
În ce orașe se dă ajutor de 100-200 lei la pensie de sărbători? Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii? Newsweek.ro
Pensionarii din mai multe localități primesc un sprijin de cîteva sute de lei la pensie, în decembri...
Acum o oră
11:10
Alegeri București: Traian Băsescu s-a declarat „îngrijorat” la vot. „România nu e într-o situație grozavă” Newsweek.ro
Fostul președinte și primar al Capitalei Traian Băsescu a votat pentru noul primar al Bucureștiului ...
10:50
Ministrul justiției pregătește un eșec al tăierii pensie speciale de 25.000 lei? Să gândim în viitor Newsweek.ro
Declarații ciudate ale ministrului Justiției, Radu marinescu care pare că pregătește publicul pentru...
Acum 2 ore
10:40
Alegeri București: Cătălin Drulă a votat alături de soție și copii și îi cheamă pe bucureșteni la urne Newsweek.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a votat alături de soție și copii și i-a chemat...
10:30
Târgurile de Crăciun din România, controlate de ANPC. Pentru ce au dat inspectorii amenzi de 200.000 lei? Newsweek.ro
Inspectorii ANPC au luat la puricat târgurile de Crăciun din România și au dat amenzi de 200.000 lei...
10:20
FOTO 6 mașini, făcute praf dintr-o lovitură pe un bulevard din Ploiești. Ce a făcut șoferul unui SUV Mercedes? Newsweek.ro
Șoferul unui SUV Mercedes a făcut praf 5 mașini dintr-o lovitură pe un bulevard din Ploiești. Din fe...
10:00
Prima doamnă nu a votat pentru Primăria București. Explicația președintelui Nicușor Dan Newsweek.ro
Prima doamnă a venit alături de Nicușor Dan la secția de votare însă doar președintele a votat. Într...
09:50
China lansează un avion de vânătoare de 70.000.000$ de pe portavion. Ținta: avioane japoneze. Cum s-a terminat Newsweek.ro
Tensiuni fără precedent între China și Rusia care pot deschide calea chiar către un posibil război. ...
Acum 4 ore
09:40
Alegeri București: Ciprian Ciucu a votat și îi îndeamnă pe bucureșteni să voteze Newsweek.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a votat și i-a îndeamnat pe bucureșteni să vote...
09:30
Un apartament dintr-un bloc din Iași a sărit în aer din cauza unei butelii. Un locatar, rănit grav Newsweek.ro
Gazul face din nou probleme. Un apartament dintr-un bloc din Iași a sărit în aer, din cauza unei but...
09:10
Aproape 900.000 de pensionari primesc ajutor la pensie pentru a ajunge la pensia minimă de 1.281 lei Newsweek.ro
Sărăcie lucie. Aproape 900.000 de pensionari din România primesc ajutor de la stat la pensie pentru ...
08:50
VIDEO Cutremur puternic, de 7 grade pe scara Richter, la granița dintre Alaska și Canada Newsweek.ro
Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 7 grade pe scara Richter, a avut loc cu câteva ore în urmă...
08:30
Putin, satisfăcut de Trump: Eliminarea „ameninţării ruse” din Strategia de Securitate a SUA, „un pas pozitiv” Newsweek.ro
Vladimir Putin se declară satisfăcut de schimbarea Strategiei Naționale de Securitate a SUA de către...
08:30
Alegeri pentru Consiliul Județean Buzău. 8 candidați înscriși în lupta pentru cea mai înaltă funcție din județ Newsweek.ro
Opt candidaţi îşi dispută duminică şefia Consiliului Judeţean Buzău. Funcţia a rămas vacantă după ce...
08:20
Alegeri București. Unde votează președintele Nicușor Dan primarul Capitalei? Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan votează primarul general al Bucureștiului. Locul a rămas vacant după ce el ...
08:10
Motivul pentru care trebuie să pui sare la ușa casei. Ai nevoie de sare grunjoasă sau sare de mare Newsweek.ro
De secole, sarea a fost considerată un puternic protector al gospodăriei, folosită pentru a alunga e...
08:00
Ce electrocasnice nu ar trebui conectate niciodată la un prelungitor. Faci economie și eviți supraîncărcarea Newsweek.ro
Ce electrocasnice nu ar trebui conectate niciodată la un prelungitor. Faci economie și eviți supraîn...
