VIDEO Bătaie într-un supermarket din Baku: Ded Moroz, varianta rusească a lui Moș Crăciun, se bate cu varianta occidentală
G4Media, 7 decembrie 2025 11:20
Cumpărătorii dintr-un supermarket din Baku (Azerbaidjan) au rămas șocați când doi ”moși crăciuni” au început să se împingă și să se îmbrâncească în zona departamentului cu fructe și legume, scrie Corriere della Sera. Ambii erau îmbrăcați în tradiționalul costum de sărbători. Unul era îmbrăcat în alb, cunoscut sub numele de Ded Moroz, completat de pletele […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
11:40
Trimisul special american Keith Kellogg crede că acordul de pace cu Ucraina este foarte aproape. Au rămas două chestiuni nerezolvate # G4Media
Trimisul special al preşedintelui american în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este „foarte aproape” şi depinde acum de rezolvarea a două probleme principale nerezolvate: viitorul regiunii Donbas din Ucraina şi al centralei nucleare Zaporojie, transmite duminică Reuters, citată de Agerpres. Rusia a invadat Ucraina în […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:30
VIDEO Lovitură de stat în direct: Armata anunță la televiziunea publică preluarea puterii în Benin, o țară din vestul Africii # G4Media
O tentativă de lovitură de stat are loc în direct, conform unei transmisiuni video: Armata a preluat puterea forțat în Benin, o țară din vestul Africii, cunoscută în vechime ca Dahomey. Militarii au anunțat la televiziunea publică că îl revocă pe președintele Talon. Armata a anunțat că a preluat controlul situației și că președintele este […] © G4Media.ro.
11:30
Un castor sălbatic a fost văzut în Norfolk pentru prima dată de când castorii au fost vânați până la dispariție în Anglia, la începutul secolului al XVI-lea, notează The Guardian. Acesta a fost filmat în timp ce trăgea bușteni și își construia o vizuină într-un „habitat perfect pentru castori” pe râul Wensum, în Pensthorpe, o […] © G4Media.ro.
11:30
Mihai Răzvan Moraru, candidatul susţinut de PNL şi USR la CJ Buzău: Am votat pentru drumuri mai bune, pentru spitale mai bune, pentru speranţele tinerilor # G4Media
Mihai Răzvan Moraru, candidatul comun al Partidului Naţional Liberal (PNL) şi Uniunii Salvaţi România (USR) pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru speranţele pe care le-a adunat de la buzoieni şi pentru dezvoltarea serviciilor publice şi infrastructurii, transmite Agerpres. Antreprenorul Mihai Răzvan […] © G4Media.ro.
11:20
Acum o oră
11:10
Dr. Diego Ramonfaur, aflat în al treilea an de rezidențiat în medicină internă la Cleveland Clinic din Ohio, are un program care se schimbă la fiecare una sau două săptămâni. În funcție de rotații, volumul de muncă variază, iar a merge la culcare și a se trezi la ore constante devine imposibil. Așa că Ramonfaur, […] © G4Media.ro.
11:00
VIDEO Băsescu se declară îngrijorat de situația României: ”Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică” / ”Statele Unite mai au puţin şi declară Rusia cel mai bun aliat al lor” # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat „îngrijorat”, pentru că România nu este într-o situaţie „grozavă”, adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile, transmite Agerpres. „România nu e într-o situaţie grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar, indiferent care va fi rezultatul alegerilor, […] © G4Media.ro.
11:00
Remus Ștefureac, directorul institutului de sondaje Inscop, a avertizat duminică, după primele ore de vot, că e posibilă o prezență la vot sub 30% dacă se păstrează ritmul scăzut din orele dimineții la votul pentru primăria Bucureștiului. ”Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii care au venit la vot […] © G4Media.ro.
