CEO-ul McLaren dă de înţeles că Lando Norris şi Piastri ar putea colabora pentru ca unul din ei să iasă campion!
Antena Sport, 7 decembrie 2025 14:30
CEO-ul McLaren, Zac Brown, a sugerat că ar putea exista ordine de echipe la McLaren în cursa care va decide titlul din acest sezon în Formula 1. Cele mai mari şanse să devină campion mondial le are Lando Norris, care are nevoie de o clasare pe podium, indiferent de poziţiile pe care termină Max Verstappen
Acum 30 minute
14:30
CEO-ul McLaren dă de înţeles că Lando Norris şi Piastri ar putea colabora pentru ca unul din ei să iasă campion!
CEO-ul McLaren, Zac Brown, a sugerat că ar putea exista ordine de echipe la McLaren în cursa care va decide titlul din acest sezon în Formula 1. Cele mai mari şanse să devină campion mondial le are Lando Norris, care are nevoie de o clasare pe podium, indiferent de poziţiile pe care termină Max Verstappen
Acum o oră
14:10
Marius Șumudică l-a “făcut praf” pe Louis Munteanu după acuzațiile atacantului: “Ia demonstrează-ne, mă, tu” # Antena Sport
Marius Șumudică a comentat în termeni extrem de duri discursul pe care Louis Munteanu l-a avut la finalul partidei din Cupa României dintre CFR Cluj și Metaloglobus, scor 2-2. Atacantul de 23 de ani și-a critcat propriii colegi, dar și modul în care conducerea a gestionat transferul său ratat din vară. Șumudică nu concepe cum
14:00
“Asta i-aş recomanda” Sfatul şefului McLaren pentru Lando Norris înaintea cursei care decide titlul! # Antena Sport
Directorul executiv al McLaren, Andrea Stella (54 de ani), a transmis că se aşteaptă la „spirit sportiv și corectitudine" în cursa de la Abu Dhabi, care va decide cine va lua titlul la piloţi în acest sezon. Cursa de la Abu Dhabi e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de la ora 14:45.
Acum 2 ore
13:50
Norris l-a exclus pe Piastri din “finala” pentru titlu. Declarația care poate “dinamita” garajul McLaren # Antena Sport
Lando Norris a oferit după calificările din Abu Dhabi o declarație care va genera cu siguranță intrigă în lumea motorsportului. Cu o zi înainte de marea "finală" pentru titlu în care sunt angrenați trei piloți, britanicul a dat de înțeles că singurul său rival în cursa de pe Yas Marina va fi Max Verstappen. La
13:40
Mihai Stoica, detalii despre operaţia fără acord a lui Alibec! Atacantul, pe picior de plecare: “O să discutăm” # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre operaţia pe care Denis Alibec (34 de ani) a făcut-o fără acordul clubului. Patronul campioanei, Gigi Becali (67 de ani), a anunţat după derby-ul FCSB – Dinamo 0-0 că atacantul va fi amendat cu 20.000 de euro. Mihai Stoica a
13:10
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), a dezvăluit că Florin Tănase (30 de ani) a evoluat cu dureri în ultimele jocuri. Cele mai mari le-a resimţit chiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Stoica i-a mulţumit lui Tănase că a tras de el pentru a evolua în derby, şi vârf de atac,
13:00
Andrei Nicolescu a vorbit în cadrul unei emisiuni despre transferurile pe care le poate face Dinamo atât pe ruta "veniri", cât și pe cea "plecări". În cadrul discuției, președintele alb-roșiilor a dezvăluit că a refuzat în vară o ofertă extrem de mare pentru Cătălin Cîrjan, unul dintre cei mai buni oameni din vestiarul lui Zeljko
Acum 4 ore
12:40
Universitatea Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby # Antena Sport
Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară într-una dintre cele mai partide partide din etapa cu numărul 19. Cu o victorie, oltenii pot reveni pe podiumul din Liga 1, în timp ce clujenii speră să spele rușinea din ultimele meciuri, în care a pierdut cu 3-0 cu FC Argeș și a remizat
