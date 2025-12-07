Grecia și Franța, sub asediul furtunilor: zeci de oameni evacuați și sute de intervenții ale pompierilor
ObservatorNews, 7 decembrie 2025 20:20
Este stare de urgenţă în mai multe localităţi din sudul Greciei după ce furtuna Byron a măturat ţara. Sute de oameni au fost evacuaţi de urgenţă din calea apelor. Situaţia este tensionată şi în Franţa. Furtuna David a adus vijelii de peste 100 de kilometri pe oră şi valuri de 10 metri înălţime.
• • •
Acum 10 minute
20:50
Naţionala de handbal feminin a României şi-a încheiat în stil mare parcursul la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, "tricolorele" obţinând, duminică seara, o victorie categorică în ultimul meci din Grupa Principală I, 36-24 cu Elveţia.
Acum 30 minute
20:40
Moment inedit în Capitală: Primul flashmob organizat pe faţada unui hotel din inima Bucureştiului # ObservatorNews
Premieră în Capitală. Cine a trecut aseară prin centru, a fost martor la un moment magic: primul flashmob organizat vreodată pe faţada unui hotel din Bucureşti. Un musical marca Damian Drăghici, cu zeci de actori care au dat viaţă unei poveşti despre bucurie şi frumos. Reacţiile au fost nepreţuite, iar farmecul sărbătorilor a învins ploaia torenţială.
20:30
Idei de cadouri handmade pentru Crăciun. Decoraţiuni, haine, bijuterii și cosmetice pentru toate buzunarele # ObservatorNews
Dacă nu ştiţi ce să puneţi sub brad, artizanii vă propun cadourile handmade, realizate local și adesea personalizate. Tendința s-a transformat într-un adevărat fenomen în ultimii ani. Oferta e variată, de la decoraţiuni, haine, bijuterii până la cosmetice. Pe toate le găsim la târgurile de profil care sunt deschise în aceste zile.
Acum o oră
20:20
20:10
Ce spun turiștii străini despre București în ziua votului: un oraș vibrant, frumos, dar cu gropi şi graffiti # ObservatorNews
Bucureştiul e pe lista scurtă a turiştilor străini când îşi fac rezervări în ţara noastră. Capitala îi cucereşte cu mâncarea delicioasă, arhitectura, distracţia până-n zori şi străzile care spun poveşti. Recunosc însă că ar vrea să se plimbe pe străzi mai curate şi mai îngrijite, la fel ca la ei acasă. Bucureștiul îi atrage pe oaspeţi cu energia lui, dar la fel de repede îi pune și pe gânduri. Astăzi, în Ziua Alegerilor pentru Primăria Generală, i-am întrebat şi pe ei ce ar schimba la Bucureşti.
20:00
Ruşii au lovit un baraj din Harkov. Rutele de aprovizionare ale trupelor ucrainene de pe front, afectate # ObservatorNews
Autorităţile ucrainene au anunţat duminică că o rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg, din regiunea Harkov, ceea ce a dus la suspendarea traficului rutier peste infrastructură, rută importantă de aprovizionare a trupelor ucrainene, relatează EFE şi DPA, potrivit Agerpres.
Acum 2 ore
19:40
Primele două locuri, deja asigurate cu 2 ore înainte de închiderea urnelor. Diferenţa dintre primii candidaţi # ObservatorNews
Tensiunea creşte la Bucureşti. Mai sunt două ore de vot. Institutele de cercetare se pregătesc să anunţe aceste date, pe care le veţi vedea la Observator.
19:40
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori" # ObservatorNews
Sute de mii de oameni votează şi în provincie. În 12 localităţi sunt chemați la urne ca să îşi aleagă primarul, după ce postul a rămas vacant în urma unor decese, demisii sau incompatibilități. Miza creşte însă în judeţul Buzău. Fostul premier Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Județean.