10:50
Elon Musk a șters contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X după amenda de 120 de milioane de euro / Musk a criticat în trecut UE tocmai pentru cenzură # G4Media
Elon Musk a decis să șteargă contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X, în urma unui conflict legat de o postare prin care UE anunța o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale, transmite Mediafax. Paradoxal, Musk s-a remarcat în ultimii ani prin acuzațiile de cenzură […] © G4Media.ro.
10:50
Cel puțin 23 de morți, printre care turiști, în incendiul unui club de noapte din Goa (India) / Trei persoane au murit din cauza arsurilor, restul au murit prin asfixiere # G4Media
Cel puțin 23 de persoane au murit într-un incendiu produs la un club de noapte popular din stațiunea Goa, în vestul Indiei, au anunțat duminică dimineață ministrul-șef Pramod Sawant și alți oficiali, notează Agerpres, care preia AFP. Mai mulți turiști figurează printre victimele incendiului, care a izbucnit la un club de noapte din Arpora, în […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:40
Australia lansează legea care interzice copiilor sub 16 ani să intre pe rețelele sociale. Adolescenții au găsit rapid soluții să o ocolească # G4Media
Australia a implementat o lege în premieră la nivel global care impune companiilor de social media să ia măsuri drastice pentru a se asigura că utilizatorii lor au cel puțin 16 ani. Această mișcare legislativă vine ca răspuns la îngrijorarea crescândă a părinților și a publicului larg cu privire la pericolele online, inclusiv hărțuirea cibernetică, […] © G4Media.ro.
10:40
VIDEO ”Multi pass-ul” folosit de Milla Jovovich în filmul ”The Fifth Element”, vândut la licitație cu aproape 200 de mii de lire sterline / Un blaster EE-3, folosit în ”Star Wars”, a costat peste 450 de mii de lire # G4Media
Costumul festiv al lui Will Ferrell din filmul de Crăciun ”Elful” (”Elf”) a fost vândut cu peste 200.000 de lire sterline la o licitație organizată la Londra, relatează sâmbătă DPA/PA Media, citate de Agerpres. Filmul, despre un bărbat crescut printre spiridușii lui Moș Crăciun, care călătorește la New York pentru a-și găsi tatăl adevărat, a […] © G4Media.ro.
10:40
În cifre: Lionel Messi „cucerește America” și este cel mai decorat fotbalist din toate timpurile, cu 47 de trofee câștigate # G4Media
Lionel Messi a încheiat un sezon de poveste în SUA unde și-a condus echipa Inter Miami spre primul titlu MLS din istorie, la capătul unei campanii care i-a consolidat poziția argentinianului de cel mai decorat fotbalist din toate timpurile, cu 47 de titluri câștigate. Messi & co. s-au impus sâmbătă seară la Miami în finala […] © G4Media.ro.
10:20
VIDEO Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru șefia CJ Buzău: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă” # G4Media
Marcel Ciolacu spune, la ieșirea de la urne, că a făcut cel mai mare pas din cariera sa politică: „Am venit acasă”, notează Mediafax. Ciolacu a declarat că a votat pentru „un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău și cu Primăria municipiului Buzău”. „Trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al județului […] © G4Media.ro.
10:10
Rusia a salutat noua strategie naţională de securitate a Statelor Unite drept un pas pozitiv pentru relaţiile bilaterale, într-un comentariu al purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, publicat duminică, transmite Agerpres. Noua strategie a președintelui Trump identifică practic Europa drept un adversar al SUA. Revizuirea făcută de administraţia preşedintelui Donald Trump, care nu mai […] © G4Media.ro.
10:10
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei: „Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, cu inima, așa se construiește viitorul” # G4Media
„Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, cu inima, așa se construiește viitorul”, a declarat Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, la ieșirea de la urne. ”Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început a orașului nostru, pentru onestitate, să ținem departe de Primăria Capitalei orice influență nefastă. Îi îndemn pe […] © G4Media.ro.
