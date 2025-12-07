America ne lasă din brațe, Franța ne ia de gât
National.ro, 7 decembrie 2025 19:50
În timp ce America își trage discret mâna de sub Europa, iar Washingtonul ne explică negru pe alb că trebuie să ne descurcăm singuri, România descoperă brusc că nu mai are nici apă, nici armată, nici garanții solide. Ironia? Fix în clipa în care SUA ne arată ușa, Parisul ne arată biciul. O combinație letală […] The post America ne lasă din brațe, Franța ne ia de gât first appeared on Ziarul National.
Economiile asiatice nu numai că își schimbă legăturile comerciale pentru a lupta împotriva tarifelor americane, dar își mută și finanțarea către alte piețe, subliniind modul în care politicile lui Donald Trump riscă să erodeze dominația SUA pentru atragerea de capital. Conform datelor compilate de Bloomberg, împrumutații din Asia-Pacific au crescut emisiunile denominate în euro la […] The post America pierde avantajul financiar. Asia se împrumută în euro first appeared on Ziarul National.
Dosare penale pentru cei care administrează banii Sănătății. Jaf incredibil din banii pacienților # National.ro
Curtea de Conturi a descoperit ilegalități grave în curtea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în urma cărora au fost întocmite și dosare penale. Practic, cei din aparatul financiar și administrativ al instituției au considerat banii din Sănătate un fel de pușculiță proprie, din care s-au alimentat fără scrupule. Astfel, aceștia și-au dat, unii altora, […] The post Dosare penale pentru cei care administrează banii Sănătății. Jaf incredibil din banii pacienților first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a ordonat cea mai mare desfășurare de forțe navale și aeriene americane în Caraibe din ultimele decenii. L-a acuzat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro că alimentează comerțul internațional cu droguri și trimite infractori violenți în SUA. Și totuși, Maduro rezistă. Chavismul – mișcarea fondată de mentorul său, Hugo Chavez – are o lungă […] The post Trump are nevoie de o soluție în Venezuela first appeared on Ziarul National.
Proiectele unui Stat-Rețea implică înființarea unor zone autonome, susținute financiar de miliardarii companiilor tehnologice. La începutul lunii octombrie, Balaji Srinivasan, fost director al Coinbase, platforma de schimb de criptomonede, a organizat Network State Conference în Singapore, un eveniment destinat „celor interesați de finanțarea și găsirea de noi comunități”. De ani de zile, Srinivasan le spune […] The post Elitele tehnologice construiesc Statul-Rețea first appeared on Ziarul National.
Succesul Barcelonei pe terenul lui Betis, cu 5-3, a fost umbrit de un episod neplăcut petrecut în tribunele stadionului „La Cartuja”. Lamine Yamal, autorul ultimului gol al catalanilor din penalty, a aflat după meci că tatăl său, Mounir Nasraoui, a fost protagonistul unui moment tensionat cu fanii echipei din Sevilla. Concret, potrivi informațiilor prezentate de […] The post Tatăl lui Yamal a comis-o, din nou: scandal în tribune, la Real Betis – Barcelona first appeared on Ziarul National.
Smartphone-urile și computerele sunt echipate cu calculatoare, iar inteligența artificială promite performanțe care se vor apropia în curând de cele ale matematicienilor. Totuși, Casio anunță că a vândut nu mai puțin de 39 de milioane de calculatoare, generale și științifice, în aproximativ o sută de țări, pe parcursul ultimului său exercițiu financiar încheiat la […] The post Calculatoarele de modă veche rezistă în era inteligenței artificiale first appeared on Ziarul National.
Un clip devenit viral în weekend a alimentat speculațiile privind corectitudinea tragerii la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026. În imaginile filmate apare Tom Brady (48 de ani) care pare să facă un gest neașteptat în timp ce selectează o bilă din urnă, iar acest detaliu i-a pus pe mulți microbiști pe gânduri. Ceremonia […] The post Au aranjat tragerea la sorți a grupelor CM 2026?! first appeared on Ziarul National.
Problema repatrierii aurului românesc depozitat la Banca Angliei a revenit pe agenda publică, după un nou proiect de lege în acest sens depus la Senat. Dincolo de opoziția BNR și chiar a Consiliului Economic și Social, care a și emis un aviz nefavorabil, punctul de vedere al Guvernului față de inițiativa legislativă schimbă totul. Astfel, […] The post De ce nu poate România să își repatrieze aurul? Explicații halucinante de la Guvern first appeared on Ziarul National.