07:50
O companie din Elveția angajează români cu salariu de 3.600 €. „Suntem foarte exigenți”. Ce trebuie să facă? Newsweek.ro
Salariu de 3.600 € și cazare gratuită. Asta oferă o companie din Elveția persoanelor interesate să m...
Acum 6 ore
07:40
Amendă 3.000 lei dacă blocul rămâne fără apă. De ce să permiți accesul instalatorului în apartament? Newsweek.ro
Amendă 3.000 lei dacă blocul rămâne fără apă. Cine este responsabil și de ce să permiți accesul în a...
07:30
Escrocheria cu locuri de muncă se răspândește rapid. Cum sunt înșelați oamenii care își caută serviciu? Newsweek.ro
Piața muncii aglomerată îi împinge pe tot mai mulți oameni fix în brațele escrocilor. Unii sunt atât...
07:20
Peste 2.100.000 de oameni, așteptați la vot pe 7 decembrie. Alegeri în București, CJ Buzău și alte 12 primării Newsweek.ro
Aproximativ 2.100.000 de români sunt așteptați să-și aleagă primarii în București și alte 12 localit...
07:20
Horoscop 8 decembrie. Luna în Leu aduce energie pozitivă Fecioarelor. Vărsătorii au putere de convingere Newsweek.ro
Horoscop 8 decembrie. Luna în Leu aduce energie pozitivă Fecioarelor. Vărsătorii au putere de convin...
06:50
Viața la pensie. Petrecerea Sărbătorilor în singurătate afectează sănătatea pensionarilor. Cum schimbi asta? Newsweek.ro
Un risc ascuns pentru sănătatea persoanelor la pensie, de Sărbători. Confruntarea cu sentimentul de ...
06:40
LIVE TEXT Alegeri în Capitală. Bucureștenii își aleg primarul general. Peste 2.100.000 de oameni pot vota Newsweek.ro
Bucureștenii își aleg primarul general. Postul a rămas vacant după ce Nicușor Dan a plecat la Cotroc...
06:30
Sărbătoare 8 decembrie. Cine a fost Sfântul Cuvios Patapie? Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi? Newsweek.ro
Pe 8 decembrie este prăznuit Sfântul Cuvios Patapie, care era înzestrat cu mari haruri, tămăduind pr...
Acum 24 ore
21:00
FIFA îi oferă lui Donald Trump premiul pentru pace, în timp ce președintele amenință cu bombardarea Venezuelei Newsweek.ro
Donald Trump a fost în centrul atenției la tragerea la sorți a Cupei Mondiale, primind un premiu pen...
20:50
Tragedie în Peru: 10 studenți mor arși într-un restaurant, pompierii ajung după o oră de la izbucnirea focului Newsweek.ro
Tragedie în Peru: zece studenți și-au pierdut viața într-un restaurant cuprins de flăcări, în timp c...
20:30
Românii care insultă sau agresează angajaţii statului riscă amenzi de până la 20.000 lei Newsweek.ro
Cetăţenii care ridică tonul, jignesc sau devin agresivi cu poliţiştii, medicii sau alţi angajaţi ai ...
20:20
SUA: Controverse după ce un comitet a eliminat recomandarea vaccinării nou-născuților împotriva hepatitei B Newsweek.ro
Un comitet american a decis să elimine recomandarea vaccinării împotriva hepatitei B la nou-născuți,...
20:00
Elon Musk explodează după amenda UE de 120 milioane euro: „Uniunea Europeană ar trebui eradicată” Newsweek.ro
Elon Musk a criticat dur Uniunea Europeană după ce Comisia Europeană a amendat rețeaua sa socială X ...
19:50
Macron se va întâlni la Londra cu Zelenski, Starmer și Merz pentru discuții despre situația din Ucraina Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron se va deplasa la Londra pentru a discuta cu Volodimir Zelenski,...
19:30
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România după atacurile rusești din Ucraina Newsweek.ro
Republica Moldova a cerut României ajutor energetic de urgență — măsură preventivă, valabilă pentru ...