10:00
Mirabela Grădinaru a votat în altă secție decât Nicușor Dan, ceea ce înseamnă că are alt domiciliu în cartea de identitate / Președintele: ”Rămânem datori cu un răspuns, nu există probleme în familia noastră” # G4Media
Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, s-au prezentat duminică la secția de votare unde președintele și-a exprimat opțiunea electorală pentru Primăria București puțin după ora 09:00. Mirabela Grădinaru, însă, nu a votat. Întrebat de jurnaliști de ce partenera sa nu a votat, Nicușor Dan a spus râzând că ”rămân datori cu un răspuns”, […] © G4Media.ro.
09:50
Bine ați venit în țara măgarilor: Reche Canyon, locul unde măgarii umblă liber și dau buzna la nunți organizate în curți # G4Media
Există un loc în apropiere de Los Angeles unde măgarii umblă liber și dau buzna în nunți organizate în curți. Animalele au provocat multe bătăi de cap, până când au devenit o cauză în sine. În Reche Canyon, în sudul Californiei, măgarii fac o mulțime de probleme, notează Mediafax. Măgarii au ajuns să transforme grădinile […] © G4Media.ro.
09:50
Anca Alexandrescu, la ieșirea de la urne: „Este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experienţa vieţii mele de până acum” # G4Media
Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti „în care să se poată trăi”, adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi „va face dreptate”, transmite Agerpres. „Am votat pentru un oraş în care să se poată trăi şi să ne permitem să trăim. Am […] © G4Media.ro.
09:50
De ce se organizează acum alegeri locale, caz cu caz / O treime dintre primari au murit / În aproape jumătate din cazuri au fost probleme cu legea / Un primar e în închisoare / Patru și-au dat demisia # G4Media
Se desfășoară astăzi alegeri pentru primari în 12 localități, din 10 județe. În afară de municipiul București și de Consiliul Județean Buzău, într-un oraș și 11 comune locuitorii își aleg un nou primar. După ce am văzut în fiecare caz în parte care este motivul am aflat că în 33% din cazuri, 4 din 12 […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:30
Președintele Nicușor Dan: „Am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei” / ”De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineața, puțin după ora 09:00, în București. ”E important ca primarul care va fi ales să aibă în spate cât mai multe voturi pentru legitimatate. Ca de obicei am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un […] © G4Media.ro.
09:20
Un avion chinez de vânătoare a încercat să intercepteze un F 15 japonez / Niponii acuză aviaţia chineză de acte ostile în apropierea Insulei Okinawa # G4Media
Ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat duminica aceasta că avioane militare chineze şi-au „blocat” radarul asupra unor avioane de vânătoare japoneze în largul Insulei Okinawa în ziua precedentă şi a denunţat incidentele ca fiind „periculoase şi extrem de regretabile”, notează AFP, transmite Agerpres. Tokyo a adresat Beijingului un „protest energic” în urma incidentelor, […] © G4Media.ro.
09:20
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, le-a transmis bucureștenilor un mesaj de mobilizare la vot. ”Nu mai plouă, îi aștept la vot pe bucureșteni”, a spus Ciucu la ieșirea de la urne. ”Am votat pentru proiecte, un București dezvoltat, pentru integritate, nu pentru certuri sterile. Îi chem pe oameni la vot, să=și exprime votul. […] © G4Media.ro.
09:10
Europa, descrisă de Trump drept ”în declin economic”, a devenit principala destinație pentru capitalul privat global. Investitorii mizează pe proiectele de infrastructură # G4Media
Europa a atras o cotă-record din finanțarea globală de capital privat în acest an pentru că investitorii internaționali vor să profite de planurile masive de cheltuieli guvernamentale pentru infrastructură de pe continent, arată o analiză Financial Times. Cifrele contrazic mantra administrației Trump, care a descris Europa în noua strategie de securitate drept o economie în […] © G4Media.ro.