Chiar înainte de ultima controversă privind atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe, Pete Hegseth se dovedise nepotrivit pentru conducerea Pentagonului. Secretarul apărării este supus unei anchete intense în urma unui raport potrivit căruia ar fi dat ordinul verbal de a „ucide pe toată lumea” în timpul unui atac din […] The post Pete Hegseth, incapabil să conducă Pentagonul? first appeared on Ziarul National.
Europa ar fi trebuit să realizeze că, în ceea ce privește propria securitate, a rămas singură și se confruntă acum cu doi adversari: Rusia în est și Statele Unite în vest. De fiecare dată când Donald Trump sau membrii administrației sale au denigrat Europa, liderii europenii au absorbit lovitura cu un zâmbet forțat și s-au […] The post Europa se confruntă cu doi adversari: Rusia și SUA first appeared on Ziarul National.
Alarmă la Bruxelles: „Se joacă cu noi” — liderii europeni se tem de o înțelegere SUA–Rusia peste capul Ucrainei # National.ro
Negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, s-a întâlnit pe 4 decembrie, la Bruxelles cu oficiali europeni, în urma unei întâlniri de cinci ore de ieri între o echipă americană și președintele rus Vladimir Putin. Iuri Ușakov, consilierul principal al lui Putin, a numit întâlnirea de ieri „foarte utilă” pentru stabilirea pozițiilor, deși a menționat că […] The post Alarmă la Bruxelles: „Se joacă cu noi” — liderii europeni se tem de o înțelegere SUA–Rusia peste capul Ucrainei first appeared on Ziarul National.
Directorul general al Poștei Române, liberalul Valentin Ștefan, este acuzat de sindicaliști că vrea să distrugă instituția. Acesta a cerut externalizarea distribuirii pensiilor, pe motiv că nu ar fi rentabilă pentru companie. Și asta în condițiile în care 60% din activitatea Poștei Române este reprezentată de prelucrarea și distribuirea de prestații sociale. În fapt, singura […] The post Atac decisiv la Poșta Română. Compania nu mai vrea să distribuie pensiile românilor first appeared on Ziarul National.
1. Comuniștii de după plecarea rușilor din România (1958) au fost mai buni decât ăia care i-au adus pe ruși. La comuniștii ăștia noi se pare că e invers. Progresiștii de după Colectiv au reușit parțial să distrugă țara. E nevoie de forțe proaspete. Barna, Clotilde, Vlad Voiculescu, Moșteanu, Buzoianu sunt deja la veterani. Din […] The post Primar cu mandat scurt. Contează doar pentru (ne)încrederea în Bolojan first appeared on Ziarul National.
Alegeri în București 2025. Prezența la vot, peste 6%. Miros de gaze la școala unde a votat președintele Nicușor Dan # National.ro
Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați, astăzi, 7 decembrie, la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Prezența la vot rămâne scăzută Secțiile de […] The post Alegeri în București 2025. Prezența la vot, peste 6%. Miros de gaze la școala unde a votat președintele Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
Criza apei potabile din Prahova. Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă din nou, la 24 de ore după reluare # National.ro
Criza apei din Prahova scoate la iveală problemele grave cu care se confruntă „România onestă”. În 2025, oamenii stau la rând pentru a primi apă potabilă, exact ca în comunism, când se aștepta cu orele pentru o pâine și un litru de lapte. Autoritățile par să își bată joc de oameni, deoarece după zile bune […] The post Criza apei potabile din Prahova. Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă din nou, la 24 de ore după reluare first appeared on Ziarul National.
S-a deschis primul magazin robotizat din România. Unde se află şi cum funcționează afacerea care nu are nevoie de angajaţi umani # National.ro
De puţin timp, România a intrat pe lista scurtă şi selectă a ţărilor care dispun de un magazin robotizat. Un startup românesc de tehnologie pentru comerț a inaugurat primul magazin autonom, robotizat, într-un complex rezidențial din apropierea Bucureștiului. Magazinul Proximart a fost amplasat lângă clădirea publică AGORA a ansamblului Liziera de Lac, care are aproximativ […] The post S-a deschis primul magazin robotizat din România. Unde se află şi cum funcționează afacerea care nu are nevoie de angajaţi umani first appeared on Ziarul National.
