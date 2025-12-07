ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Traian Băsescu: Am venit la vot îngrijorat/ România nu e într-o situaţie grozavă/ Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari
News.ro, 7 decembrie 2025 12:50
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică, la ieşire de la secţia de votare, că a mers la vot ”îngrijorat”. El a arătat că ”România nu e într-o situaţie grozavă”, că datoria excesivă rămâne, iar măsurile care trebuie luate sunt dure. ”Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari”, a adăugat Băsescu.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
13:00
Formaţia Metalul Buzău a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a 16-a a Ligii a II-a.
13:00
Emmanuel Macron a ameninţat China cu taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană, potrivit AFP.
12:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Traian Băsescu: Am venit la vot îngrijorat/ România nu e într-o situaţie grozavă/ Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică, la ieşire de la secţia de votare, că a mers la vot ”îngrijorat”. El a arătat că ”România nu e într-o situaţie grozavă”, că datoria excesivă rămâne, iar măsurile care trebuie luate sunt dure. ”Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari”, a adăugat Băsescu.
Acum o oră
12:40
Primul castor sălbatic văzut în Norfolk după 400 de ani: "Nimeni nu ştie de unde a venit" - VIDEO # News.ro
Un castor sălbatic a fost văzut în Norfolk pentru prima dată de când castorii au fost vânaţi până la dispariţie în Anglia, la începutul secolului al XVI-lea, potrivit The Guardian.
12:30
Kenyanul John Korir, deja câştigător al maratoanelor din Chicago şi Boston, s-a impus duminică pe străzile din Valencia cu un timp de 2h2'24'.
12:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Daniel Băluţă: Vreau să le mulţumesc din tot sufletul bucureştenilor care participă astăzi la vot/ A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a afirmat, duminică, după ce a votat, că le mulţumeşte tuturor bucureştenilor care participă la vot şi consideră că a venit timpul ca rezultatele şi toate proiectele pe care le-a făcut în calitate de primar de sector să fie cele care contează. ”Sunt convins că, începând de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraş aşa cum ni-l dorim”, a adăugat el.
12:20
Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump în Ucraina a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte aproape” şi depinde acum de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas din Ucraina şi centrala nucleară de la Zaporojie, scrie Reuters.
Acum 2 ore
12:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Prezenţă la vot de 9,67 % în Bucureşti, la ora 12.00. Peste 174.000 de bucureşteni au votat / Cea mai bună prezenţă la vot, în Sectorul 6 # News.ro
Prezenţa la vot este de 9,67 % în Bucureşti, la o oră de la deschiderea urnelor, peste 174.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
11:30
Bistriţa-Năsăud: Trei tinere au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut de la o înălţime de peste şapte metri în albia unui râu # News.ro
Trei tinere de 17 şi 18 ani au fost rănite, duminică dimineaţă, într-un accident rutier în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce maşina în care se aflau a căzut de la peste şapte metri în albia râului Anieş.
11:30
Celulele canceroase trăiesc într-un mediu ostil, cu puţin oxigen şi resurse limitate, dar reuşesc totuşi să se adapteze şi să crească. Un nou studiu arată că ele pot schimba rapid modul în care îşi folosesc genele atunci când sunt supuse stresului, activând programe de supravieţuire care le fac mai rezistente şi mai agresive.
11:30
Maramureş: Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a distrus dispozitivul de monitorizare electronică şi a încălcat ordinul de protecţie / El nu avea voie să se apropie de o femeie de 74 de ani şi de locuinţa acesteia # News.ro
Un bărbat de 48 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Maramureş, pentru 24 de ore, după ce a încălcat ordinul de protecţie şi s-a apropiat de o femeie de 74 de ani şi de locuinţa acestuia, deşi îi era interzis acest lucru. De asemenea, el este acuzat şi că a distrus dispozitivul de monitorizare electronică.
11:20
Sergio Ramos a anunţat, sâmbătă, la televiziunea mexicană că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey în 2026, club la care a venit în februarie.
Acum 4 ore
11:10
Neamţ - Un şofer beat şi fără permis, care nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a fugit apoi abandonând maşina în albia unui râu, a fost reţinut - FOTO # News.ro
Un şofer beat şi fără permis, care nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a fugit apoi, abandonând maşina în albia unui râu, a fost reţinut pentru 24 de ore. Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare, din judeţul Neamţ, fuseseră sesizaţi că autoturismul condus de acesta se deplasează haotic, punând în pericol mai multe persoane.
