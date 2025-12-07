Cine este „Batman de Constanța” cu Ferrari Purosangue de peste 500K€. N-o să-ți vină să crezi ce colecție de supercaruri are
Cancan.ro, 7 decembrie 2025 20:20
Misterul se dezvăluie încet, dar spectaculos: cavalerul, denumit „Batman de Constanța”, care a incendiat asfaltul Bucureștiului cu un Ferrari Purosangue modificat, de peste jumătate de milion de euro începe să capete contur. CANCAN.RO a aflat […]
• • •
Acum 30 minute
20:30
Incidente la alegerile locale 2025! Oamenii legii au intervenit în mai multe secții de votare din Capitală # Cancan.ro
Scrutinul pentru alegerea primarului Bucureștiului a atras atenția autorităților și a cetățenilor încă de la primele ore ale dimineții, procesul electoral desfășurându-se într-un climat tensionat în anumite secții de votare. În timp ce majoritatea bucureștenilor […]
Acum o oră
20:20
Cine sunt principalii pretendenți la fotoliul de primar al Capitalei. Au votat peste 30 % dintre bucureșteni # Cancan.ro
Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. CANCAN.RO vă […]
20:20
20:10
„Moș Nicolae pe barosăneală”, trendul iernii pe TikTok! Copiii primesc cadouri cum numai în filme vezi # Cancan.ro
Moș Nicolae pe „Barosăneală”! Fenomenul românesc de pe TikTok care a luat-o complet razna! Pe vremea noastră, Moș Nicolae era mai slăbuț, acum are depozit logistic și sponsor pe petrol! Înainte, Moș Nicolae era, săracul, […]
20:10
Horoscop 8 decembrie 2025. Vezi care e zodia care are mari șanse să se despartă de partener! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energie ridicată, dar atenție la suprasolicitare. Pauzele scurte îți regenerează mintea […]
20:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 2 ore
19:40
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc # Cancan.ro
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției și una dintre cele mai influente figuri politice ale anilor 2000, a murit pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Deși nu există până […]
19:40
Alegerile locale din județul Buzău au fost marcate de tensiuni în apropierea mai multor secții de votare, unde incidente cu impact asupra siguranței participanților au atras atenția autorităților și a presei. Evenimentele s-au concentrat în […]
19:10
Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai mult colagen marin” # Cancan.ro
Consumul de pește în România rămâne la cote scăzute, deși nutriționiștii avertizează asupra beneficiilor sale pentru sănătate. Printre factorii care descurajează românii se numără prețul ridicat al fileurilor de pește, care sunt adesea considerate principala […]
19:00
Un caz cutremurător a zguduit comunitatea din Bonzana, Arkansas, după ce o mamă și gemenii săi au fost descoperiți fără viață în propria locuință, victime ale unei violențe extreme. Incidentul a avut loc pe 3 […]
Acum 4 ore
18:50
România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Temutul interlop din Bulgaria era urmărit internațional din 2018 # Cancan.ro
România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Mai precis, Evelin Banev, zis „Brendo”, bulgarul condamnat în 2017, pe teritoriul țării noastre, la 10 ani și 6 luni de închisoare, după ce a introdus peste […]
18:20
Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță # Cancan.ro
Nicolai Tand și-a luat fanii prin surprindere cu cea mai recentă postare. Obișnuiți cu discrețea lui în ceea ce privește viața personală, urmăritorii de pe Instagram au rămas surprinși să vadă mai multe fotografii cu Ilona, fiica bucătarului, în vârstă de […]
18:00
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă în supermarketurile din România: ”Ce e în neregulă cu țara asta?!” # Cancan.ro
Creșterea costului alimentelor de bază continuă să fie un subiect sensibil pentru români, iar ouăle au devenit în ultimele zile simbolul acestei presiuni economice. În mediul online s-a conturat rapid o dezbatere amplă după ce […]
