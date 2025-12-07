Ce l-a scos din sărite pe un român care lucrează într-o cafenea. El nu a mai răbdat și a povestit tot: „Am început să nu îi mai suport”

10:50

Publicistul Ion Cristoiu spune, în cea mai nouă pastilă a sa, că nu îl interesează să meargă azi la votare și explică și de ce. „Din 1990, și am trăit numeroase alegeri prezidențiale, parlamentare, locale, adică pe București. Este pentru prima dată când alegerile care se desfășoară azi nu mă interesează. Nu mă interesează, în […]