Băluță nu recunoaște victoria lui Ciucu VIDEO
Profit.ro, 7 decembrie 2025 21:20
Rezultatul exit-poll-ului pentru alegerile la Primăria Capitalei nu este recunoscut, la acest moment, de candidatul PSD, indicat pe locul 2.
• • •
Ciprian Ciucu, după sondajele care îl dau ca nou primar al Capitalei: Vreau să fac din București proiectul vieții mele! # Profit.ro
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, indicat, în urma primelor sondaje la ieșirea de la urne, drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei, a declarat că se simte mai bine pregătiți pentru această funcție după ce a fost primar de sector. Ciucu a spus că visul său a fost să fie primarul Bucureștiului și va face din acesta proiectul vieții sale.
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, actual primar al sectorului 6, este indicat de majoritatea sondajelor la ieșirea de la urne drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei. Candidatul PSD, Daniel Băluță, primar al sectorului 4, se situează pe locul al doilea în aceste sondaje.
Președintele american, Donald Trump, poate renunța la războiul din Ucraina, avertizează fiul cel mare al acestuia.
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a mers în zona în care anterior a fost semnalată o alunecare de teren la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m.
Prezența la vot la alegerile pentru primarul Capitalei este de 27,27 %, la ora 18.00.
Bucureștiul are nevoie de o rețea electrică solidă, de mobilitate curată, de termoficare 5G, de microrețele, de baterii și rezervoare de apă, precum și de un Plan Urbanistic Zonal inteligent, rezilient, suportabil, energetic și regenerabil urban, transmite președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
Guvernul Bolojan pregătește actul de înghețare a salariul minim pe economie la nivelul actual.
România primește o lovitură înainte de Sărbători. Cel mai bun tenisman alege Franța FOTO # Profit.ro
Jucătorul de tenis Yannick Alexandrescu (17 ani), românul numărul 5 mondial la juniori, a decis că va reprezenta de acum înainte Franța.
Numărul anunțurilor flase de angajare pe LinkedIn a crescut, în ultima perioadă.
Suprafața pădurilor, a vegetației forestiere și a terenurilor cu arbori din România a crescut de două ori mai rapid decât media europeană. S-a diminuat suprafața agricolă - date Inventarul Forestier Național # Profit.ro
Suprafața pădurilor, a vegetației forestiere și a terenurilor cu arbori din România a crescut cu aproximativ 500.000 de hectare, iar creșterea totală a volumului de masă lemnoasă este de 59 milioane metri cubi/an, arată datele Inventarului Forestier Național (IFN) - Ciclul III, citate de Comunitatea Forestierilor - Fordaq.
Renault primește subvenții de 29 milioane de euro în Slovenia pentru proiecte de investiții în vehicule electrice # Profit.ro
Subsidiara grupului Renault din Slovenia va primi subvenții de stat de până la 29 milioane de euro pentru trei proiecte de investiții în vehicule electrice (EV) ale Revoz, subsidiara locală a grupului francez.
Europa are creștere economică mai slabă decât alte regiuni, dar nu este neapărat rău. Este cel mai bogat continent și oamenii își permit să nu muncească la fel de mult - laureat Nobel pentru economie # Profit.ro
Europa crește mai puțin decât alte regiuni, dar ceea ce se află în spatele acestei încetiniri nu este neapărat rău, ci mai degrabă indică faptul că 'este cel mai bogat continent de pe planetă și unde se trăiește cel mai bine, motiv pentru care oamenii își pot permite să nu muncească la fel de mult și să producă mai puțin', a declarat Joel Mokyr, unul dintre laureații Premiului Nobel pentru Economie din 2025 și istoric al economiei.
Prezența la vot la alegerile pentru primarul Capitalei a fost de 19,87% la ora 15.00. La acest moment, prezența la vot este 22,19%.
Președintele Nicușor Dan va efectua, luni și marți, o vizită oficială în Franța.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a mandatat reprezentanții ministerelor și autorităților să reia livrarea apei curente chiar din această seară în localitățile rămase fără aceasta utilitate din Prahova. Bolojan avertizează însă că apa încă nu este potabilă, fiind necesare aproximativ încă 72 de ore pentru livrarea apei care să fie sigură pentru băut.
Muzeul Luvru - O inundație la departamentul de antichități egiptene a distrus sute de opere antice # Profit.ro
O inundație gravă a avut loc la Muzeul Luvru, fiind avariate grav numeroase opere și documente din biblioteca de antichități egiptene, unele dintre acestea fiind acum atât de deteriorate, încât se consideră că nu mai pot fi recuperate.
