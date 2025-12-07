Ce se întâmplă dacă Europa nu reuşeşte să preia până în 2027 majoritatea capabilităților NATO de apărare convențională
PSNews.ro, 7 decembrie 2025 14:30
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO. Este mesajul transmis de reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington. Confirmat de cinci surse familiare cu acest dosar, mesajul a fost transmis la o întâlnire desfăşurată la Washington. La aceasta au participat membri ai Pentagonului însărcinaţi
• • •
Acum 5 minute
14:50
Chisăliţă: Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau calmante şi ne spun că e pe tratament # PSNews.ro
Municipiul Bucureşti are nevoie de o reţea electrică solidă, de mobilitate curată, de termoficare 5G, de microreţele, de baterii şi rezervoare de apă, precum şi de un Plan Urbanistic Zonal inteligent, rezilient, suportabil, energetic şi regenerabil urban, consideră preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă. "Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau
14:50
Alegeri pentru Bucureşti. Votarea nu se va putea prelungi, se va închide la ora 21:00, anunţă BEM # PSNews.ro
Votarea în Capitală se închide duminică, la ora 21:00, fără posibilitatea de a se prelungi, anunță Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42. „Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 – Municipiul București reamintește faptul că, la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București din data de 7 decembrie 2025, votarea se închide la ora
Acum 15 minute
14:40
Alegeri locale parţiale. 18 sesizări privind contravenţii sau infracţiuni. Dosare penale la Bucureşti # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 13.00, au fost înregistrate 18 sesizări privind săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni care au legătură cu procesul electoral, nouă dintre acestea fiind confirmate. În Bucureşti, au fost deschise dosare penale pe numele unor alegători, printre care preşedintele unui birou
Acum 30 minute
14:30
Gafă a şefei POT. Anamaria Gavrilă le-a cerut bucureştenilor să voteze „pe 7 septembrie” # PSNews.ro
Şefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a stârnit din nou controverse. Într-un live transmis pe Facebook, ea a îndemnat bucureştenii să meargă la vot, afirmând că „astăzi este 7 septembrie", deşi data corectă este 7 decembrie. „Bună dimineaţa! Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor. Ei bine, astăzi
14:30
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră # PSNews.ro
Primele date ale unei cercetări sociologice realizate în ziua alegerilor din București, până la prânz, conturează profilul alegătorului din Capitală: orientat majoritar pro-european, cu opțiuni ancorate în oferta partidelor, dar marcat de temeri economice și de neîncredere în clasa politică. Potrivit primului sondaj din ziua votului, prezentat de Antena 3 CNN și realizat de ARA Public Opinion
14:30
Ce se întâmplă dacă Europa nu reuşeşte să preia până în 2027 majoritatea capabilităților NATO de apărare convențională # PSNews.ro
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO. Este mesajul transmis de reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington. Confirmat de cinci surse familiare cu acest dosar, mesajul a fost transmis la o întâlnire desfăşurată la Washington. La aceasta au participat membri ai Pentagonului însărcinaţi
Acum o oră
14:20
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Au apărut primele cifre. Date sociologice oferite de ARA # PSNews.ro
Bucureştenii vor avea cu siguranţă un primar susţinut de partide, arată cifrele preliminare pe baza exit-poll-urilor de la urne. Au apărut primele date sociologice oferite de ARA. De unde v-ați informat cel mai mult în alegerea opiniei de vot? Facebook – 15% TikTok – 9% Presa Tradițională (TV, ziare) – 43% Biserica – 0% Vecini
14:20
Alegeri pentru Bucureşti. Anca Alexandrescu, după ce a votat: Este experiența vieții mele # PSNews.ro
Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la Primăria Capitalei, a votat la alegerile de duminică. Ea a spus că a ales „un oraș în care să se poată trăi și în care să ne permitem să trăim". La ieșirea de la urne, Alexandrescu a mai afirmat că întreaga campanie a reprezentat „un dar" și
14:10
