U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad într-o atmosferă de vis. 10.000 de fani prezenți la meci
Antena Sport, 7 decembrie 2025 23:20
Într-o atmosferă de gală, cu 10.000 de fani în tribune, campioana U BT Cluj a cedat, duminică, în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, scor 85-92 (38-45), în etapa a IX-a, ultima a turului din grupa A. A fost primul meci oficial pentru U BT Cluj, pe teren propriu, cu o echipă care joacă şi în Euroligă. A fost o […] The post U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad într-o atmosferă de vis. 10.000 de fani prezenți la meci appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
23:40
Daniel Pancu a dat cărțile pe față, după derapajul lui Louis Munteanu: „O consideram o discuție încheiată” # Antena Sport
CFR Cluj a scos un punct pe terenul celor de la Universitatea Craiova, iar rezultatul a fost unul care l-a mulțumit pe Daniel Pancu. Noul antrenor din Gruia a vorbit despre forța adversarului, dar și despre discuțiile pe care le-a avut cu Louis Munteanu. În același timp, tehnicianul „feroviarilor” a lăudat prestația portarului Otto Hindrich, […] The post Daniel Pancu a dat cărțile pe față, după derapajul lui Louis Munteanu: „O consideram o discuție încheiată” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
23:30
Daniel Pancu surprinde, după derapajul lui Louis Munteanu de la Metaloglobus: „O consideram o discuție încheiată” # Antena Sport
CFR Cluj a scos un punct pe terenul celor de la Universitatea Craiova, iar rezultatul a fost unul care l-a mulțumit pe Daniel Pancu. Noul antrenor din Gruia a vorbit despre forța adversarului, dar și despre discuțiile pe care le-a avut cu Louis Munteanu. În același timp, tehnicianul „feroviarilor” a lăudat prestația portarului Otto Hindrich, […] The post Daniel Pancu surprinde, după derapajul lui Louis Munteanu de la Metaloglobus: „O consideram o discuție încheiată” appeared first on Antena Sport.
23:20
Incredibil! Conducerea CFR-ului l-a taxat pe Louis Munteanu. Atacantul din Gruia, interzis la flash-interviu # Antena Sport
Louis Munteanu se află într-un război deschis cu cei din conducerea CFR-ului, după declarațiile tăioase făcute la finalul meciului cu Metaloglobus București, din grupele Cupei României. Criticat dur de patronul Neluțu Varga, atacantul urmărit de mai multe cluburi din Hexagon a marcat golul care i-a adus CFR-ului un punct în deplasarea de la Universitatea Craiova. […] The post Incredibil! Conducerea CFR-ului l-a taxat pe Louis Munteanu. Atacantul din Gruia, interzis la flash-interviu appeared first on Antena Sport.
23:20
U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad într-o atmosferă de vis. 10.000 de fani prezenți la meci # Antena Sport
Într-o atmosferă de gală, cu 10.000 de fani în tribune, campioana U BT Cluj a cedat, duminică, în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, scor 85-92 (38-45), în etapa a IX-a, ultima a turului din grupa A. A fost primul meci oficial pentru U BT Cluj, pe teren propriu, cu o echipă care joacă şi în Euroligă. A fost o […] The post U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad într-o atmosferă de vis. 10.000 de fani prezenți la meci appeared first on Antena Sport.
23:10
Tudor Băluță, la pământ după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Meritam să câștigăm, am dominat” # Antena Sport
Tudor Băluță a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Mijlocașul a marcat un gol superb în minutul 36, cu un șut din afara careului. Oltenii și-au creat mai multe ocazii uriașe pentru a câștiga meciul cu formația lui Daniel Pancu, […] The post Tudor Băluță, la pământ după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Meritam să câștigăm, am dominat” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
23:00
Filipe Coelho, supărat după remiza 1-1 cu CFR Cluj: „Fotbalul nu este mereu despre corectitudine” # Antena Sport
Sub privirile lui Alexandru Mitriță, Universitatea Craiova a scos doar o remiză pe teren propriu contra celor de la CFR Cluj. Oltenii au dat peste un Otto Hindrich în mare formă, portarul oaspeților având numeroase parade de senzație. Pentru echipa antrenată de Filipe Coelho, este al doilea rezultat de egalitate consecutiv în campionat, după acel […] The post Filipe Coelho, supărat după remiza 1-1 cu CFR Cluj: „Fotbalul nu este mereu despre corectitudine” appeared first on Antena Sport.
