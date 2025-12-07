Mihai Stoica a reacționat imediat după ce a văzut ce a făcut Alibec la o zi după FCSB - Dinamo: „E «rainy Sunday»”
Gazeta Sporturilor, 7 decembrie 2025 13:50
La doar o zi după ce a fost amenințat de Gigi Becali (67 de ani) cu o amendă de 20.000 de euro, Denis Alibec (34 de ani) a profitat de ziua liberă și a ieșit în oraș alături de iubita sa. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat imediat după ce a văzut imaginile postate de atacant pe Instagram, scuzându-l că toată echipa are zi liberă, după remiza cu Dinamo din Superliga, scor 0-0. ...
• • •
Acum 5 minute
14:10
Fosta gimnastă a devenit milionară la 20 de ani: „Cum naiba reușeam să fac asta?” » Cum s-a îmbogățit # Gazeta Sporturilor
La 23 de ani, Olivia Dunne nu este una dintre cele mai bune gimnaste din SUA, dar este faimoasă pe social media. Recent, americanca a luat decizia să se retragă, iar acum ea a vorbit despre schimbările prin care a trecut în ultima perioadă.Nu mai puțin de 13 milioane de oameni o urmăresc pe TikTok și Instagram, apropiindu-se de faimoasa Simone Biles, care are 17,5 milioane de fani pe cele două rețele de socializare. ...
Acum 15 minute
14:00
Mai e ceva vreme până la „Boxing Day”, care, apropo, nu ne va oferi decât un meci anul ăsta, dar se poate spune după acest Aston Villa - Arsenal de sâmbătă că Unai Emery a făcut un mic cadou celor care urmăresc Premier League și-și doresc un campionat plin de suspans, eventual decis în ultimele minute ale ultimei etape.Cu victoria sa contra prietenului basc Arteta, Unai a readus în dezbatere o luptă pentru titlu ce părea a avea în Arsenal un unic competitor. ...
14:00
Reacții abominabile la adresa jucătorilor Fiorentinei: „Să vă moară copiii de cancer!” # Gazeta Sporturilor
Fiorentina a pierdut sâmbătă în fața lui Sassuolo (1-3) și este pe ultimul loc în Serie A, fără nicio victorie în 14 etape.De la huiduieli și fluierături, în tribune, fanii formației Viola au trecut la atacuri suburbane, pe rețelele de socializare. Mai multe dintre iubitele jucătorilor de la Fiorentina au primit repetate amenințări cu moartea sau mesaje similare. ...
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:20
Mihai Stoica surprinde: „Aș vrea să amânăm meciul cu Feyenoord. Sunt probleme foarte mari” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Adminstrație de la FCSB, a intervenit telefonic după meciul de sâmbătă seara, scor 0-0, cu Dinamo, din runda a 19-a a Superligii. Acesta a spus cu sinceritate că și-ar fi dorit să amâne meciul din Europa League, cu Feyenoord, având în vedere programul foarte încărcat și mai ales marile probleme din lot. FCSB - Feyenoord, în grupa unică de Europa League, se joacă joi, 11 decembrie, de la ora 22:00, pe Arena Națională. ...
Acum 2 ore
13:00
Andrei Nicolescu le-a curmat speranțele fanilor lui Dinamo: „Nu cred că sunt nici 1% șanse să-l transferăm” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a reacționat după remiza obținută în derby-ul cu FCSB, scor 0-0. Oficialul „câinilor” a lăudat în mod special organizarea defensivă a lui Zeljko Kopic.De asemenea, Nicolescu a vorbit și despre situația lui Alexandru Musi, care ar putea rata tot restul anului din cauza unei accidentări, dar și despre aportul lui Adrian Mazilu din derby. ...