VIDEO Premierul Bolojan, huiduit la Târgul de Carte Gaudeamus. Românii l-au luat la rost: „Aveți bani de cărți? Noi nu mai avem bani de nimic!” # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a încercat să treacă neobservat, sâmbătă, 6 decembrie, la Târgul de Carte Gaudeamus organizat la Romexpo. Șeful Guvernului a apărut într-o ținută casual, cu șapcă pe cap, pentru a evita privirile curioșilor. Camuflat pentru a evita confruntările cu românii nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate imediat după preluarea mandatului de premier, Bolojan […] The post VIDEO Premierul Bolojan, huiduit la Târgul de Carte Gaudeamus. Românii l-au luat la rost: „Aveți bani de cărți? Noi nu mai avem bani de nimic!” first appeared on Ziarul National.
Sărbătorile de iarnă bat la uşă, iar femeile îşi fac din timp programări la manichiuriste pentru a obţine cele mai atrăgătoare mâini. Multe doamne şi domnişoare ţin cont de tendinţe atunci când îşi aleg modelul şi culoarea. Manichiura reprezintă un detaliu esențial al stilului personal, iar anul 2025 aduce cu sine tendințe fascinante și inovatoare. […] The post Ce manichiură se poartă în sezonul de iarnă 2025. Tendinţe şi culori first appeared on Ziarul National.
Lista completă a telefoanelor şi tabletelor Samsung care vor primi noi update-uri cruciale în luna decembrie # National.ro
Samsung este unul dintre cele mai populare branduri de telefoane folosite în întreaga lume, iar românii se înscriu şi ei în trendul utilizatorilor acestui gadget. Producătorul sud-coreean şi-a actualizat recent calendarul update-urilor pentru luna decembrie şi pentru că este sfârşit de an, se întâlnesc toate categoriile eligibile (lunare, trimestriale şi bianuale). Este vorba despre actualizări […] The post Lista completă a telefoanelor şi tabletelor Samsung care vor primi noi update-uri cruciale în luna decembrie first appeared on Ziarul National.
Horoscop – duminică, 7 decembrie 2025. Aspecte astrale de astăzi influențează deciziile profesionale şi relațiile # National.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, nativii au resursele necesare pentru a depăși orice obstacol. Astrele trimit încredere, stabilitate și curaj. De la revelații profunde la oportunități neașteptate, fiecare zodie traversează propriile transformări. În această zi, fiecare zodie este împinsă să evolueze, să-şi asculte emoțiile și să își clarifice prioritățile. Horoscop pentru zodia Berbec Verifică faptele înainte […] The post Horoscop – duminică, 7 decembrie 2025. Aspecte astrale de astăzi influențează deciziile profesionale şi relațiile first appeared on Ziarul National.
Alegeri locale parţiale Bucureşti 2025. Cum vor vota românii care au carte electronică de identitate pe care nu e trecut domiciliul # National.ro
Duminică, 7 decembrie, se organizează alegeri locale parţiale în România. Se caută un nou primar general la Bucureşti, dar şi în alte localităţi mai mici, precum şi un președinte de Consiliu Județean la Buzău. Cele aproape 1800 de secții de votare din țară au fost pregătite pentru aceste alegeri locale parțiale. Secțiile au fost sigilate […] The post Alegeri locale parţiale Bucureşti 2025. Cum vor vota românii care au carte electronică de identitate pe care nu e trecut domiciliul first appeared on Ziarul National.
Tragedia celor peste 130 de mii de oameni lăsați fără pic de apă din ordinele unor politruci puși în funcții de partide, indivizi fără nicio pregătire în domeniile respective, se putea întinde și la jumătate din București. Cum? Simplu! Dacă se golea și lacul de la Bolboci! Când SRI-ul doarme în cizme, “specialiștii” lucrează! Știm […] The post USR, USR, lipsa apei tot o catastrofă e!/Cum a scăpat Bucureștiul first appeared on Ziarul National.