12:40
Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a anunţat că formaţia din Ştefan cel Mare vrea să aducă 4 jucători în iarnă. Nicolescu a precizat că Dinamo poartă negocieri de prelungire cu Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore, jucători-cheie pentru "câini", care îşi termină contractele în vară. Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore îşi
12:00
Sergio Ramos pleacă de la echipa actuală! Anunţul pe care l-a făcut despre viitorul său # Antena Sport
Sergio Ramos a anunţat, sâmbătă, la televiziunea mexicană că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey în 2026, club la care a venit în februarie. „Da, a fost ultimul meu meci", a declarat Ramos după înfrângerea împotriva echipei Toluca (2-3). Sergio Ramos nu va rămâne la Monterrey În săptămâna precedentă, presa sa scris deja despre
11:50
“Mai rămâne Alibec din iarnă la FCSB?”. Marius Șumudică a răspuns răspicat și și-a spus oful # Antena Sport
Situația lui Denis Alibec la FCSB este una critică, în contextul în care atacantul nu a confirmat, iar Gigi Becali a anunțat că vrea să se despartă de el la iarnă. Marius Șumudică, antrenorul care l-a pregătit pe jucătorul de 34 de ani la Astra, a vorbit despre posibila despărțire dintre fostul său elev și
11:40
Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii: “Ce faci toată săptămâna? Lasă-l pe Gigi” # Antena Sport
Adrian Ilie (51 de ani), fost jucător la Steaua şi Valencia şi fost fotbalist al naţionalei României, i-a criticat pe Elias Charalambous (45 de ani) şi Mihai Pintilii (41 de ani). "Cobra" e de părere că cei doi, care au cucerit titlul cu FCSB în ultimele două sezoane, nu au gestionat cum trebuie forma sportivă
11:20
Controverse după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026. Detaliul care a trecut neobservat # Antena Sport
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 a avut loc vineri, însă evenimentul care a avut loc la Washington continuă să fie un subiect de dezbatere. Recent, a fost publicat pe rețelele sociale un videoclip care surprinde un moment trecut neobservat, dar care cu siguranță va genera controverse. Procesul de tragere la sorți a
11:00
Fostul adversar al lui Hagi şi Popescu de la World Cup 1994, mesaj pentru tricolori înaintea barajului! # Antena Sport
Fostul internaţional american Alexi Lalas, ajuns la 55 de ani, a fost prezent la evenimentul oficial de anunţare a programului turneului final al Cupei Mondiale din 2026, găzduit de hotelul Capital Hilton din Washington D.C. Evenimentul a fost în direct în AntenaPLAY. La finalul ceremoniei, acesta a acordat un scurt interviu pentru FRF.ro, în care
Acum 6 ore
10:40
Max Verstappen, rece ca gheața înainte de “finala” pentru titlu din Abu Dhabi: “Când presiunea e ridicată..” # Antena Sport
Max Verstappen a vorbit la conferința de presă organizată după calificările Marelui Premiu din Abu Dhabi despre lupta finală pentru titlu care se va astăzi. Olandezul a oferit un răspuns extrem de degajat și a dezvăluit că el dă cel mai bun randament atunci când este sub presiune. "Finala" pentru titlu din Formula 1 "arde",
10:20
“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! # Antena Sport
George Copos (72 de ani) ar avea o avere de "aproape 1 miliard de euro", susţine fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir (79 de ani). În trecut Dragomir susţinea că Gigi Becali are o avere de peste 2 miliarde de euro, fapt infirmat de patronul FCSB-ului. Dumitru Dragomir: "Copos are aproape un miliard de euro.