17:40
Lando Norris, campion mondial în Formula 1! Ultima etapă a sezonului 2025 a fost spectaculoasă # Cancan.ro
Yas Marina a devenit ringul unde nervii au plesnit, motoarele au urlat, iar destinul a schimbat ordinea lumii în motorsport. Iar trofeele,atât cel al cursei, cât și cel al campionatului mondial, au ajuns în mâini […]
17:30
O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier. Ce a scris în biletul de adio # Cancan.ro
Comunitatea din Christchurch, Dorset, este profund marcată de un incident dramatic care a avut loc. O femeie în vârstă de 41 de ani, cunoscută în cercul său apropiat pentru firea caldă și pentru energia pozitivă […]
17:00
Cât costă ceasul de buzunar Monthal, deținut de Nicolae Ceaușescu. Poți să-l cumperi și tu! # Cancan.ro
Licitație specială pentru iubitorii de artă! Obiecte rare și piese de colecție din reședința lui Nicolae Ceaușescu vor fi scoase la vânzare. Iată despre ce este vorba! O nouă licitație cu parfum istoric și excentric […]
17:00
Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români # Cancan.ro
Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar românii au pornit în căutarea locației în care își vor petrece noaptea dintre ani. Printre acestea se numără și hotelul Simonei Halep din Brașov, o locație des frecventată de […]
Acum 6 ore
16:40
Cristian Gațu (80 de ani) a cerut-o de soție pe iubita lui (56 de ani). Și-a părăsit nevasta, iar acum își trăiește a doua tinerețe # Cancan.ro
Cristian Gațu, unul dintre cei mai mari handbaliști ai României, se însoară la 80 de ani, după ce a trecut printr-un divorț intens mediatizat care a încheiat o căsnicie de peste cinci decenii. CANCAN.RO are […]
16:30
Cher, mireasă la 80 de ani! Zeița muzicii pop își duce iubitul, cu 40 de ani mai tânăr, la altar # Cancan.ro
Cher, una dintre cele mai mari legende ale muzicii și cinematografiei, se pregătește să facă din nou pasul spre altar. Artista, care va împlini 80 de ani în luna mai, consideră această aniversare momentul ideal […]
16:30
Salariul uriaș pe care îl încasa Gabriela Cristea la Kanal D. Câți bani îi intrau lunar în cont, de fapt # Cancan.ro
Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România, a vorbit recent despre perioada în care se afla la cârma emisiunii „Noră pentru mama”, difuzată de Kanal D. Vedeta a făcut o […]
15:50
Bill Gates și soția sa, Melinda, au atras atenția publicului printr-o regulă neobișnuită aplicată celor trei copii ai lor. Spre deosebire de mulți părinți care își doresc să le ofere urmașilor un trai mai bun […]
15:50
Motivul real pentru care Nicoleta Luciu s-a retras din lumea publică: ”Am stopat totul!” # Cancan.ro
Nicoleta Luciu a fost un model pentru femei și s-a numărat printre cele mai cunoscute și iubite apariții în ani 2000. Prin urmare, vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când s-a decis […]
15:10
Cristina Pucean a dat lovitura de ziua ei de nume! Pentru că se mai numește și Nicoleta, dansatoarea și-a serbat onomastica într-un mod aparte. N-a marcat momentul cu buchete uriașe de flori și pungi de […]
15:00
Alex Bodi, zi de naștere pe lux și opulență! Au curs râuri de șampanii, iar iubita l-a filmat în ipostaze inedite # Cancan.ro
Alex Bodi și-a sărbătorit ziua de naștere pe lux și opulență, așa cum ne-a obișnuit în fiecare an! Aflat la Dubai alături de Anca și prietenii lui, afaceristul a postat filmări de la marele eveniment. […]
Acum 8 ore
14:50
Uită de probleme, măcar pentru câteva clipe, cu ajutorul unui banc savuros! CANCAN.RO îți prezintă un dialog amuzant. Vei râde cu lacrimi! -Ioane, iar bei? Doar mi-ai promis că devii un om nou! -Da, Mărie. Chiar că […]
14:40
Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare # Cancan.ro
Alegerile nu sunt doar un exercițiu democratic, ci și un mic catwalk accidental. Oamenii ies din casă într-o zi importantă, iar ținutele pe care le poartă spun multe despre stil, personalitate, chiar și despre modul […]
