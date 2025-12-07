Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Poliția intervine într-o parcare multietajată
Poliția și serviciile de urgență intervin în urma unui incident pe aeroportul Heathrow din Londra, potrivit BBC.
Acum 5 minute
12:40
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană # Digi24.ro
Jamie Dimon, directorul general de la JPMorgan Chase & Co, cea mai mare bancă americană, a criticat sâmbătă birocraţia greoaie din Europa, avertizând că un continent „slab” reprezintă un risc economic important pentru SUA, transmite Bloomberg.
Acum 15 minute
12:30
Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei: „De mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim” # Digi24.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, și-a exprimat votul în cadrul alegerilor locale parțiale de duminică, 7 decembrie. La ieșirea de la urne, acesta a transmis un mesaj de mobilizare către bucureșteni și a vorbit despre prioritățile pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea orașului.
Acum 30 minute
12:20
Tony Blair, întâlnire cu Benjamin Netanyahu și Mahmoud Abbas pe tema viitorului Fâșiei Gaza (presa israeliană) # Digi24.ro
Benjamin Netanyahu și fostul premier britanic Tony Blair au purtat discuții - care nu au fost făcute publice - despre viitorul Fâșiei Gaza la sfârșitul lunii noiembrie, relatează Times of Israel și postul public de radio și televiziune israelian, informează dpa.
12:20
Poliția și serviciile de urgență intervin în urma unui incident pe aeroportul Heathrow din Londra, potrivit BBC.
Acum 2 ore
11:30
Un şofer beat şi fără permis și-a abandonat maşina în albia unui râu, în timp ce fugea de polțiști. El a fost reținut # Digi24.ro
Un şofer beat şi fără permis, care nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a fugit apoi, abandonând maşina în albia unui râu, a fost reţinut pentru 24 de ore. Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare, din judeţul Neamţ, fuseseră sesizaţi că autoturismul condus de acesta se deplasează haotic, punând în pericol mai multe persoane.
11:30
Ştefăniţă-Alin Avrămescu, candidatul AUR la CJ Buzău: „Am votat cu speranţă şi încredere într-o schimbare reală” # Digi24.ro
Candidatul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă-Alin Avrămescu, a declarat duminică dimineaţă, 7 decembrie, după ce a ieşit de la urne, că a votat „cu speranţă şi încredere” într-o schimbare reală în judeţ. „Buzăul poate da semnalul schimbării, însă totul depinde de participarea oamenilor la scrutin”, a transmis acesta.
11:30
Transformare majoră în Maldive: prețuri accesibile, pensiuni locale și reguli noi pentru vizitatori # Digi24.ro
Turismul din Maldive, cunoscut mult timp pentru resorturile exclusiviste și prețurile foarte ridicate, trece printr-o transformare amplă. În ultimul deceniu, guvernul a permis deschiderea de pensiuni pe insulele locuite, ceea ce a schimbat profilul turiștilor și modul în care comunitățile locale beneficiază de această industrie.
11:20
Mihai Răzvan Moraru, candidatul susținut de PNL și USR la șefia Consiliului Județean Buzău: „Am votat pentru speranțele buzoienilor” # Digi24.ro
Candidatul susținut de PNL și USR pentru preşedinţia Consiliul Județean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, a declarat la ieșirea de la urne că votul său a fost pentru „speranțele” adunate de la buzoieni, pentru o dezvoltare reală a infrastructurii şi a serviciilor publice.
11:20
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg # Digi24.ro
Trimisul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte aproape” și că acum depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas din Ucraina și centrala nucleară de la Zaporojie, relatează Reuters.
11:00
ANPC a controlat târgurile de Crăciun din toată ţara. Amenzi de aproape 200.000 de lei pentru comercianţi # Digi24.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat controale la târgurile de Crăciun din întreaga ţară şi a aplicat amenzi de aproape 200.000 de lei, după ce inspectorii au descoperit o serie de nereguli în rândul comercianţilor. Problemele identificate privesc atât modul de prezentare şi informare a consumatorilor, cât şi calitatea produselor alimentare puse în vânzare.