10:10
Golden State Warriors, victorie fără staruri pe terenul lui Cleveland Cavaliers. Curry, Butler și Green, pe bancă # Antena Sport
Victorie surprinzătoare pentru Golden State în condițiile în care niciunul dintre Steph Curry, Jimmy Butler și Draymond Green nu au fost disponibili, toți având diverse accidentări. Pat Spencer a fost liderul marcatorilor pentru Warriors cu 19 puncte, aceasta reprezentând cea mai bună performanță a carierei a jucătorului care și-a început cariera profesionistă în Europa, la
10:00
“Fuge de joc” Fotbaliştii FCSB-ului făcuţi praf de Gigi Becali, în afară de Tavi Popescu! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a criticat şi alţi fotbalişti ai FCSB-ului, în afară de Tavi Popescu (22 de ani), după derby-ul cu Dinamo, încheiat cu o remiză albă. Adrian Şut (26 de ani) şi Mihai Lixandru (24 de ani) au fost şi ei "certaţi" de Becali. La fel ca Tavi Popescu, şi ei au
09:40
FCSB a avut dificultăți în alcătuirea celui mai bun prim 11 la meciul cu Dinamo din cauza situațiilor medicale ale anumitor jucători, iar acum roș-albaștrii urmează să se confrunte cu o nouă problemă. Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a anunțat că Siyabonga Ngezana a fost schimbat la pauza partidei din cauza unei accidentări. FCSB este în
09:20
Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de galerie după derby-ul cu Dinamo: “Nu mai merge” # Antena Sport
Fotbaliștii de la FCSB nu au avut parte de cel mai "cald" tratament din partea propriilor suporteri după ce au remizat cu Dinamo în derby, scor 0-0. La finalul partidei, fotbaliștii lui Elias Charalambous au mers la Peluza Nord, iar Gheorghe Mustață a fost cel care le-a făcut morală. FCSB și Dinamo au remizat "alb"
09:10
“Momentul pe care îl aşteptam” Reacţia lui Lionel Messi după ce a cucerit un trofeu istoric cu Inter Miami! # Antena Sport
Lionel Messi (38 de ani) a câştigat cu Inter Miami finala MLS. Inter Miami a învins-o pe Whitecaps cu 3-1. E prima oară în istorie când Inter Miami cucereşte Cupa MLS. Messi nu a marcat în finală, dar a oferit două assist-uri, la golul prietenului său Rodrigo De Paul, din minutul 71 şi la cel
Acum 8 ore
08:50
Preşedintele FIFA i-a cerut scuze selecţionerului Argentinei pentru un moment de la tragere: “E ridicol” # Antena Sport
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a cerut scuze selecţionerului Argentinei, Lionel Scaloni, după ce o confuzie survenită în timpul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, vineri, l-a obligat pe antrenor să poarte mănuşi pentru a putea atinge trofeul, relatează Reuters. Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 s-a văzut în direct pe Antena
08:50
“Cutremur” la Liverpool. Mohamed Salah poate pleca în iarnă: “Echipa m-a aruncat în fața trenului” # Antena Sport
Mohamed Salah a oferit declarații șocante după partida dintre Leeds și Liverpool, în care a bifat al treilea meci la rând în care a fost rezervă. Starul egiptean a dezvăluit că se simte dezamăgit și că relația sa cu Arne Slot s-a "rupt", după care a spus ceva ce a fost interpretat drept un anunț
08:30
Gigi Becali a anunțat câți jucători vrea să transfere în iarnă la FCSB. Cine va fi OUT de la echipă # Antena Sport
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit la finalul derby-ului încheiat la egalitate de echipa sa cu Dinamo despre perioada de transferuri care se apropie. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit câte mutări vrea să mai facă după ce a semnat deja cu Andre Duarte, dar și cine nu mai intră în planurile sale. Becali nu
08:20
Criticat dur de Gigi Becali (67 de ani) după derby-ul FCSB-Dinamo 0-0, Tavi Popescu (22 de ani) a fost "luat la rost" şi de Basarab Panduru. Tavi Popescu a scăpat, la un moment dat, singur cu portarul Epassy, a încercat să îl lobeze, dar a evitat să tragă cu stângul. El a trimis cu dreptul,
