VIDEO Lucrări accelerate la „Centura veche” a Capitalei: Găsim niște țevi, o utilitate pe care nu o recunoaște nimeni!
Profit.ro, 7 decembrie 2025 13:50
Lucrările avansează la reabilitarea Centurii București, zona Cernica.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat China cu introducerea unor taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană.
13:20
Prezența la vot este de 9,67 % în București, la o oră de la deschiderea urnelor.
FOTO ALEGERI Nicușor Dan, Anca Alexandrescu, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă, Ana Ciceală și Marcel Ciolacu - Îndemnuri pentru oameni să iasă la vot și declarații de încredere # Profit.ro
Mai mulți lideri politici și candidați la alegerile de astăzi au votat la primele ore ale dimineții, printre aceștia fiind președintele Nicușor Dan, dar și o parte dintre candidații pentru primăria Capitalei, printre care Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă, Ana Ciceală. Fostul lider PSD Marcel Ciolacu, candidat la președinția Consiliului Județean Buzău, a mers la vot la o secție amenajată într-o școală din municipiu.
G7 și UE discută o interdicție totală a serviciilor maritime occidentale pentru exporturile de petrol rusesc. Ar afecta o treime din exportul de petrol al Rusiei # Profit.ro
Statele din G7 și Uniunea Europeană discută o interdicție completă asupra serviciilor maritime utilizate la exportul petrolului rusesc, care să înlocuiască actuala restricție de plafon de preț impusă petrolului provenit din Rusia, au declarat pentru Reuters șase surse familiarizate cu negocierile.
GRAFICE Comerțul are cel mai mare recul de la pandemie. Îngrijorări privind consumul pe final de an # Profit.ro
Declinul vânzărilor cu amănuntul au continuat și în octombrie, a treia lună consecutivă de contracție, începută la finele verii, după majorarea TVA și a accizelor. O încetinire semnificativă a consumului este vizibilă în datele economice pe trimestrul al treilea și ar putea să se adâncească în ultima pătrime a anului.
Marcel Ciolacu, candidat la președinția Consiliului Județean Buzău, a mers la vot la o secție amenajată într-o școală din municipiu.
Fostul președinte al țării, dar și primar general al capitalei Traian Băsescu spune, după ieșirea de la urne, că a votat ''îngrijorat''.
Târgurile de Crăciun au fost controlate de ANPC - Printre neregulile găsite: condiții necorespunzătoare de depozitare, lipsa afișării prețurilor, produse alimentare fără elemente de identificare # Profit.ro
Mai multe târguri de Crăciun au fost verificate de către comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), aceștia descoperind nereguli precum: condiții necorespunzătoare de depozitare, lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori, vânzarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, absența traducerilor în limba română.
Mai puțini oameni merg, deocamdată, la vot pentru București. Mesajul lui Nicșor Dan FOTO # Profit.ro
Până la ora 10:00, au votat la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, 65.922 alegători, reprezentând 3,65% din numărul celor înscriși în listele electorale.
Una dintre cele mai importante decizii atunci când alegi o mașină electrică este tipul de baterie pe care îl folosește.
Cum reușești portrete cu fundal blurat frumos: distanță focală, diafragmă și distanțe corecte # Profit.ro
Un portret cu fundal cremos arată bine pentru că separă subiectul și îți direcționează privirea unde contează.
GRAFICE România continuă să exporte masiv energie în Republica Moldova. Grosul ajunge în Ucraina # Profit.ro
România continuă în dimineața aceasta să exporte masiv energie electrică în Republica Moldova.
Șeful pe partea de hardware ar putea să plece și el în curând de la Apple, conform surselor citate de Bloomberg.
Cel mai mare producător de carne de porc din UE investighează dacă un focar de pestă porcină ar fi putut fi provocat de o scurgere dintr-un laborator # Profit.ro
Un centru de cercetare din apropiere de Barcelona va fi investigat de autoritățile locale din Catalonia, după ce Ministerul Agriculturii din Spania a transmis că recentul focar de pestă porcină ar putea avea drept cauză o scurgere dintr-un laborator.
Cel mai bogat om al lumii a cerut desființarea Uniunii Europene, după ce Bruxelles-ul a amendat platforma socială X cu 120 de milioane de euro.
O româncă a plecat fără nimic în UK. Acum are un mega-business de locuințe sociale și se bate cu birocrația # Profit.ro
O antreprenoare originară din România, stabilită în Marea Britanie, care a ajuns în acolo fără resurse, a reușit să dezvolte un business dedicat familiilor vulnerabile. Acum reclamă că este blocată de birocrația autorităților locale, care întârzie mutarea unor adulți vulnerabili în locuințele deja pregătite.