Friendsmas 2025: De ce un Crăciun cu prietenii devine noua tradiție preferată în rândul tinerilor # National.ro
Sărbătorirea sezonului festiv alături de prieteni capătă o nouă dimensiune în 2025, iar pentru mulți adulți această formă alternativă de Crăciun a devenit o tradiție în sine, tot mai relevantă și mai apreciată. Potrivit celor mai recente date, trei din zece persoane vor marca Friendsmas în acest an, iar data de 20 decembrie se conturează […] The post Friendsmas 2025: De ce un Crăciun cu prietenii devine noua tradiție preferată în rândul tinerilor first appeared on Ziarul National.
Republica Moldova cere ajutor de avarie României: sistemul energetic, în alertă după atacurile asupra Ucrainei # National.ro
Republica Moldova a cerut României un ajutor de avarie în sectorul energetic, după ce ultimul atac al Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina a afectat un grup energetic care alimenta inclusiv teritoriul moldovean. În urma avariilor, fluxurile de interconexiune au ajuns aproape de limita maximă, iar Moldelectrica a activat procedura de urgență pentru a preveni riscurile […] The post Republica Moldova cere ajutor de avarie României: sistemul energetic, în alertă după atacurile asupra Ucrainei first appeared on Ziarul National.
Imagini neobișnuite au fost surprinse pe litoralul românesc, acolo unde o turistă ucraineancă a atras atenția tuturor după ce a decis să facă baie în mare, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute. La Mamaia, termometrele arătau doar 8 grade Celsius, iar apa mării nu depășea 12 grade, însă femeia a intrat în valuri fără ezitare, […] The post Litoralul românesc, scena unui moment neașteptat în plin decembrie first appeared on Ziarul National.
Un lucru curios se întâmplă cu memoria noastră: deși primii ani de viață sunt plini de experiențe intense, cei mai mulți dintre noi nu își pot aminti aproape nimic din perioada de dinainte de vârsta de 3–4 ani. Fenomenul poartă numele de amnezie infantilă și a fascinat psihologi, neurologi și filosofi deopotrivă. De ce uităm […] The post De ce oamenii uită primele amintiri din copilărie first appeared on Ziarul National.
Vârsta de pensionare în România: regulile actuale și simulările pentru generațiile 1968–1980 # National.ro
Vârsta de pensionare rămâne principalul reper în stabilirea momentului în care un român poate solicita pensia la limită de vârstă, aceasta fiind, conform legislației în vigoare, de 65 de ani. Regula este identică pentru bărbați, însă pentru femei aplicarea se face treptat, în funcție de anul și luna nașterii, potrivit calendarului etapizat stabilit prin lege. […] The post Vârsta de pensionare în România: regulile actuale și simulările pentru generațiile 1968–1980 first appeared on Ziarul National.
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis. Câți bani a strâns în 20 de ani de carieră # National.ro
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, și-a anunțat sâmbătă retragerea din tenis. Jucătoarea aflată pe locul 43 în clasamentul WTA a transmis pe rețelele de socializare că își va încheia cariera de tenismenă anul viitor: „2026 va fi ultimul meu an în circuit”. Între-un mesaj transmis pe Instagram, Sorana Cîrstea spune că 2026 […] The post Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis. Câți bani a strâns în 20 de ani de carieră first appeared on Ziarul National.
Cum să reduci consumul la energie, după eliminarea plafonării. Românii caută cu disperare soluții! # National.ro
Consumul de energie electrică a devenit un punct de interes major, pe fondul creșterii excesive a prețurilor la energie. Facturile tot mai mari obligă consumatorii să caute soluții pentru a limita risipa de energie și pentru a reuși să facă economii în acest domeniu. Găsirea și adoptarea unor modalități de economisire a energiei electrice are […] The post Cum să reduci consumul la energie, după eliminarea plafonării. Românii caută cu disperare soluții! first appeared on Ziarul National.
Moș Nicolae a adus vreme foarte rece în Capitală. Alertă meteo emisă de meteorologi, e cod galben în mai multe județe # National.ro
Primul weekend din decembrie este caracterizat de vreme rece. După câteva zile cu soare și temperaturi neobișnuite pentru această perioadă din an, iată că Mama Natură schimbă foaia. O parte importantă din țară va fi afectată de intensificări ale vântului în intervalul 5-6 decembrie, fiind emise atenționări meteorologice pentru această perioadă. E cod galben de […] The post Moș Nicolae a adus vreme foarte rece în Capitală. Alertă meteo emisă de meteorologi, e cod galben în mai multe județe first appeared on Ziarul National.