12:50
Bayern München intenționează să renunțe la mijlocașul în vârstă de 30 de ani, al cărui contract expiră în vara lui 2026.Este extrem de probabil ca mariajul lui Leon Goretzka cu Bayern München să ia sfârșit la finele sezonului în curs, după 8 ani petrecuți la multipla campioană a Germaniei.Sfârșitul unei ere pentru Leon GoretzkaContractul mijlocașului expiră în vară și, deocamdată, nu se poartă discuții pentru o prelungire, care este considerată improbabilă. ...
12:30
„Dă marfa și banii, dacă nu te tai” » Fostul internațional român de juniori, coleg de generație cu Nicolae Stanciu, CONDAMNAT după ce a agresat un dealer de etnobotanice # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional de juniori Amet Enghin (33 de ani), participant la Campionatul European alături de reprezentativa U19 a României în 2011, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a agresat un dealer de etnobotanice.Acesta a primit pedeapsa pentru tâlhărie calificată, după ce a atacat un dealer de droguri care nu a mai vrut să îi trimită marfa deja plătită. ...
Acum 4 ore
12:10
Corriere dello Sport, despre „ancelottianul” Cristi Chivu: „Marotta trebuie să-i mulțumească lui Fabregas” # Gazeta Sporturilor
Interul lui Cristi Chivu a făcut scor, 4-0 cu Como, echipa pregătită de Cesc Fabregas, iar Corriere dello Sport a tras concluziile.Cristi Chivu l-a snopit în bătaie, sâmbătă seară, pe Cesc Fabregas. Sau altfel spus, pe antrenorul pe care președintele lui Inter, Beppe Marotta, îl pusese în capul listei, în vară, după plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită. ...
12:00
Episod INCREDIBIL » Când Becali a vorbit cu antrenorul FCSB în timpul derby-ului: „Mi-a zis să-l scot. Știți ce i-am răspuns?” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali conduce în stil propriu FCSB de ani buni. Nu doar Pintilii și Charalambous s-au confruntat cu imixtiunile patronului. Lista e lungă.Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal în vârstă de 71 de ani, a descris ultimul mandat al lui la FCSB, desfășurat în a doua parte a sezonului 2011-2012. ...
12:00
Sorin Cârțu a analizat derby-ul dintre FCSB și Dinamo: „Singura care mai făcea așa era Barcelona” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a urmărit derby-ul dintre FCSB și Dinamo, încheiat cu scorul de 0-0, și a declarat că se aștepta la un asemenea rezultat. Fostul internațional român a ținut să-l laude din nou pe Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, și a analizat jocul fără vârf încercat de FCSB la derby-ul de pe Arena Națională. ...
11:40
Fostul star din NBA vine cu dezvăluiri tulburătoare: „Mi-au spus că mă vor distruge, n-am avut altă opțiune” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu revelator, Dwight Howard a descris presiunile intense la care a fost supus după o postare a sa despre Palestina, care a provocat intervenția imediată a comisarului NBA de atunci, David Stern.Dwight Howard, unul dintre cei mai impunători pivoți ai generației sale în NBA, cu opt apariții în All-Star Game și un titlu de campion cu Lakers în 2020, și-a împărtășit experiența în podcastul „The Gauds Show”. ...
11:30
Marele Premiu de la Abu Dhabi: cursa care decide noul campion din Formula 1 » Grila de start + calcule complete # Gazeta Sporturilor
Azi, de la 15:00, are loc Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi. E ultima cursă a sezonului și cea care va decide campionul mondial. Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri luptă pentru marele trofeu.Cursa de pe circuitul Yas Marina va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și platforma AntenaPLAYDin pole position va pleca olandezul Max Verstappen. ...
11:20
Cosmin Olăroiu a răbufnit după un nou semi-eșec: „A devenit un scenariu care se repetă obsesiv” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, s-a declarat dezamăgit de faptul că echipa sa a obținut doar o remiză cu reprezentativa Egiptului, scor 1-1, în etapa a doua a grupelor de la FIFA Arab Cup 2025, turneu care se desfășoară în Qatar.Emiratele Arabe Unite au deschis scorul în minutul 61 prin Caio Lucas, însă Egiptul a reușit să scoată o remiză grație golului marcat de Marwan Hamdi în minutul 85. ...