Acum 24 ore
00:00
Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi, LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Titlul mondial se decide azi # Antena Sport
Toți fanii sportului cu motor vor fi astăzi cu ochii pe una dintre cele mai spectaculoase curse de Formula 1 din ultimii ani. În Marele Premiu din Abu Dhabi, ultimul din acest an, urmează să se decidă titlul mondial pentru care se luptă cei mai buni trei piloți din acest an, și anume Lando Norris,
6 decembrie 2025
23:50
Charalambous i se opune lui Gigi Becali! Patronul a dictat amendă, cipriotul nu e de acord: “A fost cel mai bun” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că Darius Olaru (27 de ani) va fi amendat cu 10.000 de euro pentru că a luat cartonaş galben pentru proteste la derby-ul FCSB-Dinamo 0-0. La conferinţa de presă de după FCSB-Dinamo 0-0, Elias Charalambous (45 de ani) l-a lăudat pe Olaru, numindu-l "cel mai bun" jucător al
23:50
Lionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie # Antena Sport
Inter Miami este noua campioană din Major League Soccer, după ce a învins-o în marea finală pe Vancouver Whitecaps, echipa pentru care evoluează Thomas Muller. Lionel Messi a reușit astfel să conducă echipa la care a ajuns în vara lui 2023 spre primul ei titlu din istoria francizei. În finala pentru trofeu, Inter Miami s-a
23:30
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat sâmbătă după derby-ul cu FCSB că este mulţumit de evoluţia jucăt
23:20
“Demult n-a mai fost un derby atât de urât” Reacţia lui Tănase după FCSB-Dinamo 0-0! Ce a spus de Gigi Becali # Antena Sport
Florin Tănase (30 de ani) a catalogat derby-ul FCSB-Dinamo 0-0 drept unul dintre cele mai urâte dintre cele două echipe. Tănase a punctat că echipa lui de-abia aşteaptă pauza de iarnă. Legat de presiunea pusă de Gigi Becali, Tănase, care îl numeşte “Ferguson” pe patronul FCSB-ului, a spus că nu e nimic nou. Florin Tănase: […] The post “Demult n-a mai fost un derby atât de urât” Reacţia lui Tănase după FCSB-Dinamo 0-0! Ce a spus de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
23:20
Gigi Becali “taie în carne vie” la FCSB. Doi jucători vor fi amendați după derby-ul cu Dinamo # Antena Sport
Gigi Becali a făcut un anunț extrem de important după derby-ul dintre FCSB și Dinamo, scor 0-0. Patronul roș-albaștrilor a transmis că Darius Olaru și Denis Alibec vor fi amendați cu sume imense. Darius Olaru va fi sancționat cu 10.000 de euro după ce a văzut cartonașul galben pentru proteste în minutul 58 din derby. […] The post Gigi Becali “taie în carne vie” la FCSB. Doi jucători vor fi amendați după derby-ul cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
23:10
Remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB-Dinamo 0-0: “Dacă a ajuns el să fie cel mai bun jucător…” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a remarcat că au contat mult în derby absenţele lui Daniel Bîrligea şi David Miculescu, fotbalişti pe care îi consideră cei mai buni de la FCSB. Becali i-a remarcat pe Mihai Toma (18 ani) şi Darius Olaru (27 de ani) după derby-ul FCSB-Dinamo 0-0. Faptul că a ajuns să îl […] The post Remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB-Dinamo 0-0: “Dacă a ajuns el să fie cel mai bun jucător…” appeared first on Antena Sport.
23:00
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat din nou pe un jucător, care a intrat în ultima vreme în colimatorul lui. Este vorba de Tavi Popescu (22 de ani), pe care, în trecut, Becali spera să încaseze 100 de milioane de euro! Gigi Becali, un nou atac la adresa lui Tavi Popescu: “Cum să pierzi, […] The post Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” appeared first on Antena Sport.