Petrolierul lovit de ucraineni a fost remorcat şi abandonat de turci în apele Bulgariei. Reacţia Sofiei # PSNews.ro
Bulgaria a criticat sâmbătă remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră, potrivit AFP. Atacul cu drone al armatei Ucrainei a avut loc în apropierea Strâmtorii Bosfor. Kairos a fost transportat pe mare de o navă
14:00
Semne clare de recesiune în România. Comerțul cu amănuntul se duce pe tobogan, românii nu mai consumă # PSNews.ro
Comerțul cu amănuntul (retail) a scăzut cu 4% în luna octombrie, acesta fiind cel mai mare declin lunar din 2020 până în prezent. Este semn clar că recesiunea este aproape, așa cum, de altfel a sugerat și BNR în ultimul Raport asupra inflației, care relevă o scădere masivă a consumului. Volumul cifrei de afaceri din
14:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei, un prim dosar penal. Ce s-a întâmplat la o secţie de votare # PSNews.ro
Polițiștii din București au deschis primul dosar penal din ziua alegerilor locale parțiale pentru Primăria Capitalei, după un incident produs într-o secție de votare din oraș. Potrivit unor surse, oamenii legii au fost sesizați cu privire la un alegător care ar fi votat fără a avea acest drept. În urma verificărilor, s-a stabilit că persoana
Acum 2 ore
13:40
Forumul Judecătorilor cere CCR să blocheze legea pentru modificarea pensiilor magistraților # PSNews.ro
Asociația Forumul Judecătorilor din România (AFJR) a trimis Curții Constituționale a României un memoriu în care cere admiterea obiecției de neconstituționalitate depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legea referitoare la pensiile speciale ale magistraților. „Subscrisa Asociația Forumul Judecătorilor din România, persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală și apolitică,
13:40
Alegeri în Capitală. Primele date ale sociologilor: „Avem o luptă strânsă”. Pe cine favorizează prezența scăzută # PSNews.ro
Sociologul Vladimir Ionaș, directorul Curs Avangarde, a declarat pentru Antena 3 CNN că prezența la vot pentru Primăria Capitalei, până la această oră, este una extrem de scăzută. Primele date arată ce arătau și sondajele de dinainte de această săptămână. Potrivit sociologului, este vorba în continuare despre „o luptă strânsă". Vladimir Ionaș: Ceea ce este surprinzător, să spunem
13:30
Alegeri pentru București. Remus Ștefureac avertizează că prezența la vot ar putea fi de doar 30% # PSNews.ro
Sociologul Remus Ștefureac avertizează că prezența la alegerile locale parțiale din București ar putea fi dezastruoasă. Remus Ștefureac estimează duminică, la câteva ore după deschiderea urnelor de vot, că dacă se păstrează ritmul actual de vot prezența finală va fi sub 30%. „Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii
13:20
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă a votat la liceul unde a învățat. „Bucureștiul are nevoie de curaj!” # PSNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a votat duminică la Colegiul de Informatică Tudor Vianu din București, al cărui absolvent este. "Am votat cu gândul la un oraș în care copiii noștri pot avea încredere. Un București care poate oferi un viitor mai bun, prin ordine și mari proiecte, familiilor noastre. Am
13:10
Starmer, Macron și Merz se întâlnesc cu Zelenski la Londra, după negocierile din Florida # PSNews.ro
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. La întâlnire vor participa şi președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz. Discuțiile în acest format sunt dedicate eforturilor de a încheia războiul purtat de Rusia în Ucraina, notează Agerpres. Conform sursei citate, premierul britanic va exprima sprijinul
13:00
Poliția înarmată a intervenit dimineață la Aeroportul Heathrow, după ce mai multe persoane au fost agresate cu ceea ce pare a fi spray lacrimogen sau un tip de spray iritant într-o parcare supraetajată de la Terminalul 3, relatează Daily Mail. Serviciile de urgență – poliție, ambulanțe și pompieri – au fost chemate la fața locului
Acum 4 ore
12:50
Nicușor Dan, prima vizită oficială în Franța de la preluarea mandatului. Ar avea întâlniri cu Macron şi Hidalgo # PSNews.ro
Sursele Gândul spun că luni și marți președintele Nicușor Dan va fi la Paris, în prima vizită oficială de la preluarea mandatului. Prima zi va fi dedicată comunității de români, stabilită în Franța. Marți, președintele României se va întâlni cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, și cu președintele Emmanuel Macron. Pe agenda discuțiilor cu Macron vor fi
