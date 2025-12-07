VIDEO Anamaria Gavrilă (POT), încă o gafă: Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor
G4Media, 7 decembrie 2025 15:20
Anamaria Gavrilă, lidera partidului georgist POT, a făcut duminică o nou gafă după ce a spus într-un live pe rețelele sociale că ”ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”. Partidul lui Gavrilă a intrat în Parlament după ce s-a poziționat ca o susținătoare a lui Călin Georgescu. Gavrilă a devenit celebră grație gafelor […] © G4Media.ro.
Situația pe câmpul de luptă se înrăutățește pentru Ucraina, în timp ce Trump își promovează planul de pace / Rusia este dispusă să suporte pierderi grele într-un stil de război care a fost comparat cu o mașină de tocat carne # G4Media
A fost o încercare clară de a proiecta puterea Rusiei. Cu câteva ore înainte de întâlnirea cu oficialii americani la Moscova, săptămâna trecută, pentru a discuta planul de a pune capăt războiului, președintele Vladimir V. Putin a afirmat că forțele ruse au capturat orașul strategic ucrainean Pokrovsk, după o luptă care a durat luni de […] © G4Media.ro.
15:00
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a finalizat duminică analizele microbiologice la stația de tratare ESZ Voila și transmite că apa tratată în această stație este potabilă, potrivit Mediafax. DSP Prahova a făcut teste microbiologice la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. […] © G4Media.ro.
VIDEO Erupția vulcanului Kilauea din Hawaii a distrus o cameră de filmat care înregistra evenimentul # G4Media
Un vulcan din Hawaii a aruncat lavă către o cameră de filmat situată la distanță, care înregistra erupția, acoperind-o cu cenușă și scoțând-o din funcțiune, conform BBC. Imaginile de la US Geological Survey (USGS) arată că acea camera a început să funcționeze defectuos și s-a oprit înainte ca transmisia să se întrerupă în urma erupției. […] © G4Media.ro.
Ucraina a înghețat o parte din activele lui Victor Gușan, oligarhul care controlează de facto economia Transnistriei # G4Media
Autoritățile ucrainene au înghețat o parte activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului ”Sheriff” care controlează de facto economia regiunii separatiste Transnistria, arată o investigație a portalului moldovean ”Zona de Securitate”. Gușan este considerat cel mai influent factor de putere din Transnistria, cu afaceri monopoliste în toate domeniile – de la energie la fotbal. Decizia a […] © G4Media.ro.
Cea mai nouă delicatesă din Statele Unite? Mierea produsă din excrementele insectei lanternfly # G4Media
Într-o după-amiază de toamnă, Sean Kennedy prezenta stupii pe care îi îngrijește în nord-vestul Washingtonului, când și-a scos o mănușă pentru testul gustativ. Așa mânca de obicei mierea: își înfigea un deget într-un rând de faguri și îl strecura sub plasa de protecție, direct în gură. În ultima vreme, aroma era… altfel. „Aș zice că […] © G4Media.ro.
„Totul s-a sfârşit”: Cum l-a abandonat Iranul pe Bashar al-Assad cu două zile înainte de căderea sa (AFP) # G4Media
Iranul şi-a retras forţele militare şi diplomatice din Siria cu două zile înainte de căderea preşedintelui Bashar al-Assad, pe 8 decembrie 2024, au declarat pentru AFP mai multe surse concordante, transmite Agerpres. Teheranul avea în Siria consilieri militari din Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC), armata ideologică a Republicii Islamice, precum şi luptători, şi a supravegheat […] © G4Media.ro.
Marius Pieleanu, despre clasamentul candidaților la prânz în exit-poll-ul CURS-Avangarde: ”Acea stafie care bântuie România nu se confirmă încă la București”/ ”O candidată de gen feminin, prioritate absolută la tineri” # G4Media
Marius Pieleanu, directorul casei de sondare Avangarde, a declarat duminică, la prânz, la Antena 3, că ”deși o statuie bântuie România, stafia nu se confirmă încă la București” – min. 16:45: ”Sigur că nu putem da cifre, lucrurile sunt în dinamică, acumultivă electoral pentru unii, pe platou pentru alții, în regres pentru a treia categorie […] © G4Media.ro.