09:10
Ana Ciceală, declarații la vot: Încurajez bucureștenii să voteze de dimineață pentru că seara e posibil să se mai formeze cozi # G4Media
Ana Ciceală, candidata Partidului SENS la Primăria București, a votat duminică la ora 9 și i-a îndemnat pe bucureșteni să voteze în număr mare încă de dimineață. ”Ne-am obșinuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ. Azi e o zi bună pentru a începe să ne construim viitorul. […] © G4Media.ro.
09:10
Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae: Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri / 8,14 milioane de euro e premiul pentru Joker / 4,35 de milioane de lei la 6/49 # G4Media
Loteria Română suplimentează cu 175.000 de lei fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, la Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae care vor avea loc duminică, 7 decembrie 2025, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al companiei, la Loto 6/49 fondul de câştiguri va fi suplimentat cu 100.000 de […] © G4Media.ro.
08:50
Sfaturi de la Salvamont, după deschiderea pârtiilor de schi: ”În cazul căderii, eliberaţi pârtia în cel mai scurt timp” / Care sunt procedurile în cazul unui accident grav # G4Media
Salvamontiştii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei părţi din pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, marcându-se astfel debutul sezonului turistic de iarnă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București FM. Turiştii sunt sfătuiţi să aleagă un echipament de alunecare pe zăpadă corespunzător din punct de vedere […] © G4Media.ro.
08:40
Atacurile Ucrainei asupra petrolierelor rusești din Marea Neagră provoacă o creștere rapidă a asigurărilor pentru nave # G4Media
Prețurile asigurărilor pentru navele care tranzitează Marea Neagră s-au triplat în ultima lună, pe fondul atacurilor ucrainene asupra navelor și porturilor rusești, arată brokerii de asigurări citați de Financial Times. Tancurile petroliere și cargourile asociate Rusiei înregistrează cele mai mari majorări. Conform brokerilor de asigurări, costul asigurărilor împotriva riscului de război pentru navele care operează […] © G4Media.ro.
08:40
Organizatorii unui maraton în Iran au fost arestați pentru că au permis femeilor să concureze fără văluri # G4Media
Două persoane care au organizat un maraton în Iran, la care au participat mai multe atlete fără a purta văluri, au fost arestate, a anunțat sâmbătă justiția republicii islamice. Deși femeile din Iran sunt obligate prin lege să-și acopere părul în public, aplicarea legii a devenit mai sporadică de când țara a fost cuprinsă de […] © G4Media.ro.
08:20
Alegeri parțiale Primăria București: Patru exit-poll-uri la ora 21:00, o premieră la acest scrutin / Ce reprezintă exit-poll-ul și cât de relevant este pentru rezultatul final # G4Media
Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00, o premieră la alegerile pentru Primăria București. Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat următoarele case de sondare pentru alegerile din 7 decembrie: CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), Avangarde (Avangarde Grup de Studii Socio-Comportamentale), CIRA (The Center for International Research and Analyses), IIC Bio-Trade […] © G4Media.ro.
08:10
Vremea în Capitală se anunță mohorâtă azi, în ziua votului pentru Primăria București, cu ploi slabe așteptate mai ales până la prânz și la începutul după-amiezii, potrivit meteorologului Florinela Georgescu, director de prognoză la Administrația Națională de Meteorologie, citat de Digi 24. Temperaturile rămân scăzute, fără variații semnificative față de ziua precedentă. Dacă sâmbătă maximele […] © G4Media.ro.
08:00
Starul argentinian Lionel Messi a câștigat în premieră cu echipa Inter Miami titlul de campion în liga profesionistă nord-americană de fotbal – MLS Soccer (MLS), după victoria cu 3-1 din finala de sâmbătă cu Vancouver Whitecaps, pe teren propriu, la Fort Lauderdale, transmite Agerpres. Messi, 38 ani, nu a marcat în finală, dar a pasat […] © G4Media.ro.