Vinul zilei: un Malbec argentinian cu arome principale de fructe roșii, un vin versatil gastronomic, perfect pentru carne roșie, vânat, empanadas de vită, plăcinte cu carne sau brânzeturi maturate. Cotat cu 92 puncte James Suckling # Profit.ro
Vinul de duminică, Rutini Colección Malbec 2021, este un roșu sec, 100% Malbec, provenit din renumita regiune Mendoza, Argentina.
Volkswagen va investi 160 miliarde euro până în 2030. Grupul german se confruntă cu dificultăți majore pe piețele-cheie # Profit.ro
Grupul german Volkswagen vrea să investească 160 de miliarde de euro până în 2030, a anunțat directorul general, Oliver Blume. Volkswagen, cel mai mare constructor auto european, întâmpină dificultăți semnificative pe piețele importante din SUA și China.
Ungaria va trimite în Rusia, în zilele următoare, o delegație de oameni de afaceri pentru a pregăti terenul pentru relații economice în perioada de după încheierea războiului din Ucraina, a declarat premierul ungariei, Viktor Orban, în cadrul unei reuniuni organizate cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare din țara sa.
Exclusivitățile săptămânii: Renunță la investiție în România. FAN Courier a amenajat locuințe pentru sute de angajați din Nepal. Gigant american se extinde puternic în România. Gigant pharma intră pe piața locală # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Ofertă: 23.000 euro în 100 zile. Agenția Spațială Europeană a deschis selecția pentru studiul Solis100 # Profit.ro
Agenția Spațială Europeană a deschis selecția pentru studiul Solis100.
Trecerile de pietoni vor intra în cea mai amplă schimbare: semafoare manuale sau supraînălțare # Profit.ro
Autoritățile române pregătesc cea mai amplă schimbare a trecerilor de pietoni din orașe.
Orban, alt mesaj alarmist: Alegerile din 2026, ultimele înaintea războiului care se apropie! # Profit.ro
Premierul ungar, Viktor Orban, are un nou mesaj ciudat și amenințător.
Ungaria va înregistra o creștere semnificativă a exporturilor agricole de la 10 miliarde de euro la 16 miliarde de euro până în 2030, a declarat ministrul Agriculturii, István Nagy.
Foxconn, partener major al Nvidia, raportează o creștere de 26% a veniturilor, pe fondul boom-ului din inteligența artificială # Profit.ro
Foxconn, unul dintre principalii parteneri ai Nvidia în construirea infrastructurii pentru inteligență artificială, a înregistrat o creștere de 26% a veniturilor în luna noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, pe măsură ce cererea pentru servere continuă să accelereze odată cu expansiunea sectorului AI.
Guvernul a deblocat 300 de posturi pentru creșe. Creșele au fost construite cu finanțare în cadrul PNRR # Profit.ro
Guvernul a deblocat 300 de posturi pentru creșe, a declarat ministrul Educației, Daniel David, afirmând că această decizie este una care îl bucură și că educația trebuie să intre în faza de stabilizare și dezvoltare, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară.
Transportul aerian de pasageri a depășit 20 de milioane în România în primele nouă luni din acest an # Profit.ro
Transportul aerian a înregistrat o creștere de 8,2% a numărului de călătorii efectuate de pasageri în primele nouă luni din aces an, de la de la 19,81 milioane pasageri în ianuarie-septembrie anul trecut la 21,45 milioane pasageri în perioada similară a acestui an, conform datelor Institutul Național de Statistică.
Un petrolier sub pavilion rus a eșuat în apropierea coastei Bulgariei, după un atac ucrainean # Profit.ro
Un petrolier sub pavilion rus, identificat drept KAIROS, a eșuat în apropierea coastei bulgare, lângă Ahtopol, în urma unui atac cu drone al Ucrainei în Marea Neagră.
ULTIMA ORĂ România sprijină cu energie Republica Moldova. Atacurile Rusiei împotriva sistemului energetic al Ucrainei au deconectat o centrală majoră peste Prut # Profit.ro
România exportă în momentul de față energie electrică în Republica Moldova la puterea de peste 1.700 MW, ca ajutor de avarie acordat țării vecine, după ce atacurile cu drone și rachete de noaptea trecută și din această dimineață ale Rusiei împotriva sistemului energetic al Ucrainei au avut ca efect deconectarea unei centrale de producție importante din Republica Moldova.
