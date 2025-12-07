Veste proastă pentru cei care au avut activităţi de „cenzură” a discursului american: nu mai primesc viză pentru SUA
PSNews.ro, 7 decembrie 2025 12:50
Departamentul de Stat instruiește personalul său să respingă cererile de viză ale persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului sau în alte activități pe care administrația Trump le consideră „cenzură” a discursului americanilor, scrie NPR. Directiva, trimisă marți într-o notă internă, se concentrează asupra solicitanților de vize H-1B pentru lucrători cu înaltă […] Articolul Veste proastă pentru cei care au avut activităţi de „cenzură” a discursului american: nu mai primesc viză pentru SUA apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
13:20
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă a votat la liceul unde a învățat. „Bucureștiul are nevoie de curaj!” # PSNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a votat duminică la Colegiul de Informatică Tudor Vianu din București, al cărui absolvent este. “Am votat cu gândul la un oraș în care copiii noștri pot avea încredere. Un București care poate oferi un viitor mai bun, prin ordine și mari proiecte, familiilor noastre. Am […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă a votat la liceul unde a învățat. „Bucureștiul are nevoie de curaj!” apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
13:10
Starmer, Macron și Merz se întâlnesc cu Zelenski la Londra, după negocierile din Florida # PSNews.ro
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. La întâlnire vor participa şi președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz. Discuțiile în acest format sunt dedicate eforturilor de a încheia războiul purtat de Rusia în Ucraina, notează Agerpres. Conform sursei citate, premierul britanic va exprima sprijinul […] Articolul Starmer, Macron și Merz se întâlnesc cu Zelenski la Londra, după negocierile din Florida apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
13:00
Poliția înarmată a intervenit dimineață la Aeroportul Heathrow, după ce mai multe persoane au fost agresate cu ceea ce pare a fi spray lacrimogen sau un tip de spray iritant într-o parcare supraetajată de la Terminalul 3, relatează Daily Mail. Serviciile de urgență – poliție, ambulanțe și pompieri – au fost chemate la fața locului […] Articolul Alertă la Aeroportul Heathrow. Mai mulţi oameni, atacaţi cu spray iritant apare prima dată în PS News.
12:50
Nicușor Dan, prima vizită oficială în Franța de la preluarea mandatului. Ar avea întâlniri cu Macron şi Hidalgo # PSNews.ro
Sursele Gândul spun că luni și marți președintele Nicușor Dan va fi la Paris, în prima vizită oficială de la preluarea mandatului. Prima zi va fi dedicată comunității de români, stabilită în Franța. Marți, președintele României se va întâlni cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, și cu președintele Emmanuel Macron. Pe agenda discuțiilor cu Macron vor fi […] Articolul Nicușor Dan, prima vizită oficială în Franța de la preluarea mandatului. Ar avea întâlniri cu Macron şi Hidalgo apare prima dată în PS News.
12:50
Veste proastă pentru cei care au avut activităţi de „cenzură” a discursului american: nu mai primesc viză pentru SUA # PSNews.ro
Departamentul de Stat instruiește personalul său să respingă cererile de viză ale persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului sau în alte activități pe care administrația Trump le consideră „cenzură” a discursului americanilor, scrie NPR. Directiva, trimisă marți într-o notă internă, se concentrează asupra solicitanților de vize H-1B pentru lucrători cu înaltă […] Articolul Veste proastă pentru cei care au avut activităţi de „cenzură” a discursului american: nu mai primesc viză pentru SUA apare prima dată în PS News.
Acum o oră
12:40
Centrala în cogenerare pe gaze de la Midia, mult așteptată, a primit licența de operare comercială de la ANRE în această săptămână. Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, în cadrul ședinței din 2 decembrie 2025, “o licență pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare […] Articolul O nouă centrală electrică a intrat în operare în România apare prima dată în PS News.