11:10
„Colosul” din inima orașului capătă contur » Imagini impresionante din dronă, direct de pe șantier # Gazeta Sporturilor
Craiova urmează să aibă o nouă sală polivalentă până în anul 2027, un complex multifuncțional, care se construiește în locul legendarului stadion „Tineretului”. Va găzdui primul velodrom interior din România și va avea aproximativ 8.000 de locuri. Lucrările sunt în grafic, iar recent au fost publicate noi imagini de pe șantier, unde planul avansează, în ciuda condițiilor meteorologice. ...
10:40
Pentru prima dată în ISTORIE! Ce s-a întâmplat sâmbătă seara la Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Campionatul Mondial de handbal feminin, găzduit de Olanda și Germania, se apropie de finalul fazei grupelor principale. Spectacolul devine tot mai interesant, iar interesul fanilor tot mai mare. Acesta este și unul dintre motivele pentru care sâmbătă seara s-a doborât recordul numărului de spectatori care au asistat la un meci oficial al unei echipe naționale feminine. ...
10:40
Yves Bissouma, jucătorul lui Tottenham, riscă să fie concediat după ce a fost filmat inhalând din nou un gaz ilariant.Accidentat la gleznă, Bissoumna a urmărit din tribună victoria lui Tottenham cu Brentford (2-0). Dar este din nou în prim-plan, în tabloidele britanice. Spurs au confirmat sâmbătă aseară că a fost lansată o anchetă după ce au apărut imagini cu mijlocașul folosind un balon cu protoxid de azot la o petrecere. ...
10:30
Universitatea Craiova - CFR Cluj, în etapa #19 din Superliga » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară, de la 20:30, în etapa #19 din Superliga. Meciul e liveTEXT la GSP.RO și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #19 din SuperligaUniversitatea Craiova vine după un 0-0 la Cluj, cu U, meci în care a irosit o sumedenie de ocazii, și după un reconfortant 4-0 cu Petrolul la Ploiești, în Cupa României. ...
Acum 6 ore
10:10
Ziua cea mare: Norris vs. Verstappen vs. Piastri pentru titlu! Strategiile posibile în cursă + Analiza calificărilor: unde s-a făcut diferența # Gazeta Sporturilor
Astăzi, rezultatul din Marele Premiu din Abu Dhabi (ora 15:00) va decide noul campion mondial din Formula 1. Pentru ultima cursă a anului, pe circuitul Yas Marina, se conturează două posibile strategii.Marele Premiu din Abu Dhabi va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro, la TV pe Antena 1, respectiv în aplicația AntenaPLAY. ...
10:10
Metaloglobus - Farul, al doilea meci al zilei din Superliga » Cum arată echipele probabile + cotele partidei # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus și Farul se întâlnesc duminică, de la 17:30, în etapa #19 din Superliga. Meciul e liveTEXT la GSP.RO și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #19 din SuperligaO victorie (2-1 FCSB), trei remize și cinci înfrângeri este palmaresul înregistrat de bucureșteni în campionatul curent pe teren propriu. ...
10:10
Elveția - România, ultimul meci al României la CM 2025 de handbal feminin » Favorite la îndeplinirea obiectivului, dar și un scenariu dezastruos # Gazeta Sporturilor
Elveția - România este meciul care închide parcursul naționalei pregătite de Ovidiu Mihăilă la Campionatul Mondial de handbal feminin. Va avea loc de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro, cu informații și imagini din Rotterdam Ahoy, și televizat pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează. ...
