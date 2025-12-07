Grecia și Franța, sub asediul furtunilor: zeci de oameni evacuați și sute de intervenții ale pompierilor

20:10

Bucureştiul e pe lista scurtă a turiştilor străini când îşi fac rezervări în ţara noastră. Capitala îi cucereşte cu mâncarea delicioasă, arhitectura, distracţia până-n zori şi străzile care spun poveşti. Recunosc însă că ar vrea să se plimbe pe străzi mai curate şi mai îngrijite, la fel ca la ei acasă. Bucureștiul îi atrage pe oaspeţi cu energia lui, dar la fel de repede îi pune și pe gânduri. Astăzi, în Ziua Alegerilor pentru Primăria Generală, i-am întrebat şi pe ei ce ar schimba la Bucureşti.