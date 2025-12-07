Ofertă de 3 milioane de euro pentru Cătălin Cârjan! Andrei Nicolescu: „Campionat mai bun decât România!”. Exclusiv
Fanatik, 7 decembrie 2025 12:50
Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a primit o ofertă de 3 milioane de euro pentru transferul lui Cătălin Cîrjan de la o echipă dintr-un campionat superior SuperLigii
Acum 10 minute
13:10
S-a dat Ngezana lovit la pauza derby-ului FCSB – Dinamo 0-0? ”Poate unii jucători sunt de partea lui Crețu”. Exclusiv # Fanatik
Fundașul Siyabonga Ngezana a fost schimbat la pauza meciului FCSB - Dinamo 0-0. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu sud-africanul și cum trebuia să reacționeze staff-ul tehnic.
Acum 30 minute
13:00
Cum au votat bucureștenii la alegerile locale pentru Primăria București. Primele rezultate ale unui sondaj sociologic # Fanatik
Primele rezultate ale sondajului sociologic în ziua alegerilor locale arată cum au votat bucureștenii la Primăria Capitalei: preferințe, motivații și orientarea ideologică a alegătorilor.
12:50
12:50
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA # Fanatik
Primele rezultate Exit Poll pentru alegerile București 2025. Vezi cine conduce în cursa pentru Primăria Capitalei. Lupta se anunță una extrem de strânsă.
Acum o oră
12:40
„Toate aplauzele mele se duc către Kopic”. Andrei Nicolescu, analiză la sânge după FCSB – Dinamo 0-0. Exclusiv # Fanatik
Andrei Nicolescu, concluzii după FCSB - Dinamo 0-0 din etapa a 19-a din SuperLiga. Pe cine a lăudat oficialul „câinilor” după remiza din derby.
12:30
Daniel Băluță a votat pentru noul primar al Capitalei. „Orașul a fost dominat de ceartă, scandal și haos” # Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, s-a prezentat la urne pentru a-și exprima votul. Ce declarații a dat după ieșirea din secție
12:30
Atac nuclear la Charalambous și Pintilii: „Ei, săracii, nu au ce să facă. FCSB joacă după ureche, n-au nicio idee de joc”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a analizat jocul FCSB-ului după partida cu Dinamo. Fostul antrenor de la Rapid a ținut să puncteze faptul că Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu mai au control asupra jucătorilor.
12:20
Cât de importante sunt, de fapt, alegerile din București pentru soarta coaliției. „S-ar putea destrăma” # Fanatik
Rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei pot influența major direcția în care va merge coaliția de guvernare. Avertismentul unui consultant politic
Acum 2 ore
12:10
Louis Munteanu, executat în direct: „De ce-ți acuzi colegii? CFR te-a dus în spate, nu tu pe ei! Ți-au dat mingea să dai gol din penalty” # Fanatik
Atac dur la adresa lui Louis Munteanu după ultimele declarații ale atacantului de la CFR Cluj! Reacție mai mult decât fermă în direct
11:50
Gigi Becali va lua foc: motivele pentru criza FCSB. „Fiecare face ce vrea acolo, Riscă să nu prindă Europa!”. Exclusiv # Fanatik
Analiștii FANATIK au scos în evidență motivele pentru care FCSB trece printr-o criză. Andrei Vochin consideră faptul că formația roș-albastră riscă să nu prindă cupele europene.
11:50
Bucureștenii, din ce în ce mai dezinteresați de alegerile pentru Primăria Capitalei. Remus Ştefureac: „Prezența la vot ar putea să nu atingă 30%” # Fanatik
Există o prezență extrem de mică la urne, când vine vorba de alegerile pentru Primăria Capitalei. Bucureștenii nu s-au înghesuit la secții de la primele ore ale dimineții
11:40
Analiză ironică după FCSB – Dinamo: ”Atacanții au asigurat acest 0-0” / ”Nu cred că-i mai prinde așa de slabi” # Fanatik
Derby-ul FCSB - Dinamo 0-0 nu s-a ridicat la cel mai înalt nivel. Specialiștii au analizat la sânge duelul de pe Arena Națională și au tras concluziile.
