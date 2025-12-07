Primul incident la alegeri, în judeţul Constanţa. O persoană a fost prinsă când își poza buletinul de vot

15:20

Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump. Discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios. Poziţiile publice ale Ucrainei şi Rusiei par ireconciliabile. Însă oficialii americani continuă să creadă că se poate ajunge la un