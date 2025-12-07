ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Prezenţă la vot de 19,87 % în Bucureşti, la ora 15.00. Peste 347.000 de bucureşteni au votat / Cea mai bună prezenţă la vot este în continuare în Sectorul 6 / Începe să crească numărul alegătorilor tineri
News.ro, 7 decembrie 2025 15:20
Prezenţa la vot la alegerile pentru primarul Capitalei este de 19,87 % duminică, la ora 15.00, peste 347.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
15:30
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a XVIII-a a Superligii:
15:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Prezenţă la vot de 19,87 % în Bucureşti, la ora 15.00. Peste 347.000 de bucureşteni au votat / Cea mai bună prezenţă la vot este în continuare în Sectorul 6 / Începe să crească numărul alegătorilor tineri # News.ro
Prezenţa la vot la alegerile pentru primarul Capitalei este de 19,87 % duminică, la ora 15.00, peste 347.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
Acum o oră
15:10
Netanyahu spune că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza/ Premierul israelian se va întâlni cu Trump luna aceasta # News.ro
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, sponsorizat de Statele Unite, subliniind însă că acest lucru va fi „dificil”.
Acum 2 ore
14:30
Formaţia Corvinul Hunedoara a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, duminică, în deplasare, în compania echipei Poli Iaşi, în etapa a XVI-a a Ligii a II-a.
14:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Buzău - AUR susţine că primari PSD încearcă să intimideze sau să influenţeze alegătorii # News.ro
Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, acuză că, în judeţul Buzău, unde duminică sunt organizate alegeri locale parţiale pentru viitorul preşedinte al Consiliul Judeţean, primari din mai multe localităţi din Buzău stau în secţiile de votare sau în apropierea lor şi încearcă să influenţeze sau să intimideze alegătorii.
14:20
Anchetă a poliţiştilor din Târgu Jiu după ce persoane necunoscute au distrus parbrize, geamuri laterale şi oglinzi de la 27 de maşini parcate pe două străzi # News.ro
Poliţiştii din Târgu Jiu au deschis o anchetă pentru distrugere după ce persoane necunoscute au rupt sau au spart, într-o singură noapte, parbrize, geamuri laterale şi oglinzi de la 27 de autoturisme parcate pe două străzi din municipiu.
14:00
Muzeul Luvru - O inundaţie la departamentul de antichităţi egiptene a distrus 400 de opere antice # News.ro
După spectaculosul furt al bijuteriilor coroanei, la 27 noiembrie a avut loc o gravă inundaţie la Muzeul Luvru, care a avariat grav numeroase opere şi documente din biblioteca de antichităţi egiptene, a indicat revista de actualităţi de istorie a artei La Tribune de l'art pe 5 decembrie, informaţie confirmată de BFMTV.
13:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - MAI: Au fost înregistrate 18 sesizări privind contravenţii sau infracţiuni care au legătură cu procesul electoral. 9 sesizări, confirmate/ Dosare penale pentru alegători din Bucureşti, între care preşedintele unui birou electoral # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 13.00, au fost înregistrate 18 sesizări privind săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni care au legătură cu procesul electoral, nouă dintre acestea fiind confirmate. În Bucureşti, au fost deschise dosare penale pe numele unor alegători, printre care preşedintele unui birou electoral, care au votat deşi nu aveau dreptul, întrucât şi-au stabilit reşedinţa acolo cu mai puţin de şase luni în urmă.
Acum 4 ore
13:40
Margaret Atwood a declarat că intriga cărţii sale "The Handmaid’s Tale", care povesteşte despre un regim autoritar în care femeile sunt forţate să procreeze, a devenit „din ce în ce mai plauzibilă” în ultimii ani.
13:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Mihai Răzvan Moraru, candidat la CJ Buzău: Am votat pentru curaj! Curajul nostru, al tuturor şi pentru puterea pe care o avem atunci când mergem la vot # News.ro
Mihai Răzvan Moraru, candidat independent susţinut de PNL şi USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, duminică, după ce a votat, că îşi pune speranţa într-un viitor mai bun pentru judeţ. ”Am votat pentru curaj! Curajul nostru, al tuturor şi pentru puterea pe care o avem atunci când mergem la vot”, a afirmat el.
13:20
Patinaj artistic: Ilia Malinin a reuşit un record de 7 sărituri cvadruple la Grand Prix Tokyo - VIDEO # News.ro
Sportivul american Ilia Malinin a devenit, sâmbătă seară, la Grand Prix-ul de la Tokyo, primul patinator care a reuşit să execute şapte sărituri cvadruple într-un singur program.
