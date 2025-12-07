Emisarul lui Trump: Acordul de pace pentru Ucraina este „foarte aproape”
Jurnalul.ro, 7 decembrie 2025
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte, foarte aproape”.
La ora 13:00, prezenţa la vot pentru Alegerea Primarului Municipiului București era de doar 13,17%, adică 237.545 de alegători – cel mai slab nivel de participare la prânz din ultimii ani în Capitală. La același moment al zilei, în iunie 2024 votaseră peste era 16,43% (297.343).
Trei zodii își schimbă viața iarna asta! Sezonul transformării interioare și al recalibrării pentru 2026 # Jurnalul.ro
Descoperă cele trei zodii care intră în „arcul de iarnă”, o perioadă de introspecție, vindecare și reconstrucție interioară. Află ce schimbări profunde trăiesc Scorpionul, Capricornul și Gemenii în acest sezon.
Comunitatea românească din SUA a sărbătorit Ziua României la reședința președintelui Donald Trump, la Mar-a-Lago. Consilierul prezidențial Eugen Tomac spune că președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj video de felicitare.
Președintele Nicușor Dan va fi luni și marți la Paris, în prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului.
MAI: 18 sesizări privind contravenții și infracțiuni electorale - nouă confirmate, șapte în anchetă # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Interne a raportat 18 sesizări privind săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni legate de procesul electoral, până la ora 13:00, dintre care 9 sunt confirmate, 7 se află în curs de cercetare și 2 au fost neconfirmate, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAI.
Transportul aerian de pasageri a crescut, în primele nouă luni ale acestui an, cu 8,2%, comparativ cu perioada similară din 2024, de la 19.812.900 pasageri la 21.446.200 pasageri, potrivit datelor Institutul Naţional de Statistică.
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte, foarte aproape”.
Condiții precare de depozitare, prețuri neafișate și produse fără etichetare la târgurile de Crăciun # Jurnalul.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit numeroase nereguli în târgurile de Crăciun din întreaga țară.
Aflat în război cu UE, Elon Musk a șters contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X # Jurnalul.ro
Elon Musk a decis să șteargă contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X, în urma unui conflict legat de o postare prin care UE anunța o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale.
Cele 5 zodii „alergice” la vieți care nu li se potrivesc. Dispar, renunță, o iau de la zero – și ajung exact unde trebuie # Jurnalul.ro
Descoperă cele 5 zodii care au un instinct nativ pentru schimbare și nu rămân niciodată blocate în locuri greșite.
China și Rusia au desfășurat a treia rundă de exerciții comune antirachetă pe teritoriul rus # Jurnalul.ro
China și Rusia au organizat la începutul lunii decembrie a treia rundă de exerciții comune antirachetă pe teritoriul rus, a anunțat Ministerul Apărării din China.
Moș Nicolae a ajuns la polițistul care a supraviețuit miraculos după ce a fost tăiat cu sabia # Jurnalul.ro
În urmă cu 8 ani, Ciprian Sfichi, polițist la Serviciul Acțiuni Speciale, a fost atacat cu sabia în cap de un interlop din Suceava, în timpul unor percheziții. Nu i s-a dat nicio șansă, dar a supraviețuit miraculos. Moș Nicolae l-a vizitat după ce a scris o scrisoare în care îndeamnă la putere.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că termenul-limită pentru depunerea cererilor de plată aferente proiectelor finanțate prin PNDR 2014–2020 a fost extins până la 15 decembrie 2025. Măsura vine în sprijinul beneficiarilor aflați în faza finală a implementării proiectelor, oferindu-le timpul necesar pentru pregătirea documentației.
Un accident rutier s-a produs duminică în Sinaia, între un autocar cu 71 de ocupanți și un autoturism cu patru persoane, informează ISU Prahova.
Lovitură de stat în Benin: Militarii anunţă demiterea preşedintelui Patrice Talon şi preluarea puterii # Jurnalul.ro
Militarii din Benin au anunţat la televiziunea naţională demiterea preşedintelui Patrice Talon şi preluarea puterii, pe fondul tensiunilor preelectorale. Preşedintele ar fi în siguranţă, iar armata controlează capitalea.
Omul de afaceri și filantropul american Tom Hicks, care a deținut trei echipe sportive de top - Dallas Stars din NHL, Texas Rangers din baseball și Liverpool din Premier League - a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani, a anunțat purtătoarea sa de cuvânt.
