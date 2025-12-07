O femeie din Norvegia a câştigat 120 de milioane de euro la loto. Cum a "topit" 82 de milioane într-un an

17:40

Un grup de militari din Benin a apărut duminică la televiziunea națională și a anunțat că l-a destituit pe președintele Patrice Talon, declarând că preia controlul asupra țării. Sub numele de "Comitetul Militar pentru Refondare", aceștia au comunicat suspendarea constituției, dizolvarea instituțiilor și stoparea activității partidelor politice, prezentând acțiunea drept începutul unei "noi ere" pentru Benin. Surse apropiate lui Talon susțin că acesta este în siguranță, iar armata loială recâștigă controlul, autoritățile vorbind despre o "tentativă de lovitură de stat" ținută sub supraveghere. De altfel, ministrul de interne a declarat într-un videoclip postat pe Facebook că lovitură de stat anunțată duminică în Benin a fost "dejucată".