07:50
Call center pentru asistență electorală la votul de duminică, pus la dispoziție de Expert Forum # G4Media
Expert Forum (EFOR), organizație membră a Coaliției Vot Corect, pune duminică la dispoziția tuturor celor interesați un centru de informare și asistență electorală pentru alegerile parțiale din 7 decembrie. Prin intermediul acestuia, experți electorali și juriști vor răspunde celor mai frecvente întrebări legate de zilele votării și vor oferi asistență pentru sesizarea neregulilor. Cei interesați […] © G4Media.ro.
07:50
Acum 6 ore
07:40
Sprijinul pentru Israel este „nucleul esenţial, neschimbat” al politicii germane, declară cancelarul Merz la Întâlnirea cu preşedintele israelian Isaac Herzog # G4Media
Sprijinul pentru Israel este „nucleul esenţial, neschimbat” al politicii germane, a declarat sâmbătă seara la Ierusalim cancelarul german Friedrich Merz în timpul unei întâlniri cu preşedintele israelian Isaac Herzog, notează AFP, citată de Agerpres. „A fi alături de această ţară face parte din nucleul esenţial, neschimbat al politicii Republicii Federale Germania şi va rămâne aşa”, […] © G4Media.ro.
07:30
O navă cu migranți s-a scufundat, sâmbătă, în apele insulei Creta. În urma naufragiului, 18 migranți au murit, iar doi au fost salvați, transmite Mediafax. Naufragiul s-a petrecut în apele insulei Creta, în largul orașului Lerapetra, 26 de mile marine sud de insula Chrysi, notează Euronews. Barca cu migranți s-a scufundat. Ambarcațiunea a fost găsită […] © G4Media.ro.
07:10
Alegeri București: prezența în timp real și toate evenimentele zilei / Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu luptă pentru postul eliberat de Nicușor Dan # G4Media
Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR) se luptă astăzi pentru postul de primar al Bucureștiului, liber după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. Urmărește LIVE pe G4Media cele mai importante evenimente ale zilei și prezența în timp real. Ora 07:04 Peste 1500 bucureșteni au […] © G4Media.ro.
07:10
EXCLUSIV Profesoara Rachel Epstein, University of Denver: Noua strategie de securitate a SUA servește intereselor lui Putin # G4Media
Strategia de Securitate Națională a SUA în raport cu Europa este profund greșită și servește intereselor lui Putin, a declarat profesoara Rachel Epstein, de la University of Denver, adăugând că documentul eșuează, de asemenea, în a recunoaște măsura în care Europa și UE sunt alcătuite în mare parte din democrații prospere – în contrast cu […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
04:50
Acum 12 ore
00:50
Alegeri parțiale pentru Primăria Capitalei: Primele rezultate vor fi anunțate la scurt timp după închiderea urnelor la ora 21:00 # G4Media
Primele rezultate parțiale ale alegerilor pentru Primăria București vor fi anunțate la scurt timp după închiderea urnelor, atunci când începe numărătoarea buletinelor de vot. Rezultatele pot fi sau nu relevante pentru scorul final, în funcție de secțiile care încheie primele numărătoarea, ce categorii de vârstă sau sociale predomină, ce preferințe electorale sunt în cartierele respective […] © G4Media.ro.
00:40
Alegătorii cu domiciliul sau reședința în municipiul București votează, duminică, doar în sectorul în care au domiciliul sau reședința, după caz, și numai la secția de votare la care sunt arondați. Pentru a găsi secția de votare la care sunteți arondați, puteți consulta Registrul electoral, disponibil pe www.registrulelectoral.ro Votarea se desfășoară, duminică, 7 decembrie, între […] © G4Media.ro.
6 decembrie 2025
23:40
FCSB și Dinamo București au remizat într-un meci fără goluri sâmbătă seară pe Arena Națională în etapa a 19-a a campionatului de fotbal. Cele două echipe au jucat un fotbal la fel de urât ca vremea din București. A fost un meci sărac în ocazii și faze spectaculoase, ambele echipe fiind mai preocupate de defensivă. […] © G4Media.ro.