22:40
Otto Hindrich, modest după ce i-a exasperat pe jucătorii Craiovei: „În clasament nu prea contează” # Antena Sport
Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, în etapa cu numărul 19 din Liga 1. Gruparea din Bănie a avut controlul partidei, dar nu a izbutit să marcheze golul de trei puncte, asta deși a irosit câteva ocazii rarisime. Pentru formația antrenată de Daniel Pancu, zona de play-off rămâne încă departe, având în […] The post Otto Hindrich, modest după ce i-a exasperat pe jucătorii Craiovei: „În clasament nu prea contează” appeared first on Antena Sport.
22:30
Universitatea Craiova a primit vizita celor de la CFR Cluj, în cadrul etapei cu numărul 19 din Liga 1. Formația din Bănie a fost susținută de peste 20.000 de suporteri, care au luat cu asalt arena ”Ion Oblemenco”. Oltenii au condus ostilitățile, dar au fost nevoiți să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate. […] The post Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Remiză spectaculoasă pe ”Oblemenco” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
22:00
Louis Munteanu, fără reacție după ce a marcat în Universitatea Craiova – CFR Cluj. Ce gest a putut face Daniel Pancu # Antena Sport
CFR Cluj s-a deplasat în etapa aceasta pe terenul Universității Craiova, la câteva zile după acel joc de coșmar cu Metaloglobus, din grupele Cupei României. Criticat de patron pentru ieșirea de la finalul partidei, Louis Munteanu i-a răspuns lui Neluțu Varga printr-un gol marcat în poarta echipei din Bănie. Daniel Pancu a sărit de pe […] The post Louis Munteanu, fără reacție după ce a marcat în Universitatea Craiova – CFR Cluj. Ce gest a putut face Daniel Pancu appeared first on Antena Sport.
22:00
Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj. Lângă cine a fost surprins # Antena Sport
Alexandru Mitriță a fost prezent la duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, din etapa a 19-a a Ligii 1. Mijlocașul de 30 de ani a venit să-și susțină fosta echipă în duelul cu clujenii. Alexandru Mitriță a fost surprins în loja arenei „Ilie Oblemenco”, imediat după ce Universitatea Craiova a deschis scorul. Tudor Băluță a marcat superb pentru […] The post Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj. Lângă cine a fost surprins appeared first on Antena Sport.
21:50
The post Jurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1 appeared first on Antena Sport.
21:40
Real Madrid – Celta Vigo, LIVE SCORE (22:00). Ionuț Radu, titular în duelul cu „galacticii” # Antena Sport
Real Madrid – Celta Vigo, duelul din etapa a 15-a din La Liga, va fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 22:00. Ionuț Radu (28 de ani) este titular în duelul de pe „Bernabeu” cu trupa lui Xabi Alonso. Real Madrid are nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul Barcelona. Catalanii au acumulat […] The post Real Madrid – Celta Vigo, LIVE SCORE (22:00). Ionuț Radu, titular în duelul cu „galacticii” appeared first on Antena Sport.
21:30
Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua. Apelul făcut: „Să mă înțeleagă și să mă lase” # Antena Sport
Daniel Oprița vrea să plece cu orice preț de la CSA Steaua. Tehnicianul de 44 de ani și-a manifestat interesul de a o antrena pe Hermannstadt, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu. Daniel Oprița este unul dintre antrenorii luați în calcul de conducerea celor de la Hermannstadt. Pe lângă acesta, și Dorinel […] The post Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua. Apelul făcut: „Să mă înțeleagă și să mă lase” appeared first on Antena Sport.