Românii cu credite la bănci plătesc jumătate din salariu pe rate. Cum au ajuns în această situaţie, deşi gradul maxim de îndatorare acceptat e de 40% # National.ro
Românii care au credite la bănci trăiesc din ce în ce mai greu, şi asta din cauză că inflaţia şi dobânzile băncilor le-au crescut ratele. Deşi gradul maxim acceptat de îndatorare este de 40% la momentul contractării împrumutului, pe măsură ce creditul se derulează, rata fluctuează, iar de câţiva ani doar creşte, pentru oamenii cu […] The post Românii cu credite la bănci plătesc jumătate din salariu pe rate. Cum au ajuns în această situaţie, deşi gradul maxim de îndatorare acceptat e de 40% first appeared on Ziarul National.
O nouă pompă, de culoare roz, a apărut în benzinării. Cu ce fel de carburant alimentezi dacă foloseşti acel „pistol” # National.ro
Şoferii au fost miraţi să observe o nouă pompă, când au mers să alimenteze în benzinării. A apărut „pistolul” de culoare roz, care alimentează rezervorul maşinii cu un nou tip de combustibil. Deocamdată, pompa roz este folosită în stațiile Repsol din Spania. Cu ea alimentezi combustibili regenerabili cu emisii reduse. Pistol roz de la brandul […] The post O nouă pompă, de culoare roz, a apărut în benzinării. Cu ce fel de carburant alimentezi dacă foloseşti acel „pistol” first appeared on Ziarul National.
Sfântul Ierarh Nicolae este cel mai cunoscut sfânt al Bisericii noastre. El este sfântul care aduce daruri. Noaptea dinaintea zilei de 6 decembrie este cunoscută ca fiind noaptea darurilor. Seara de 5 decembrie este aşteptată cu nerăbdare de copii, deoarece este seara în care ştiu că vor fi vizitaţi de Moş Nicolae, care le va […] The post De ce se pun cadouri în ghetuțe. Tradiţii şi obiceiuri de Moş Nicolae first appeared on Ziarul National.
Guvernul pregătește o „ordonanță trenuleț” în decembrie. Ce va conține „cadoul” premierului Bolojan pentru români, de sărbători # National.ro
Anul 2025 se încheie sub semnul austerității, cu majorări de taxe și prețuri, care au furat Crăciunului românilor. Sărbătorile de iarnă, care ar trebui să însemne bucurie pentru majoritatea, sunt, iată, umbrite de un nou anunț care vine dinspre autoritățile centrale. Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, chiar în Ajuns de Moș Nicolae, într-o conferință […] The post Guvernul pregătește o „ordonanță trenuleț” în decembrie. Ce va conține „cadoul” premierului Bolojan pentru români, de sărbători first appeared on Ziarul National.
Horoscop – 6 decembrie 2025. Vor fi multe surprize de Moş Nicolae, dar astrologii avertizează că nu toate vor fi plăcute # National.ro
Ziua de Moş Nicolae 2025 aduce probleme în relațiile Săgetătorilor. Gemenii au parte de o zi tensionată. Scorpionii se cert din cauza banilor. Fecioarele, copleșite de probleme. Astrologii susţin că vor veni multe multe surprize pentru mai multe zodii, dar nu obligatoriu din cele mai plăcute. Horoscop pentru zodia Berbec Astăzi te simți nevoit să […] The post Horoscop – 6 decembrie 2025. Vor fi multe surprize de Moş Nicolae, dar astrologii avertizează că nu toate vor fi plăcute first appeared on Ziarul National.
Guvernul Bolojan a anunțat intrarea în procesul de reformă a primelor 17 companii de stat, într-un demers de restructurare profundă care, prin rigoare și disciplină bugetară a fost luată în ședința de vineri, când Executivul a aprobat Memorandumul privind implementarea Reformei 9 (CNR9), coordonată de vicepremierul Oana Gheorghiu. Printre companiile vizate se numără TAROM, Metrorex […] The post Bolojan declanșează războiul: 17 companii de stat, sub securea reformei first appeared on Ziarul National.