13:20
Nicuşor Dan va face o vizită oficială în Franţa/ El va avea întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului/ Şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. De asemenea, şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi ai companiilor franceze.
13:20
Un bărbat arestat după ce mai multe persoane au fost atacate pe Heathrow cu „un fel de spray cu piper” (poliţie) # News.ro
Un bărbat a fost arestat duminică dimineaţă la aeroportul Heathrow, cel mai aglomerat din Europa, fiind suspectat că a agresat mai multe persoane cu spray cu piper în timpul unei altercaţii într-o parcare din terminalul 3, a anunţat poliţia londoneză.
13:00
Formaţia Metalul Buzău a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a 16-a a Ligii a II-a.
13:00
Emmanuel Macron a ameninţat China cu taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană, potrivit AFP.
12:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Traian Băsescu: Am venit la vot îngrijorat/ România nu e într-o situaţie grozavă/ Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică, la ieşire de la secţia de votare, că a mers la vot ”îngrijorat”. El a arătat că ”România nu e într-o situaţie grozavă”, că datoria excesivă rămâne, iar măsurile care trebuie luate sunt dure. ”Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari”, a adăugat Băsescu.
12:40
Primul castor sălbatic văzut în Norfolk după 400 de ani: "Nimeni nu ştie de unde a venit" - VIDEO # News.ro
Un castor sălbatic a fost văzut în Norfolk pentru prima dată de când castorii au fost vânaţi până la dispariţie în Anglia, la începutul secolului al XVI-lea, potrivit The Guardian.
12:30
Kenyanul John Korir, deja câştigător al maratoanelor din Chicago şi Boston, s-a impus duminică pe străzile din Valencia cu un timp de 2h2'24'.
12:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Daniel Băluţă: Vreau să le mulţumesc din tot sufletul bucureştenilor care participă astăzi la vot/ A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a afirmat, duminică, după ce a votat, că le mulţumeşte tuturor bucureştenilor care participă la vot şi consideră că a venit timpul ca rezultatele şi toate proiectele pe care le-a făcut în calitate de primar de sector să fie cele care contează. ”Sunt convins că, începând de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraş aşa cum ni-l dorim”, a adăugat el.
12:20
Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump în Ucraina a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte aproape” şi depinde acum de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas din Ucraina şi centrala nucleară de la Zaporojie, scrie Reuters.
12:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Prezenţă la vot de 9,67 % în Bucureşti, la ora 12.00. Peste 174.000 de bucureşteni au votat / Cea mai bună prezenţă la vot, în Sectorul 6 # News.ro
Prezenţa la vot este de 9,67 % în Bucureşti, la o oră de la deschiderea urnelor, peste 174.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
Acum 6 ore
11:30
Bistriţa-Năsăud: Trei tinere au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut de la o înălţime de peste şapte metri în albia unui râu # News.ro
Trei tinere de 17 şi 18 ani au fost rănite, duminică dimineaţă, într-un accident rutier în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce maşina în care se aflau a căzut de la peste şapte metri în albia râului Anieş.
11:30
Celulele canceroase trăiesc într-un mediu ostil, cu puţin oxigen şi resurse limitate, dar reuşesc totuşi să se adapteze şi să crească. Un nou studiu arată că ele pot schimba rapid modul în care îşi folosesc genele atunci când sunt supuse stresului, activând programe de supravieţuire care le fac mai rezistente şi mai agresive.
11:30
Maramureş: Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a distrus dispozitivul de monitorizare electronică şi a încălcat ordinul de protecţie / El nu avea voie să se apropie de o femeie de 74 de ani şi de locuinţa acesteia # News.ro
Un bărbat de 48 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Maramureş, pentru 24 de ore, după ce a încălcat ordinul de protecţie şi s-a apropiat de o femeie de 74 de ani şi de locuinţa acestuia, deşi îi era interzis acest lucru. De asemenea, el este acuzat şi că a distrus dispozitivul de monitorizare electronică.
11:20
Sergio Ramos a anunţat, sâmbătă, la televiziunea mexicană că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey în 2026, club la care a venit în februarie.
11:10
Neamţ - Un şofer beat şi fără permis, care nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a fugit apoi abandonând maşina în albia unui râu, a fost reţinut - FOTO # News.ro
Un şofer beat şi fără permis, care nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a fugit apoi, abandonând maşina în albia unui râu, a fost reţinut pentru 24 de ore. Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare, din judeţul Neamţ, fuseseră sesizaţi că autoturismul condus de acesta se deplasează haotic, punând în pericol mai multe persoane.