21:20
„Va schimba Gică Hagi antrenorul?” Ilie Dumitrescu a dat răspunsul în privința lui Ianis Zicu, după înfrângerea Farului # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a fost întrebat dacă Gică Hagi va lua decizia de a schimba antrenorul, pe Ianis Zicu, după ce Farul a fost învinsă de Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 19-a din Liga 1. Fostul internațional a ridicat un semnal de alarmă și a transmis că așteptările erau foarte mari în privința meciului cu nou-promovata. Farul luptă […] The post „Va schimba Gică Hagi antrenorul?” Ilie Dumitrescu a dat răspunsul în privința lui Ianis Zicu, după înfrângerea Farului appeared first on Antena Sport.
21:20
Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară într-una dintre cele mai partide partide din etapa cu numărul 19. Cu o victorie, oltenii pot reveni pe podiumul din Liga 1, în timp ce clujenii speră să spele rușinea din ultimele meciuri, în care a pierdut cu 3-0 cu FC Argeș și a remizat […] The post Univ. Craiova – CFR Cluj 1-0. Oltenii au avantaj minim la pauză appeared first on Antena Sport.
21:10
Ianis Stoica, primă repriză de excepție pentru Estrela Amadora. Ce performanță a realizat românul # Antena Sport
Ianis Stoica a fost titular duminică în partida dintre Estrela Amadora și Arouca, din etapa cu numărul 13 a Liga Portugal, competiție transmisă pe AntenaPLAY. Fotbalistul român a ieșit la rampă în prima repriză, când a reușit să se facă remarcat prin cele două assist-uri oferite coechipierilor săi. Ianis Stoica, două pase de gol într-o […] The post Ianis Stoica, primă repriză de excepție pentru Estrela Amadora. Ce performanță a realizat românul appeared first on Antena Sport.
21:10
Lando, campionul care a jucat safe. Analiza lui Adrian Georgescu la finalul sezonului de F1 # Antena Sport
Norris a jucat la siguranță în această cursă și strategia lui a dat rezultate. După start, nu a încercat să-l atace decisiv pe Verstappen în primul viraj. Apoi, când Piastri a șarjat prin dreapta sa, deși englezul avea avantajul pneurilor medii, intrate în temperatura de funcționare optimă mai rapid decât cele hard ale australianului, nu s-a opus. A pierdut […] The post Lando, campionul care a jucat safe. Analiza lui Adrian Georgescu la finalul sezonului de F1 appeared first on Antena Sport.
20:10
Lewis Hamilton, mesaj categoric după sezonul dezastruos de la Ferrari: „Am acumulat multă furie și supărare” # Antena Sport
Lewis Hamilton a oferit declarații ferme după ultima etapă a sezonului de Formula 1, Marele Premiu de la Abu Dhabi. Pilotul de la Ferrari a încheiat cursa de pe circuitul Yas Marina pe locul opt, după ce a luat startul de pe locul 16. Lewis Hamilton a avut un sezon de coșmar alături de Ferrari, […] The post Lewis Hamilton, mesaj categoric după sezonul dezastruos de la Ferrari: „Am acumulat multă furie și supărare” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
19:30
Metaloglobus – Farul 2-1. Constănțenii, pas greșit la Clinceni în lupta pentru play-off # Antena Sport
Farul Constanța a făcut un pas greșit în ceea ce privește lupta pentru un loc de play-off, după ce a fost învinsă la Clinceni de nou promovata Metaloglobus București. Formația antrenată de Ianis Zicu a fost surprinsă în prima repriză de către gruparea din capitală și deși Vojtus a redus din diferență, constănțenii nu au […] The post Metaloglobus – Farul 2-1. Constănțenii, pas greșit la Clinceni în lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
19:10
Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Lăsându-l pe Gigi Becali…” # Antena Sport
Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous și pe Mihai Pintilii, după ce FCSB a remizat în derby-ul cu Dinamo, scor 0-0, în etapa a 19-a din Liga 1. „Cobra” i-a taxat pe cei doi antrenori ai campioanei. Fostul internațional nu înțelege cum aceștia au pregătit partida cu Dinamo, fiind extrem de nemulțumit de […] The post Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Lăsându-l pe Gigi Becali…” appeared first on Antena Sport.