23:00
Dmitri Medvedev, ecoul lui Vladimir Putin, aprobă îndemnul miliardarului Elon Musk de a distruge UE. Încă o convergență între curentul MAGA și Rusia # G4Media
Apelul de sâmbătă al miliardarului american Elon Musk privind desființarea Uniunii Europene a primit o aprobare publică din partea unui oficial de rang înalt de la Moscova. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și ecoul lui Vladimir Putin, și-a exprimat public acordul total cu propunerea lui Musk, susținând că măsura este necesară pentru […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:20
Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, urcă pe primul loc în clasamentul din Italia după ce a învins categoric cu 4-0 pe Como # G4Media
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a câștigat sâmbătă seară clar meciul cu Como în etapa a 14-a din Serie A cu scorul de 4-0 și a urcat temporar pe primul loc în prima ligă italiană de fotbal, transmite Mediafax. Golurile echipei lui Chivu au fost marcate de căpitanul Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan […] © G4Media.ro.
21:30
BREAKING Pentagonul a transmis Europei că trebuie să preia până în 2027 majoritatea capabilităților de apărare NATO. În caz contrar, SUA nu vor mai participa la unele mecanisme de coordonare a apărării NATO # G4Media
Statele Unite au cerut ca Europa să preia până în 2027 majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO (adică tot ce înseamnă apărarea împotriva amenințărilor militare care nu implică arme de distrugere în masă), le-au transmis reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington în această săptămână, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. Timpul scurt stabilit […] © G4Media.ro.
21:10
Președinta Maia Sandu a retras decorația pe care i-o acordase lui Andrei Golban, șeful federației moldovene de judo, pentru că e urmărit penal. El fusese propus pentru decorare de ministrul Educației # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a retras vineri decorația acordată cu două luni în urmă lui Andrei Golban, șeful federației moldovene de judo, care e urmărit penal, transmite Ziarul de Gardă. Decizia de conferire a distincțiilor de stat în cazul a două persoane: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova”, și […] © G4Media.ro.
20:20
Președintele Zelenski anunță că a avut un dialog ”substanțial” cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o convorbire lungă și „substanțială” cu emisarul speciali al Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, transmite Mediafax. Cei doi propuseseră acum două săptămâni un plan de pace ce însemna capitularea Ucrainei. Zelenski a declarat că Ucraina este determinată […] © G4Media.ro.
20:10
Pune legumele în centrul mesei! | Rețete pentru sărbători în care legumele sunt vedete / Pot fi fel principal vegetarian, aperitive sau garnituri # G4Media
Un mod simplu de a ne îmbunătăți atât sănătatea, cât și impactul asupra mediului este să creștem proporția alimentelor vegetale în dieta noastră, în raport cu produsele animale. Carnea, peștele, ouăle și lactatele rămân surse nutritive valoroase, dar consumate cu moderație, însă tot mai multe preparate pe bază de legume și leguminoase pot deveni feluri principale […] © G4Media.ro.
19:50
Premierul ungar Viktor Orban, care are pentru prima oară un concurent puternic în liderul de opoziție Peter Magyar înaintea alegerilor parlamentare din 2026, utilizează marketingul fricii în campanie electorală și încearcă să îl caracterizeze pe adversarul său drept omul care ar aduce războiul. Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi ”ultimele alegeri înaintea războiului […] © G4Media.ro.
19:50
Serviciul de informații ucrainene a paralizat o companie logistică din Rusia cu un atac cibernetic # G4Media
Direcția cibernetică din cadrul serviciului de informații militare ucrainean (HUR) a atacat compania Eltrans+, una dintre companiile principale de logistică din Rusia, blocând operațiuni și ștergând baze de date, scrie Mediafax. ”Aceasta nu a fost o perturbare, a fost o cădere completă a infrastructurii lor digitale”, a declarat o sursă pentru Kyiv Post. Operațiunea, realizată […] © G4Media.ro.