Crimă oribilă în Dubai! Milionarul criptomonedelor și soția sa, torturați și îngropați în plastic în mijlocul deșertului # Jurnalul.ro
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au descoperit cadavrele investitorului rus în criptomonede Roman Novak și ale soției sale, Anna, îngropate în deșert după o crimă brutală legată de accesul la portofele digitale. Mai mulți suspecți au fost arestați în Rusia și EAU.
Potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro, cei doi mari operatori ai transportului public din Capitală, STB SA și Metrorex SA, au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri în 2024, însă profitul net diferă semnificativ. STB SA a raportat un profit 612.208 lei, în timp ce Metrorex SA a înregistrat o pierdere de 181 milioane lei.
Am putea avea o prezență dezastruoasă la vot - avertisment lansat de un cunoscut sociolog # Jurnalul.ro
Sociologul Remus Ștefureac avertizează că prezența la alegerile locale parțiale din București ar putea fi dezastruoasă.
Primul incident la alegeri: O persoană prinsă când își poza buletinul de vot, în Constanța # Jurnalul.ro
Polițiștii din Constanța au intervenit duminică dimineață, în jurul orei 9:30, la secția de votare numărul 479 din localitatea Lumina, după ce au fost sesizați că o persoană ar fi fotografiat buletinul de vot.
Tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban vor fermeca publicul cu un încântător duet în premieră, în concertul CRĂCIUN VIENEZ din 22 decembrie de la Sala Palatului # Jurnalul.ro
A XXI-a ediţie a concertului de tradiţie „Crăciun Vienez” va oferi publicului un moment de excepţie ce îi va avea în prim plan pe tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban.
Trei tinere au ajuns la spital, duminică, după ce mașina în care se aflau a plonjat de la o înălțime de peste 7 metri în albia râului Anieș, județul Bistrița-Năsăud.
Horoscop zilnic, 8 decembrie 2025. Schimbări interioare, claritate emoțională și decizii importante pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025 aduce introspecție, claritate financiară și dinamici noi în dragoste. Află previziunile complete pentru toate zodiile și ce schimbări te așteaptă azi.
Un bărbat din Maramureș și-a distrus brățara electronică în noaptea în care fusese montată # Jurnalul.ro
Un bărbat de 48 de ani din localitatea Cărbunari, județul Maramureș, și-a distrus brățara electronică de supraveghere în noaptea de vineri spre sâmbătă, la câteva ore după ce i-a fost montată.
Întrebarea sună inocent: „Care este culoarea ta preferată?” Răspundem aproape automat - albastru, negru, verde, roz - și mergem mai departe. Totuși, în momentul în care spui cu voce tare, ceva mic se schimbă în aer, ca și cum ai lăsa pe cineva să se uite într-un sertar privat.
Tânăr băut, urmărit de polițiști, a abandonat mașina pe albia unui râu și s-a ascuns în pădure # Jurnalul.ro
Un tânăr băut și fără permis a fost urmărit de polițiști prin locallitatea Girov, județul Neamț, iar când a ajuns în zona albiei râului Cracău bărbatul a abandonat mașina și a fugit pe jos, ascunzându-te în pădurea din zona localității Boțești. A fost prins și reținut, duminică.
Află ce trei zodii își încheie marile lupte pe 7 decembrie 2025, când Mercur în trigon cu Saturn aduce claritate, stabilitate și rezolvări concrete. Vezi cum acest tranzit pune capăt unei perioade de stres prelungit.
Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineață la o secție din București. Întrebat cum se simte să voteze ca simplu cetățean, după ce la scrutinele anterioare pentru Primăria Capitalei a fost el însuși candidat, Dan a răspuns: „De mult n-am mai votat pentru altcineva în afară de mine”.
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a susținut sâmbătă că armata rusă are o putere semnificativă și un buget „enorm”, pe care „va dori să-l folosească din nou”, dacă nu în Ucraina, „atunci în altă parte”, potrivit baha.
Șase mașini au fost avariate în urma unui accident care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică pe Bulevardul Republicii, din Ploiești.
Un tânăr de 23 de ani din Târgu-Neamț și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs sâmbătă noaptea, pe bulevardul Ștefan cel Mare din localitate.
Săptămâna 8–14 decembrie 2025 aduce o energie astrală puternică pentru toate cele 12 zodii, dar fiecare semn zodiacal are o zi norocoasă în care lucrurile se aliniază perfect.
Alegeri locale parțiale 2025: Prezență scăzută la urne în primele ore și reguli importante pentru votanți # Jurnalul.ro
Alegeri locale parțiale 2025 în București, Buzău și alte 12 localități: prezență scăzută la vot, reguli pentru alegători, candidați, situații speciale și anunțurile MAI despre desfășurarea scrutinului.