19:00
Univ. Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby. Echipele de start # Antena Sport
Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară într-una dintre cele mai partide partide din etapa cu numărul 19. Cu o victorie, oltenii pot reveni pe podiumul din Liga 1, în timp ce clujenii speră să spele rușinea din ultimele meciuri, în care a pierdut cu 3-0 cu FC Argeș și a remizat […] The post Univ. Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:50
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani # Antena Sport
S-a aflat cât a putut plăti Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român a fost prezentă la week-end-ul de Formula 1 din Abu Dhabi. Ioana Țiriac, în vârstă de 28 de ani, este moștenitoarea imperiului financiar al lui Ion Țiriac. Aceasta locuiește în Dubai și atrage atenția cu fiecare apariție […] The post Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani appeared first on Antena Sport.
18:50
A marcat cât Nsimba, Al-Hamlawi și Etim la un loc! Atacantul adus gratis care impresionează în Liga 1 # Antena Sport
Universitatea Cluj a defilat duminică contra celor de la Hermannstadt, asta datorită prestației de senzație reușite de bosniacul Jovo Lukic. Atacantul venit din Bănie a marcat toate cele trei goluri și a ajuns la cota 10 în acest sezon. Ce este și mai interesant este faptul că transferul vârfului în vârstă de 27 de ani […] The post A marcat cât Nsimba, Al-Hamlawi și Etim la un loc! Atacantul adus gratis care impresionează în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
18:10
FCSB a remizat cu Dinamo București, în cel mai tare meci al rundei a 19-a, iar jocul nu a fost deloc pe placul suporterilor, care i-au băgat în ședință pe jucătorii lui Elias Charalambous la finalul partidei. În ciuda faptului că echipa campioană este departe de formația care își domina adversarele în sezonul trecut, Mihai […] The post Mihai Stoica, promisiune pentru suporterii FCSB: „În 2026 vom fi foarte buni” appeared first on Antena Sport.
18:10
România – Elveția LIVE TEXT (19:00), în ultimul meci de la CM. Cu o victorie, tricolorele își îndeplinesc obiectivul # Antena Sport
România – Elveția, ultima partidă a tricolorelor de la Campionatul Mondial de handbal, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 19:00. Cu o victorie, naționala lui Ovidiu Mihăilă își va îndeplini obiectivul stabilit înaintea turneului final. Concret, tricolorele și-au dorit să încheie Campionatul Mondial pe locul 10. Acest lucru ar fi […] The post România – Elveția LIVE TEXT (19:00), în ultimul meci de la CM. Cu o victorie, tricolorele își îndeplinesc obiectivul appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
18:00
Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani # Antena Sport
Lando Norris a scris istorie alături de McLaren, după ce a devenit campion mondial în Formula 1. El a încheiat sezonul cu un avans de doar două puncte față de Max Verstappen, campionul din ultimii patru ani, și a cucerit în premieră titlul mondial. Lando Norris este primul pilot McLaren care devine campion mondial, după […] The post Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani appeared first on Antena Sport.
17:30
Max Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1 # Antena Sport
Zi istorică în Formula 1, după ce Lando Norris a cucerit titlul mondial, în urma unei curse nebune pe circuitul de la Abu Dhabi. Pilotul celor de la McLaren i-a surclasat pe Max Verstappen și Oscar Piastri, cu care s-a aflat în luptă directă în această ultimă cursă a sezonului. Deși nu a oferit niciun […] The post Max Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1 appeared first on Antena Sport.