10:10
Semnul de adio? Mohamed Salah i-a șocat pe fanii lui Liverpool cu ultimele gesturi # Gazeta Sporturilor
La finalul meciului din deplasare cu Leeds, scor 3-3, Mohamed Salah, rezervă neutilizată pentru a doua oară în ultimele 3 etape, a părut că își ia la revedere de la fanii lui Liverpool.Sâmbătă seară, starul egiptean a acordat un interviu exploziv de șapte minute și jumătate, în care a recunoscut că relația sa cu antrenorul Arne Slot s-a deteriorat. Această evoluție lasă deschise toate posibilitățile privind rămânerea sa pe Anfield. ...
10:10
09:50
U Cluj - Hermannstadt, obiective diferite, duel aprig! » Echipele probabile + Cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Hermannstadt, azi, de la ora 15:00, pe malul Someșului, este un duel disproporționat doar la prima vedere. „Șepcile roșii” sunt la două puncte de play-off și forțează victoria, sibienii s-au împotmolit pe penultima poziție a clasamentului și caută o șansă de a evada. Meciul din etapa #19 a Superligii este livetext pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport și DigiSport 1. ...
09:50
Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial 2026, ARANJATĂ?! » Gestul dubios care a atras atenția # Gazeta Sporturilor
Zvonuri despre o tragere la sorți aranjată pentru Cupa Mondială din 2026 circulă de câteva ore, printr-un videoclip care îl arată pe Tom Brady (48 de ani) făcând o mișcare ciudată în timp ce alege o bilă din urnă. ...
09:20
Stewarzii au intervenit în conflictul dintre tatăl lui Lamine Yamal și fanii lui Betis! # Gazeta Sporturilor
Barcelona a bătut-o pe Betis, la Sevilla, cu 5-3. Lamine Yamal a marcat ultimul gol al catalanilor, din penalty, dar a avut marți emoții cu tatăl său, prezent în tribună.Mounir Nasraoui a ieșit din nou „în decor” și a intrat în conflict cu fanii lui Betis, astfel că stewarzii de pe stadionul „La Cartuja” au trebuit să intervină pentru a potoli spiritele. ...
09:10
Jandarmeria București a anunțat că a aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 50.800 de lei, în urma derby-ului de pe Arena Națională dintre FCSB și Dinamo, încheiat cu scorul de 0-0.Trei sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 35.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului, FCSB, iar alte două sancțiuni, însumate la 10.000 de lei, au fost aplicate societății de pază și protecție, pentru nerespectarea obligațiilor. ...
09:00
„Mami, nu ai crescut o plângăcioasă! Ai crescut un gangster!” » Handbalista naționalei României promite că e doar începutul unui drum strălucitor # Gazeta Sporturilor
Alicia Gogîrlă (22 de ani), interul dreapta al naționalei de handbal feminin a României, a avut un mesaj pentru mama ei, fosta mare sportivă Simona Gogîrlă (50 de ani).Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează.Alicia Gogîrlă este singura jucătoare de mână stângă din linia de 9 metri a României la actualul Campionat Mondial. ...
08:50
Există meciuri care nu lasă urme. Nu zgârie, nu aprind, nu dor. FCSB - Dinamo a fost exact din această categorie, o glisare lentă spre nimic, fără relief, cu câteva licăriri incerte. În echipa apăsată de scadențe, Mihai Toma și-a luat singur puterea de a crede că poate fi ziua lui. I-au ieșit puține, dar nu să cântărească au nevoie acum roș-albaștrii. ...
08:50
Gigi Becali și-a făcut planul de atac pentru meciul cu Feyenoord din Europa League: „Cum să nu mă intereseze banul?” # Gazeta Sporturilor
În urma remizei „albe” din derby-ul cu Dinamo, Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat că va folosi cel mai bun „prim 11” la meciul din Europa League cu Feyenoord, care se joacă joi, 11, decembrie, de la ora 22:00, pe Arena Națională. ...