Tragerea la sorți a grupelor de la Cupa Mondială 2026 tocmai a început, în „Kennedy Center” din Washington, cu un spectacol grandios. Miliarde de fani ai fotbalului s-au delectat, pentru început, cu interpretarea magistrală a „Nessun Dorma”, de către Andrea Bocelli. UPDATE2: Dacă trece de barajele cu Turcia și Slovacia/Kosovo, România se va bate în Grupa D a […] The post UPDATE Tragerea la sorți a Cupei Mondiale: Putem ajunge cu americanii în grupă first appeared on Ziarul National.
Tragerea la sorți a Cupei Mondiale provoacă un moment viral: Infantino îl evită pe Kevin Hart, iar Heidi Klum strălucește la 52 de ani # National.ro
Tragerea la sorți a Cupei Mondiale a transformat Washington DC în epicentrul fotbalului mondial, iar ceremonia a oferit nu doar stabilirea grupelor, ci și un moment stânjenitor care a devenit instantaneu viral. În timp ce personalități din sport, film și divertisment umpleau sala elegantului Kennedy Center, președintele FIFA, Gianni Infantino, a fost protagonistul unui episod […] The post Tragerea la sorți a Cupei Mondiale provoacă un moment viral: Infantino îl evită pe Kevin Hart, iar Heidi Klum strălucește la 52 de ani first appeared on Ziarul National.
În ultimele 48 de ore, o „dezvăluire” a făcut înconjurul internetului, ca un ultim cartuș tras înainte de votul de duminică pentru alegerea primarului general al Capitalei. Candidatul Ciprian Ciucu s-a repezit să țopăie precum Mircea Geoană și a promovat „ancheta” fără să verifice datele publice. Așa-zisele dezvăluiri despre sursa banilor investiți de familia Băluță […] The post Documentele care DEMONTEAZĂ scandalul averii imobiliare a familiei Băluță first appeared on Ziarul National.
Pace în Ucraina? Discuții tensionate în Europa despre posibile concesii teritoriale ale Kievului # National.ro
Ucraina devine din nou subiectul principal al discuțiilor diplomatice europene, pe fondul ideii tot mai vehiculate că obținerea păcii ar putea necesita anumite concesii teritoriale din partea Kievului, potrivit unor informații publicate de El País. Deși această opțiune nu este dezbătută public, ea circulă în cercurile diplomatice drept o soluție dificilă, dar considerată de unii […] The post Pace în Ucraina? Discuții tensionate în Europa despre posibile concesii teritoriale ale Kievului first appeared on Ziarul National.
Tragerea la sorți a Cupei Mondiale: România află pe cine poate întâlni, dacă va câștiga play-off-ul # National.ro
Tragerea la sorți a grupelor de la Cupa Mondială 2026 tocmai a început, în „Kennedy Center” din Washington, cu un spectacol grandios. Miliarde de fani ai fotbalului s-au delectat, pentru început, cu interpretarea magistrală a „Nessun Dorma”, de către Andrea Bocelli. Știre în curs de actualizare… The post Tragerea la sorți a Cupei Mondiale: România află pe cine poate întâlni, dacă va câștiga play-off-ul first appeared on Ziarul National.
Criza apei din Prahova. Bolojan anunță că e „foarte posibil” ca din această seară să fie reluată alimentarea locuințelor cu apă. Dar nu sunt garanții că e și potabilă – VIDEO # National.ro
După ce s-a întors din vizita de la Viena și a condus, vineri, ședința de Guvern, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre criza apei din Prahova, județ în care, de zile întregi, un număr mare de oameni nu au apă curentă. Situație care afectează deopotrivă locuințe, agenți economici, dar și spitale. „Am fost întrebat și […] The post Criza apei din Prahova. Bolojan anunță că e „foarte posibil” ca din această seară să fie reluată alimentarea locuințelor cu apă. Dar nu sunt garanții că e și potabilă – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Știai că respirația profundă reduce nivelul de cortizol în doar 2 minute? Iată tehnicile simple de calmare imediată # National.ro
Trăim adesea pe „repede înainte”: muncă, trafic, responsabilități, stres. Corpul reacționează prin eliberarea de cortizol – hormonul stresului. Pe termen scurt, acesta ne ajută să facem față situațiilor dificile. Dar atunci când nivelul de cortizol rămâne ridicat constant, apar probleme: insomnie, anxietate, tensiune arterială crescută, scăderea imunității. Vestea bună? Cercetările arată că doar 2 minute […] The post Știai că respirația profundă reduce nivelul de cortizol în doar 2 minute? Iată tehnicile simple de calmare imediată first appeared on Ziarul National.