17:10
Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: „Nu credeam că voi plânge atât” # Antena Sport
Lando Norris a oferit prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1. Britanicul de la McLaren a încheiat cursa Marelui Premiu de la Abu Dhabi pe locul trei, cursa fiind câștigată de Max Verstappen. Lando Norris a cucerit în premieră un titlu în Formula 1. El a plâns în hohote după cursă, […] The post Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: „Nu credeam că voi plânge atât” appeared first on Antena Sport.
17:00
Universitatea Cluj – Hermannstadt 3-0. Hattrick de senzație pentru jucătorul alungat de Univ. Craiova # Antena Sport
Universitatea Cluj a obținut un succes clar duminică în etapa cu numărul 19 din Liga 1. Formația antrenată de Cristiano Bergodi s-a impus cu scorul de 3-0 în fața celor de la Hermannstadt. Gazdele au controlat disputa de la un capăt la celălalt și au profitat la maximum de forma fantastică a atacantului „gonit” de […] The post Universitatea Cluj – Hermannstadt 3-0. Hattrick de senzație pentru jucătorul alungat de Univ. Craiova appeared first on Antena Sport.
17:00
Lando Norris a plâns în hohote după ce a devenit campion mondial. Și-a îmbrățișat mama imediat după cursa din Abu Dhabi # Antena Sport
The post Lando Norris a plâns în hohote după ce a devenit campion mondial. Și-a îmbrățișat mama imediat după cursa din Abu Dhabi appeared first on Antena Sport.
16:40
Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo” # Antena Sport
Dorinel Munteanu este liber de contract din luna aprilie, după despărțirea cu scandal de Sepsi Sfântu Gheorghe. De atunci, tehnicianul român a fost ofertat de mai multe cluburi din Liga 1, dar nimic nu s-a concretizat. Rămasă fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu, conducerea celor de la Hermannstadt a purtat discuții cu mai mulți […] The post Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo” appeared first on Antena Sport.
16:20
„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi # Antena Sport
Au apărut reacții dure după cel mai controversat moment al cursei Marelui Premiu din Abu Dhabi. Fanii au reacționat după ce Lando Norris a scăpat de penalizare. Concret, în turul 23, Lando Norris l-a prins din urmă pe Yuki Tsunoda. Cu pneuri proaspăt schimbate, britanicul l-a atacat imediat pe rivalul de la Red Bull. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment […] The post „I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi appeared first on Antena Sport.
16:20
FCSB a remizat pe Arena Națională cu Dinamo București, în fața a peste 28.000 de spectatori. Jocul nu a fost unul deloc încântător pentru publicul prezent, meciul având destul de puține faze de poartă. Chiar și așa, Mihai Stoica a remarcat evoluția unui jucător al campioanei României și a transmis că este marele său pariu […] The post Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
16:00
Lando Norris, în centrul unei controverse în cursa din Abu Dhabi. Britanicul, exonerat de o penalizare de 5 sec. # Antena Sport
The post Lando Norris, în centrul unei controverse în cursa din Abu Dhabi. Britanicul, exonerat de o penalizare de 5 sec. appeared first on Antena Sport.
15:30
Metaloglobus – Farul (LIVE SCORE, 17:30). Constănțenii urcă pe loc de play-off cu o victorie # Antena Sport
Farul Constanța o întâlnește în această după-amiază în deplasare pe Metaloglobus într-un meci ce o poate trimite pe echipa lui Ianis Zicu între primele șase. Cu o victorie, formația de la Ovidiu urcă peste Oțelul Galați și ajunge chiar pe locul 6. Farul și Metaloglobus urmează să se dueleze în cea de-a doua partidă a […] The post Metaloglobus – Farul (LIVE SCORE, 17:30). Constănțenii urcă pe loc de play-off cu o victorie appeared first on Antena Sport.
15:20
Ce start în cursa finală din Formula 1! Oscar Piastri l-a depășit pe Lando Norris și a urcat pe 2 # Antena Sport
The post Ce start în cursa finală din Formula 1! Oscar Piastri l-a depășit pe Lando Norris și a urcat pe 2 appeared first on Antena Sport.