11:10
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă” # News.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipele sale se află în Ucraina de la începutul lunii decembrie pentru a evalua siguranţa nucleară şi au constatat că structura în formă de arc de la Cernobîl şi-a pierdut „funcţiile primare de siguranţă” în urma unui bombardament din februarie.
11:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Liderul PSD Buzău, după ce a votat pentru preşedintele CJ: Am votat pentru întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani de zile - FOTO # News.ro
Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a declarat duminică, după ce a votat pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, la o secţie amenajată în municipiul Buzău, că a votat pentru ”întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani. Totodată, Lungu a menţionat că prezenţa la urne în judeţul Buzău este scăzută, fapt care fusese anticipat de social democraţi.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciprian Ciucu: Am votat pentru integritate / Îi chem pe oameni să îşi exprime votul / Pledoarie pentru votul în două tururi - FOTO # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că a votat pentru integritate şi cu inima împăcată că a făcut tot ce a depins de el în această campanie. El i-a îndemnat pe alegători să vină să îşi exprime votul.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Primarul Buzăului, Constantin Toma, după votul pentru şefia CJ: Nu pot spune cu cine am votat. Bănuiţi. Trebuie să mergem înainte / Ce au declarat candidaţii - FOTO # News.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a venit duminică la urne însoţit de soţia sa şi de Marcel Ciolacu, candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău. După vot, Toma a declarat că şi-a exprimat opţiunea pentru „continuitate”, subliniind rolul important al municipiului în economia judeţului.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei - FOTO # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a afirmat că a votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei şi să fie făcute proiectele mari de care oraşul are nevoie.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Marcel Ciolacu, candidat la funcţia de preşedinte al CJ Buzău: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă" - FOTO # News.ro
Marcel Ciolacu, candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a mers duminică la vot la o secţie amenajată într-o şcoală din municipiu, fiind însoţit de primarul Constantin Toma şi de mai mulţi lideri PSD din judeţ. După ce şi-a exercitat votul, Ciolacu a spus că a facut cel mai mare pas din cariera sa politică, alegând să revină acasă.
10:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Nicuşor Dan: Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie/ Îi îndemn pe bucureşteni să iasă la vot, indiferent de opţiunile pe care le au / Ce au declarat Ciucu, Drulă şi Ciceală după vot # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a votat pentru cineva de care să fie sigur ”că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară” despre care a menţionat că este extrem de tentantă la Primăria Capitalei.El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia. Preşedintele a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.
10:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Silviu Iordache, candidat independent la şefia CJ Buzău: Am votat plin de speranţă, am votat pentru schimbare, pentru că de prea mulţi ani avem politicieni, preşedinţi de CJ care se gândesc mai mult la propriul buzunar - FOTO # News.ro
Silviu Iordache, candidat independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a votat duminică declarând că îşi exprimă opţiunea „plin de speranţă” şi „pentru schimbare”. El a criticat modul în care, în opinia sa, au fost conduse până acum consiliile judeţene.
10:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ana Ciceală: Am votat în dimineaţa aceasta cu gândul la copiii oraşului nostru, la tinerii oraşului nostru, la toţi bucureştenii şi la cum va arăta oraşul nostru pentru viitor # News.ro
Candidatul SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a afirmat că a votat cu gândul la cetăţenii din Bucureşti şi la modul în care va arăta oraşul în viitor. Ea a precizat că oamenii s-au obişnuit să îşi trăiască vieţile pe de o zi pe alta, cu capul în pământ, fără să se mai gândească la modul în care ar putea construi viitorul.
10:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Nicuşor Dan: Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie/ Îi îndemn pe bucureşteni să iasă la vot, indiferent de opţiunile pe care le au / Ce au declarat Ciucu şi Drulă după vot # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a votat pentru cineva de care să fie sigur ”că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară” despre care a menţionat că este extrem de tentantă la Primăria Capitalei.El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia. Preşedintele a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.
10:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a afirmat că a votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei şi să fie făcute proiectele mari de care oraşul are nevoie.
10:20
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor” - Salah, supărat după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă la Liverpool # News.ro
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor”, a declarat atacantul vedetă al echipei Liverpool, Mohamed Salah, după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă, sâmbătă, la Leeds (3-3).
10:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Nicuşor Dan: Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie/ Îi îndemn pe bucureşteni să iasă la vot, indiferent de opţiunile pe care le au / Ce a declarat Ciprian Ciucu după vot # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a votat pentru cineva de care să fie sigur ”că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară” despre care a menţionat că este extrem de tentantă la Primăria Capitalei.El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia. Preşedintele a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.