11:20
Șumudică s-a enervat mai tare decât Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0. „Bă, n-ai cum! O spun de atâta timp”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică, analiză dură a jocului FCSB-ului în meciul cu Dinamo! Ce a spus fostul antrenor de la Rapid
Acum 4 ore
11:10
Ce s-a ales de Adrian Diaconu. Cu ce a ajuns să se ocupe acum fostul mare boxer profesionist # Fanatik
Adrian Diaconu a dispărut din lumina reflectoarelor, iar în prezent are o meserie complet neașteptată. Din ce face bani fostul mare campion, de fapt?
11:00
De ce nu a votat Mirabela Grădinaru împreună cu Nicușor Dan. Motivul pentru care soția președintelui a pus ștampila într-o altă secție # Fanatik
Mirabela Grădinaru nu a votat la aceeași secție cu președintele Nicușor Dan, alegând să-și exercite dreptul la urne separat. Ce a stat la baza deciziei?
10:50
Robert Ilyes, la capătul puterilor după Csikszereda – FC Argeș 0-2. Antrenorul ciucanilor a răbufnit: „Nu se mai poate continua!” # Fanatik
Csikszereda a cedat acasă cu 0-2 contra lui FC Argeș în etapa a 19-a din SuperLiga. Ce a declarat antrenorul Robert Ilyes și ce l-a deranjat, de fapt.
10:40
Fosta jucătoare de la echipa națională sare în apărarea lui Tadici: „Pentru mine e cel mai bun antrenor aşa cum e!” # Fanatik
Gheorghe Tadici are și susținători după scandalul în care a fost implicat. Fosta jucătoare de la echipa națională a sărit în apărarea antrenorului.
10:40
Reacția lui Cătălin Drulă după ieșirea de la vot: „De mâine să începem construcția pe baze solide” # Fanatik
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, s-a prezentat la vot, duminică, alături de soție și cei doi copii. Ce mesaj a transmis acesta
10:40
Traian Băsescu se declară „îngrijorat” după ieșirea din secția de vot. „Avem și o propagandă extraordinară” # Fanatik
Traian Băsescu a mers, alături de soția sa, să aleagă noul primar al Capitalei. La ieșirea din secție, acesta s-a declarat „îngrijorat”. Ce a declarat fostul președinte
10:20
Anca Alexandrescu s-a prezentat la urne. „Punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate” # Fanatik
Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR pentru Primăria Capitalei, a mers duminică, 7 decembrie, pentru a-și exprima votul. Ce mesaj a transmis după ieșirea din secție
10:20
Marcel Ciolacu, primele declarații după ce a votat la Buzău. Ce zice fostul premier despre cariera politică # Fanatik
Marcel Ciolacu a votat la Buzău, descriind momentul drept „cel mai mare pas” din cariera sa și pledând pentru continuitate și colaborare cu Primăria municipiului.
10:20
Localitatea din România unde cetățenii votează pentru a treia oară în doi ani. Care este motivul # Fanatik
Locuitorii dintr-o comună din Dolj sunt chemați la vot pentru a treia oară în doi ani. Cum s-a ajuns în această situație și cine sunt candidații la Primărie
10:20
Marius Șumudică a văzut cel mai nou transfer al echipei din SuperLiga și a făcut anunțul: “90% sunt în play-off” # Fanatik
Marius Șumudică este încântat de cel mai recent jucător transferat în SuperLiga și este convins că echipa care l-a legitimat va intra în play-off. Cine este fotbalistul pe care ex-antrenorul Rapidului îl vede decisiv.
10:10
Coșmar fără sfârșit pentru Blănuță la Dinamo Kiev! Ce s-a întâmplat înaintea meciului din campionat # Fanatik
Vladislav Blănuță trăiește o adevărată dramă după transferul la Dinamo Kiev. Atacantul joacă extrem de puțin, dar este criticat vehement de toată lumea.