08:40
Chivu a stârnit hohote de râs după victoria la scor obținută de Inter: „Iată, același idiot ca întotdeauna” # Gazeta Sporturilor
Deși se anunța un meci extrem de dificil pe „Giuseppe Meazza” cu revelația acestui sezon din Serie A, Como, Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), s-a impus lejer cu scorul de 4-0 și a redevenit lider temporar.Tehnicianul român s-a descătușat la ultimul gol, marcat de Carlos Augusto în minutul 86, iar la finalul meciului, când și-a revăzut reacția, a stârnit hohote de râs. ...
08:40
Vedetele lui Liverpool recunosc tensiunea și confuzia care domnesc în vestiar: „Nici măcar nu știu pe ce loc suntem” # Gazeta Sporturilor
Liverpool a plecat de pe terenul lui Leeds United doar cu o remiză, 3-3, după ce a condus cu 2-0 și 3-2.Degringolada lui Liverpool e ca un bulgăre rostogolit în zăpadă. Cu fiecare eșec sau semieșec se amplifică. După remiza de la Leeds, 3-3, din declarațiile jucătorilor răzbat tensiunile și confuzia existente în vestiarul unei echipe care nu mai amintește deloc de campioana sezonului trecut. ...
Acum 8 ore
07:50
Dezamăgit de rezultat, dinamovistul nu se teme dacă FCSB intră în play-off: „Nu mă interesează de ei” # Gazeta Sporturilor
Andrei Mărginean (24 de ani), mijlocașul lui Dinamo, s-a declarat dezamăgit că echipa sa nu a obținut toate cele 3 puncte în derby-ul cu FCSB, încheiat cu o remiză „albă”.În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe locul 3 în clasament, însă poate fi depășită de Universitatea Craiova, în cazul unui succes al oltenilor în meciul cu CFR Cluj. ...
07:40
Inter Miami s-a impus în finala MLS, 3-1 cu Vancouver Whitecaps, și a câștigat pentru prima oară trofeul, în istoria clubului.Pe propriul stadion, Inter Miami a făcut legea în duelul cu Vancouver. A deschis scorul repede, urmarea autogolului lui Ocampo (8), iar după ce Ali Ahmed a egalat (60), a revenit în avantaj pe tabelă în minutul 71, gol De Paul, din pasa lui Lionel Messi. În prelungiri, Allende a închis conturile (90+6). Scor final: 3-1. ...
Acum 12 ore
01:30
01:30
01:30
01:30
01:30
01:20
Manchester City profită de eșecul lui Arsenal și relansează lupta la titlu » Cum arată situația la vârf în Premier League # Gazeta Sporturilor
Manchester City s-a impus la scor de neprezentare pe teren propriu în fața nou-promovatei Sunderland, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #15 din Premier League. Astfel, trupa lui Pep Guardiola s-a apropiat la doar două lungimi de liderul Arsenal!Programul complet al etapei #15 din Premier LeagueArsenal a cedat pe final cu Villa, scor 1-2, iar City nu a ratat ocazia de a strânge clasamentul. ...
Acum 24 ore
00:00
Încă o pierdere pentru FCSB » Elias Charalambous a confirmat accidentarea titularului # Gazeta Sporturilor
FCSB - Dinamo 0-0. După remiza fără goluri de sâmbătă seara, de pe Arena Națională, dintre FCSB și Dinamo, Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei României, a tras primele concluzii și a anunțat și o accidentare în lotul roș-albaștrilor. Este vorba despre fundașul central Siyabonga Ngezana (28 de ani), care a cerut schimbare la pauză. ...
6 decembrie 2025
23:50
FCSB și Dinamo București au remizat 0-0, în „Derby de România”. Meciul a fost unul lipsit de spectacol, comparativ cu duelurile din sezonul trecut dintre cele două formații.Florin Tănase, jucătorul campioanei, este de părere că a fost unul dintre ele mai puțin spectaculoase derby-uri în care a jucat.Florin Tănase: „Un derby urât”Jucătorul campioanei este de părere că meciul a fost lipsit de spectacol, iar echipei sale i-a lipsit curajul. ...