23:00
Darius Olaru, în pericol să fie amendat după FCSB – Dinamo. Mijlocașul, pus pe glume: “Îi dau lui jumătate” # Antena Sport
Darius Olaru poate primi o amendă de 10.000 de euro din partea conducerii de la FCSB după derby-ul în care roș-albaștrii au remizat cu Dinamo, scor 0-0. Mijlocașul de 27 de ani a primit un cartonaș galben pentru proteste, o acțiune pe care Gigi Becali a declarat recent că nu o va mai tolera și […] The post Darius Olaru, în pericol să fie amendat după FCSB – Dinamo. Mijlocașul, pus pe glume: “Îi dau lui jumătate” appeared first on Antena Sport.
22:50
Eddy Gnahore (32 de ani) a declarat după FCSB-Dinamo 0-0 că echipa lui Kopic merita victoria în “Derby de România”. Totuşi, Gnahore, care a avut o bară în a doua repriză, şi-a amintit că Dinamo a jucat bine şi a avut ocazii şi în alte meciuri şi a pierdut. Gnahore a transmis că Dinamo trebuie […] The post Eddy Gnahore, prima reacţie după FCSB-Dinamo 0-0: “Meritam să câştigăm” appeared first on Antena Sport.
22:20
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter # Antena Sport
Cristi Chivu a ieșit în evidență cu o declarație fabuloasă după ce Inter a învins-o la scor pe Como în etapa cu numărul 14 din Serie A. Antrenorul român a primit o întrebare legată de modul în care s-a bucurat la ultimul gol marcat de echipa sa și nu a ezitat să glumească împreună cu […] The post “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter appeared first on Antena Sport.
22:10
The post Jurnal Antena Sport | Suspans total până la final appeared first on Antena Sport.
22:00
Egal dramatic pentru Liverpool! Campioana Angliei, egalată în minutul 90+6! Continuă criza pentru “cormorani” # Antena Sport
Echipa campioană a Angliei, FC Liverpool a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-3, cu gruparea Leeds United, în etapa a 15-a din Premier League. Liverpool a condus cu 2-0 şi 3-2. Dacă prima parte a meciului de Elland Road nu a adus goluri, acestea au început să vină în repriza secundă. În […] The post Egal dramatic pentru Liverpool! Campioana Angliei, egalată în minutul 90+6! Continuă criza pentru “cormorani” appeared first on Antena Sport.
22:00
The post Jurnal Antena Sport | Ne așteaptă visul american appeared first on Antena Sport.
22:00
The post Jurnal Antena Sport | Mondial la nivel înalt appeared first on Antena Sport.
22:00
The post Jurnal Antena Sport | Crește presiunea la Rapid appeared first on Antena Sport.
22:00
Barcelona, victorie cu un scor ireal cu Real Betis! Catalanii s-au distanţat de Real Madrid # Antena Sport
Echipa spaniolă FC Barcelona a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-3, de gruparea Betis Sevilla, în etapa a 15-a din La Liga. Antony a deschis scorul pentru Betis încă din minutul 6, dar Ferran Torres a egalat cinci minute mai târziu şi tot el i-a adus pe catalani în avantaj, în minutul 13. Roony […] The post Barcelona, victorie cu un scor ireal cu Real Betis! Catalanii s-au distanţat de Real Madrid appeared first on Antena Sport.
21:50
Soţia lui Helmut Duckadam, în tribune la derby! Fanii roş-albaştrii, moment special pentru “Eroul de la Sevilla” # Antena Sport
Văduva lui Helmut Duckadam, Alexandra, a venit la derby-ul FCSB-Dinamo. Fanii roş-albaştrilor au pregătit un moment special pentru regretatul “Erou de la Sevilla”, care a decedat pe 2 decembrie 2024. Galeria FCSB-ului a afişat un banner cu două poze cu regretatul Duckadam, una dintre ele fiind cu “Eroul de la Sevilla” după ce a apărat […] The post Soţia lui Helmut Duckadam, în tribune la derby! Fanii roş-albaştrii, moment special pentru “Eroul de la Sevilla” appeared first on Antena Sport.
