O scurgere de gaz a provocat o explozie în Iaşi. Un bărbat a ajuns la spital

Criza apei din Prahova începe să se rezolve. După o săptămână grea, peste 170.000 de oameni au din nou apă la robinet. Autorităţile avertizeză, însă, că nu este încă bună de băut sau pentru gătit. Analizele Direcției de Sănătate Publică ar putea verifica luni calitatea apei. Până atunci, localnicii continuă să stea la cozi pentru apă potabilă.