10:50
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus # Digi24.ro
China şi Rusia au organizat la începutul lunii decembrie cea de-a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus, a anunţat sâmbătă seara Ministerul Apărării din China. Duminică, Japonia a declarat că avioanele de vânătoare chineze au îndreptat radarul de control al focului către avioanele militare japoneze în două incidente „periculoase” în apropierea insulelor Okinawa din Japonia, o afirmaţie negată de Beijing, conform Reuters.
Acum 4 ore
10:30
Alegeri București 2025. Candidatul USR Cătălin Drulă: „Am votat cu încredere și optimism pentru orașul nostru.” # Digi24.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineață la alegerile locale din București, declarându-se optimist în privința viitorului orașului. El a spus că a ales cu încredere, convins că Bucureștiul are nevoie de „un nou început” și de o administrație orientată spre proiecte majore.
10:30
De la „defectul Icarus” la panouri cu deficiențe: Airbus plăteşte preţul dependenţei de un singur model de avion # Digi24.ro
Săptămâna aceasta, Airbus a primit un avertisment dur că nici cel mai livrat avion din lume, A320, nu este imun la probleme care pot varia de la efectul erupţiilor solare asupra software-ului la defecte de metal, relatează Reuters.
10:30
Alegeri București 2025. Traian Băsescu: „Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii” # Digi24.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a precizat duminică, 7 decembrie, că țara nu se află într-o „situație grozavă”, precizând că s-a prezentat la vot „îngrijorat”.
10:10
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu: Am votat pentru un Bucureşti în care să se poată trăi # Digi24.ro
Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti „în care să se poată trăi”, adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi „va face dreptate”.
10:00
Pete Hegseth laudă „aliații model” pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare: „Vor primi favoarea noastră specială” # Digi24.ro
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a spus sâmbătă că observă evoluții pozitive în cheltuielile pentru apărare ale Germaniei și a lăudat aliații NATO pentru creșterea bugetelor militare, relatează dpa.
09:50
Alegeri București 2025. Președintele Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a votat duminică dimineață la alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului a ajuns la secția de votare de la Școala „Luceafărul” din Sectorul 5 la ora 09:15, fiind însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Acesta le-a transmis jurnaliștilor, la ieșirea de la urne, că a votat pentru un candidat „care nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară”, subliniind că miza locală are și o încărcătură simbolică pentru direcția în care se îndreaptă politica națională.
09:40
Exporturile de petrol ale Rusiei, sub presiunea dronelor maritime ale Ucrainei: „Moscova are două opțiuni” # Digi24.ro
Recentul atac cu drone Sea Baby al Ucrainei nu a incendiat doar două tancuri ale flotei fantomă din Marea Neagră. Potrivit strategului rus Glen Howard, acesta semnalează o schimbare: Kievul nu mai slăbește doar marina rusă, ci vizează infrastructura financiară care susține efortul de război al Moscovei, relatează Kyiv Post.
09:40
Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă” # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău, a votat duminică, 7 decembrie, pentru viitorul președinte al instituției, afirmând că întoarcerea în județ reprezintă un moment decisiv în parcursul său politic. Mesajul său central a fost legat de participarea la vot și de nevoia unui parteneriat solid între autoritățile locale, pentru dezvoltarea județului.
09:40
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: Voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a votat în această dimineață, puțin după ora 9:00. La ieșirea de la urna de vot, candidatul PNL și actual primar al sectorului 6, a invitat bucureștenii să iasă la vot, pentru că „este foarte important”. „De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi, pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic”, a ținut să sublinieze Ciprian Ciucu.
09:40
Kremlinul salută noua strategie de securitate a SUA. Rusia nu mai este menționată ca o amenințare directă # Digi24.ro
Rusia a salutat noua strategie naţională de securitate a Statelor Unite drept un pas pozitiv pentru relaţiile bilaterale, într-un comentariu al purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, publicat duminică, informează dpa.