Explozie într-un apartament din Iași, din cauza unei butelii: un bărbat a suferit arsuri # Jurnalul.ro
Un bărbat de 50 de ani a suferit arsuri la nivelul feței și al mâinilor, în urma unei explozii care a avut loc duminică dimineața într-un apartament Iași.
Ce caută toți pe Google și șterg rapid: 15 secrete pe care le împărtășim doar cu motorul de căutare # Jurnalul.ro
Ai căutat vreodată pe Google întrebări personale și ai șters istoricul imediat? Descoperă 15 căutări comune care dezvăluie temeri, dorințe și vulnerabilități universale.
Capitala întâmpină alegătorii cu o atmosferă gri și precipitații slabe, în special în prima parte a zilei. Temperaturile rămân scăzute, iar condițiile meteo se mențin similare în mare parte a țării.
Alegeri București 2025: Secțiile de vot s-au deschis la ora 7.00. Peste 10.000 de bucureșteni au votat în prima jumătate de oră # Jurnalul.ro
Alegeri București 2025: Scrutinul pentru alegerea noului primar general al Capitalei a început în această dimineață, după ce fostul edil Nicușor Dan a fost ales președintele României. Primele date arată un interes ridicat al alegătorilor, mii de bucureșteni prezentându-se la urne încă din primele 30 de minute.
Anumite lichide nu trebuie aruncate în chiuvetă deoarece pot afecta grav canalizarea, ceea ce înseamnă costuri mari de reparații, avertizează experții.
Pozițiile de somn ale unui cuplu spun mai multe decât credem.
Comisia Europeană a început să semneze o nouă serie de acorduri de grant cu consorții industriale după ce a selectat 62 de proiecte de cercetare și dezvoltare în colaborare în cadrul Fondului European de Apărare 2024.
Pagina Wikipedia despre activistul conservator american Charlie Kirk a devenit cea mai citită din lume în 2025, depășindu-le pe cele ale lui Donald Trump și Papa Francisc.
Există o diferență profundă între aventură și o iubire unică în viață. Diferența constă în profunzime. O aventură este ca și cum ai atinge suprafața oceanului, în timp ce o iubire unică în viață înseamnă să te scufunzi în adâncurile sale, explorând fiecare comoară ascunsă, fiecare curent subtil.
Săptămâna 8–14 decembrie 2025 aduce un puternic sentiment de încheiere și integrare, pentru că multe zodii vor simți că ajung la concluzii importante sau finalizează etape începute mai demult.
Cele șase zodii chinezești care atrag noroc și iubire pe 7 decembrie 2025. Energia Câinelui de Metal aduce claritate și conexiuni sincere # Jurnalul.ro
Descoperă cele șase zodii chinezești care primesc noroc în iubire pe 7 decembrie 2025. Energia Câinelui de Metal aduce sinceritate, comunicare și momente de conexiune reală.
Un studiu internațional a arătat că persoanele cu boli mintale grave, cum ar fi schizofrenia sau tulburarea bipolară, prezintă o creștere în greutate precoce, rapidă și susținută, de trei ori mai mare decât cea observată în populația generală.
NASA atrage atenția asupra unui risc major care ar putea distorsiona imaginile din spațiu # Jurnalul.ro
Un studiu NASA ridică un semnal de alarmă privind un fenomen ce ar putea altera imaginea Universului surprinsă de telescoapele spațiale.
Costul orar al forței de muncă a scăzut cu 0,82% în trimestrul III 2025 față de trimestrul II.
Controverse provocate de un turist care crede că a descoperit un oraș mai bun decât Barcelona # Jurnalul.ro
Un turist american susține că a descoperit un oraș mai bun decât Barcelona, Praga sau Paris. Este vorba despre orașul Newcastle upon Tyne, un oraș britanic cu aproximativ 300.000 de locuitori. Opinia americanului a stârnit controverse inclusiv în rândul locuitorilor orașului din nord estul Angliei.
Septembrie 2026 a fost desemnat „super luna călătoriilor" de către experții în turism. Destinații precum Italia, Spania, Turcia, Malta, Grecia și Croația oferă vreme plăcută, prețuri avantajoase și mai puțini turiști.
Brandurile producătoare ale celor mai bune ciocolate din lume refuză să comenteze adevărul absolut că, în spatele strălucirii produsului lor, două milioane de copii, unii chiar și de cinci ani, sunt exploatați fără scrupule, 14 ore pe zi, în condiții inimaginabile.