12:40
VIDEO Alegeri pentru Bucureşti. Daniel Băluță a votat: „A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează” # PSNews.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a afirmat, duminică, după ce a votat, că le mulţumeşte tuturor bucureştenilor care participă la vot şi consideră că a venit timpul ca rezultatele şi toate proiectele pe care le-a făcut în calitate de primar de sector să fie cele care contează. ”Este o zi specială pentru noi […] Articolul VIDEO Alegeri pentru Bucureşti. Daniel Băluță a votat: „A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:10
Reacție dură a lui Elon Musk după o amendă uriașă primită de X: „Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată” # PSNews.ro
Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro rețelei X. Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei, a reacționat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene. ”Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată și suveranitatea ar trebui să se întoarcă la țările individuale, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine popoarele”, […] Articolul Reacție dură a lui Elon Musk după o amendă uriașă primită de X: „Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată” apare prima dată în PS News.
12:00
Economistul Cristian Socol, apel către Bolojan: Să se uite cu responsabilitate la cifrele din ultimii 6 ani # PSNews.ro
Economistul Cristian Socol îi cere, într-un mesaj postat pe Facebook, premierului Ilie Bolojan “cu responsabilitate să se uite la cifrele reci/ seci din ultimii 6 ani” şi “să analizeze”. “Aud / citesc recurent în interviuri despre ”responsabilitatea fiscal bugetară”, despre ”incapacitatea de plată”, despre ”default” și despre ”salvarea țării”. L-aș ruga la modul foarte serios, […] Articolul Economistul Cristian Socol, apel către Bolojan: Să se uite cu responsabilitate la cifrele din ultimii 6 ani apare prima dată în PS News.
11:50
Alimentarea cu apă menajeră a fost reluată în Câmpina și în comuna Poiana Câmpina, a anunțat compania Hidro Prahova S.A. Avariile identificate au fost reparate, iar operațiunile de spălare și purjare a rețelei au fost încheiate. Compania atrage atenția că apa nu este potabilă. Compania Hidro Prahova a anunțat, sâmbătă seara, că oprește complet furnizarea apei în municipiul Câmpina și, parțial, în comuna Poiana […] Articolul S-a reluat alimentarea cu apă în Câmpina. Însă apa nu este încă potabilă apare prima dată în PS News.
11:40
Planeta Pământ nu a avut niciodată atât de mulți miliardari. Averea lor, 15,8 trilioane de dolari # PSNews.ro
Numărul miliardarilor din întreaga lume și averea lor combinată au atins niveluri record în acest an, susținute în special de creșterile acțiunilor companiilor tehnologice, a constatat banca elvețiană UBS. Planeta noastră avea 2.919 miliardari pe 4 aprilie, când UBS a finalizat cercetarea. Este cel mai mare număr de când banca a început să colecteze datele […] Articolul Planeta Pământ nu a avut niciodată atât de mulți miliardari. Averea lor, 15,8 trilioane de dolari apare prima dată în PS News.
11:40
Alegerile din Capitală: „Trambulină politică”, scrie presa spaniolă. Mass-media maghiară analizează favoriţii # PSNews.ro
Potrivit relatărilor spaniole, Primăria București a servit în trecut ca o trambulină politică pentru funcții naționale. A fost cazul lui Traian Băsescu, fost președinte al României între 2004 și 2014, şi Nicușor Dan, ales în mai pentru un mandat de cinci ani. De la plecarea lui Dan, primarul interimar Stelian Bujduveanu conduce administrația municipală a Bucureștiului, una dintre […] Articolul Alegerile din Capitală: „Trambulină politică”, scrie presa spaniolă. Mass-media maghiară analizează favoriţii apare prima dată în PS News.
11:40
Sondaj INSCOP Research, în ziua votului pentru Primăria Capitalei. Va fi prezentat la ora 21:00 # PSNews.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, INSCOP Research va realiza, cu sprijinul Informat.ro, un sondaj de opinie telefonic în ziua votului. Rezultatele cercetării sociologice vor fi prezentate public pentru informat.ro la ora 21:00. Sondajul va fi reprezentativ pentru populația neinstituționalizată care declară că: are domiciliul sau reședința în municipiul București, are vârsta de 18 ani și peste […] Articolul Sondaj INSCOP Research, în ziua votului pentru Primăria Capitalei. Va fi prezentat la ora 21:00 apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:20
Primul incident la alegeri, în judeţul Constanţa. O persoană a fost prinsă când își poza buletinul de vot # PSNews.ro
Polițiștii din Constanța au intervenit duminică dimineață, în jurul orei 9:30, la secția de votare numărul 479 din localitatea Lumina. Au fost sesizați că o persoană ar fi fotografiat buletinul de vot. Agenții deplasați la fața locului au confirmat sesizarea și au dispus măsurile legale care se impun, a declarat inspector de poliție Andreea Ambroze, […] Articolul Primul incident la alegeri, în judeţul Constanţa. O persoană a fost prinsă când își poza buletinul de vot apare prima dată în PS News.