12:50
Veste proastă pentru cei care au avut activităţi de „cenzură” a discursului american: nu mai primesc viză pentru SUA # PSNews.ro
Departamentul de Stat instruiește personalul său să respingă cererile de viză ale persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului sau în alte activități pe care administrația Trump le consideră „cenzură" a discursului americanilor, scrie NPR. Directiva, trimisă marți într-o notă internă, se concentrează asupra solicitanților de vize H-1B pentru lucrători cu înaltă
12:40
Centrala în cogenerare pe gaze de la Midia, mult așteptată, a primit licența de operare comercială de la ANRE în această săptămână. Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, în cadrul ședinței din 2 decembrie 2025, "o licență pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare
12:40
VIDEO Alegeri pentru Bucureşti. Daniel Băluță a votat: „A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează” # PSNews.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a afirmat, duminică, după ce a votat, că le mulţumeşte tuturor bucureştenilor care participă la vot şi consideră că a venit timpul ca rezultatele şi toate proiectele pe care le-a făcut în calitate de primar de sector să fie cele care contează. "Este o zi specială pentru noi
12:10
Reacție dură a lui Elon Musk după o amendă uriașă primită de X: „Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată” # PSNews.ro
Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro rețelei X. Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei, a reacționat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene. "Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată și suveranitatea ar trebui să se întoarcă la țările individuale, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine popoarele",
12:00
Economistul Cristian Socol, apel către Bolojan: Să se uite cu responsabilitate la cifrele din ultimii 6 ani # PSNews.ro
Economistul Cristian Socol îi cere, într-un mesaj postat pe Facebook, premierului Ilie Bolojan "cu responsabilitate să se uite la cifrele reci/ seci din ultimii 6 ani" şi "să analizeze". "Aud / citesc recurent în interviuri despre "responsabilitatea fiscal bugetară", despre "incapacitatea de plată", despre "default" și despre "salvarea țării". L-aș ruga la modul foarte serios,
11:50
Alimentarea cu apă menajeră a fost reluată în Câmpina și în comuna Poiana Câmpina, a anunțat compania Hidro Prahova S.A. Avariile identificate au fost reparate, iar operațiunile de spălare și purjare a rețelei au fost încheiate. Compania atrage atenția că apa nu este potabilă. Compania Hidro Prahova a anunțat, sâmbătă seara, că oprește complet furnizarea apei în municipiul Câmpina și, parțial, în comuna Poiana
11:40
Planeta Pământ nu a avut niciodată atât de mulți miliardari. Averea lor, 15,8 trilioane de dolari # PSNews.ro
Numărul miliardarilor din întreaga lume și averea lor combinată au atins niveluri record în acest an, susținute în special de creșterile acțiunilor companiilor tehnologice, a constatat banca elvețiană UBS. Planeta noastră avea 2.919 miliardari pe 4 aprilie, când UBS a finalizat cercetarea. Este cel mai mare număr de când banca a început să colecteze datele
11:40
Alegerile din Capitală: „Trambulină politică”, scrie presa spaniolă. Mass-media maghiară analizează favoriţii # PSNews.ro
Potrivit relatărilor spaniole, Primăria București a servit în trecut ca o trambulină politică pentru funcții naționale. A fost cazul lui Traian Băsescu, fost președinte al României între 2004 și 2014, şi Nicușor Dan, ales în mai pentru un mandat de cinci ani. De la plecarea lui Dan, primarul interimar Stelian Bujduveanu conduce administrația municipală a Bucureștiului, una dintre
11:40
Sondaj INSCOP Research, în ziua votului pentru Primăria Capitalei. Va fi prezentat la ora 21:00 # PSNews.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, INSCOP Research va realiza, cu sprijinul Informat.ro, un sondaj de opinie telefonic în ziua votului. Rezultatele cercetării sociologice vor fi prezentate public pentru informat.ro la ora 21:00. Sondajul va fi reprezentativ pentru populația neinstituționalizată care declară că: are domiciliul sau reședința în municipiul București, are vârsta de 18 ani și peste