Cursa finală a sezonului de Formula 1 are loc astăzi de la ora 15:00 în Abu Dhabi, iar lupta pentru trofeul suprem se dă între trei piloți: Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri. În textul de mai jos prezentăm toate scenariile care îi pot încorona pe fiecare dintre ei. După victoria lui Verstappen din […] © G4Media.ro.
Incident grav la aeroportul Heathrow din Londra: Un grup de bărbați a pulverizat un spray iritant asupra mai multor persoane în parcare / Unul dintre suspecți a fost arestat / Activitatea la aeroport, perturbată # G4Media
Un grup de bărbați ar fi pulverizat un spray iritant asupra mai multor persoane, duminică, în parcarea de la Terminalul 3 al aeroportului Heathrow din Londra. Poliția a anunțat că unul dintre suspecți a fost arestat, însă activitatea la aeroport este perturbată, transmite Sky News. Poliția a anunțat că învestighează circumstanțele agresiunii asupra mai multor […] © G4Media.ro.
Catedrala Notre Dame devine cel mai vizitat monument din Paris la un an de la redeschidere, cu 11 milioane de vizitatori # G4Media
La un an de la marea sa redeschidere, în urma unui efort colosal de restaurare după incendiul care a şocat Parisul şi lumea în 2019, Catedrala Notre Dame a devenit cel mai vizitat monument din capitala franceză, cu 11 milioane de vizitatori, depăşind Luvrul şi Turnul Eiffel, informează duminică EFE, citată de Agerpres. De când […] © G4Media.ro.
Zelenski merge luni la Londra / Întâlnire despre acordul de pace cu Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz # G4Media
Volodimir Zelenski va vizita luni Downing Street pentru o întâlnire față în față cu Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz, în semn de sprijin pentru Ucraina, transmite The Guardian. Starmer va profita de întâlnirea cu liderii din Ucraina, Franța și Germania pentru a discuta despre continuarea negocierilor dintre oficialii americani și ucraineni, care vizează […] © G4Media.ro.
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: „Îi rog pe toți bucureștenii să se prezinte în număr cât mai mare la vot, dar mai ales pe cetățenii din Sectorul 4” # G4Media
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a votat duminică, la orele prânzului, și i-a îndemnat pe bucureșteni să se prezinte în număr cât mai mare la vot. „Este o zi specială pentru noi toți, pentru bucureșteni. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care participă astăzi la vot și tuturor celor care au […] © G4Media.ro.
Mark Shelby a reușit o victorie cu 6-3 împotriva lui Shaun Murphy pentru a-și asigura locul în finala UK Championship de duminică, acolo unde îl așteaptă Judd Trump. Campionul în exercițiu Judd Trump a obținut biletul pentru finală după o victorie cu 6-3 în fața australianului Neil Robertson, căutând să câștige cel puțin un trofeu […] © G4Media.ro.
Povestea lui Ryan Weeding: snowboarderul olimpic care a devenit unul dintre cei mai căutați fugari ai FBI-ului # G4Media
Concurând pentru echipa Canadei, Ryan Wedding a terminat pe locul 24 în proba de slalom uriaș paralel la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002. Două decenii mai târziu, el face parte dintr-un alt grup aparte: lista celor mai căutați zece fugari ai FBI. „Să nu aveți nicio îndoială: Ryan Wedding este o versiune modernă a […] © G4Media.ro.
Final de poveste pentru două simboluri ale fotbalului: Sergio Busquets și Jordi Alba se retrag după câștigarea MLS # G4Media
Sergio Busquets și Jordi Alba se retrag din fotbalul profesionist după ce au câștigat titlul de campioni ai MLS cu Inter Miami, sâmbătă seară. Cei doi au anunțat în urmă cu două luni că acesta va fi ultimul lor sezon. Considerați cândva cei mai buni fundaș stânga și mijlocaș defensiv din lume, legendele Barcelonei au […] © G4Media.ro.