De necrezut: Petrecere de final de an la Ministerul Muncii, cu „taxă” de participare! Angajații, sărbătoriți pe banii lor! Cum arată invitația # National.ro
Dacă tot se apropie finalul de an și vin Sărbătorile de iarnă, în ciuda perioadei grele și a măsurilor de austeritate decise de Guvern, încă se mai organizează petreceri la locul de muncă. Pentru a marca, festiv, încheierea anului. La fel pare că se va întâmpla și la ministerul Muncii, condus de către social-democratul Florin […] The post De necrezut: Petrecere de final de an la Ministerul Muncii, cu „taxă” de participare! Angajații, sărbătoriți pe banii lor! Cum arată invitația first appeared on Ziarul National.
„Europa va fi de nerecunoscut”. Noua Strategie de Securitate a SUA, publicată de Casa Albă # National.ro
Casa Albă a publicat joi, în mare taină, Noua Strategie de securitate națională a președintelui SUA, Donald Trump. Un document ce conține analize dure la adresa Europei și pune accent pe relația cu Rusia, acordând mai puțină atenție Orientului Mijlociu și Africii. Strategia precizează cu privire la obiectivele administrației Trump pentru Europa că este prioritară […] The post „Europa va fi de nerecunoscut”. Noua Strategie de Securitate a SUA, publicată de Casa Albă first appeared on Ziarul National.
Cloudflare a picat din nou/S-a raportat o nouă întrerupere, compania investighează problema # National.ro
Serviciile Cloudflare au picat din nou, vineri, 5 decembrie, la aproape trei săptămâni după un alt incident, care a făcut ca site-uri din multe țări, inclusiv din România, să aibă probleme în a fi accesate. Cloudflare a raportat probleme care afectează Dashboard-ul și API-urile asociate, conform digi24.ro. Cloudflare – o companie americană ce furnizează servicii […] The post Cloudflare a picat din nou/S-a raportat o nouă întrerupere, compania investighează problema first appeared on Ziarul National.
Are doar 10 ani și cântă în cinci limbi: povestea Anelissei Mănescu, „fetița cu voce de aur” din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
La prima vedere, e o fetiță ca oricare alta. Râde, se joacă, merge la școală. Dar când începe să cânte, o sală întreagă amuțește. Anelisse Mănescu, o copilă de doar 10 ani, a devenit una dintre cele mai promițătoare voci ale generației sale. Cântă în cinci limbi, are zeci de trofee și o siguranță pe […] The post Are doar 10 ani și cântă în cinci limbi: povestea Anelissei Mănescu, „fetița cu voce de aur” din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” first appeared on Ziarul National.
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion! Prognoza ANM pe patru săptămâni, până pe 5 ianuarie 2026 # National.ro
Sunt informații actualizate, ce vin de la meteorologi, din care aflăm cum se anunță a fi vremea de Crăciun, dar și de Revelion și în primele zile ale anului 2026. Cum se apropie tot mai mult perioada Sărbătorilor de iarnă, mulți sunt de pe acum cu gândul la Crăciun și Revelion și la ce vor […] The post Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion! Prognoza ANM pe patru săptămâni, până pe 5 ianuarie 2026 first appeared on Ziarul National.
Cel mai recent sondaj înaintea alegerilor din Capitală. Diferență mică între primele două locuri # National.ro
Ce arată cel mai recent sondaj ale cărui date au fost aflate cu doar câteva zile înainte ca locuitorii Capitalei să se prezinte la vot, pentru a-și exprima opțiunea în cadrul scrutinului din 7 decembrie? Cum arată topul candidaţilor în funcţie de intenţia de vot? Până la alegerile locale parțiale ce vor fi organizate în […] The post Cel mai recent sondaj înaintea alegerilor din Capitală. Diferență mică între primele două locuri first appeared on Ziarul National.