14:20
Cele 2 zodii protejate de Divinitate azi, 7 decembrie 2025. Oportunități neașteptate pentru acești nativi! # Cancan.ro
Energia Sărbătorilor se simte în aer, iar Universul pare hotărât să deschidă drumuri, să aducă vești bune și să ridice poveri acolo unde părea că nu se mai schimbă nimic. Dragostea capătă claritate, banii se […]
14:00
Bătălia finală din Abu Dhabi poate rescrie istoria Formulei 1! Norris, Verstappen și Piastri: trei gladiatori, un singur tron # Cancan.ro
Respirația întregii lumi se oprește pentru câteva ore: Yas Marina aprinde lumina marelui duel dintre Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri, o confruntare cum F1 n-a mai văzut de 15 ani. Doar fan Formula […]
14:00
Corina Dănilă, dezvăluiri despre conflictul cu Andreea Esca. Ce a determinat-o să plece de la Pro TV, de fapt # Cancan.ro
Adevărul a ieșit la suprafață! Corina Dănilă rupe tăcerea, după aproape două decenii de la plecarea ei din PRO TV. Actrița a vorbit despre zvonurile legate de faptul că motivul ar fi fost un conflict […]
13:50
Un bărbat din Câmpina a stârnit un val de controverse după ce a filmat apa de la robinet. Ireal ce conținea, de fapt # Cancan.ro
Un locuitor din municipiul Câmpina a provocat un val de reacții pe rețelele sociale după ce a publicat o filmare în care apa de la robinet pare să conțină impurități. Clipul a devenit rapid viral, […]
13:30
Doliu în lumea sportului! A murit Tom Hicks, magnatul care a deținut trei echipe sportive de top # Cancan.ro
Sâmbătă, purtătoarea de cuvânt Lisa LeMaster a confirmat decesul lui Tom Hicks, precizând că acesta s-a stins liniștit în Dallas, înconjurat de familie. Hicks a fost una dintre cele mai influente figuri din lumea sportului […]
13:20
Test IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile o fac în doar 15 secunde! # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să identifici toate cele 3 diferențe din imaginea de mai sus. Atenție! Timpul este limitat. 3, 2, 1… Start! Testează-ți […]
13:10
Gândul prezintă Ai aflat! cu Ionuț Cristache – Ediție Specială, duminică, 7 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Alege Cu Gândul la București! # Cancan.ro
Invitații zilei sunt: Marius Tucă, Ion Cristoiu, Mirel Palada, Doru Bușcu și Mircea Dinescu. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.
Acum 12 ore
12:50
România, lovită de ciclonul Byron care a făcut prăpăd în Grecia. Ce se întâmplă în următoarele ore # Cancan.ro
Ciclonul Byron se va face resimțit și în România, după ce a măturat Grecia vineri. Avertismentul ANM arată că județele afectate vor fi cele din sud-estul țării. Toate detaliile în articol. În aceste județe va […]
12:50
Daniel Băluță, primele declarații după vot. Candidatul PSD a venit împreună cu soția: ”Liniile de tramvai, spitalele, școlile sunt cele care contează” # Cancan.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD a sosit la secția de votare și a făcut primele declarații, după ce și-a exercitat dreptul la vot. A venit împreună cu soția sa, Andreea Mihaela Băluță, […]
12:20
Mesajul transmis de Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, după vot: ”Să facem un oraș în care să se poată trăi” # Cancan.ro
Susținută de AUR, Anca Alexandrescu, candidată independent la alegerile pentru Primăria Capitalei, s-a prezentat la urne în jurul orei 10. Aceasta a declarat că a votat pentru un oraș în care să se poată trăi. […]
12:00
Un caz șocant a făcut înconjurul lumii rapid! O vedetă de televiziune a suferit un infarct miocardic în direct, în timp ce se afla în emisiune. Bărbatul s-a stins din viață, iar scenele halucinante au fost surprinse […]
11:40
Cu cine locuieşte fiica Ronei Hartner, la doi ani de la moartea artistei. A sacrificat totul pentru ea! # Cancan.ro
