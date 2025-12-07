Noua formulă de impozitare a locuințelor începând cu 1 ianuarie 2026. Cine va plăti mai mulți bani

13:40

Un alpinist austriac este anchetat pentru omor prin imprudenţă, după ce ar fi abandonat-o pe iubita sa pe cel mai înalt vârf al Austriei, unde a murit înghețată. Momentul a fost surprins de o cameră web. O alpinistă de 33 de ani din Austria a fost găsită fără viață la doar câteva zeci de metri […]