11:10
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă” # News.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipele sale se află în Ucraina de la începutul lunii decembrie pentru a evalua siguranţa nucleară şi au constatat că structura în formă de arc de la Cernobîl şi-a pierdut „funcţiile primare de siguranţă” în urma unui bombardament din februarie.
11:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Liderul PSD Buzău, după ce a votat pentru preşedintele CJ: Am votat pentru întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani de zile - FOTO # News.ro
Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a declarat duminică, după ce a votat pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, la o secţie amenajată în municipiul Buzău, că a votat pentru ”întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani. Totodată, Lungu a menţionat că prezenţa la urne în judeţul Buzău este scăzută, fapt care fusese anticipat de social democraţi.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciprian Ciucu: Am votat pentru integritate / Îi chem pe oameni să îşi exprime votul / Pledoarie pentru votul în două tururi - FOTO # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că a votat pentru integritate şi cu inima împăcată că a făcut tot ce a depins de el în această campanie. El i-a îndemnat pe alegători să vină să îşi exprime votul.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Primarul Buzăului, Constantin Toma, după votul pentru şefia CJ: Nu pot spune cu cine am votat. Bănuiţi. Trebuie să mergem înainte / Ce au declarat candidaţii - FOTO # News.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a venit duminică la urne însoţit de soţia sa şi de Marcel Ciolacu, candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău. După vot, Toma a declarat că şi-a exprimat opţiunea pentru „continuitate”, subliniind rolul important al municipiului în economia judeţului.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei - FOTO # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a afirmat că a votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei şi să fie făcute proiectele mari de care oraşul are nevoie.
10:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Marcel Ciolacu, candidat la funcţia de preşedinte al CJ Buzău: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă" - FOTO # News.ro
Marcel Ciolacu, candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a mers duminică la vot la o secţie amenajată într-o şcoală din municipiu, fiind însoţit de primarul Constantin Toma şi de mai mulţi lideri PSD din judeţ. După ce şi-a exercitat votul, Ciolacu a spus că a facut cel mai mare pas din cariera sa politică, alegând să revină acasă.
10:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Nicuşor Dan: Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie/ Îi îndemn pe bucureşteni să iasă la vot, indiferent de opţiunile pe care le au / Ce au declarat Ciucu, Drulă şi Ciceală după vot # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a votat pentru cineva de care să fie sigur ”că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară” despre care a menţionat că este extrem de tentantă la Primăria Capitalei.El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia. Preşedintele a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.
10:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Silviu Iordache, candidat independent la şefia CJ Buzău: Am votat plin de speranţă, am votat pentru schimbare, pentru că de prea mulţi ani avem politicieni, preşedinţi de CJ care se gândesc mai mult la propriul buzunar - FOTO # News.ro
Silviu Iordache, candidat independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a votat duminică declarând că îşi exprimă opţiunea „plin de speranţă” şi „pentru schimbare”. El a criticat modul în care, în opinia sa, au fost conduse până acum consiliile judeţene.
10:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ana Ciceală: Am votat în dimineaţa aceasta cu gândul la copiii oraşului nostru, la tinerii oraşului nostru, la toţi bucureştenii şi la cum va arăta oraşul nostru pentru viitor # News.ro
Candidatul SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a afirmat că a votat cu gândul la cetăţenii din Bucureşti şi la modul în care va arăta oraşul în viitor. Ea a precizat că oamenii s-au obişnuit să îşi trăiască vieţile pe de o zi pe alta, cu capul în pământ, fără să se mai gândească la modul în care ar putea construi viitorul.
10:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Nicuşor Dan: Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie/ Îi îndemn pe bucureşteni să iasă la vot, indiferent de opţiunile pe care le au / Ce au declarat Ciucu şi Drulă după vot # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a votat pentru cineva de care să fie sigur ”că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară” despre care a menţionat că este extrem de tentantă la Primăria Capitalei.El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia. Preşedintele a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.
10:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a afirmat că a votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei şi să fie făcute proiectele mari de care oraşul are nevoie.
10:20
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor” - Salah, supărat după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă la Liverpool # News.ro
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor”, a declarat atacantul vedetă al echipei Liverpool, Mohamed Salah, după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă, sâmbătă, la Leeds (3-3).
10:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Nicuşor Dan: Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie/ Îi îndemn pe bucureşteni să iasă la vot, indiferent de opţiunile pe care le au / Ce a declarat Ciprian Ciucu după vot # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a votat pentru cineva de care să fie sigur ”că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară” despre care a menţionat că este extrem de tentantă la Primăria Capitalei.El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia. Preşedintele a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.
10:10
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus/ Japonia afirmă că avioanele chineze au îndreaptat radarul de armament către avioanele japoneze # News.ro
China şi Rusia au organizat la începutul lunii decembrie cea de-a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus, a anunţat sâmbătă seara Ministerul Apărării din China. Duminică, Japonia a declarat că avioanele de vânătoare chineze au îndreptat radarul de control al focului către avioanele militare japoneze în două incidente „periculoase” în apropierea insulelor Okinawa din Japonia, o afirmaţie negată de Beijing, conform Reuters.
10:10
ANPC a controlat târgurile de Crăciun din întreaga ţară şi a dat amenzi de aproape 200.000 de lei / Printre nereguli: condiţii necorespunzătoare de depozitare, lipsa afişării preţurilor, produse alimentare fără elemente de identificare # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat târguri de Crăciun din întreaga ţară şi au descoperit mai multe nereguli, printre care: condiţii necorespunzătoare de depozitare, lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori, vânzarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, absenţa traducerilor în limba română. Pentru deficienţele constatate au fost date amenzi de aproape 200.000 de lei.
10:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Primarul Buzăului, Constantin Toma, dupa votul pentru şefia CJ: Nu pot spune cu cine am votat. Bănuiţi. Trebuie să mergem înainte. Sunt un tip pragmatic, energic şi sper ca proiectele judeţului Buzău să aibă cale deschisă - FOTO # News.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a venit duminică la urne însoţit de soţia sa şi de Marcel Ciolacu, candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău. După vot, Toma a declarat că şi-a exprimat opţiunea pentru „continuitate”, subliniind rolul important al municipiului în economia judeţului.
Acum 8 ore
09:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Nicuşor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident şi pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie/ Îi îndemn pe bucureşteni să iasă la vot, indiferent de opţiunile pe care le au # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a votat pentru cineva de care să fie sigur ”că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară” despre care a menţionat că este extrem de tentantă la Primăria Capitalei.El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia. Preşedintele a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.
09:30
Regele Charles şi regina Camilla au ales portretul lor de la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
09:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciprian Ciucu: Am votat pentru integritate / Îi chem pe oameni să îşi exprime votul / Pledoarie pentru votul în două tururi # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că a votat pentru integritate şi cu inima împăcată că a făcut tot ce a depins de el în această campanie. El i-a îndemnat pe alegători să vină să îşi exprime votul.
09:20
Alexi Lalas, mesaj pentru tricolori după anunţarea programului oficial al CM 2026: „Sper să fiţi vara viitoare aici” # News.ro
Fostul internaţional american Alexi Lalas, ajuns la 55 de ani, a fost prezent la evenimentul oficial de anunţare a programului turneului final al Cupei Mondiale din 2026, găzduit de hotelul Capital Hilton din Washington D.C.
09:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a votat la primele ore ale dimineţii în Chiojdu: „Azi am votat pentru Buzău” # News.ro
Candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă Avrămescu, a votat duminică, în satul Poieniţele, comuna Chiojdu, ,localitatea unde a copilărit, el spunând că a votat cu speranţă, pentru Buzău.
09:00
Cancelarul german Friedrich Merz a asigurat sâmbătă Israelul de sprijinul „neschimbat” al ţării sale, cu ocazia primei sale vizite la Ierusalim de la preluarea funcţiei, menită să aprofundeze relaţia privilegiată dintre Berlin şi statul evreu după câteva tensiuni, conform AFP.
08:40
Jane Fonda califică achiziţia Netflix-Warner Bros. drept „o tranzacţie comercială catastrofală” care „ameninţă întreaga industrie a divertismentului” # News.ro
Jane Fonda s-a pronunţat împotriva deciziei cutremurătoare a Netflix de a achiziţiona Warner Bros. Discovery, calificând tranzacţia de 82,7 miliarde de dolari drept o evoluţie „catastrofală” care ameninţă să „distrugă industria noastră creativă”, potrivit Variety.
08:40
De la ”defectul Icarus” la panouri defecte: Airbus plăteşte preţul dependenţei de un singur model de avion # News.ro
Săptămâna aceasta, Airbus a primit un avertisment dur că nici cel mai livrat avion din lume, A320, nu este imun la probleme care pot varia de la efectul erupţiilor solare asupra software-ului la defecte de metal, relatează Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.