19:20
ANM: Dezvoltare normală la rapiță, orz și grâu de toamnă, cu încetiniri de vegetație în zonele depresionare Newsweek.ro
Creșterea și dezvoltarea culturilor de rapiță, orz și grâu de toamnă vor decurge în parametri normal...
19:00
Motivul pentru care nu trebuie să lași luminile bradului aprinse toată noaptea. Câți bani economisești Newsweek.ro
Deși luminile bradului aduc farmecul sărbătorilor în fiecare casă, specialiștii atrag atenția că nu ...
18:50
Accident în Sectorul 5. Un șofer lovește un copac și avariază ambulanțele fără să fi consumat alcool sau drogu Newsweek.ro
Şoferul unei maşini care circula pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei a pierdut controlul volanul...
18:40
Erou patruped: un câine și-a salvat stăpânul dintr-un incendiu în nordul Germaniei. L-a trezit la timp Newsweek.ro
Un bărbat din nordul Germaniei a scăpat dintr-un incendiu după ce câinele său l-a trezit la timp, a ...
18:20
Incident în Marea Neagră: Bulgaria protestează față de remorcarea unei nave cu gaz rusesc Newsweek.ro
Bulgaria a denunţat, sâmbătă, remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, af...
18:10
Exporturile agricole ale Ungariei vor crește la 16 miliarde de euro până în 2030 Newsweek.ro
Exporturile sectorului agricol al Ungariei vor creşte de la 10 miliarde de euro anual la 16 miliarde...
17:50
VIDEO Patru persoane reținute după un atac cu cremă asupra vitrinei cu Bijuteriile Coroanei Newsweek.ro
Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu cremă şi crumble de mere într-o vitrină care c...
17:30
Horoscop 8-15 decembrie. Berbec - confuzie, Taur - iubire, Rac - probleme la bani, Fecioară - prietenie Newsweek.ro
Știm cum va fi săptămâna care se deschide în câteva zile. Horoscop 8-15 decembrie. Berbec - confuzie...
17:30
Ce articole de bucătărie nu ar trebui să pui niciodată în mașina de spălat vase. Își pot pierde culoarea Newsweek.ro
Deși mașina de spălat vase promite confort și economie de timp, nu toate articolele din bucătărie fa...
17:20
Ciocolată scumpă în ciuda prețurilor mici la cacao. Cât costă un Moș Crăciun de ciocolată? Newsweek.ro
Prețurile la ciocolată au crescut chiar înainte de Crăciun, chiar dacă prețul cacao-ului pe piața mo...
17:00
Vacanța de schi: Cât costă skipass-ul în stațiunile din Top 3 din Franța? 425 km de pârtii, 70 €/zi Newsweek.ro
Cum în Franța se află unele dintre cele mai mari și apreciate domenii schiabile din Europa și vacanț...
17:00
Peste 300 de posturi deblocate în creşe. Ministrul Educaţiei anunţă începutul stabilizării sistemului Newsweek.ro
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe, ministrul Educaţiei, Daniel David...
16:50
Schimbare istorică în pensiile din Germania. Românii trebuie să știe ce urmează cu conturile de economii Newsweek.ro
Ministrul de Finanțe Lars Klingbeil propune o reformă amplă a sistemului de economisire privată pent...
16:40
Se apropie un nou front meteorologic – acum totul se va schimba. Ce au anunțat meteorologii? Newsweek.ro
Masele de aer transportate în regiunea alpină ca urmare sunt semnificativ mai blânde decât înainte, ...
16:20
O țară din Europa adoptă o reformă amplă a taxei pe tutun și a produselor cu nicotină și canabis Newsweek.ro
Comisia de Finanțe a dat undă verde unei reforme a taxei pe tutun – aceasta afectează și pliculețele...
16:10
VIDEO China a râs de avionul rusesc invizibil SU-57E de 100.000.000$. A refuzat să îl cumpere. Decolează greu Newsweek.ro
Putin a vrut să își vândă Chinei avionul S-57E invizibil care costă o avere. China a râs de avionul ...
16:10
O nouă cale ferată se deschide după 27 de ani de lucrări, scurtând timpul de călătorie spre sud Newsweek.ro
Calea ferată Koralm, un adevărat proiect al secolului, va fi deschisă vineri – și va asigura timpi d...
