Ce l-a scos din sărite pe un român care lucrează într-o cafenea. El nu a mai răbdat și a povestit tot: „Am început să nu îi mai suport”
Gândul, 7 decembrie 2025 12:20
Pentru unii clienți, cafeneaua a devenit biroul ideal – găsesc acolo priză și curent electric, au Wi-Fi pentru conexiunea la Internet, iar un cappuccino sorbit cu economie, ore în șir, este tot ce consumă. Problema este că, pentru angajații localului, acest timp de comportament începe să devină destul de frustrant. Un român care lucrează într-o […]
Bucureştenii nu se grăbesc să-şi aleagă primarul general. Procentele înregistrate de AEP sunt la jumătate, în 2025, raportat la aceleaşi ore, în 2024 # Gândul
Alegerile locale parţiale înregistrează unul dintre cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte prezenţa la vot. Comparativ cu anul trecut, numărul alegătorilor este practic la jumătate, raportat la procentul înregistrat în 2024, la aceeaşi oră. Gândul a realizat o statistică, pe baza procentelor cu prezenţa pe ore, publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente. Electoratul […]
FCSB – Dinamo 0-0, în etapa a 19-a din Superliga, și echipa roș-albastră e pe opt, 25 de puncte, la două de ultimul loc de play-off. Dinamo, echipa lui Zeljko Kopic, are 35 de puncte și e pe locul trei în clasament. Gnahore a avut cea mai mare ocazie a meciului FCSB – Dinamo, când […]
Daniel Băluță, după ce a ieșit de la urne: „E timpul ca rezultatele să conteze. Bucureștiul trebuie scos din ceartă și haos” # Gândul
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a declarat după ce a ieșit din secția de votare că ziua alegerilor reprezintă un moment decisiv pentru direcția orașului. „De mâine, să ne apucăm să construim un oraș așa cum ne dorim. Cetățenii din Sectorul 4 să se prezinte în număr cât mai mare la vot. Sunt […]
Un nou mod de calcul al vechimii în muncă va fi aplicat începând din 2026, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Măsura este instituționalizată prin Ordinul nr. 342/2025, care abrogă vechiul ordin 59/2014 și stabilește reguli clare pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice. Scopul declarat al schimbării este asigurarea unei „metodologii unificate, transparente […]
Ce l-a scos din sărite pe un român care lucrează într-o cafenea. El nu a mai răbdat și a povestit tot: „Am început să nu îi mai suport” # Gândul
Marele rival al lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, Mihai Răzvan Moraru: „Am votat pentru speranțele buzoienilor” # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu are mari emoții duminică, rezultatul votului pentru șefia CJ Buzău putând decide viitorul său pe prima scenă politică. Principalul său contracandidat este Mihai Răzvan Moraru, susținut de PNL și USR. Candidatul susținut de PNL și USR pentru preşedinţia Consiliul Județean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, a declarat la ieșirea de la urne […]
Cum justifică hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov prețurile astronomice la pachetele de Anul Nou. Lista invitaților la petrecerea din noaptea de Revelion # Gândul
Duminică, 7 decembrie 2025, este ziua votului pentru noul primar al Bucureștiului. Urnele s-au deschis încă de la ora 7:00, iar aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni sunt aștepțați să–și exprime preferințele pentru alegerea celui care va conduce Capitala. ANM a anunțat că vremea va fi destul de rece și închisă. De asemenea, specialiștii în meteorologie […]
O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie # Gândul
Trenurile au fost oprite în Marea Britanie, după ce, pe rețelele sociale, a apărut o fotografie care arăta avarii majore la un pod, în urma unui cutremur. S-a constatat, apoi, că aceasta a fost generată de inteligența artificială (AI). Acest incident a pornit după un cutremur resimțit miercuri seară în Lancashire și în sudul zonei […]
Florin Tănase, unul dintre liderii de la FCSB, a spus că derby-ul a fost urât ca joc, dar rezultatul e echitabil, 0-0. Dinamo e pe locul trei, 35 de puncte, și FCSB e pe locul opt, 25 de puncte. Ambele echipe sunt neînvinse de șase etape și un rezultat de 0-0 în meciul direct nu […]
Prezență foarte slabă la vot. Mai puțin de 8% din bucureșteni au venit la urne până la această oră # Gândul
Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale.