Dezvoltatorul imobiliar cu capital israelian Plaza Centers anunță că a prelungit din nou, cu un an, până la 31 decembrie 2026, acordul cu AFI Europe, proprietarul mall-ului AFI Cotroceni, pentru o eventuală vânzare către acesta a clădirii.
Cerere către angajați: Veniți la birou măcar de 4 ori pe săptămână! București - una din cele mai mari rate de neocupare birouri din UE. Companiile plătesc, deși angajații încă lucrează de acasă. Ce este special la Madrid GRAFICE # Profit.ro
În condițiile în care, în Europa post-pandemie, salariații revin la birouri într-un ritm mai mare decât în SUA, dinamica închirierilor a accelerat pentru clădirile de birouri premium.
Constructorul turc Nurol Insaat - Anonim Sirketi are peste 700 de muncitori la tronsonul Târgu Mureș - Miercurea Nirajului din Autostrada Unirii - A8.
Datoria statului român a ajuns la 1.084 miliarde lei la final de august. Pentru sfârșitul acestui an, Comisia Europeană estimează o datorie de 1.130 miliarde lei # Profit.ro
Datoria statului a ajuns la finele lunii august la 1.084,3 miliarde lei (59,7% din PIB), în creștere de la 1.070,2 miliarde lei la final de iulie și comparativ cu 964,8 miliarde lei (54,8% din PIB) la sfârșitul anului trecut, arată datele Ministerului Finanțelor.
VIDEO Lucrări accelerate la „Centura veche” a Capitalei: Găsim niște țevi, o utilitate pe care nu o recunoaște nimeni! # Profit.ro
Lucrările avansează la reabilitarea Centurii București, zona Cernica.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat China cu introducerea unor taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană.
Prezența la vot este de 9,67 % în București, la o oră de la deschiderea urnelor.
FOTO ALEGERI Nicușor Dan, Anca Alexandrescu, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă, Ana Ciceală și Marcel Ciolacu - Îndemnuri pentru oameni să iasă la vot și declarații de încredere # Profit.ro
Mai mulți lideri politici și candidați la alegerile de astăzi au votat la primele ore ale dimineții, printre aceștia fiind președintele Nicușor Dan, dar și o parte dintre candidații pentru primăria Capitalei, printre care Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă, Ana Ciceală. Fostul lider PSD Marcel Ciolacu, candidat la președinția Consiliului Județean Buzău, a mers la vot la o secție amenajată într-o școală din municipiu.
G7 și UE discută o interdicție totală a serviciilor maritime occidentale pentru exporturile de petrol rusesc. Ar afecta o treime din exportul de petrol al Rusiei # Profit.ro
Statele din G7 și Uniunea Europeană discută o interdicție completă asupra serviciilor maritime utilizate la exportul petrolului rusesc, care să înlocuiască actuala restricție de plafon de preț impusă petrolului provenit din Rusia, au declarat pentru Reuters șase surse familiarizate cu negocierile.
FOTO ALEGERI Nicușor Dan, Anca Alexandrescu, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă, Ana Ciceală și Marcel Ciolacu - Îndemuri pentru oameni să iasă la vot și declarații de încredere # Profit.ro
GRAFICE Comerțul are cel mai mare recul de la pandemie. Îngrijorări privind consumul pe final de an # Profit.ro
Declinul vânzărilor cu amănuntul au continuat și în octombrie, a treia lună consecutivă de contracție, începută la finele verii, după majorarea TVA și a accizelor. O încetinire semnificativă a consumului este vizibilă în datele economice pe trimestrul al treilea și ar putea să se adâncească în ultima pătrime a anului.
Marcel Ciolacu, candidat la președinția Consiliului Județean Buzău, a mers la vot la o secție amenajată într-o școală din municipiu.
Fostul președinte al țării, dar și primar general al capitalei Traian Băsescu spune, după ieșirea de la urne, că a votat ''îngrijorat''.
Târgurile de Crăciun au fost controlate de ANPC - Printre neregulile găsite: condiții necorespunzătoare de depozitare, lipsa afișării prețurilor, produse alimentare fără elemente de identificare # Profit.ro
Mai multe târguri de Crăciun au fost verificate de către comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), aceștia descoperind nereguli precum: condiții necorespunzătoare de depozitare, lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori, vânzarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, absența traducerilor în limba română.
Mai puțini oameni merg, deocamdată, la vot pentru București. Mesajul lui Nicșor Dan FOTO # Profit.ro
Până la ora 10:00, au votat la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, 65.922 alegători, reprezentând 3,65% din numărul celor înscriși în listele electorale.