09:30
Alegeri București 2025. Președintele Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pe altcineva în afară de mine” # Digi24.ro
Președintele României Nicușor Dan a votat în această dimineață pentru noul primar general al Capitalei. Șeful statului a ajuns la Școala Gimnazială nr. 130 „Luceafărul” din Sectorul 5, la ora 09:00, locul anunțat anterior pentru exercitarea dreptului său electoral.
09:20
REZULTATE LOTO - Duminică, 7 decembrie 2025: Trageri speciale cu premii suplimentate. Peste 8,14 milioane de euro, report la Joker # Digi24.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae. Pentru aceste trageri, a fost suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei și pentru Loto 5/40 cu 25.000 de lei.
09:10
Bucureștenii își aleg astăzi noul primar general, după ce funcția a rămas vacantă în urma alegerii lui Nicușor Dan în poziția de președinte al României. Printre cei care vor merge la urne se numără chiar șeful statului, care a ocupat anterior fotoliul de edil al Capitalei. Nicușor Dan este așteptat la secția de vot deschisă la Școala Gimnazială nr. 130 „Luceafărul” din Sectorul 5, începând cu ora 09:00.
09:10
Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive”, spune Zelenski # Digi24.ro
Rusia și-a continuat atacurile aeriene asupra Ucrainei peste noapte, la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a avut o convorbire telefonică „foarte constructivă” cu echipa de negociatori a lui Donald Trump, în urma a trei zile de discuții în Florida, informează BBC.
09:00
Alegeri București 2025. MAI a fost sesizat cu 10 posibile fapte nelegale înaintea alegerilor, majoritatea privind propaganda electorală # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat, duminică dimineață, că structurile sale au fost sesizate cu privire la zece posibile fapte nelegale legate de desfășurarea procesului electoral în preziua alegerilor și pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Monica Dajbog, șapte dintre aceste sesizări au vizat continuarea propagandei electorale după expirarea termenului legal.
08:50
Alegeri locale parțiale 2025. Români din 11 județe și București își aleg primarul sau președintele de Consiliu Județean # Digi24.ro
Alegeri locale parțiale au loc duminică, 7 decembrie, nu doar în București, ci și în alte județe din țară, pentru funcțiile de primar sau președinte de consiliu județean. Peste 2,2 milioane de oameni sunt așteptați la urne. Mizele cele mai mari sunt în Capitală, unde au loc alegeri pentru funcția de primar general, și în Buzău, unde este ales un nou președinte de CJ.
Acum 6 ore
08:20
Explozie într-un apartament din Iași, din cauza unei butelii: un bărbat dus la spital cu arsuri # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de circa 50 de ani a suferit arsuri de gradul I la nivelul feței și mâinilor în urma unei explozii produse duminică dimineața, 7 decembrie, într-un apartament din Iași.
08:00
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor „avarii punctuale”, la 24 de ore de la anunţul lui Ilie Bolojan # Digi24.ro
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, sâmbătă seară, din cauza unor „avarii punctuale” identificate ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem, la o zi de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării cu această utilitate, după mai bine de o săptămână în care peste 100.000 de oameni nu au avut apă la robinete.
07:10
SUA nu mai dau vize persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului, combaterii dezinformării # Digi24.ro
Departamentul de Stat instruiește personalul său să respingă cererile de viză ale persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului sau în alte activități pe care administrația Trump le consideră „cenzură” a discursului americanilor, scrie NPR.
07:10
Celulele canceroase pot deveni „nemuritoare”. Cercetătorii au descoperit un mecanism prin care tumorile se repară singure # Digi24.ro
O descoperire care arată cum reuşesc celulele canceroase să îşi menţină structura intactă şi să devină practic „nemuritoare” ar putea spori eficienţa chimioterapiei şi ar putea deschide drumul către noi tratamente.
07:10
Bradul de Crăciun rămâne unul dintre cele mai prețuite și așteptate simboluri ale sărbătorilor de iarnă. Perioada în care este împodobit marchează deschiderea festivităților, aducând în case bucurie și o atmosferă aparte.