Cum justifică hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov prețurile șoc la pachetele de Anul Nou. Lista invitaților la petrecerea din noaptea de Revelion # Gândul
În Postul Crăciunului, credincioșii ortodocși sunt îndemnați la cumpătare, rugăciune, fapte bune, dar și împăcare cu aproapele. Iată care sunt zilele rămase pentru dezlegare la pește, până la Crăciun. Zile cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului Deși este unul dintre cele patru mari posturi din an, Postul Nașterii Domnului este unul mai ușor pentru […]
Viktor Orban joacă „cartea războiului” și le spune maghiarilor că, dacă nu îl aleg, Ungaria va intra în război cu Rusia # Gândul
Aflat în plină campanie electorală, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că rezultatul viitoarelor alegeri va decide dacă Budapesta va intra în război cu Rusia. În același timp, Ungaria se pregătește pentru o colaborare economică cu Rusia într-un format post-război, spune prim-ministrul de la Budapesta. Uniunea Europeană și-a propus să se pregătească pentru război cu […]
Președintele Nicușor Dan a votat, fără partenera sa, Mirabela Grădinaru. Care este explicația președintelui: „Totul e bine în familie” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineața la școala Gimnazială Luceafărul, Sector 5 și a transmis un mesaj direct bucureștenilor: să iasă la urne, indiferent de opțiunea politică. Șeful statului a spus că a votat pentru „o Românie în Occident și pentru un candidat despre care crede că nu va ceda tentațiilor de la Primăria […]
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua de naștere # Gândul
Fiecare an poartă o energie specială, dar numerologia lui 2026 sugerează că acesta va fi un an deosebit de dinamic. Fiind un An Universal 1, 2026 este despre a face pași noi îndrăzneți, despre a avea încredere în necunoscut și despre a intra într-un ciclu proaspăt, fără a uita lecțiile trecutului. Gândește-te la el ca […]
Cel puțin 23 de oameni au murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 7 decembrie, în urma unui incendiu pornit într-un club de noapte din statul Goa, India. Printre victime, și mulți turiști care se aflau în locație la momentul respectiv. Cum s-a produs incendiul Potrivit declarațiilor date de ministrul-șef (n.r.- echivalentul Președintelui de Consiliu […]
Cum a cheltuit o câștigătoare la loterie din Norvegia 80 de milioane de euro într-un an. Pe ce s-au dus banii # Gândul
Grethe, o femeie în vârstă de 78 de ani din Norvegia a câștigat un jackpot uriaș la Euromillions în ianuarie 2024, 120 de milioane de euro. La un an după acest eveniment remarcabil, situația financiară a câștigătoarei s-a schimbat dramatic. Din suma inițială a mai rămas doar o fracțiune, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a […]
Fostul primar al sectoarelor 4 și 5, Cristian Popescu Piedone, și-a exprimat votul duminică dimineață, lansând un mesaj către urmăritorii săi. Piedone mărturisește că a votat cu speranță și îndeamnă bucureștenii să iasă la vot pentru a îi da legitimitate viitorului edil al Capitalei. Într-un mesaj video postat pe un cont de socializare, fostul șef […]
Președintele Nicușor Dan pleacă mâine în prima vizită oficială în Franța, de la preluarea mandatului. Sursele Gândul au declarat în exclusivitate că pe agendă se află bilaterala cu Macron, întâlniri cu primărița Parisului, dar și cu românii stabiliți în Franța # Gândul
Sursele Gândul spun că luni și marți președintele Nicușor Dan va fi la Paris, acolo unde va marca prima vizită oficială de la preluarea mandatului. Prima zi va fi dedicată comunității de români, stabilită în Franța, iar, marți, președintele României se va întâlni cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, și cu președintele Emmanuel Macron. Pe agenda […]
Ziua în care bucureștenii își aleg noul primar. Nicușor Dan, Traian Băsescu, Anca Alexandrescu, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă au votat deja # Gândul
Ion Cristoiu: Nu mă interesează alegerile de azi. Nici ca simplu cetățean, nici ca jurnalist! # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu spune, în cea mai nouă pastilă a sa, că nu îl interesează să meargă azi la votare și explică și de ce. „Din 1990, și am trăit numeroase alegeri prezidențiale, parlamentare, locale, adică pe București. Este pentru prima dată când alegerile care se desfășoară azi nu mă interesează. Nu mă interesează, în […]
Traian Băsescu la ieșirea din cabina de vot. „Am votat îngrijorat. Tot ce influențează negocierile de pace ne vizează” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a vot în urmă cu puțin timp, la o secție de vot din Capitală, alături de soția sa Maria Băsescu. Fostul președinte a mărturisit că divizarea din societate în urma anulării alegerilor îl îngrijorează, dar și contextul politic internațional extrem de volatil. Băsescu: România nu are o politică externă Astfel, apreciază […]