09:50
Jucătorul de la Craiova care dă emoții conducerii: „Tremur când ajunge mingea la el. Deficitar!” # Fanatik
Pavlo Isenko nu a apărat în U Cluj - Universitatea Craiova 0-0. Portarul ucrainean a avut evoluții apreciate în acest sezon, dar a primit și critici din partea conducerii din Bănie
09:40
Nicușor Dan a votat pentru Primăria Capitalei. „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine” # Fanatik
Nicușor Dan s-a prezent la o școală din Capitală, pentru a-și exprima votul. Președintele a fost însoțit și de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Ce a declarat după ce a ieșit din clădire
09:40
Turcia nu ține cont de România și și-a stabilit obiectivul pentru Cupa Mondială 2026. “Este esențial!” # Fanatik
Președintele Federației de Fotbal din Turcia nu concepe ca selecționata lui Vincenzo Montella să rateze calificarea la Cupa Mondială 2026. İbrahim Hacıosmanoğlu a fixat inclusiv un obiectiv pentru turneul final.
09:40
Alegeri Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu, după ieșirea de la vot: „Rămân încrezător în șansa pe care o am” # Fanatik
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Printre primii candidați care s-au prezentat la vot duminică, 7 decembrie, se numără Ciprian Ciucu. Mesajul transmis de candidatul PNL.
09:20
Nicolae Stanciu, arma de titlu a Rapidului, dacă-l transferă de la Genoa: „În locul lui Șucu l-aș lua imediat” # Fanatik
Se transferă Nicolae Stanciu la Rapid în această iarnă? Bomba pe care ar putea să o dea Dan Șucu. „L-aș lua acum, imediat, în ianuarie”. Cum s-ar putea realiza mutarea.
Acum 6 ore
09:10
Louis Munteanu, declarație șocantă înainte de derby! Atacantul CFR-ului, impresionat de o rivală din SuperLiga: „Îi admir!“ # Fanatik
Louis Munteanu nu s-a ferit de cuvinte înaintea derby-ului dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj și a uimit pe toată lumea. Ce a putut spune despre trupa lui Filipe Coelho și atmosfera din Bănie.
08:50
Acuzaţii fără precedent după tragerea grupelor de la CM 2026! Englezii susţin că grupa României a fost măsluită # Fanatik
Grupa în care poate juca România la Campionatul Mondial din 2026 a fost pusă sub lupa englezilor! Statele Unite ale Americii au primit acuzații grave de trucaj
08:40
Marele secret al lui Etim de la Universitatea Craiova! Atacantul, declaraţii emoţionante: „Am trecut multe în cariera mea!” # Fanatik
Monday Etim este o persoană credincioasă, iar acest lucru pare să-i dea energia de care are nevoie meci de meci. Care este marele secret al formei sale bune de la Craiova și ce impresie i-a lăsat campionatul românesc.
08:20
Răsturnare de situație în divorțul anului! Sportiva care are de împărțit sute de milioane de euro cu fostul ei soț # Fanatik
Noi informații despre divorțul anului în sport. La mijloc sunt sute de milioane de euro și pare că lucrurile se complică de la un moment la altul. Despre ce este vorba?
08:10
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii # Fanatik
BEC publică datele oficiale privind prezența la vot în București 2025. Vezi câți bucureșteni au votat până acum, cifrele pe sectoare și primele rezultate din Exit Poll
08:00
Alegeri Primăria București 2025. Cine este ministrul care a așteptat la ușă deschiderea secţiei. A votat la ora 7.01 # Fanatik
Alegeri Primăria București 2025. Secțiile de votare s-au deschis duminică, 7 decembrie la ora 07:00, iar un ministru a fost printre primii bucureșteni care au votat.
07:50
Adevărul despre despărțirea dintre Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas. Mama sportivului face dezvăluiri neașteptate: ”Nu mă așteptam” # Fanatik
Detalii neașteptate despre despărțirea dintre Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas ies la suprafață. Mama sportivului a vorbit despre perioada pe care a traversat-o fiul ei.
07:50
Tatăl lui Yamal, la un pas să fie linșat în tribune! Nebunie de meci între Betis și Barcelona # Fanatik
FC Barcelona a dispus, în deplasare, scor 5-3, de gruparea Betis Sevilla, în etapa a 15-a din La Liga, într-un meci care a generat incidente regretabile în tribune
07:20
Nadia Comăneci trăiește o viață cât se poate de liniștită în Statele Unite. Iată însă că nu lipsesc nici micile ”activități” de familie, unele dintre ele fiind ceva mai noi.