Una dintre cele mai importante decizii atunci când alegi o mașină electrică este tipul de baterie pe care îl folosește.
Cum reușești portrete cu fundal blurat frumos: distanță focală, diafragmă și distanțe corecte # Profit.ro
Un portret cu fundal cremos arată bine pentru că separă subiectul și îți direcționează privirea unde contează.
GRAFICE România continuă să exporte masiv energie în Republica Moldova. Grosul ajunge în Ucraina # Profit.ro
România continuă în dimineața aceasta să exporte masiv energie electrică în Republica Moldova.
Șeful pe partea de hardware ar putea să plece și el în curând de la Apple, conform surselor citate de Bloomberg.
Cel mai mare producător de carne de porc din UE investighează dacă un focar de pestă porcină ar fi putut fi provocat de o scurgere dintr-un laborator # Profit.ro
Un centru de cercetare din apropiere de Barcelona va fi investigat de autoritățile locale din Catalonia, după ce Ministerul Agriculturii din Spania a transmis că recentul focar de pestă porcină ar putea avea drept cauză o scurgere dintr-un laborator.
Cel mai bogat om al lumii a cerut desființarea Uniunii Europene, după ce Bruxelles-ul a amendat platforma socială X cu 120 de milioane de euro.
GRAFICE România continuă să export masiv energie în Republica Moldova. Grosul ajunge în Ucraina # Profit.ro
România continuă în dimineața aceasta să exporte masiv energie electrică în Republica Moldova.
O româncă a plecat fără nimic în UK. Acum are un mega-business de locuințe sociale și se bate cu birocrația # Profit.ro
O antreprenoare originară din România, stabilită în Marea Britanie, care a ajuns în acolo fără resurse, a reușit să dezvolte un business dedicat familiilor vulnerabile. Acum reclamă că este blocată de birocrația autorităților locale, care întârzie mutarea unor adulți vulnerabili în locuințele deja pregătite.
Vinul zilei: un Malbec argentinian cu arome principale de fructe roșii, un vin versatil gastronomic, perfect pentru carne roșie, vânat, empanadas de vită, plăcinte cu carne sau brânzeturi maturate. Cotat cu 92 puncte James Suckling # Profit.ro
Vinul de duminică, Rutini Colección Malbec 2021, este un roșu sec, 100% Malbec, provenit din renumita regiune Mendoza, Argentina.
Volkswagen va investi 160 miliarde euro până în 2030. Grupul german se confruntă cu dificultăți majore pe piețele-cheie # Profit.ro
Grupul german Volkswagen vrea să investească 160 de miliarde de euro până în 2030, a anunțat directorul general, Oliver Blume. Volkswagen, cel mai mare constructor auto european, întâmpină dificultăți semnificative pe piețele importante din SUA și China.
Ungaria va trimite în Rusia, în zilele următoare, o delegație de oameni de afaceri pentru a pregăti terenul pentru relații economice în perioada de după încheierea războiului din Ucraina, a declarat premierul ungariei, Viktor Orban, în cadrul unei reuniuni organizate cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare din țara sa.
Exclusivitățile săptămânii: Renunță la investiție în România. FAN Courier a amenajat locuințe pentru sute de angajați din Nepal. Gigant american se extinde puternic în România. Gigant pharma intră pe piața locală # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Ofertă: 23.000 euro în 100 zile. Agenția Spațială Europeană a deschis selecția pentru studiul Solis100 # Profit.ro
Agenția Spațială Europeană a deschis selecția pentru studiul Solis100.
Trecerile de pietoni vor intra în cea mai amplă schimbare: semafoare manuale sau supraînălțare # Profit.ro
Autoritățile române pregătesc cea mai amplă schimbare a trecerilor de pietoni din orașe.
Orban, alt mesaj alarmist: Alegerile din 2026, ultimele înaintea războiului care se apropie! # Profit.ro
Premierul ungar, Viktor Orban, are un nou mesaj ciudat și amenințător.
Ungaria va înregistra o creștere semnificativă a exporturilor agricole de la 10 miliarde de euro la 16 miliarde de euro până în 2030, a declarat ministrul Agriculturii, István Nagy.
Foxconn, partener major al Nvidia, raportează o creștere de 26% a veniturilor, pe fondul boom-ului din inteligența artificială # Profit.ro
Foxconn, unul dintre principalii parteneri ai Nvidia în construirea infrastructurii pentru inteligență artificială, a înregistrat o creștere de 26% a veniturilor în luna noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, pe măsură ce cererea pentru servere continuă să accelereze odată cu expansiunea sectorului AI.