S-a aflat că membrii familiei Melis, cunoscută drept cea mai longevivă familie din lume, au urmat ani la rând aceeași alimentație sănătoasă aproape în fiecare zi, iar rutina aceasta le-a influențat direct durata de viață, scrie Sabah. Astfel, frații Melis au apărut au apărut într-o serie documentară din 2023, dedicată vizitei autorului Dan Buettner în […]
Bazar la Teheran. Iranul caută soluții pentru modernizarea forțelor armate, Rusia ezită și amână livrările de avioane de vânătoare Su-35, iar un furnizor-surpriză intervine pe piață # Gândul
După Războiul de Douăsprezece Zile din vara trecută — când Israelul a atacat sute de ținte în Iran legate de infrastructura militară, de industria nucleară și de apărare — Teheranul se pregătește pentru ceea ce consideră a fi un nou război existențial pentru supraviețuirea regimului. Dar, pe măsură ce Rusia, un aliat de lungă durată […]
Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul cum mai pot avea cetățenii încredere în procesul electoral, după anularea alegerilor de anul trecut # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul, după ce a votat duminică dimineață, dacă românii mai pot avea încredere în procesul electoral, în condițiile în care scrutinul de anul trecut a fost anulat, fără ca cetățenii să primească o explicație clară. „Trebuie să aibă încredere în votul lor pentru că suntem o democrație, și, […]
Zodiile pentru care se deschid porțile succesului, de săptămâna viitoare. Se schimbă radical direcția de viață # Gândul
Iată zodiile pentru care se deschid porțile succesului, de săptămâna viitoare. Se schimbă radical direcția de viață. Astrologii anunță un fenomen energetic rar, un moment astral ce apare o singură dată la câțiva ani și care are puterea să schimbe radical direcția de viață a multor oameni. De săptămâna viitoare, cinci zodii intră într-o fereastră […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.382. Promisiunea făcută de Zelenski americanilor, la negocierile din Florida # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 7 decembrie 2025, în a 1.382-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o conversație telefonică „substanțială și constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și cu negociatorii Kievului plecați să îi întâlnească în Florida […]
Ciprian Ciucu la ieșirea din cabina de vot: Am votat pentru integritate/Îi chem pe oameni să-și exprime votul # Gândul
Candidatul la Primăria Municipiului București, Ciprian Ciucu, a votat duminică dimineață și a făcut primele declarații pentru presă. Liberalul a îndemnat bucureștenii să iasă la vot și și-a exprimat încrederea în șansele sale la funcția de edil al Capitalei. Înscrişi pentru scrutinul de duminică sunt 11 candidaţi susţinuţi de partide politice şi 6 independenţi. Primarul […]
Președintele Nicușor Dan, după ce și-a exprimat votul: „Am ales pe cineva care nu se apropie de zona de corupție” # Gândul
Cercetătorii au făcut o descoperire ce ar putea deschide calea către metode sustenabile de obținere a unor resurse minerale de care să depindem tot mai mult. Este vorba despre o abilitate remarcabilă, ascunsă în țesuturile unei ferigi, denumită Blechnum orientale, o plantă ce poate să absoarbă și să stocheze elemente rare din sol. Există 17 […]
Marcel Ciolacu a votat. Fostul premier, în luptă pentru șefia CJ Buzău, cheamă lumea la vot # Gândul
Gigi Becali a reacționat după numai 45 de minute: ce jucători au fost dați afară la pauza derby-ului FCSB – Dinamo # Gândul
Gigi Becali a trăit la intensitate maximă derby-ul cu Dinamo, dovadă că a reacționat de la pauza meciului, când a decis să scoată de pe teren doi jucători, nemulțumit de prestația lor, după cum a remarcat PROSPORT. Pentru că nu s-au mișcat pe teren așa cum se aștepta patronul, doi fotbaliști au fost schimbați încă […]
Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Călin Georgescu nu a mai fost dorit la nivel european după ce a spus că oprește ajutorul militar oferit Ucrainei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Asta cu americanii e o […]
Polițiștii bucureșteni au înregistrat deja zece incidente electorale. Care sunt principalele ilegalități constatate de autorități # Gândul
Polițiștii bucureșteni au înregistrat, în cursul zilei de sâmbătă, zece posibile ilegalități legate de procesul electoral, dintre care șapte se referă la continuarea propagandei electorale. Totodată, duminică dimineață, efectivele MAI care au asigurat protecția secțiilor de vot pe parcursul nopții, le-au predat președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, cu sigiliile intacte. „În preziua alegerilor […]
Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților de pe buletinul de vot | Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00 # Gândul
Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Cine ocupă primele locuri în preferințele alegătorilor. Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00. Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025 Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. În premieră, cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00. Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat următoarele case de sondare pentru […]
Cum va fi vremea în București în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Noi informații de la ANM # Gândul
Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Bucuretiului s-au deschis duminică – 7 decembrie 2025 0 de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi destul de rece și, în general, închisă. La ora 07:00, în București se […]
Ion Cristoiu: „Pacea din Ucraina nu vine acum. Rușii sunt în control și au inițiativa strategică” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum pacea din Ucraina nu va veni prea curând. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Acțiunea lui Putin este considerată, și a declarat acum în India, eliberare. Foarte interesant. Numai că ei […]
„Am vrut să-l schimb, dar mi-a zis MM: «Gigi, îl nenorocești!»”. Ce fotbalist de la FCSB a intrat în gura patronului după derby-ul cu Dinamo # Gândul
FCSB nu a câștigat derby-ul cu Dinamo și rămâne în afara locurilor care asigură calificarea în play-off. Iar după încheierea rundei a 19-a, campioana poate coborî în clasament, dacă Farul și „U” Cluj își câștigă meciurile din această etapă. Remiza cu Dinamo, scor 0-0, de sâmbătă seară, 6 decembrie, l-a scos din sărite pe Gigi […]
Plouă cu amenzi la FCSB. Gigi Becali nu a mai rezistat, după 0-0 cu Dinamo: „Îi dau maximum din cât vom putea! Debandadă!” # Gândul
Gigi Becali se declară șocat de debandada care a pus stăpânire pe vestiarul campioanei. La FCSB, fiecare face doar ce vrea și nimeni nu mai ascultă de superiori, spune latifundiarul din Pipera. După 0-0 cu Dinamo, patronul campioanei a anunțat noi amenzi pentru jucătorii săi. „Îi dau maximum din cât vom putea!”, a spus finanțatorul, […]
Ziua în care bucureștenii își aleg noul primar. Sunt 17 candidați, dintre care doi retrași, dar rămași pe buletinul de vot. Prezența la 7:30: 0,57% # Gândul
În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre implicațiile anulării alegerilor prezidențiale din 2024, pe care o consideră o „filă albă” în istoria țării. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a subliniat că anul electoral 2024 rămâne neclar și imposibil de documentat, având în […]
7 Decembrie, calendarul zilei: Larry Bird împlinește 69 de ani, John Terry 45. Ziua Pearl Harbour # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 7 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Larry Bird este considerat unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie și o legendă a NBA. Născut pe 7 decembrie 1956, în West Baden Springs, Indiana, Bird a devenit faimos pentru […]
Ziua în care bucureștenii își aleg noul primar. Sunt 17 candidați, dintre care doi retrași, dar rămași pe buletinul de vot # Gândul
Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Cetățenii din alte 12 localități își aleg primarul # Gândul
Secţiile de vot se deschid duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. În aceeași zi cu alegerile parţiale din Capitală se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. Cetățenii din alte 12 localități își vor vota primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile necesare cu privire la modul în […]
Liberalizarea energiei, adevărata cauză a crizei economice. „Vaca de muls” România a îmbogățit „băieții deștepți”. Economist: Liberalizarea este o glumă bună, dar proastă # Gândul
Liberalizarea pieței energetice, începută acum câțiva ani, ar fi adevărata cauză a crizei economice de proporții cu care se confruntă România în prezent. Suntem campioni europeni la producția de energie, însă liberalizarea energetică a eșuat. Făcută haotic, disproporționat și cu un interes vădit de a umple buzunarele anumitor companii ale „băieților deștepți”, aceasta mușcă adânc […]
Anchetatorul Revoluției, Cătălin Pițu: „Cine spune că anul trecut, în decembrie, CCR a dat o lovitură de stat, nu știe ce vorbește sau este ticălos!” # Gândul
A trecut un an de la momentul șocant al anulării alegerilor prezidențiale în urma deciziei Curții Constituționale. A fost o zi lungă în urma căreia această decizie a picat ca un trăsnet. Curtea și-a motivat decizia după ce a constatat că în procesul electoral ar fi existat ingerințe străine, că libertatea alegătorilor a fost afectată […]
Ce s-a întâmplat cu manelistul care și-a măcelărit soția, după ce judecătorii l-au eliberat cu mult înainte de termen. O înjunghiase de 11 ori # Gândul
Dan Drăghici, lăutarul condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a încercat să-și omoare soția cu 11 lovituri de cuțit, într-un apartament din Londra, a revenit la București după ce magistrații britanici i-au dat drumul cu 11 ani mai devreme. Fostul deținut ar fi fost luat în grijă de un compozitor care deține […]
