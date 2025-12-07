VIDEO Bătaie într-un supermarket din Baku: Ded Moroz, varianta rusească a lui Moș Crăciun, se bate cu varianta occidentală

19:50

Premierul ungar Viktor Orban, care are pentru prima oară un concurent puternic în liderul de opoziție Peter Magyar înaintea alegerilor parlamentare din 2026, utilizează marketingul fricii în campanie electorală și încearcă să îl caracterizeze pe adversarul său drept omul care ar aduce războiul. Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi ”ultimele alegeri înaintea războiului […] © G4Media.ro.