19:40
Ansamblul folcloric Valea Târnavelor a câştigat The Ticket 2025. Ce vor face copiii cu premiul de 100.000 euro # ObservatorNews
Show-ul ''The Ticket'' are primul câştigător în România, ansamblul folcloric Valea Târnavelor. Micuţii dansatori au impresionat juriul şi publicul printr-un moment vibrant, plin de energie şi talent. Spectacolul nu s-a oprit odată cu finala. La revenirea acasă, în Blaj, câştigătorii au fost întâmpinaţi de peste 1.000 de oameni, care i-au aşteptat la intrarea în oraş pentru a sărbători victoria lor. Bucurie, dans, port popular şi mândrie locală au umplut străzile.
19:20
Bucureştenii, neinteresaţi de vot: se înregistrează una dintre cele mai slabe prezenţe din istorie # ObservatorNews
Absenteism masiv la alegerile din capitala care produce un sfert din performanţa economică a ţării. Sub 30% din bucureşteni au votat noul primar până la această oră, una dintre cele mai slabe prezenţe din istoria alegerilor. Lupta pentru fotoliul lăsat liber de Nicuşor Dan se dă între PNL, care speră să obţină primul său mandat din ultimii 30 de ani, dar PSD pare încrezător în victorie. Candidaţii nu au produs nicio emoţie alegătorilor, explică sociologii lipsa de interes a bucureştenilor faţă de viitorul primar, un primar care trebuie să rezolve probleme grave ale metropolei.
19:00
O femeie din Spania s-a aruncat de la etajul 10 cu gemenii ei de 3 ani în braţe. Unul dintre copii, grav rănit # ObservatorNews
O familie din Madrid a fost destrămată în doar câteva clipe, după ce o mamă s-a aruncat în gol de la etajul 10 cu gemenii de trei ani în brațe. Cei mici sunt în stare critică.
Acum 4 ore
18:40
Elicopter bulgar aprovizionează nava rusă "Kairos" după atacul ucrainean. Echipajul urmează să fie evacuat # ObservatorNews
Un elicopter militar bulgar a transportat duminică alimente, apă potabilă și echipamente de comunicații către nava "Kairos", un petrolier considerat parte a "flotei fantomă" a Rusiei, blocat de trei zile în largul coastelor Bulgariei după un atac ucrainean, relatează EFE, potrivit Agerpres.
18:00
Liderul Forţa Dreptei Ludovic Orban afirmă că, la alegerile parţiale de duminică pentru Primăria Capitalei, "bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr", în timp ce ceilalţi candidaţi se află la o distanţă foarte mare de primii doi clasaţi. "Dacă nu vrem să vedem roşu în faţa ochilor în următorii 3 ani avem o soluţie simplă. Să mergem la vot şi să votăm raţional cu cel mai bine plasat candidat din zona liberală, democratică, civilizată, proeuropeană", a transmis el duminică seară într-o postare pe Facebook.
17:50
Etapa energiei explozive: diseară, de la 21:10, încep battle-urile sezonului 16 Chefi la cuțite # ObservatorNews
În această seară, de la ora 21:10, competiția Chefi la cuțite trece la următorul nivel: confruntările pe echipe. Atmosfera se încinge în primul battle al sezonului 16 și este pentru prima dată în istoria show-ului culinar când la bancurile de lucru se vor întrece 4 echipe – 4 culori, 4 strategii care operează la foc mare!
17:40
Rusia susţine că a capturat noi teritorii ucrainene. Anunţul făcut de Ministerul Apărării # ObservatorNews
Forțele rusești au preluat controlul asupra satelor Kucherivka din regiunea Harkov din nordul Ucrainei și Rivne din regiunea Donețk din estul Ucrainei, a anunțat duminică Ministerul Apărării rus.
17:40
Român, arestat în Bremen după ce a bătut două tinere care se sărutau în tramvai. Una dintre fete a leşinat # ObservatorNews
Scene șocante într-un tramvai din Bremen, unde un bărbat, cetăţean român, a atacat cu brutalitate două tinere de 18 și 19 ani după ce le-a văzut sărutându-se. Una dintre victime a rămas inconștientă în urma loviturilor, iar agresorul a fost reținut de poliție.