Până la 200.000 de turiști români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania, în creștere față de anul trecut # Profit.ro
Numărul turiștilor români care vor vizita târgurile de Crăciun din Germania se va situa anul acesta între 180.000 și 200.000, în creștere comparativ cu anul trecut, când aproximativ 170.000 de români au participat la aceste evenimente, a declarat pentru News.ro Cristian Sallai, director pentru regiunea Balcani a Organizației Germane pentru Turism.
Numărul accidentelor de muncă a scăzut în prima jumătate a anului. Cele mai multe accidente în comerț, transporturi, sănătate și industria alimentară # Profit.ro
Numărul persoanelor care au suferit accidente de muncă a scăzut cu 17% în primele șase luni din 2025, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 2.472.
Meta Estate Trust, companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și care este prezentată ca acționând ca un portal între piața imobiliară și piața de capital, iese din proiectul rezidențial Greenfield, parte a liniei de business Trading.
Administrația Fondului pentru Mediu preia peste 500 de proiecte care nu se mai încdrează în PNRR. Finanțarea se face în limita a 4,3 miliarde de lei # Profit.ro
Guvernul a decis ca sute de proiecte de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor finanțate inițial prin PNRR, dar aflate în risc de neîncadrare în jaloanele și termenele stabilite cu Comisia Europeană, să fie finanțate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).
Campania electorală - 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale. A fost dată o amendă de 4500 de lei pentru distrugerea unui afiș electoral # Profit.ro
Pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale au fost înregistrate 21 de sesizări referitoare la posibile fapte nelegale, iar dintre acestea 13 au fost confirmate și șase sunt în curs de cercetare, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, o sesizare a fost transmisă către Autoritatea Electorală Permanentă.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o atenționare meteo Cod galben de vânt puternic ce vizează județele din sud-estul țării, valabilă pe parcursul zilei.
Compania SpaceX a inițiat discuții pentru o nouă vânzare secundară de acțiuni, în urma căreia producătorul de rachete fondat de Elon Musk ar putea fi evaluat la circa 800 de miliarde de dolari.
Statele Unite vor extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări. Anunțul a fost făcut de către secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, după ce un bărbat din Afganistan a fost acuzat că a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale.
Amenzi ANPC de peste patru milioane de lei la firme. Printre nereguli: produse expirate, echipamente și ustensile uzate, folosirea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică # Profit.ro
Echipele de control ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat, în această săptămână, amenzi de peste patru milioane de lei în urma unei campanii de controale derulate la nivel național la operatori economici.
Un scut al reactorului avariat de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcția de protecție, după ce a fost lovit de o dronă # Profit.ro
O structură care protejează reactorul avariat de la Cernobîl, din Ucraina, a înregistrat daune după ce a fost lovit de o dronă și nu mai poate îndeplini funcția de protecție.
Retailerul cu prețuri mici Action angajează pentru patru magazine noi, în Bistrița, Florești, Râmnicu Vâlcea și Târgoviște # Profit.ro
Lanțul olandez de magazine non-food de tip discount Action, cel mai nou jucător de pe piața de retail din România, ajunge la zece magazine, cu unități noi, în Târgoviște, Florești (Cluj), Râmnicu Vâlcea și Bistrița.
La mașinile electrice, alegerea tipului de caroserie influențează mult mai mult decât forma exterioară.
Fluxul modern te ajută să livrezi pe loc. Transferi selectiv JPEG sau RAW comprimat pe telefon, aplici o editare ușoară și trimiți.
Noile modele și motorizări frânează Dacia pe piața din Franța: după o scădere mare în noiembrie marca, intră în zona negativă înainte de final de an # Profit.ro
Vânzările mărcii Dacia din Franța au înregistrat o scădere importantă în luna noiembrie, de două cifre, pe o piață de autoturisme mai degrabă stabilă în această perioadă. O posibilă cauză este schimbarea masivă a gamei pe acest final de an, situație care aduce posibile amânări de achiziție pentru clienți, relevă analiza Profit.ro.
Aproape 800.000 de români își serbează onomastica astăzi. Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinătății și este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar și al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate și al celor acuzați pe nedrept.
Lucrările de înlocuire a fostei fabrici a producătorului de pompe Aversa, de lângă piața bucureșteană Obor, avansează.
Vinul zilei: un asamblaj alb de Pinot Gris cu Sauvignon Blanc, un vin echilibrat, versatil, cu arome de flori albe, piersici coapte și citrice. Savuros alături de pește alb, fructe de mare, salate exotice sau brânzeturi proaspete # Profit.ro
Vinul de astăzi, Pelerin Cuvée Blanc 2024, este un vin alb românesc elegant, proaspăt și echilibrat, obținut dintr-un cupaj elegant de Sauvignon Blanc și Pinot Gris.