10:10
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus/ Japonia afirmă că avioanele chineze au îndreaptat radarul de armament către avioanele japoneze # News.ro
China şi Rusia au organizat la începutul lunii decembrie cea de-a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus, a anunţat sâmbătă seara Ministerul Apărării din China. Duminică, Japonia a declarat că avioanele de vânătoare chineze au îndreptat radarul de control al focului către avioanele militare japoneze în două incidente „periculoase” în apropierea insulelor Okinawa din Japonia, o afirmaţie negată de Beijing, conform Reuters.
10:10
ANPC a controlat târgurile de Crăciun din întreaga ţară şi a dat amenzi de aproape 200.000 de lei / Printre nereguli: condiţii necorespunzătoare de depozitare, lipsa afişării preţurilor, produse alimentare fără elemente de identificare # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat târguri de Crăciun din întreaga ţară şi au descoperit mai multe nereguli, printre care: condiţii necorespunzătoare de depozitare, lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori, vânzarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, absenţa traducerilor în limba română. Pentru deficienţele constatate au fost date amenzi de aproape 200.000 de lei.
10:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Primarul Buzăului, Constantin Toma, dupa votul pentru şefia CJ: Nu pot spune cu cine am votat. Bănuiţi. Trebuie să mergem înainte. Sunt un tip pragmatic, energic şi sper ca proiectele judeţului Buzău să aibă cale deschisă - FOTO # News.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a venit duminică la urne însoţit de soţia sa şi de Marcel Ciolacu, candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău. După vot, Toma a declarat că şi-a exprimat opţiunea pentru „continuitate”, subliniind rolul important al municipiului în economia judeţului.
09:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Nicuşor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident şi pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie/ Îi îndemn pe bucureşteni să iasă la vot, indiferent de opţiunile pe care le au # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a votat pentru cineva de care să fie sigur ”că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară” despre care a menţionat că este extrem de tentantă la Primăria Capitalei.El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia. Preşedintele a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.
09:30
Regele Charles şi regina Camilla au ales portretul lor de la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
09:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciprian Ciucu: Am votat pentru integritate / Îi chem pe oameni să îşi exprime votul / Pledoarie pentru votul în două tururi # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că a votat pentru integritate şi cu inima împăcată că a făcut tot ce a depins de el în această campanie. El i-a îndemnat pe alegători să vină să îşi exprime votul.
09:20
Alexi Lalas, mesaj pentru tricolori după anunţarea programului oficial al CM 2026: „Sper să fiţi vara viitoare aici” # News.ro
Fostul internaţional american Alexi Lalas, ajuns la 55 de ani, a fost prezent la evenimentul oficial de anunţare a programului turneului final al Cupei Mondiale din 2026, găzduit de hotelul Capital Hilton din Washington D.C.
09:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a votat la primele ore ale dimineţii în Chiojdu: „Azi am votat pentru Buzău” # News.ro
Candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă Avrămescu, a votat duminică, în satul Poieniţele, comuna Chiojdu, ,localitatea unde a copilărit, el spunând că a votat cu speranţă, pentru Buzău.
Acum 6 ore
09:00
Cancelarul german Friedrich Merz a asigurat sâmbătă Israelul de sprijinul „neschimbat” al ţării sale, cu ocazia primei sale vizite la Ierusalim de la preluarea funcţiei, menită să aprofundeze relaţia privilegiată dintre Berlin şi statul evreu după câteva tensiuni, conform AFP.
08:40
Jane Fonda califică achiziţia Netflix-Warner Bros. drept „o tranzacţie comercială catastrofală” care „ameninţă întreaga industrie a divertismentului” # News.ro
Jane Fonda s-a pronunţat împotriva deciziei cutremurătoare a Netflix de a achiziţiona Warner Bros. Discovery, calificând tranzacţia de 82,7 miliarde de dolari drept o evoluţie „catastrofală” care ameninţă să „distrugă industria noastră creativă”, potrivit Variety.
08:40
De la ”defectul Icarus” la panouri defecte: Airbus plăteşte preţul dependenţei de un singur model de avion # News.ro
Săptămâna aceasta, Airbus a primit un avertisment dur că nici cel mai livrat avion din lume, A320, nu este imun la probleme care pot varia de la efectul erupţiilor solare asupra software-ului la defecte de metal, relatează Reuters.
08:30
FIFA cere scuze selecţionerului Argentinei, după ce acesta nu a putut atinge trofeul Cupei Mondiale fără mănuşi - VIDEO # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a cerut scuze selecţionerului Argentinei, Lionel Scaloni, după ce o confuzie survenită în timpul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, vineri, l-a obligat pe antrenor să poarte mănuşi pentru a putea atinge trofeul, relatează Reuters.