11:20
Primul incident la alegeri, în judeţul Constanţa. O persoană a fost prinsă când își poza buletinul de vot # PSNews.ro
Polițiștii din Constanța au intervenit duminică dimineață, în jurul orei 9:30, la secția de votare numărul 479 din localitatea Lumina. Au fost sesizați că o persoană ar fi fotografiat buletinul de vot. Agenții deplasați la fața locului au confirmat sesizarea și au dispus măsurile legale care se impun, a declarat inspector
11:10
Anul viitor, angajații români vor avea în total 17 zile libere, 12 dintre acestea fiind în cursul săptămânii. Cele mai multe zile libere vor fi în ianuarie 2026 – cinci. Și elevii se vor bucura de mai multe libere decât în mod obișnuit, revenind la școală pe data de 7 ianuarie, la capătul unei vacanțe de iarnă […] Articolul Zile libere în ianuarie 2026. Ce sărbători legale sunt apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:40
ALEGERI LOCALE. Peste 100.000 de alegători au ajuns la urne la Bucureşti, Buzău şi în alte 12 localităţi # PSNews.ro
Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege primarul dintre cei 15 competitori rămaşi în cursa electorală după ce doi dintre ei şi-au anunţat retragerea, numele lor rămânând însă pe buletinele de vot. Alegeri pentru posturile de primar au loc şi în alte 12 localităţi din 10 judeţe, în timp […] Articolul ALEGERI LOCALE. Peste 100.000 de alegători au ajuns la urne la Bucureşti, Buzău şi în alte 12 localităţi apare prima dată în PS News.
10:30
ANPC, amenzi de aproape 200.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun din întreaga ţară # PSNews.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat târguri de Crăciun din întreaga ţară şi au descoperit mai multe nereguli. Au găsit condiţii necorespunzătoare de depozitare, lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori, vânzarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, absenţa traducerilor în limba română. Pentru deficienţele constatate au fost […] Articolul ANPC, amenzi de aproape 200.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun din întreaga ţară apare prima dată în PS News.
10:30
Premierul României, Ilie Bolojan, a mers sâmbătă, camuflat cu o şapcă la Târgul de Carte Gaudeamus. După ce s-a oprit la unele standuri, prim-ministrul a decis să cumpere volumul „Întoarcerea Marilor Puteri: Rusia, China şi Următorul Război Mondial”, scris de Jim Sciutto, jurnalist și analist CNN. Întors din vizita oficială la Viena, prim-ministrul Ilie Bolojan a […] Articolul Ilie Bolojan a încercat să treacă neobservat la Târgul Gaudeamus. Ce a cumpărat apare prima dată în PS News.
10:20
Portretul electoratului care decide Bucureștiul: cine sunt oamenii invizibili ai orașului # PSNews.ro
În fiecare campanie electorală pentru Primăria București, partidele își concentrează mesajele către electoratul vizibil: nucleele de partid, zonele „fidele”, alegătorii care se exprimă public. Dar rezultatul final este decis, aproape invariabil, de un segment discret, fragmentat, greu de măsurat sociologic. Este electoratul invizibil, care nu apare în talk-show-uri, nu comentează pe Facebook și nu intră […] Articolul Portretul electoratului care decide Bucureștiul: cine sunt oamenii invizibili ai orașului apare prima dată în PS News.
10:10
AUR acuză BEJ Buzău că a acoperit continuarea ilegală a campaniei cu o zi înainte de vot # PSNews.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a acuzat Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Buzău că „acoperă campania ilegală” din „Ziua Tăcerii”. Acesta a respins toate sesizările partidului privind continuarea „propagandei pe site-uri şi reţele sociale” în data de 6 decembrie, deşi legea interzice orice formă de campanie electorală cu 24 de ore înaintea începerii procesului electoral. AUR […] Articolul AUR acuză BEJ Buzău că a acoperit continuarea ilegală a campaniei cu o zi înainte de vot apare prima dată în PS News.
10:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, după ce a votat la alegerile locale din Capitală, că este convins că va rezista coaliția de guvernare după acest scrutin. „Sunt absolut convins. Avem niște partide care au avut niște candidați la nivel local de București, dar coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta”. […] Articolul Va rezista coaliţia după aceste alegeri locale? Ce spune Nicuşor Dan apare prima dată în PS News.