UPDATE Lovitură de stat în direct: Militarii încearcă să preia puterea în statul african Benin / Tentativa are loc înainte ca președintele Talon să predea puterea unui succesor desemnat # G4Media
O tentativă de lovitură de stat are loc în direct, conform unei transmisiuni video: Armata a preluat puterea forțat în Benin, o țară din vestul Africii, cunoscută în vechime ca Dahomey. Militarii au anunțat la televiziunea publică că îl revocă pe președintele Patrice Talon. Armata a anunțat că a preluat controlul situației și că președintele […] © G4Media.ro.
Omul de afaceri și filantropul american Tom Hicks, care a deținut trei echipe sportive de top – Dallas Stars din NHL, Texas Rangers din baseball și Liverpool din Premier League – a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani, a anunțat purtătoarea sa de cuvânt, transmite Mediafax. Lisa LeMaster a declarat că Hicks a […] © G4Media.ro.
O școală din Manchester le oferă elevilor televizoare și biciclete pentru a combate chiulul # G4Media
Numărul elevilor care lipsesc de la mai mult de jumătate din ore s-a triplat în Anglia după pandemia de covid, dar o școală din Manchester a găsit o metodă inedită pentru a rezolva problema: recompense atractive și tombole cu premii mari, scrie The Times. Școala a introdus o strategie bazată pe recompense, oferind elevilor posibilitatea […] © G4Media.ro.
Stadionul formației Oțelul Galați, scos la licitație în mijlocul sezonului / Baza de pregătire a gălățenilor și cea din Mediaș au aceeași soartă # G4Media
Stadionul Oțelul al formației gălățene din primul eșalon fotbalistic al României urmează să fie scos la licitație, chiar în mijlocul campionatului, relatează gsp.ro. Arena pe care fotbaliștii lui Laszlo Balint își dispută meciurile de acasă este deținută de compania Liberty, entitate ce controlează combinatul siderurgic, care este în prezent în colaps financiar, iar pentru a-și […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan merge luni într-o vizită oficială în Franța, unde va avea o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Cei doi președinți s-au întâlnit deja în diferite formate diplomatice precum Consiliul European sau coaliția pentru sprijinirea Ucrainei. Vom reveni © G4Media.ro.
Trimisul special american Keith Kellogg crede că acordul de pace cu Ucraina este foarte aproape. Au rămas două chestiuni nerezolvate # G4Media
Trimisul special al preşedintelui american în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este „foarte aproape” şi depinde acum de rezolvarea a două probleme principale nerezolvate: viitorul regiunii Donbas din Ucraina şi al centralei nucleare Zaporojie, transmite duminică Reuters, citată de Agerpres. Rusia a invadat Ucraina în […] © G4Media.ro.
VIDEO Lovitură de stat în direct: Armata anunță la televiziunea publică preluarea puterii în Benin, o țară din vestul Africii # G4Media
O tentativă de lovitură de stat are loc în direct, conform unei transmisiuni video: Armata a preluat puterea forțat în Benin, o țară din vestul Africii, cunoscută în vechime ca Dahomey. Militarii au anunțat la televiziunea publică că îl revocă pe președintele Talon. Armata a anunțat că a preluat controlul situației și că președintele este […] © G4Media.ro.
Un castor sălbatic a fost văzut în Norfolk pentru prima dată de când castorii au fost vânați până la dispariție în Anglia, la începutul secolului al XVI-lea, notează The Guardian. Acesta a fost filmat în timp ce trăgea bușteni și își construia o vizuină într-un „habitat perfect pentru castori” pe râul Wensum, în Pensthorpe, o […] © G4Media.ro.
Mihai Răzvan Moraru, candidatul susţinut de PNL şi USR la CJ Buzău: Am votat pentru drumuri mai bune, pentru spitale mai bune, pentru speranţele tinerilor # G4Media
Mihai Răzvan Moraru, candidatul comun al Partidului Naţional Liberal (PNL) şi Uniunii Salvaţi România (USR) pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru speranţele pe care le-a adunat de la buzoieni şi pentru dezvoltarea serviciilor publice şi infrastructurii, transmite Agerpres. Antreprenorul Mihai Răzvan […] © G4Media.ro.
