O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro pentru o calificare la îndemâna oricărui român

După Războiul de Douăsprezece Zile din vara trecută — când Israelul a atacat sute de ținte în Iran legate de infrastructura militară, de industria nucleară și de apărare — Teheranul se pregătește pentru ceea ce consideră a fi un nou război existențial pentru supraviețuirea regimului. Dar, pe măsură ce Rusia, un aliat de lungă durată […]