23:50
„Cel mai bun din campionatul nostru” » Ilie Dumitrescu a dat verdictul după derby-ul FCSB - Dinamo # Gazeta Sporturilor
FCSB - Dinamo 0-0. La finalul partidei de sâmbătă seara, terminată la egalitate, scor 0-0, în etapa a 19-a a Superligii, fostul internațional român Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat cele întâmplate pe Arena Națională și i-a remarcat în mod deosebit pe fundașii centrali ai lui Zeljko Kopic, considerând cuplul format din Boateng-Stoinov cel mai bun din Superliga. ...
23:40
Kopic, încântat de prestația cu FCSB: „Puteam obține mai mult, dar suntem pe drumul cel bun” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a analizat remiza cu FCSB, 0-0. Este un rezultat pozitiv pentru „câini”, care au rămas la 10 puncte în fața campioanei en-titre.Kopic s-a arătat încântat de jocul echipei lui, chiar dacă admite că a rămas cu un oarecare gust amar pentru că nu au reușit să câștige. El simte echipa a fi pe un trend ascendent, dar se ferește să intre în discuțiile despre câștigarea titlului. ...
23:30
FCSB - Dinamo 0-0. După remiza albă din „derby de România”, fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) nu a avut milă de jucătorul campioanei României, Tavi Popescu (22 de ani), pe care l-a criticat pentru modul în care a gestionat jocul de sâmbătă seara, de pe Arena Națională. ...
23:20
Nu doar Olaru va fi amendat! Gigi Becali anunță: „Îi dau maxim cât vom putea! Debandadă!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, patronul FCSB, a anunțat după meciul cu Dinamo (0-0) că și Denis Alibec va fi amendat, după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală fără să se consulte cu staff-ul medical de la club. Sancționat cu cartonaș galben pentru protestele adresate arbitrului Marian Barbu, Darius Olaru va fi amendat cu 10.000 de euro, spune Gigi Becali. Un alt jucător din lotul campioanei va fi amendat cel puțin dublu. ...
23:20
Ioan Andone a intrat în direct după FCSB - Dinamo și a identificat ce trebuie să se întâmple în iarnă: „Le lipsește” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Dinamo 0-0. Ioan Andone (65 de ani), fostul mare jucător și antrenor de la Dinamo, a intervenit la emisiunea GSP Live Special, moderată de Mihai Mironică, imediat după fluierul final al derby-ului din runda a 19-a a Superligii. Acesta a fost în tribunele Arenei Naționale, apoi a analizat duelul care s-a terminat la fel cum a început. În ciuda că era „capul de afiș” al rundei din Superliga, meciul de sâmbătă seara a dezamăgit. Jucat în fața a peste 28. ...
23:20
RB Leipzig a surclasat-o pe Eintracht Frankfurt, 6-0, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale rundei cu numărul #13 din Bundesliga. Astfel, „vulturii” au înregistrat al doilea cel mai drastic scor din istoria clubului în primul eșalon al fotbalului german.Cele mai dureroase înfrângeri suferite de Eintracht în Bundesliga au avut loc în sezoanele 1964/1965 (împotriva lui Karlsruher), respectiv 1983/1984 (cu FC Koln), ambele partide fiind pierdute cu 0-7. ...
23:10
„Clientul” lui Becali după FCSB - Dinamo: „Am vrut să-l schimb, dar mi-a zis MM: «Gigi, îl nenorocești!»” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, a comentat derby-ul dintre FCSB și Dinamo, scor 0-0. Patronul campioanei en-titre a numit doi jucători care i-au plăcut, Mihai Toma și Darius Olaru, dar a și pus tunurile pe câțiva dintre fotbaliștii echipei lui. Poate cel mai șifonat a ieșit Octavian Popescu. El a intrat la pauză și ar fi putut ieși din minutul 75, dacă n-ar fi intervenit Mihai Stoica. ...