15:10
“Poate sunt prost”. Cesc Fabregas i-a surprins pe toți după ce a fost umilit de Interul lui Chivu # Antena Sport
Cesc Fabregas a oferit o declarație intrigantă după ce Como a fost “spulberată” de Inter în Serie A, scor 0-4. Antrenorul iberic a dezvăluit după meci că nu a văzut o diferență atât de mare pe teren între cele două cluburi, deși tabela a indicat un ecart uriaș în favoarea “nerazzurrilor”. Inter s-a impus pe […] The post “Poate sunt prost”. Cesc Fabregas i-a surprins pe toți după ce a fost umilit de Interul lui Chivu appeared first on Antena Sport.
14:30
CEO-ul McLaren dă de înţeles că Lando Norris şi Piastri ar putea colabora pentru ca unul din ei să iasă campion! # Antena Sport
CEO-ul McLaren, Zac Brown, a sugerat că ar putea exista ordine de echipe la McLaren în cursa care va decide titlul din acest sezon în Formula 1. Cele mai mari şanse să devină campion mondial le are Lando Norris, care are nevoie de o clasare pe podium, indiferent de poziţiile pe care termină Max Verstappen […] The post CEO-ul McLaren dă de înţeles că Lando Norris şi Piastri ar putea colabora pentru ca unul din ei să iasă campion! appeared first on Antena Sport.
14:10
Marius Șumudică l-a “făcut praf” pe Louis Munteanu după acuzațiile atacantului: “Ia demonstrează-ne, mă, tu” # Antena Sport
Marius Șumudică a comentat în termeni extrem de duri discursul pe care Louis Munteanu l-a avut la finalul partidei din Cupa României dintre CFR Cluj și Metaloglobus, scor 2-2. Atacantul de 23 de ani și-a critcat propriii colegi, dar și modul în care conducerea a gestionat transferul său ratat din vară. Șumudică nu concepe cum […] The post Marius Șumudică l-a “făcut praf” pe Louis Munteanu după acuzațiile atacantului: “Ia demonstrează-ne, mă, tu” appeared first on Antena Sport.
14:00
“Asta i-aş recomanda” Sfatul şefului McLaren pentru Lando Norris înaintea cursei care decide titlul! # Antena Sport
Directorul executiv al McLaren, Andrea Stella (54 de ani), a transmis că se aşteaptă la „spirit sportiv și corectitudine” în cursa de la Abu Dhabi, care va decide cine va lua titlul la piloţi în acest sezon. Cursa de la Abu Dhabi e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de la ora 14:45. […] The post “Asta i-aş recomanda” Sfatul şefului McLaren pentru Lando Norris înaintea cursei care decide titlul! appeared first on Antena Sport.
13:50
Norris l-a exclus pe Piastri din “finala” pentru titlu. Declarația care poate “dinamita” garajul McLaren # Antena Sport
Lando Norris a oferit după calificările din Abu Dhabi o declarație care va genera cu siguranță intrigă în lumea motorsportului. Cu o zi înainte de marea “finală” pentru titlu în care sunt angrenați trei piloți, britanicul a dat de înțeles că singurul său rival în cursa de pe Yas Marina va fi Max Verstappen. La […] The post Norris l-a exclus pe Piastri din “finala” pentru titlu. Declarația care poate “dinamita” garajul McLaren appeared first on Antena Sport.
13:40
Mihai Stoica, detalii despre operaţia fără acord a lui Alibec! Atacantul, pe picior de plecare: “O să discutăm” # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre operaţia pe care Denis Alibec (34 de ani) a făcut-o fără acordul clubului. Patronul campioanei, Gigi Becali (67 de ani), a anunţat după derby-ul FCSB – Dinamo 0-0 că atacantul va fi amendat cu 20.000 de euro. Mihai Stoica a […] The post Mihai Stoica, detalii despre operaţia fără acord a lui Alibec! Atacantul, pe picior de plecare: “O să discutăm” appeared first on Antena Sport.