09:50
Reguli noi de călătorie în Europa. Controale mai dure la frontieră, sancțiuni pentru turiștii care se poartă urât # PSNews.ro
2025 este anul în care țările europene au introdus controale mai dure la frontiere, au permis mai puține excese turistice, într-un efort de a echilibra relația complicată dintre localnici și milioanele de vizitatori care traversează continentul în fiecare sezon, scrie Euronews. În acest sens, statele europene au introdus taxe noi, reguli noi și obligații suplimentare pentru […] Articolul Reguli noi de călătorie în Europa. Controale mai dure la frontieră, sancțiuni pentru turiștii care se poartă urât apare prima dată în PS News.
09:30
Marcel Ciolacu a votat la Buzău: Cel mai mare pas din cariera mea politică! Am venit acasă # PSNews.ro
Marcel Ciolacu spune, la ieșirea de la urne, că a făcut cel mai mare pas din cariera sa politică: „Am venit acasă”. Ciolacu a votat pentru „un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău și cu Primăria municipiului Buzău”. „Trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al județului Buzău și dacă vrem să […] Articolul Marcel Ciolacu a votat la Buzău: Cel mai mare pas din cariera mea politică! Am venit acasă apare prima dată în PS News.
09:30
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar la 24 de ore de la anunţul lui Bolojan privind reluarea alimentării # PSNews.ro
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, sâmbătă seară. Cauza, „avarii punctuale” identificate ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem. Întreruperea cine la o zi de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării cu această utilitate. Anunţul Hidro Prahova […] Articolul Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar la 24 de ore de la anunţul lui Bolojan privind reluarea alimentării apare prima dată în PS News.
09:10
Bucureștiul nu votează în bloc. Bucureștiul votează pe fâșii urbane, pe diferențe de infrastructură, pe identități sociale și pe ritmuri de viață complet distincte. De aceea, bătălia pentru Primăria Generală nu se joacă la nivel de slogan, ci la nivel de geografie politică. Capitala are zone care rămân previzibile, zone care se schimbă rapid și […] Articolul Unde se decide Bucureștiul: harta marilor mize electorale pentru Primarul General apare prima dată în PS News.
09:00
În doar 4 țări din UE nivelul sărăciei a crescut în ultimii 10 ani. România, în Top 5 la polul opus # PSNews.ro
Nivelurile generale ale sărăciei au scăzut în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, însă nu peste tot. Franța este una dintre puținele țări europene în care ratele sărăciei au crescut în ultimul deceniu, scrie Euronews. Conform celor mai recente date Eurostat, Parisul a raportat o creștere de aproape 2% din 2014 încoace a numărului de persoane […] Articolul În doar 4 țări din UE nivelul sărăciei a crescut în ultimii 10 ani. România, în Top 5 la polul opus apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
08:40
Alegeri locale. MAI anunţă că au fost 10 sesizări în preziua scrutinului. Niciun incident după deschiderea urnelor # PSNews.ro
Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI, a declarat că în preziua alegerilor și pe parcursul nopții au fost înregistrate 10 sesizări privind posibile fapte nelegale legate de procesul electoral. Dintre acestea, 7 au vizat continuarea propagandei electorale după termenul legal. Atribuțiile MAI: ordine publică și transport securizat Structurile MAI au trei misiuni principale în […] Articolul Alegeri locale. MAI anunţă că au fost 10 sesizări în preziua scrutinului. Niciun incident după deschiderea urnelor apare prima dată în PS News.
08:30
Cum s-a ajuns la alegeri parțiale în localitățile din țară. Decese, condamnări, incompatibilități şi demisii # PSNews.ro
Duminică au loc alegeri locale parțiale în mai multe județe din țară, unde locuitorii sunt chemați să își aleagă noii primari după ce mandatele foștilor edili au încetat în urma deceselor, condamnărilor, incompatibilităților sau demisiilor. Scrutinul este marcat de situații atipice, treceri spectaculoase între partide și alianțe politice rare, conturând unul dintre cele mai variate […] Articolul Cum s-a ajuns la alegeri parțiale în localitățile din țară. Decese, condamnări, incompatibilități şi demisii apare prima dată în PS News.