VIDEO Bătaie într-un supermarket din Baku: Ded Moroz, varianta rusească a lui Moș Crăciun, se bate cu varianta occidentală # G4Media
Cumpărătorii dintr-un supermarket din Baku (Azerbaidjan) au rămas șocați când doi ”moși crăciuni” au început să se împingă și să se îmbrâncească în zona departamentului cu fructe și legume, scrie Corriere della Sera. Ambii erau îmbrăcați în tradiționalul costum de sărbători. Unul era îmbrăcat în alb, cunoscut sub numele de Ded Moroz, completat de pletele […] © G4Media.ro.
Dr. Diego Ramonfaur, aflat în al treilea an de rezidențiat în medicină internă la Cleveland Clinic din Ohio, are un program care se schimbă la fiecare una sau două săptămâni. În funcție de rotații, volumul de muncă variază, iar a merge la culcare și a se trezi la ore constante devine imposibil. Așa că Ramonfaur, […] © G4Media.ro.
VIDEO Băsescu se declară îngrijorat de situația României: ”Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică” / ”Statele Unite mai au puţin şi declară Rusia cel mai bun aliat al lor” # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat „îngrijorat”, pentru că România nu este într-o situaţie „grozavă”, adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile, transmite Agerpres. „România nu e într-o situaţie grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar, indiferent care va fi rezultatul alegerilor, […] © G4Media.ro.
Remus Ștefureac, directorul institutului de sondaje Inscop, a avertizat duminică, după primele ore de vot, că e posibilă o prezență la vot sub 30% dacă se păstrează ritmul scăzut din orele dimineții la votul pentru primăria Bucureștiului. ”Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii care au venit la vot […] © G4Media.ro.
Elon Musk a șters contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X după amenda de 120 de milioane de euro / Musk a criticat în trecut UE tocmai pentru cenzură # G4Media
Elon Musk a decis să șteargă contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X, în urma unui conflict legat de o postare prin care UE anunța o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale, transmite Mediafax. Paradoxal, Musk s-a remarcat în ultimii ani prin acuzațiile de cenzură […] © G4Media.ro.
Cel puțin 23 de morți, printre care turiști, în incendiul unui club de noapte din Goa (India) / Trei persoane au murit din cauza arsurilor, restul au murit prin asfixiere # G4Media
Cel puțin 23 de persoane au murit într-un incendiu produs la un club de noapte popular din stațiunea Goa, în vestul Indiei, au anunțat duminică dimineață ministrul-șef Pramod Sawant și alți oficiali, notează Agerpres, care preia AFP. Mai mulți turiști figurează printre victimele incendiului, care a izbucnit la un club de noapte din Arpora, în […] © G4Media.ro.
Australia lansează legea care interzice copiilor sub 16 ani să intre pe rețelele sociale. Adolescenții au găsit rapid soluții să o ocolească # G4Media
Australia a implementat o lege în premieră la nivel global care impune companiilor de social media să ia măsuri drastice pentru a se asigura că utilizatorii lor au cel puțin 16 ani. Această mișcare legislativă vine ca răspuns la îngrijorarea crescândă a părinților și a publicului larg cu privire la pericolele online, inclusiv hărțuirea cibernetică, […] © G4Media.ro.
VIDEO ”Multi pass-ul” folosit de Milla Jovovich în filmul ”The Fifth Element”, vândut la licitație cu aproape 200 de mii de lire sterline / Un blaster EE-3, folosit în ”Star Wars”, a costat peste 450 de mii de lire # G4Media
Costumul festiv al lui Will Ferrell din filmul de Crăciun ”Elful” (”Elf”) a fost vândut cu peste 200.000 de lire sterline la o licitație organizată la Londra, relatează sâmbătă DPA/PA Media, citate de Agerpres. Filmul, despre un bărbat crescut printre spiridușii lui Moș Crăciun, care călătorește la New York pentru a-și găsi tatăl adevărat, a […] © G4Media.ro.