17:40
Tentativă de lovitură de stat, dejucată în Benin. Un grup de militari ar fi încercat să preia puterea # ObservatorNews
Un grup de militari din Benin a apărut duminică la televiziunea națională și a anunțat că l-a destituit pe președintele Patrice Talon, declarând că preia controlul asupra țării. Sub numele de "Comitetul Militar pentru Refondare", aceștia au comunicat suspendarea constituției, dizolvarea instituțiilor și stoparea activității partidelor politice, prezentând acțiunea drept începutul unei "noi ere" pentru Benin. Surse apropiate lui Talon susțin că acesta este în siguranță, iar armata loială recâștigă controlul, autoritățile vorbind despre o "tentativă de lovitură de stat" ținută sub supraveghere. De altfel, ministrul de interne a declarat într-un videoclip postat pe Facebook că lovitură de stat anunțată duminică în Benin a fost "dejucată".
17:40
Cătălin Drulă, mesaj de mobilizare în ultimele ore de vot: "E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice" # ObservatorNews
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, a transmis un mesaj pe Facebook în care subliniază importanța fiecărui vot, "cu atât mai mult la această prezenţă". El le cere bucureștenilor să iasă la urne "cu încredere, cu toată inima" și atrage atenția că "e mobilizarea finală, aceste ore sunt critice".
17:30
17:20
O femeie din Norvegia a câştigat 120 de milioane de euro la loto. Cum a "topit" 82 de milioane într-un an # ObservatorNews
O femeie din Norvegia a început anul 2024 fiind milioanară în euro. Pensionara în vârstă de 78 de ani a câştigat jackpot-ul la loteria Euromillions şi s-a ales cu 120 de milioane de euro.
17:00
Donald Trump Jr., fiul cel mare al fostului președinte american Donald Trump, a declarat că SUA ar putea renunța la sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia, în timpul unei conferințe în Orientul Mijlociu, relatează The Guardian.
17:00
Adolescent de 16 ani, cursă nebună pe străzile din Constanţa. A furat o maşină şi s-a urcat beat la volan # ObservatorNews
Un băiat de 16 ani din Constanța a fost arestat pentru 30 de zile după ce a furat o mașină din fața unei locuințe și a pornit într-o cursă haotică pe străzile orașului.
Acum 6 ore
16:50
Daniel Băluță, replică subtilă pentru un rival electoral: Un candidat deja se declară câștigător # ObservatorNews
Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a transmis duminică, într-o postare pe Facebook, un apel la respect între candidați, în contextul alegerilor locale.
16:40
Momentul în care un membru AUR loveşte cu maşina un jurnalist, la Buzău. Reacţia partidului # ObservatorNews
Un incident grav a avut loc în timpul alegerilor locale de la Buzău. Un jurnalist a fost lovit cu maşina de un membru AUR care încerca să iasă din parcare. Partidul AUR a avut o primă reacţie după acest incident.
16:30
Lamborghini de 230.000 € făcut praf în Birmingham după o încăierare pe stradă. Doi tineri, găsiţi înjunghiați # ObservatorNews
Haos pe străzile din Birmingham, Marea Britanie, unde o încăierare uriașă izbucnită sâmbătă dimineaţa s-a încheiat cu doi tineri înjunghiați și un Lamborghini de peste 230.000 de euro făcut zob în mijlocul drumului. Poliția a arestat opt persoane și continuă investigațiile.
16:30
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, duminică, 7 decembrie 2025.
16:30
Bolojan, mesaj cu subînțeles de ziua votului: a postat pe Facebook o imagine cu un parc din Sectorul 6 # ObservatorNews
În ziua alegerilor parțiale, Ilie Bolojan a postat pe Facebook un mesaj de mobilizare adresat bucureștenilor. Liderul liberal i-a îndemnat pe cetățeni să iasă la urne și să voteze:"Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept".
