Daniel Băluţă, candidatul PSD la Capitală: De mâine putem să ne apucăm să construim un oraş aşa cum ni-l dorim

19:40

A fost o dimineaţă plină de magie. Simpaticul Moş Nicolae a lăsat daruri în ghetuţele copiilor cuminţi. Iar dacă nu a făcut-o, sigur va avea explicaţii serioase de dat. Cei mici l-au aşteptat cu ghetuţele lustruite cu multă dibăcie, iar munca le-a fost răsplătită. Pe lângă dulciuri şi jucării, au fost prichindei care au primit şi nuieluşe. Semn că moşul nu a trecut cu vederea chiar toate poznele din acest an.