11:10
Anul viitor, angajații români vor avea în total 17 zile libere, 12 dintre acestea fiind în cursul săptămânii. Cele mai multe zile libere vor fi în ianuarie 2026 – cinci. Și elevii se vor bucura de mai multe libere decât în mod obișnuit, revenind la școală pe data de 7 ianuarie, la capătul unei vacanțe de iarnă […] Articolul Zile libere în ianuarie 2026. Ce sărbători legale sunt apare prima dată în PS News.
10:40
ALEGERI LOCALE. Peste 100.000 de alegători au ajuns la urne la Bucureşti, Buzău şi în alte 12 localităţi # PSNews.ro
Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege primarul dintre cei 15 competitori rămaşi în cursa electorală după ce doi dintre ei şi-au anunţat retragerea, numele lor rămânând însă pe buletinele de vot. Alegeri pentru posturile de primar au loc şi în alte 12 localităţi din 10 judeţe, în timp […] Articolul ALEGERI LOCALE. Peste 100.000 de alegători au ajuns la urne la Bucureşti, Buzău şi în alte 12 localităţi apare prima dată în PS News.
10:30
ANPC, amenzi de aproape 200.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun din întreaga ţară # PSNews.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat târguri de Crăciun din întreaga ţară şi au descoperit mai multe nereguli. Au găsit condiţii necorespunzătoare de depozitare, lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori, vânzarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, absenţa traducerilor în limba română. Pentru deficienţele constatate au fost […] Articolul ANPC, amenzi de aproape 200.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun din întreaga ţară apare prima dată în PS News.
10:30
Premierul României, Ilie Bolojan, a mers sâmbătă, camuflat cu o şapcă la Târgul de Carte Gaudeamus. După ce s-a oprit la unele standuri, prim-ministrul a decis să cumpere volumul „Întoarcerea Marilor Puteri: Rusia, China şi Următorul Război Mondial”, scris de Jim Sciutto, jurnalist și analist CNN. Întors din vizita oficială la Viena, prim-ministrul Ilie Bolojan a […] Articolul Ilie Bolojan a încercat să treacă neobservat la Târgul Gaudeamus. Ce a cumpărat apare prima dată în PS News.
10:20
Portretul electoratului care decide Bucureștiul: cine sunt oamenii invizibili ai orașului # PSNews.ro
În fiecare campanie electorală pentru Primăria București, partidele își concentrează mesajele către electoratul vizibil: nucleele de partid, zonele „fidele”, alegătorii care se exprimă public. Dar rezultatul final este decis, aproape invariabil, de un segment discret, fragmentat, greu de măsurat sociologic. Este electoratul invizibil, care nu apare în talk-show-uri, nu comentează pe Facebook și nu intră […] Articolul Portretul electoratului care decide Bucureștiul: cine sunt oamenii invizibili ai orașului apare prima dată în PS News.
10:10
AUR acuză BEJ Buzău că a acoperit continuarea ilegală a campaniei cu o zi înainte de vot # PSNews.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a acuzat Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Buzău că „acoperă campania ilegală” din „Ziua Tăcerii”. Acesta a respins toate sesizările partidului privind continuarea „propagandei pe site-uri şi reţele sociale” în data de 6 decembrie, deşi legea interzice orice formă de campanie electorală cu 24 de ore înaintea începerii procesului electoral. AUR […] Articolul AUR acuză BEJ Buzău că a acoperit continuarea ilegală a campaniei cu o zi înainte de vot apare prima dată în PS News.
10:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, după ce a votat la alegerile locale din Capitală, că este convins că va rezista coaliția de guvernare după acest scrutin. „Sunt absolut convins. Avem niște partide care au avut niște candidați la nivel local de București, dar coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta”. […] Articolul Va rezista coaliţia după aceste alegeri locale? Ce spune Nicuşor Dan apare prima dată în PS News.