13:10
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), a dezvăluit că Florin Tănase (30 de ani) a evoluat cu dureri în ultimele jocuri. Cele mai mari le-a resimţit chiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Stoica i-a mulţumit lui Tănase că a tras de el pentru a evolua în derby, şi vârf de atac, […] The post “Tănase are probleme foarte mari” Anunţul lui Mihai Stoica despre vedeta FCSB-ului! appeared first on Antena Sport.
13:00
Andrei Nicolescu a vorbit în cadrul unei emisiuni despre transferurile pe care le poate face Dinamo atât pe ruta “veniri”, cât și pe cea “plecări”. În cadrul discuției, președintele alb-roșiilor a dezvăluit că a refuzat în vară o ofertă extrem de mare pentru Cătălin Cîrjan, unul dintre cei mai buni oameni din vestiarul lui Zeljko […] The post Dinamo a refuzat o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan. Anunțul lui Andrei Nicolescu appeared first on Antena Sport.
12:40
Universitatea Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby # Antena Sport
Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară într-una dintre cele mai partide partide din etapa cu numărul 19. Cu o victorie, oltenii pot reveni pe podiumul din Liga 1, în timp ce clujenii speră să spele rușinea din ultimele meciuri, în care a pierdut cu 3-0 cu FC Argeș și a remizat […] The post Universitatea Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby appeared first on Antena Sport.
12:40
Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a anunţat că formaţia din Ştefan cel Mare vrea să aducă 4 jucători în iarnă. Nicolescu a precizat că Dinamo poartă negocieri de prelungire cu Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore, jucători-cheie pentru “câini”, care îşi termină contractele în vară. Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore îşi […] The post Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” appeared first on Antena Sport.
12:00
Sergio Ramos pleacă de la echipa actuală! Anunţul pe care l-a făcut despre viitorul său # Antena Sport
Sergio Ramos a anunţat, sâmbătă, la televiziunea mexicană că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey în 2026, club la care a venit în februarie. „Da, a fost ultimul meu meci”, a declarat Ramos după înfrângerea împotriva echipei Toluca (2-3). Sergio Ramos nu va rămâne la Monterrey În săptămâna precedentă, presa sa scris deja despre […] The post Sergio Ramos pleacă de la echipa actuală! Anunţul pe care l-a făcut despre viitorul său appeared first on Antena Sport.
11:50
“Mai rămâne Alibec din iarnă la FCSB?”. Marius Șumudică a răspuns răspicat și și-a spus oful # Antena Sport
Situația lui Denis Alibec la FCSB este una critică, în contextul în care atacantul nu a confirmat, iar Gigi Becali a anunțat că vrea să se despartă de el la iarnă. Marius Șumudică, antrenorul care l-a pregătit pe jucătorul de 34 de ani la Astra, a vorbit despre posibila despărțire dintre fostul său elev și […] The post “Mai rămâne Alibec din iarnă la FCSB?”. Marius Șumudică a răspuns răspicat și și-a spus oful appeared first on Antena Sport.
11:40
Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii: “Ce faci toată săptămâna? Lasă-l pe Gigi” # Antena Sport
Adrian Ilie (51 de ani), fost jucător la Steaua şi Valencia şi fost fotbalist al naţionalei României, i-a criticat pe Elias Charalambous (45 de ani) şi Mihai Pintilii (41 de ani). “Cobra” e de părere că cei doi, care au cucerit titlul cu FCSB în ultimele două sezoane, nu au gestionat cum trebuie forma sportivă […] The post Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii: “Ce faci toată săptămâna? Lasă-l pe Gigi” appeared first on Antena Sport.
11:20
Controverse după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026. Detaliul care a trecut neobservat # Antena Sport
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 a avut loc vineri, însă evenimentul care a avut loc la Washington continuă să fie un subiect de dezbatere. Recent, a fost publicat pe rețelele sociale un videoclip care surprinde un moment trecut neobservat, dar care cu siguranță va genera controverse. Procesul de tragere la sorți a […] The post Controverse după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026. Detaliul care a trecut neobservat appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.