08:20
FIFA cere scuze selecţionerului Argentinei, după ce acesta nu a putut atinge trofeul Cupei Mondiale fără mănuşi # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a cerut scuze selecţionerului Argentinei, Lionel Scaloni, după ce o confuzie survenită în timpul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, vineri, l-a obligat pe antrenor să poarte mănuşi pentru a putea atinge trofeul, relatează Reuters.
08:20
În cruciada sa împotriva „dezinformării”, preşedintele francez Emmanuel Macron este acuzat de mass-media conservatoare, de dreapta şi de extrema dreaptă că îngrădeşte libertatea de exprimare şi că se îndreaptă spre „derapaje autoritare”, la 18 luni de la alegerile prezidenţiale.
08:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Prezenţă la vot de 0,88 % în Bucureşti, la o oră de la deschiderea urnelor. Aproape 16.000 de bucureşteni au votat # News.ro
Prezenţa la vot este de 0,88 % în Bucureşti, la o oră de la deschiderea urnelor, aproape 16.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
08:00
Grupul Volkswagen intenţionează să investească 160 de miliarde de euro (aproximativ 186 de miliarde de dolari) până în anul 2030, a declarat directorul general Oliver Blume, într-un context în care cel mai mare constructor auto european se confruntă cu dificultăţi majore pe pieţele-cheie din China şi Statele Unite, relatează Reuters.
08:00
Norii se adună deasupra capului secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, între raportul critic privind utilizarea aplicaţiei de mesagerie Signal pentru a comunica planuri militare şi lovituri contestate împotriva ambarcaţiunilor presupuse a fi implicate în traficul de droguri, potrivit AFP.
07:50
Iaşi - Explozie într-un apartament. Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani are arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor # News.ro
Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani are arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor în urma unei explozii produse duminică dimineaţă într-un apartament din Iaşi. provocată de o scurgere de gaz de la o butelie.
07:40
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfăşurate la Miami, s-au încheiat. Chestiunile referitoare la garanţiile de securitate şi teritoriile, încă nesoluţionate # News.ro
Discuţiile dintre negociatorii americani şi ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat în acest weekend la Miami, fără evoluţii importante şi cu întrebări rămase în privinţa garanţiilor de securitate şi a chestiunilor teritoriale, potrivit unor oficiali ucraineni, relatează CNN.
07:40
Dispariţia „ameninţării ruse” din strategia de securitate naţională a SUA este un lucru pozitiv - Kremlin # News.ro
Schimbarea, de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a strategiei de securitate naţională a SUA, în care Rusia nu este menţionată ca o „ameninţare directă”, este un pas pozitiv, a declarat pentru TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
07:40
Spania investighează dacă focarul de pestă porcină ar fi putut fi provocat de o scurgere dintr-un laborator # News.ro
Guvernul regional din Catalonia a anunţat vineri că va investiga un centru de cercetare de lângă Barcelona, după ce Ministerul Agriculturii a transmis că recentul focar de pestă porcină ar putea avea drept cauză o scurgere dintr-un laborator, transmite Reuters.
07:30
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfăşurate la Miami, s-au încheiat. Cjestiunile referitoare la garanţiile de securitate şi teritoriile, încă nesoluţionate # News.ro
Discuţiile dintre negociatorii americani şi ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat în acest weekend la Miami, fără evoluţii importante şi cu întrebări rămase în privinţa garanţiilor de securitate şi a chestiunilor teritoriale, potrivit unor oficiali ucraineni, relatează CNN.
07:20
Incendiu într-un un club de noapte din India. Cel puţin 25 de persoane au murit, inclusiv mai mulţi turişti # News.ro
Un incendiu izbucnit într-un club de noapte din populara regiune turistică indiană Goa a ucis cel puţin 25 de persoane, inclusiv patru turişti, au declarat oficialii locali, conform CNN.
Acum 8 ore
06:50
Planul Netflix de a cumpăra Warner Bros. zguduie industria cinematografică, care se teme de schimbări majore # News.ro
Operatorii de cinematografe au fost luaţi prin surprindere vineri, după ce Netflix şi Warner Bros. Discovery au anunţat un acord prin care gigantul de streaming urmează să achiziţioneze studioul de film şi platforma de streaming a WBD, încheind o competiţie de luni de zile în care au mai fost implicate Paramount Skydance şi Comcast, relatează CNBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.