21:50
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a “zdrobit-o” pe Como: “Meci pregătit perfect” # Antena Sport
Reacția presei din Italia nu a întârziat să apară după ce Inter a învins-o la scor pe Como cu scorul de 4-0. Cristi Chivu a fost analizat de jurnaliștii de la Tutto Mercato Web, care i-au acordat nota 7,5 pentru cum a pregătit partida de pe Giuseppe Meazza. Presa din “cizmă” nu a ezitat să […] The post Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a “zdrobit-o” pe Como: “Meci pregătit perfect” appeared first on Antena Sport.
21:10
Scenografia afișată de galeria lui Dinamo în derby-ul cu FCSB: “Un mesaj de sărbători”. Aluzia alb-roșiilor # Antena Sport
Suporterii lui Dinamo au pregătit o scenografie pentru derby-ul cu FCSB pe care au afișat-o în momentul în care jucătorii au intrat pe teren. Galeria alb-roșie nu a ezitat să își ironizeze rivala și să aducă aminte de un moment care a rămas cu siguranță întipărit în memoria fanilor “câinilor”. În duelul dintre Dinamo și […] The post Scenografia afișată de galeria lui Dinamo în derby-ul cu FCSB: “Un mesaj de sărbători”. Aluzia alb-roșiilor appeared first on Antena Sport.
20:40
Mihai Stoica a răbufnit înainte de FCSB – Dinamo: “Cum adică?”. A “înțepat” un alt derby din Liga 1 # Antena Sport
Mihai Stoica a avut un comentariu vehement la adresa persoanelor care nu mai consideră duelul dintre FCSB și Dinamo drept “derby de România”. Declarațiile făcute de președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor au fost făcute chiar înaintea meciului de pe Arena Națională dintre cele două rivale. Stoica nu înțelege de ce eticheta de “derby de […] The post Mihai Stoica a răbufnit înainte de FCSB – Dinamo: “Cum adică?”. A “înțepat” un alt derby din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
20:30
Meciul de Championship disputat pe teren propriu de Charlton Athletic împotriva echipei Portsmouth a fost abandonat, sâmbătă, după o urgenţă medicală în tribune. Clubul londonez a anunţat ulterior că un suporter a decedat la spital. Partida, la care nu se marcase niciun gol la acel moment, a fost întreruptă în minutul 12, în timp ce […] The post Meci abandonat în Anglia după o tragedie: “Clubul este devastat” appeared first on Antena Sport.
20:10
Cristi Borcea (55 de ani) anticipează că Dinamo se va bate la titlu dacă va reuşi să o învingă pe FCSB în “Derby de România”. Înaintea derby-ului, Dinamo e pe 3, cu 34 de puncte, iar FCSB e pe 9, cu 24 de puncte. Cristi Borcea: “Dinamo, dacă câştigă, se bate la campionat” “Un meci […] The post Cristi Borcea, previziune uriaşă pentru “câini” înaintea derby-ului FCSB – Dinamo! appeared first on Antena Sport.
19:40
Surprize uriaşe în echipa de start a “câinilor” la derby-ul cu FCSB! Decizii surprinzătoare ale lui Kopic # Antena Sport
Anunţat absent la derby-ul cu FCSB, din pricina unei accidentări, Danny Armstrong (28 de ani) este titular la Dinamo în duelul cu marea rivală. O altă surpriză de proporţii o constituie poziţia în care joacă Alberto Soro (26 de ani). Extremă în mod obişnuit, Soro va evolua ca vârf de atac. Surprize mari în tabăra […] The post Surprize uriaşe în echipa de start a “câinilor” la derby-ul cu FCSB! Decizii surprinzătoare ale lui Kopic appeared first on Antena Sport.
19:10
Manchester City a făcut o fază superbă în meciul cu Sunderland de pe Etihad Stadium, câștigat de echipa lui Guardiola cu 3-0. La scorul de 2-0 pentru “cetățeni”, Rayan Cherki și Phil Foden s-au “conectat” pentru a treia reușită, pasa mijlocașului francez ieșind în evidență. Meciul dintre Manchester City și Sunderland din etapa cu numărul […] The post Fază superbă făcută de Manchester City. Pasă din rabona, bară transversală și gol appeared first on Antena Sport.