09:50
Reguli noi de călătorie în Europa. Controale mai dure la frontieră, sancțiuni pentru turiștii care se poartă urât # PSNews.ro
2025 este anul în care țările europene au introdus controale mai dure la frontiere, au permis mai puține excese turistice, într-un efort de a echilibra relația complicată dintre localnici și milioanele de vizitatori care traversează continentul în fiecare sezon, scrie Euronews. În acest sens, statele europene au introdus taxe noi, reguli noi și obligații suplimentare pentru […] Articolul Reguli noi de călătorie în Europa. Controale mai dure la frontieră, sancțiuni pentru turiștii care se poartă urât apare prima dată în PS News.
09:30
Marcel Ciolacu a votat la Buzău: Cel mai mare pas din cariera mea politică! Am venit acasă # PSNews.ro
Marcel Ciolacu spune, la ieșirea de la urne, că a făcut cel mai mare pas din cariera sa politică: „Am venit acasă”. Ciolacu a votat pentru „un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău și cu Primăria municipiului Buzău”. „Trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al județului Buzău și dacă vrem să […] Articolul Marcel Ciolacu a votat la Buzău: Cel mai mare pas din cariera mea politică! Am venit acasă apare prima dată în PS News.
09:30
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar la 24 de ore de la anunţul lui Bolojan privind reluarea alimentării # PSNews.ro
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, sâmbătă seară. Cauza, „avarii punctuale” identificate ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem. Întreruperea cine la o zi de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării cu această utilitate. Anunţul Hidro Prahova […] Articolul Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar la 24 de ore de la anunţul lui Bolojan privind reluarea alimentării apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
09:10
Bucureștiul nu votează în bloc. Bucureștiul votează pe fâșii urbane, pe diferențe de infrastructură, pe identități sociale și pe ritmuri de viață complet distincte. De aceea, bătălia pentru Primăria Generală nu se joacă la nivel de slogan, ci la nivel de geografie politică. Capitala are zone care rămân previzibile, zone care se schimbă rapid și […] Articolul Unde se decide Bucureștiul: harta marilor mize electorale pentru Primarul General apare prima dată în PS News.
09:00
În doar 4 țări din UE nivelul sărăciei a crescut în ultimii 10 ani. România, în Top 5 la polul opus # PSNews.ro
Nivelurile generale ale sărăciei au scăzut în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, însă nu peste tot. Franța este una dintre puținele țări europene în care ratele sărăciei au crescut în ultimul deceniu, scrie Euronews. Conform celor mai recente date Eurostat, Parisul a raportat o creștere de aproape 2% din 2014 încoace a numărului de persoane […] Articolul În doar 4 țări din UE nivelul sărăciei a crescut în ultimii 10 ani. România, în Top 5 la polul opus apare prima dată în PS News.
08:40
Alegeri locale. MAI anunţă că au fost 10 sesizări în preziua scrutinului. Niciun incident după deschiderea urnelor # PSNews.ro
Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI, a declarat că în preziua alegerilor și pe parcursul nopții au fost înregistrate 10 sesizări privind posibile fapte nelegale legate de procesul electoral. Dintre acestea, 7 au vizat continuarea propagandei electorale după termenul legal. Atribuțiile MAI: ordine publică și transport securizat Structurile MAI au trei misiuni principale în […] Articolul Alegeri locale. MAI anunţă că au fost 10 sesizări în preziua scrutinului. Niciun incident după deschiderea urnelor apare prima dată în PS News.
08:30
Cum s-a ajuns la alegeri parțiale în localitățile din țară. Decese, condamnări, incompatibilități şi demisii # PSNews.ro
Duminică au loc alegeri locale parțiale în mai multe județe din țară, unde locuitorii sunt chemați să își aleagă noii primari după ce mandatele foștilor edili au încetat în urma deceselor, condamnărilor, incompatibilităților sau demisiilor. Scrutinul este marcat de situații atipice, treceri spectaculoase între partide și alianțe politice rare, conturând unul dintre cele mai variate […] Articolul Cum s-a ajuns la alegeri parțiale în localitățile din țară. Decese, condamnări, incompatibilități şi demisii apare prima dată în PS News.