08:20
Opt candidaţi îşi dispută duminică şefia Consiliului Judeţean Buzău. funcţie rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romaşcanu, a preluat postul de membru al Curţii Europene de Conturi la 1 iulie 2024. Până la organizarea alegerilor, atribuţiile de preşedinte au fost exercitate de vicepreşedintele Adrian Petre, în regim interimar. Pentru scrutin, au fost pregătite 424 […] Articolul Opt candidaţi îşi dispută astăzi şefia Consiliului Judeţean Buzău apare prima dată în PS News.
08:10
Alegeri locale parţiale. Numărul alegătorilor înscrişi. Câte persoane au dreptul de vot interzis # PSNews.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a adus la cunoștința publicului situația numărului de alegători pentru alegerile locale parțiale de duminică. „Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este 2.193.680 de cetățeni. Numărul total al alegătorilor înscriși pe listele electorale complementare este de 24.988 de cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului […] Articolul Alegeri locale parţiale. Numărul alegătorilor înscrişi. Câte persoane au dreptul de vot interzis apare prima dată în PS News.
07:50
La ora șapte dimineața, la deschiderea urnelor pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, termometrele arătau trei grade și nu ploua. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, duminică, în ziua votului, în București „cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat.” Temperatura maximă […] Articolul METEO Vremea în ziua alegerilor în București apare prima dată în PS News.
07:40
Alegeri Bucureşti. Cinci case de sondare, acreditate de Biroul Electoral Municipal pentru sondaje la ieşirea de la urne # PSNews.ro
Secţiile de vot organizate pe raza municipiului Bucureşti s-au deschis, duminică dimineaţa, la ora 7:00. Bucureştenii sunt aşteptaţi să îşi aleagă viitorul primar general, pentru un mandat care se va încheia în anul 2028. Fotoliul de primar general al Capitalei a rămas vacant în luna mai a acestui an, după ce Nicuşor Dan a fost […] Articolul Alegeri Bucureşti. Cinci case de sondare, acreditate de Biroul Electoral Municipal pentru sondaje la ieşirea de la urne apare prima dată în PS News.
07:10
Ghidul votului în București: unde votezi, ce acte îți trebuie și ce faci dacă ești în tranzit # PSNews.ro
Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul Primar General al Municipiului București, în cadrul alegerilor locale parțiale. Secțiile de votare sunt deschise între orele 07:00 și 21:00, iar după ora 21:00 pot vota doar persoanele care se află deja în interiorul secției. Programul nu poate fi prelungit, spre deosebire […] Articolul Ghidul votului în București: unde votezi, ce acte îți trebuie și ce faci dacă ești în tranzit apare prima dată în PS News.
07:00
Alegeri București 7 decembrie 2025 – Live-update: prezență, incidente, declarații și pulsul zilei # PSNews.ro
Alegerile locale parțiale pentru Primarul General al Municipiului București se desfășoară astăzi, 7 decembrie 2025, într-o atmosferă de așteptare tensionată. Este pentru prima dată când Capitala își alege primarul în luna decembrie, după plecarea lui Nicușor Dan la Președinție și după o perioadă de campanie scurtă, dar intensă. Redăm mai jos pulsul zilei, așa cum […] Articolul Alegeri București 7 decembrie 2025 – Live-update: prezență, incidente, declarații și pulsul zilei apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
06:10
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025: În București și alte 12 județe oamenii ies la vot. Prezența la urne # PSNews.ro
Alegerile locale parțiale programate pentru 7 decembrie 2025 se vor desfășura în municipiul București pentru ocuparea funcției de primar general, în județul Buzău pentru președinția Consiliului Județean și în alte 12 localități din țară, pentru desemnarea primarilor în funcțiile vacante. Alegeri locale parțiale din 7 decembrie: Lista localităților unde se votează Alegerile parțiale din 7 […] Articolul Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025: În București și alte 12 județe oamenii ies la vot. Prezența la urne apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
23:10
Bucureștiul nu mai are campanie. Are doar așteptare. O așteptare densă, rece și încărcată de tensiunea unei alegeri care nu seamănă cu niciuna din ultimii ani. Mâine, 7 decembrie 2025, Capitala își alege Primarul General într-un scrutin parțial care va defini ritmul orașului până în 2028. Competiția a fost scurtă, ritmată și presată de o realitate […] Articolul Bucureștiul intră în Noaptea Deciziei: mâine, Capitala își alege noul Primar General apare prima dată în PS News.
