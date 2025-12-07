O vedetă TV a aflat de ce are fața distrusă! Inițial a crezut că era vorba de un parazit

11:50

Leonardo DiCaprio pare să fi renunțat la celebra sa regulă de a nu se întâlni cu femei peste 25 de ani. Potrivit unor surse, actorul ar avea o iubită model în vârstă de 27 de ani, ceea ce ridică întrebări cu privire la schimbările din viața sa amoroasă. De-a lungul anilor, satrul a fost cunoscut pentru preferințele sale pentru partenere mai tinere.