08:20
Opt candidaţi îşi dispută duminică şefia Consiliului Judeţean Buzău. funcţie rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romaşcanu, a preluat postul de membru al Curţii Europene de Conturi la 1 iulie 2024. Până la organizarea alegerilor, atribuţiile de preşedinte au fost exercitate de vicepreşedintele Adrian Petre, în regim interimar. Pentru scrutin, au fost pregătite 424 […] Articolul Opt candidaţi îşi dispută astăzi şefia Consiliului Judeţean Buzău apare prima dată în PS News.
08:10
Alegeri locale parţiale. Numărul alegătorilor înscrişi. Câte persoane au dreptul de vot interzis # PSNews.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a adus la cunoștința publicului situația numărului de alegători pentru alegerile locale parțiale de duminică. „Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este 2.193.680 de cetățeni. Numărul total al alegătorilor înscriși pe listele electorale complementare este de 24.988 de cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului […] Articolul Alegeri locale parţiale. Numărul alegătorilor înscrişi. Câte persoane au dreptul de vot interzis apare prima dată în PS News.
07:50
La ora șapte dimineața, la deschiderea urnelor pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, termometrele arătau trei grade și nu ploua. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, duminică, în ziua votului, în București „cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat.” Temperatura maximă […] Articolul METEO Vremea în ziua alegerilor în București apare prima dată în PS News.
07:40
Alegeri Bucureşti. Cinci case de sondare, acreditate de Biroul Electoral Municipal pentru sondaje la ieşirea de la urne # PSNews.ro
Secţiile de vot organizate pe raza municipiului Bucureşti s-au deschis, duminică dimineaţa, la ora 7:00. Bucureştenii sunt aşteptaţi să îşi aleagă viitorul primar general, pentru un mandat care se va încheia în anul 2028. Fotoliul de primar general al Capitalei a rămas vacant în luna mai a acestui an, după ce Nicuşor Dan a fost […] Articolul Alegeri Bucureşti. Cinci case de sondare, acreditate de Biroul Electoral Municipal pentru sondaje la ieşirea de la urne apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
07:10
Ghidul votului în București: unde votezi, ce acte îți trebuie și ce faci dacă ești în tranzit # PSNews.ro
Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul Primar General al Municipiului București, în cadrul alegerilor locale parțiale. Secțiile de votare sunt deschise între orele 07:00 și 21:00, iar după ora 21:00 pot vota doar persoanele care se află deja în interiorul secției. Programul nu poate fi prelungit, spre deosebire […] Articolul Ghidul votului în București: unde votezi, ce acte îți trebuie și ce faci dacă ești în tranzit apare prima dată în PS News.
07:00
Alegeri București 7 decembrie 2025 – Live-update: prezență, incidente, declarații și pulsul zilei # PSNews.ro
Alegerile locale parțiale pentru Primarul General al Municipiului București se desfășoară astăzi, 7 decembrie 2025, într-o atmosferă de așteptare tensionată. Este pentru prima dată când Capitala își alege primarul în luna decembrie, după plecarea lui Nicușor Dan la Președinție și după o perioadă de campanie scurtă, dar intensă. Redăm mai jos pulsul zilei, așa cum […] Articolul Alegeri București 7 decembrie 2025 – Live-update: prezență, incidente, declarații și pulsul zilei apare prima dată în PS News.
06:10
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025: În București și alte 12 județe oamenii ies la vot. Prezența la urne # PSNews.ro
Alegerile locale parțiale programate pentru 7 decembrie 2025 se vor desfășura în municipiul București pentru ocuparea funcției de primar general, în județul Buzău pentru președinția Consiliului Județean și în alte 12 localități din țară, pentru desemnarea primarilor în funcțiile vacante. Alegeri locale parțiale din 7 decembrie: Lista localităților unde se votează Alegerile parțiale din 7 […] Articolul Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025: În București și alte 12 județe oamenii ies la vot. Prezența la urne apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
23:10
Bucureștiul nu mai are campanie. Are doar așteptare. O așteptare densă, rece și încărcată de tensiunea unei alegeri care nu seamănă cu niciuna din ultimii ani. Mâine, 7 decembrie 2025, Capitala își alege Primarul General într-un scrutin parțial care va defini ritmul orașului până în 2028. Competiția a fost scurtă, ritmată și presată de o realitate […] Articolul Bucureștiul intră în Noaptea Deciziei: mâine, Capitala își alege noul Primar General apare prima dată în PS News.
