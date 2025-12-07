Mihai Răzvan Moraru, candidatul susținut de PNL și USR la șefia Consiliului Județean Buzău: „Am votat pentru speranțele buzoienilor”

09:40

Ciprian Ciucu a votat în această dimineață, puțin după ora 9:00. La ieșirea de la urna de vot, candidatul PNL și actual primar al sectorului 6, a invitat bucureștenii să iasă la vot, pentru că „este foarte important”. „De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi, pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic”, a ținut să sublinieze Ciprian Ciucu.