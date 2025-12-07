Daniel Băluță, replică subtilă pentru un rival electoral: Un candidat deja se declară câștigător

08:50

Sărbătorile se apropie, goana după cadoul potrivit s-a intensificat, iar o carte bună rămâne probabil cea mai sigură alegere. Cum poți da greș cu o lectură bine aleasă? Zeci de mii de persoane au trecut în aceste zile pragul Târgului de Carte Gaudeamus. Evenimentul a adus la un loc mii de titluri - inclusiv cărți de sezon - și a atras vizitatori în căutarea unor daruri pentru copii sau adulți.