16:20
Care sunt preţurile la carburanţi duminică, 7 decembrie. Preţul la motorină a scăzut cu 6 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că duminică, 7 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în zilele precedente.
16:20
DSP Prahova, după analizele finale: Apa tratată în staţia ESZ Voila este sigură pentru consum # ObservatorNews
Direcția de Sănătate Publică Prahova a finalizat duminică analizele microbiologice efectuate asupra apei tratate în stația ESZ Voila, înainte ca aceasta să fie introdusă în sistemul de distribuție al operatorului Hidro Prahova. Rezultatele arată că apa respectă integral parametrii prevăzuți de legislația în vigoare, ceea ce o califică drept potabilă.
16:10
De ce votează puţini tineri la alegerile pentru Primăria Capitalei: "Suntem dezamăgiţi că nu suntem ascultați" # ObservatorNews
În sezonul listelor cu dorințe, au și bucureștenii una a lor. Nu-i cer viitorului primar decât să facă din Capitală un oraș în care se trăiește mai ușor și mai frumos. Am întrebat tinerii care au votat astăzi cu ce speranțe au pușt tampila pe buletin.
16:10
Ciucu: "Suntem doar doi competitori cu şanse. Restul e manipulare" Apel către bucureşteni să meargă la vot # ObservatorNews
Candidatul PNL la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu susţine că unele partide trimit "pe surse" cifre false, susţinând că nu au învăţat nimic şi "fac aceleaşi prostii". "În acest moment suntem doar doi competitori cu şanse", subliniază Ciucu, într-o postare pe Facebook.
16:10
Bărbat amendat cu 600 de lei după ce a intrat alături de tatăl său în cabina de vot # ObservatorNews
Două persoane, tată și fiu, au ajuns în vizorul autorităților la alegerile locale din comuna Cârța, județul Sibiu, după ce au intrat împreună în aceeași cabină de vot. Agentul de poliție aflat în serviciu a fost anunțat despre o posibilă încălcare a regulilor electorale, existând suspiciunea că unul dintre bărbați ar fi fotografiat buletinul de vot.
16:10
8 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 8 decembrie de-a lungul timpului.
16:00
16:00
Lux şi opulenţă pe banii statului. Milionar din Uk, obligat să returneze 6,5 milioane € după o fraudă uriaşă # ObservatorNews
Afișa o viață luxoasă, departe de orice bănuială, însă în spatele șampaniei Cristal și al vilei de peste un milion de euro se ascundea una dintre cele mai mari fraude fiscale din nord-estul Angliei. Omul de afaceri a fost obligat astfel să plătească aproape 6,5 milioane de euro după ce ani la rând a păcălit statul și pe propriii angajați.
15:50
Un recrutor militar ucis în Liov. Ucrainenii, tot mai furioşi că sunt reţinuţi cu forţa în centre de recrutare # ObservatorNews
Uciderea unui recrutor militar la Liov, cel mai mare oraş din vestul Ucrainei, a intensificat valul de critici la adresa guvernului ucrainean pentru lipsa de leadership în gestionarea mobilizării, un proces esenţial pentru apărarea țării în faţa agresiunii ruse, dar tot mai afectat de abuzuri şi de absenţa unor instrumente juridice adecvate, relatează EFE, potrivit Agerpres.
15:50
Prețurile asigurărilor pentru navele care operează în Marea Neagră s-au triplat în ultima lună, iar brokerii de asigurări se așteaptă ca acestea să continue să crească, pe fondul atacurilor recente ale Ucrainei asupra petrolierelor ruseşti, relatează Financial Times.
15:40
Macron amenință China cu taxe vamale: "O chestiune de viață și de moarte pentru industria europeană" # ObservatorNews
Emmanuel Macron a avertizat că Franța ar putea impune taxe vamale Chinei "în lunile următoare", în cazul în care Beijingul nu adoptă măsuri pentru a diminua deficitul comercial aflat în creștere față de Uniunea Europeană, relatează AFP, conform News.ro.