20:50
Descoperă cum benzile unice și semaforizarea inteligentă transformă transportul public STB într-unul ecologic și în cea mai rapidă opțiune, garantând Timp Câștigat și susținând viziunea Verde Intens. În viziunea Smart Commuting, eficiența și ecologia merg mână în mână. Rapiditatea transportului STB nu este doar o promisiune, ci o realitate susținută de infrastructură. Implementarea benzilor unice […] Articolul Unda verde pentru STB: Infrastructura care prioritizează transportul ecologic apare prima dată în PS News.
18:10
Bucureștenii sunt așteptați la urne duminică, 7 decembrie, pentru a vota noul primar general al Capitalei. Acesta va avea un mandat de aproximativ doi ani și jumătate. Secțiile de vot vor fi deschise duminică, de la ora 7:00 la ora 21:00. Pentru alegerile locale, cetățenii pot vota la secția arondată conform domiciliului sau reședinței lor. […] Articolul Alegeri în Capitală. Află secția la care vei vota duminică apare prima dată în PS News.
17:50
Taxa de manipulare, pentru prima dată în UE. Maria Grapini: „Va rămâne la buget, dar merge şi către statele membre” # PSNews.ro
Vicepreşedintele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Maria Grapini, a spus sâmbătă că „nu întotdeauna trebuie să te bucuri că un produs este foarte ieftin dacă nu ai garanția siguranței lui”. Ea a subliniat, la Be EU cu Sabina Iosub, că se introduce, pentru prima dată, taxa de manipulare. „Va rămâne la bugetul Uniunii […] Articolul Taxa de manipulare, pentru prima dată în UE. Maria Grapini: „Va rămâne la buget, dar merge şi către statele membre” apare prima dată în PS News.
17:40
„Salutări de la Moș Crăciun”. Ucrainenii au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn # PSNews.ro
Grănicerii ucraineni au folosit o dronă radiocomandată (FPV) pentru a distruge o bază de lansare a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) din regiunea rusă Kursk. Imaginile publicate de Serviciul de Poliție de Frontieră al Ucrainei arată o dronă care zboară în jurul unei clădiri înconjurate de moloz, aparent părăsită. Drona caută modalități de a pătrunde […] Articolul „Salutări de la Moș Crăciun”. Ucrainenii au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn apare prima dată în PS News.
17:30
Pericol la pescuit. Un bărbat din Mehedinți a agățat două grenade cu undița, pe malul Dunării # PSNews.ro
Un bărbat din Mehedinți, care era la pescuit pe malul Dunării, noaptea trecută, a agățat cu undița două grenade. Zona este protejată de polițiști, până când pirotehniștii vor ajunge la fața locului. Incidentul a avut loc în zona Hinova din județul Mehedinți, pe malul Dunării. Și la această oră zona este protejată. Sunt acolo polițiștii […] Articolul Pericol la pescuit. Un bărbat din Mehedinți a agățat două grenade cu undița, pe malul Dunării apare prima dată în PS News.
17:10
Pregătiri pentru alegerile de duminică. MAI: Vor fi la datorie peste 40.000 de angajați la nivel național # PSNews.ro
Mâine, 7 decembrie, au loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Zeci de mii de angajați ai MAI vor fi la datorie în ziua în care bucureștenii își vor alege primarul. Campania electorală a luat sfârșit, Ramona Dabija, director MAI, a declarat că din această seară, de la ora 20.00, secțiile de vot vor fi preluate în […] Articolul Pregătiri pentru alegerile de duminică. MAI: Vor fi la datorie peste 40.000 de angajați la nivel național apare prima dată în PS News.
17:10
R. Moldova solicită ajutor energetic României după atacurile asupra infrastructurii din Ucraina # PSNews.ro
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din R. Moldova, anunţă că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore. Moldelectrica a anunțat că un grup energetic important a fost deconectat în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. „Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a […] Articolul R. Moldova solicită ajutor energetic României după atacurile asupra infrastructurii din Ucraina apare prima dată în PS News.