Acum 8 ore
07:10
LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Câţi români au votat până acum # Fanatik
Alegeri locale 2025. Duminică, 7 decembrie, bucureștenii se prezintă la urne pentru a-și alege primarul. FANATIK vă oferă, în timp real, toate informațiile legate de prezența la vot, exit-poll-uri şi rezultate.
06:40
Patrick Mouratoglou are o nouă favorită din tenisul românesc: „Foarte rar vedem așa ceva!” # Fanatik
Patrick Mouratoglou, cunoscutul antrenor de tenis, a studiat una dintre sportivele române. Cine este tenismena care l-a impresionat, de fapt.
Acum 12 ore
01:00
Imaginea serii pe Arena Naţională! Jucătorul lui Dinamo a dat autograf pe tricoul FCSB după derby. Foto exclusiv # Fanatik
Jucătorul de la Dinamo a oferit imaginea serii după derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională. Fotbalistul a acceptat să semneze tricoul echipei rivale.
00:50
Lionel Messi, rege în Statele Unite ale Americii! Superstarul argentinian a câștigat titlul în MLS alături de Inter Miami # Fanatik
Lionel Messi a pus în sfârșit mâna pe trofeul Major League Soccer! Optuplul câștigător al „Balonului de Aur” și-a mai trecut un titlu în palmaresul său impresionant. Este primul pentru Inter Miami!
00:40
Elias Charalambous a reacționat după FCSB - Dinamo 0-0. Ce a spus despre derby, dar și despre meciul din Europa League contra lui Feyenoord.
00:20
La fel ca jucătorii săi, Zeljko Kopic crede că Dinamo ar fi putut câștiga cu FCSB, dacă echipa ar fi fost mai inspirată în ultimii 30 de metri. Ce l-a nemulțumit, totuși, pe antrenorul roș-albilor.
Acum 24 ore
00:10
Feyenoord şi-a distrus adversara înaintea duelului cu FCSB! Gigi Becali a anunţat ce echipă va folosi în Europa League # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit care va fi echipa folosită de FCSB în meciul cu Feyenoord, după ce olandezii și-au surclasat adversara din campionat. Scorul din minutul 55 era ireal
00:00
Patronul FCSB l-a făcut praf pe Tavi Popescu după derby-ul cu Dinamo: „Am vrut să îl schimb, dar mi-a zis Meme că nu avem cu cine” # Fanatik
Octavian Popescu a fost introdus la pauza meciului FCSB - Dinamo, însă Gigi Becali a vrut să-l schimbe după doar 30 de minute. Ce l-a deranjat pe patronul „roș-albaștrilor”
6 decembrie 2025
23:50
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a anunţat jucătorii de pe lista neagră # Fanatik
Probleme pentru Denis Alibec. Atacantul de la FCSB, luat în colimatoriu de Gigi Becali. Amenda uriașă pe care o va primi vârful venit de la Farul. "Îi dăm maximum".
23:40
Eddy Gnahore, dezamăgit după FCSB – Dinamo 0-0. “Meritam să câștigăm!” Ce urmează pentru roș-albi # Fanatik
Eddy Gnahore a avut cea mai mare ocazie a partidei, iar mijlocașul francez susține că Dinamo ar fi meritat cele trei puncte în derby. Ce urmează, în viitor, pentru roș-albi.
23:20
Pontul zilei de duminică, 7 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la U Craiova – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 7 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la U Craiova - CFR Cluj, partidă care contează pentru etapa a 19-a din SuperLiga.
23:20
Sancţiune uriaşă pentru Darius Olaru: „A luat galben pentru proteste? 10.000 de euro!” Capitanului FCSB i-a ars de glume după derby: „O fac jumate-jumate cu arbitrul!” # Fanatik
Darius Olaru a încasat un nou cartonaș galben în meciul FCSB - Dinamo 0-0. Căpitanul a avut puterea să glumească, dar Gigi Becali a anunţat că trebuie să plătească 10.000 de euro amendă pentru avertismentul încasat pentru proteste.