În cifre: Lionel Messi „cucerește America” și este cel mai decorat fotbalist din toate timpurile, cu 47 de trofee câștigate # G4Media
Lionel Messi a încheiat un sezon de poveste în SUA unde și-a condus echipa Inter Miami spre primul titlu MLS din istorie, la capătul unei campanii care i-a consolidat poziția argentinianului de cel mai decorat fotbalist din toate timpurile, cu 47 de titluri câștigate. Messi & co. s-au impus sâmbătă seară la Miami în finala […] © G4Media.ro.
VIDEO Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru șefia CJ Buzău: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă” # G4Media
Marcel Ciolacu spune, la ieșirea de la urne, că a făcut cel mai mare pas din cariera sa politică: „Am venit acasă”, notează Mediafax. Ciolacu a declarat că a votat pentru „un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău și cu Primăria municipiului Buzău”. „Trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al județului […] © G4Media.ro.
Rusia a salutat noua strategie naţională de securitate a Statelor Unite drept un pas pozitiv pentru relaţiile bilaterale, într-un comentariu al purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, publicat duminică, transmite Agerpres. Noua strategie a președintelui Trump identifică practic Europa drept un adversar al SUA. Revizuirea făcută de administraţia preşedintelui Donald Trump, care nu mai […] © G4Media.ro.
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei: „Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, cu inima, așa se construiește viitorul” # G4Media
„Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, cu inima, așa se construiește viitorul”, a declarat Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, la ieșirea de la urne. ”Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început a orașului nostru, pentru onestitate, să ținem departe de Primăria Capitalei orice influență nefastă. Îi îndemn pe […] © G4Media.ro.
Mirabela Grădinaru a votat în altă secție decât Nicușor Dan, ceea ce înseamnă că are alt domiciliu în cartea de identitate / Președintele: ”Rămânem datori cu un răspuns, nu există probleme în familia noastră” # G4Media
Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, s-au prezentat duminică la secția de votare unde președintele și-a exprimat opțiunea electorală pentru Primăria București puțin după ora 09:00. Mirabela Grădinaru, însă, nu a votat. Întrebat de jurnaliști de ce partenera sa nu a votat, Nicușor Dan a spus râzând că ”rămân datori cu un răspuns”, […] © G4Media.ro.
Bine ați venit în țara măgarilor: Reche Canyon, locul unde măgarii umblă liber și dau buzna la nunți organizate în curți # G4Media
Există un loc în apropiere de Los Angeles unde măgarii umblă liber și dau buzna în nunți organizate în curți. Animalele au provocat multe bătăi de cap, până când au devenit o cauză în sine. În Reche Canyon, în sudul Californiei, măgarii fac o mulțime de probleme, notează Mediafax. Măgarii au ajuns să transforme grădinile […] © G4Media.ro.
Anca Alexandrescu, la ieșirea de la urne: „Este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experienţa vieţii mele de până acum” # G4Media
Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti „în care să se poată trăi”, adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi „va face dreptate”, transmite Agerpres. „Am votat pentru un oraş în care să se poată trăi şi să ne permitem să trăim. Am […] © G4Media.ro.
De ce se organizează acum alegeri locale, caz cu caz / O treime dintre primari au murit / În aproape jumătate din cazuri au fost probleme cu legea / Un primar e în închisoare / Patru și-au dat demisia # G4Media
Se desfășoară astăzi alegeri pentru primari în 12 localități, din 10 județe. În afară de municipiul București și de Consiliul Județean Buzău, într-un oraș și 11 comune locuitorii își aleg un nou primar. După ce am văzut în fiecare caz în parte care este motivul am aflat că în 33% din cazuri, 4 din 12 […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan: „Am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei” / ”De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineața, puțin după ora 09:00, în București. ”E important ca primarul care va fi ales să aibă în spate cât mai multe voturi pentru legitimatate. Ca de obicei am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un […] © G4Media.ro.