17:00
Spania nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator a virusului ce provoacă pesta porcină africană # PSNews.ro
Guvernul spaniol „nu exclude” posibilitatea unei scurgeri accidentale dintr-un laborator ca origine a focarului de pestă porcină africană. Focarul a fost descoperit la sfârşitul lunii noiembrie în Catalonia, o premieră pe teritoriul naţional în ultimele trei decenii. Inofensivă pentru oameni, pesta porcină africană este o boală virală hemoragică cu o rată de mortalitate de aproape […] Articolul Spania nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator a virusului ce provoacă pesta porcină africană apare prima dată în PS News.
16:50
Peste 300 de posturi noi în creșe. Daniel David: Educaţia va intra în faza de stabilizare şi dezvoltare # PSNews.ro
Guvernul a aprobat în ședința de vineri deblocarea a peste 300 de posturi, a anunțat Ministerul Educației. Vineri, Guvernul a adoptat Memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi. Sunt posturi vacante în cadrul creșelor construite recent prin PNRR și prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social. „Faptul că, încă în condiții de criză fiscal-bugetară, Guvernul […] Articolul Peste 300 de posturi noi în creșe. Daniel David: Educaţia va intra în faza de stabilizare şi dezvoltare apare prima dată în PS News.
16:30
Investițiile insuficiente cresc facturile la energie. Planul pregătit de Comisia Europeană # PSNews.ro
Comisia Europeană pregătește un plan pentru a accelera dezvoltarea rețelelor electrice transfrontaliere. Avertizează că ani de investiții insuficiente și o planificare fragmentată au dus la costuri mai mari ale energiei. Executivul comunitar intenționează să propună săptămâna viitoare accelerarea proiectului „Autostrăzi energetice”, menit să îmbunătățească eficiența rețelelor, să reducă prețurile și să diminueze dependența blocului de combustibilii fosili […] Articolul Investițiile insuficiente cresc facturile la energie. Planul pregătit de Comisia Europeană apare prima dată în PS News.
16:30
Economiștii se așteaptă la taxe și impozite mai mari în 2026, iar acesta nu este singurul scenariu pesimist. Vom avea sau nu taxe și impozite mai mari în 2026 Pentru că România nu are încă un buget pentru anul viitor, analiștii economici au previziuni sumbre legate de ceea ce se va întâmpla. Și pentru că […] Articolul Taxe și impozite mai mari din 2026. Previziuni sumbre pentru economia României apare prima dată în PS News.
16:30
Patrick André de Hillerin: Cadavrul democrației românești zace neîngropat de un an în piața publică. Nimănui nu-i pasă # PSNews.ro
Pe 6 decembrie 2024, puțin după orele prânzului, în România a avut loc o lovitură de stat constituțională care ne-a lăsat mai săraci în materie de democrație decât am fost vreodată din decembrie 1989 și până astăzi, notează Patrick André de Hillerin într-un editorial publicat de Gândul. A mai fost un moment greu, cu 13 ani […] Articolul Patrick André de Hillerin: Cadavrul democrației românești zace neîngropat de un an în piața publică. Nimănui nu-i pasă apare prima dată în PS News.
16:20
Târgul „Bucharest Opera Christmas Market” se deschide, sâmbătă, pe esplanada Operei Naţionale Bucureşti (ONB). În program se regăsesc concerte, recitaluri şi spectacole de muzică clasică, precum şi ateliere pentru copii. Organizat de Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii şi al ONB, târgul transformă esplanada Operei într-un spaţiu festiv, […] Articolul Se deschide Târgul de Crăciun organizat pe Esplanada Operei Naţionale Bucureşti apare prima dată în PS News.
16:10
Decizie fără precedent în dosarul Jeffrey Epstein. Un judecător a ridicat secretul judiciar # PSNews.ro
Un judecător federal american a ridicat vineri secretul judiciar care acoperea transcrierile marelui juriu din ancheta împotriva infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein. Decizia vine în urma unei solicitări formulate de Departamentul de Justiție (DOJ). Donald Trump a promulgat luna trecută o lege ce impune publicarea tuturor documentelor guvernamentale legate de Jeffrey Epstein. În mod obișnuit, mărturiile adunate […] Articolul Decizie fără precedent în dosarul Jeffrey Epstein. Un judecător a ridicat secretul judiciar apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.