07:10
Care este cel mai elegant oraș din Europa. Are cea mai mare concentrație de hoteluri de cinci stele și restaurante faimoase # Digi24.ro
Un studiu al unui club exclusivist de călători a desemnat cel mai elegant oraș din Europa. În studiu au fost analizate peste 100 de orașe de pe continentul european.
07:10
Aparatul de zbor ieftin și inovator pe care NATO l-ar putea folosi pentru a contracara bruiajul Rusiei: „Nimeni nu ne-a crezut” # Digi24.ro
În mai puțin de 10 secunde, dirijabilele argintii ale Kelluu se pot înălța de la sol până deasupra liniei copacilor din estul Finlandei. Dirijabilele cu gaz au fost inventate pentru prima dată în secolul al XIX-lea, dar startup-ul scandinav pariază pe o versiune modernă a vechiului concept pentru a ajuta Occidentul să-și apere teritoriul, potrivit Business Insider.
07:10
Exit-poll alegeri București 2025. Digi24.ro prezintă primele estimări ale rezultatelor votului din 7 decembrie # Digi24.ro
Digi24.ro publică azi, la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor de vot pentru alegerea viitorului primar al Capitalei, primele estimări de tip exit-poll ale votului din 7 decembrie, realizate de institutele CURS și Avangarde.
07:10
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare # Digi24.ro
Când talibanii s-au întors la putere în 2021, multe guverne au rupt legăturile diplomatice cu noul guvern de la Kabul. În ultimele luni, însă, regimul islamist din Afghanistan a început să iasă din izolare: talibanii sunt recunoscuți acum de Rusia, au primit vizita ministrului chinez de externe, au trimis diplomați în Europa și au fost chiar lăudați de Statele Unite pentru operațiunile lansate împotriva militanților Isis-Khorasan.
07:10
Sfânta Muceniță Filofteia 2025: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce obiceiuri trebuie să respecte credincioșii pe 7 decembrie # Digi24.ro
Sfânta Muceniță Filofteia este prăznuită de biserica ortodoxă în fiecare an, pe 7 decembrie, zi înscrisă cu cruce roșie în calendarul religios. Credincioșii o cinstesc pentru puritatea păstrată încă din copilărie și pentru devotamentul neclintit, calități care au transformat-o într-un model de devoțiune.
07:10
Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva rebelilor Houthi. Cum a supraviețuit unui baraj de rachete # Digi24.ro
Un pilot al Forțelor Aeriene Americane a supraviețuit 15 minute unui foc de rachete inamice, în timpul unei misiuni în Orientul Mijlociu, anul acesta, efectuând manevre extrem de puternice, în timp ce focoasele explodau la doar câțiva metri de avionul său de vânătoare F-16, potrivit Business Insider.
07:10
Strategia subtilă a Chinei, pe care Occidentul încă nu a descifrat-o: cum încearcă Beijingul să obțină dominația la nivel global # Digi24.ro
La începutul acestui an, după ce președintele american Donald Trump a închis efectiv Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), cel mai mare program de ajutor bilateral din lume, mulți observatori și-au exprimat temerile că Beijingul va interveni pentru a umple vidul geopolitic. USAID a servit drept instrument cheie al diplomației americane timp de mai bine de șase decenii, iar retragerea americană a creat o oportunitate pentru China de a-și extinde arta economică de guvernare și de a câștiga influență în multe părți ale lumii, potrivit unei analize Foreign Affairs.
Acum 12 ore
00:10
Documente necesare când călătorești cu copilul în afara țării: Certificatul de naștere nu înlocuiește pașaportul # Digi24.ro
Indiferent de vârstă, orice minor care călătorește în străinătate are nevoie de un document de identitate valabil. Pentru deplasările în țările Uniunii Europene și Spațiul Economic European, acesta poate fi pașaportul sau cartea de identitate.
00:10
Ministrul polonez de Externe îl trimite pe planeta Marte pe Elon Musk. De la ce a pornit totul # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, i-a spus lui Elon Musk să „plece pe Marte” după ce miliardarul a cerut desființarea Uniunii Europene, în cadrul unor valuri de critici din partea unor personalități americane de seamă care vizează politica de migrație și credibilitatea democratică a blocului comunitar, scrie TVPWorld.