15:30
Muzeul Luvru, afectat de o inundație severă: peste 400 de opere şi documente egiptene, grav avariate # ObservatorNews
După spectaculoasa spargere în urma căreia au fost furate bijuteriile coroanei, pe 27 noiembrie s-a produs o inundație severă la Muzeul Luvru. Aceasta a provocat daune semnificative mai multor opere de artă și documente din biblioteca de antichități egiptene, potrivit revistei de specialitate La Tribune de l’art, într-un articol publicat pe 5 decembrie, informație confirmată și de postul BFMTV, conform News.ro.
15:20
Vremea de mâine 8 decembrie. Ploi slabe în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 4 şi 10 grade # ObservatorNews
Vremea rămâne în continuare mai caldă decât normalul perioadei. Sunt aşteptate ploi. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 şi 10 grade, cu valori uşor mai ridicate în vestul Olteniei şi sudul Banatului, iar cele minime între -3 şi 4 grade.
15:10
Luni, 8 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Cuvios Patapie, sfânt cu viaţa căruia, în general, oamenii sunt mai puţin familiarizaţi.
15:10
Reacţia AUR după ce un membru al unei secţii de vot a lovit un jurnalist cu maşina: "Oamenii sunt obosiți" # ObservatorNews
Partidul AUR a avut o primă reacţie după ce un membru al unei secţii de votare a lovit cu maşina un jurnalist, în Buzău.
Acum 8 ore
14:40
Atac cu spray lacrimogen la aeroportul Heathrow din Londra. O persoană a fost reținută # ObservatorNews
Incident pe aeroportul Heathrow din Londra. Un grup de bărbați a atacat cu spray lacrimogen mai multe persoane, într-o parcare din aeroport. O persoană a fost reținută, până acum.
14:40
Persoane necunoscute au distrus, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 27 de mașini, parcate în oraș. Unele au oglinzile rupte, altele parbrizele sau geamuri laterale spart.
14:30
Nicuşor Dan va face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa. Se va întâlni cu Emmanuel Macron # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan va face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. De asemenea, şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi ai companiilor franceze.
14:10
Autocar cu 69 de turişti italieni, accident de groază pe DN1, în Sinaia. Două femei au ajuns la spital # ObservatorNews
Un accident rutier a avut loc pe DN1. Un autocar cu 71 de pasageri şi un autoturism în care se aflau 4 persoane s-au ciocnit la intrare în staţiunea Sinaia.
14:00
Studiu ARA: Câţi bucureşteni au ales un independent şi câţi un suveranist până la ora 11:30 # ObservatorNews
Un studiu sociologic ARA, realizat la nivelul Municipiului București, arată care este comportamentul votanţilor şi cum s-a schimbat acesta de la ultimele alegeri şi până acum. Datele sunt monitorizate în timp real şi se actualizează pe timpul zilei.
13:50
Şi până la tehnologie sau oraşe cu trafic fluid, ar trebui să avem oraşe sigure. Din păcate nu e chiar aşa: o explozie a avut loc în această dimineaţă într-un apartament din Iaşi. În urma incidentului, un bărbat de 50 de ani a fost rănit. El a fost găsit de echipele de salvare cu arsuri la nivelul feţei şi a mâinilor şi a fost transportat de urgenţă la spital.
Acum 12 ore
12:40
Un bărbat din Maramureș și-a distrus brățara electronică la câteva ore după ce i-a fost montată # ObservatorNews
Un bărbat de 48 de ani din localitatea Cărbunari, județul Maramureș, și-a distrus brățara electronică de supraveghere în noaptea de vineri spre sâmbătă, la câteva ore după ce i-a fost montată.
12:20
Omul de afaceri și filantropul american Tom Hicks a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani, a anunțat purtătoarea sa de cuvânt. A deținut trei echipe sportive de top: Dallas Stars din NHL, Texas Rangers din baseball și Liverpool din Premier League.