La doi ani de la dispariția actriței și cântăreței Rona Hartner, fiica sa, Rita Sumalya, se pregătește să pășească într-o nouă etapă a vieții. Tânăra, care pe 5 ianuarie va împlini 18 ani, locuiește în […]
11:30
Cătălin Drulă a votat! Candidatul USR la Primăria Capitalei a venit însoțit de familie: ”Îi îndemn pe bucureșteni să aleagă cu inima” # Cancan.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcția de primar general al Capitalei, a fost prezent duminică dimineața la secția de votare de la Colegiul de Informatică „Tudor Vianu”, Sector 1, acolo unde și-a exercitat dreptul la […]
11:20
Nu toate zodiile vor începe cu dreptul anul 2026. Acest an este denumit în astrologia chineză „Anul Calului de Foc” și vine cu vibrații puternice și imprevizibile. Acest lucru poate accelera transformările și îi poate […]
10:50
Bucureștenii își aleg astăzi, 7 decembrie, noul primar general. Funcția a rămas liberă, după ce Nicușor Dan a fost ales președinte. Șeful statului și-a exprimat votul în secția de la Școala „Luceafărul” din Capitală, unde […]
10:40
Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, primele declarații după vot: „Ne-am obișnuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta” # Cancan.ro
Capitala României iese la vot astăzi, 7 decembrie 2025, după ce funcția de primar general a rămas vacantă în urma alegerii lui Nicușor Dan în fruntea statului. Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a fost […]
10:20
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul bizar oferit de Nicușor Dan # Cancan.ro
Bucureștenii își aleg astăzi, 7 decembrie, primarul general, după ce funcția a rămas vacantă în urma alegerii lui Nicușor Dan în fruntea statului. Președintele a votat la secția de votare de la Școala Luceafărul din […]
10:20
Nicuşor Dan, primele declarații după vot: „De mult n-am mai votat pentru altcineva de afară de mine” # Cancan.ro
Președintele României, Nicușor Dan, s-a prezentat duminică, 7 decembrie 2025, la o școală din Capitală pentru a-și exprima opțiunea de vot la alegerile pentru funcția de Primar General al Municipiului București. Șeful statului a fost […]
10:10
Ciprian Ciucu a votat! Mesajul transmis de candidatul PNL: ”Am făcut tot ce am putut în această campanie” # Cancan.ro
Capitala României iese la vot astăzi, 7 decembrie 2025, după ce funcția de primar general a rămas vacantă în urma alegerii lui Nicușor Dan în fruntea statului. Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, se află […]
10:00
Rusia pune presiune pe România pe plan economic, mai ales în zona Mării Negre, unde se găsesc resurse importante de gaz. Specialiștii spun că aceste acțiuni fac parte dintr-un plan al lui Vladimir Putin de […]
09:40
Este doliu în Hunedoara, după ce viceprimarul orașului Uricani din Valea Jiului s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani. Trupul neînsuflețit al lui Corneliu Braia a a fost găsit marți, 2 decembrie 2025, în locuința familiei. […]
09:10
Program strict la alegerile locale din 7 decembrie 2025. Românii care vin târziu la urne, blocați la ușă! # Cancan.ro
Alegerile locale parțiale din acest an vor avea loc duminică, 7 decembrie 2025. Conform legislației în vigoare, scrutinul se va desfășura într-o singură zi, iar programul secțiilor de votare este fixat între orele 7:00 și […]
08:50
O alpinistă de 33 de ani a murit înghețată pe munte, după ce iubitul a abandonat-o. Ireal cum a fost surprins bărbatul imediat după # Cancan.ro
O tragedie cutremurătoare s-a produs pe 19 ianuarie, pe cel mai înalt munte al Austriei, Grossglockner. Kerstin Gurtner, o tânără de 33 de ani din Salzburg, și-a pierdut viața la mai puțin de 50 de […]
08:10
Nu e o scenă din Fast and Furious! Gabriela Oțil se descurcă singură cu Porsche-ul Cayenne # Cancan.ro
Soția lui Dani Oțil a bifat, deunăzi, categoria „independent woman”, cu zâmbetul pe buze și cardul la îndemână. Și-a făcut plinul complet singură, fără vreun mic ajutor. Iar benzinăria a devenit brusc un podium improvizat, […]