Acum 24 ore
23:30
SUA au făcut lobby pe lângă mai multe state europene pentru a se opune planului UE de a folosi activele rusești înghețate # Digi24.ro
Statele Unite au făcut lobby pe lângă mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru a bloca planul blocului comunitar de a utiliza activele înghețate ale Băncii Centrale Ruse pentru garantarea unui împrumut destinat sprijinirii Ucrainei, potrivit unor diplomați europeni citați sub condiția anonimatului de Bloomberg.
23:30
Venezuela mobilizează mii de soldați ca răspuns la „amenințarea” americană. 5.600 de noi recruți s-au alăturat armatei # Digi24.ro
Armata venezueleană a încorporat sâmbătă, la Caracas, 5.600 de noi recruți, într-o mobilizare prezentată de președintele Nicolás Maduro drept un răspuns la „amenințarea” reprezentată de desfășurarea forțelor navale americane în Caraibe. Liderul venezuelean cere unitate împotriva „imperialismului”, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate cu Washingtonul.
23:10
La ce ore va juca România, dacă se califică la Campionatul Mondial din SUA. Programul meciurilor din Grupa D # Digi24.ro
Dacă România va reuși să treacă de barajul din martie 2026 și se va califica la Campionatul Mondial din SUA, va disputa cel puțin trei meciuri în Grupa D, în compania naționalelor din Paraguay, Australia şi SUA. Având în vedere diferența de fus orar, telespectatorii din România vor putea vedea meciurile dimineața devreme.
22:50
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a comentat pe X # Digi24.ro
Revoltat că platforma sa, X, a primit o amendă de 120 de milioane de dolari de la Comisia Europeană, miliardarul american Elon Musk a dat frâu liber aversiunii sale față de Uniunea Europeană, ajungând până în punctul de a cere „abolirea” acesteia. El a creat chiar și un hashtag în acest sens pe platforma X.
22:20
Viktor Orban va trimite oameni de afaceri în Rusia pentru a pregăti perioada „de după război şi de după sancţiuni” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat că o delegație de oameni de afaceri va fi trimisă în Rusia pentru a pregăti cooperarea economică „de după război și de după sancțiuni”. Liderul de la Budapesta spune că Ungaria trebuie să anticipeze o eventuală reintegrare a Rusiei în economia mondială, în contextul în care el menține legături atât cu Moscova, cât și cu Washingtonul.
21:30
„Europa e cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, îi spune Tusk lui Trump, după atacul din partea SUA # Digi24.ro
Prim-ministrul Poloniei a declarat Statelor Unite că Europa este cel mai apropiat aliat al lor, nu problema acestora, după ce o nouă strategie americană de securitate a provocat indignare prin denunțarea UE ca fiind antidemocratică. Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, publicată joi de președintele Donald Trump, susține că UE înăbușă libertatea de exprimare și zdrobește suveranitatea națională, „creând conflicte” prin politicile sale de migrație.
21:10
Cum va fi vremea duminică, în ziua votului: Ploi în sudul țării și temperaturi mai ridicate în vest # Digi24.ro
Duminică, în ziua votului pentru alegerile locale, jumătatea de sud a țării va fi afectată de ploi, în timp ce în vest și centru vremea va fi mai blândă, cu temperaturi mai ridicate și intervale cu cer variabil. În București, ploile sunt așteptate mai ales dimineața, iar vântul va slăbi în intensitate, potrivit ANM.
20:40
Cum se numește ultima melodie înregistrată de Joan Baez. Artista s-a întors în studio, revoltată de politicile lui Trump # Digi24.ro
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o pe Joan Baez, legenda americană a muzicii folk, să se întoarcă în studio, unde a terminat de înregistrat o nouă melodie de „protest”.
20:30
Zelenski, Witkoff și Kushner au discutat telefonic. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu SUA” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o conversație telefonică lungă și „substanțială” cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, anunță TVPWorld.