Un avion chinez de vânătoare a încercat să intercepteze un F 15 japonez / Niponii acuză aviaţia chineză de acte ostile în apropierea Insulei Okinawa # G4Media
Ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat duminica aceasta că avioane militare chineze şi-au „blocat” radarul asupra unor avioane de vânătoare japoneze în largul Insulei Okinawa în ziua precedentă şi a denunţat incidentele ca fiind „periculoase şi extrem de regretabile”, notează AFP, transmite Agerpres. Tokyo a adresat Beijingului un „protest energic” în urma incidentelor, […] © G4Media.ro.
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, le-a transmis bucureștenilor un mesaj de mobilizare la vot. ”Nu mai plouă, îi aștept la vot pe bucureșteni”, a spus Ciucu la ieșirea de la urne. ”Am votat pentru proiecte, un București dezvoltat, pentru integritate, nu pentru certuri sterile. Îi chem pe oameni la vot, să=și exprime votul. […] © G4Media.ro.
Europa, descrisă de Trump drept ”în declin economic”, a devenit principala destinație pentru capitalul privat global. Investitorii mizează pe proiectele de infrastructură # G4Media
Europa a atras o cotă-record din finanțarea globală de capital privat în acest an pentru că investitorii internaționali vor să profite de planurile masive de cheltuieli guvernamentale pentru infrastructură de pe continent, arată o analiză Financial Times. Cifrele contrazic mantra administrației Trump, care a descris Europa în noua strategie de securitate drept o economie în […] © G4Media.ro.
Ana Ciceală, declarații la vot: Încurajez bucureștenii să voteze de dimineață pentru că seara e posibil să se mai formeze cozi # G4Media
Ana Ciceală, candidata Partidului SENS la Primăria București, a votat duminică la ora 9 și i-a îndemnat pe bucureșteni să voteze în număr mare încă de dimineață. ”Ne-am obșinuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ. Azi e o zi bună pentru a începe să ne construim viitorul. […] © G4Media.ro.
Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae: Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri / 8,14 milioane de euro e premiul pentru Joker / 4,35 de milioane de lei la 6/49 # G4Media
Loteria Română suplimentează cu 175.000 de lei fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, la Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae care vor avea loc duminică, 7 decembrie 2025, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al companiei, la Loto 6/49 fondul de câştiguri va fi suplimentat cu 100.000 de […] © G4Media.ro.
Sfaturi de la Salvamont, după deschiderea pârtiilor de schi: ”În cazul căderii, eliberaţi pârtia în cel mai scurt timp” / Care sunt procedurile în cazul unui accident grav # G4Media
Salvamontiştii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei părţi din pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, marcându-se astfel debutul sezonului turistic de iarnă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București FM. Turiştii sunt sfătuiţi să aleagă un echipament de alunecare pe zăpadă corespunzător din punct de vedere […] © G4Media.ro.
Atacurile Ucrainei asupra petrolierelor rusești din Marea Neagră provoacă o creștere rapidă a asigurărilor pentru nave # G4Media
Prețurile asigurărilor pentru navele care tranzitează Marea Neagră s-au triplat în ultima lună, pe fondul atacurilor ucrainene asupra navelor și porturilor rusești, arată brokerii de asigurări citați de Financial Times. Tancurile petroliere și cargourile asociate Rusiei înregistrează cele mai mari majorări. Conform brokerilor de asigurări, costul asigurărilor împotriva riscului de război pentru navele care operează […] © G4Media.ro.
Organizatorii unui maraton în Iran au fost arestați pentru că au permis femeilor să concureze fără văluri # G4Media
Două persoane care au organizat un maraton în Iran, la care au participat mai multe atlete fără a purta văluri, au fost arestate, a anunțat sâmbătă justiția republicii islamice. Deși femeile din Iran sunt obligate prin lege să-și acopere părul în public, aplicarea legii a devenit mai sporadică de când țara a fost cuprinsă de […] © G4Media.ro.
