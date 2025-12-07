Discuțiile cu reprezentanții SUA privind un plan de pace pentru Ucraina au fost constructive, dar nu ușoare (Volodimir Zelenski)

13:40

Apa începe să revină în conductele care alimentează localităţile afectate din 29 noiembrie de criza de la barajul Paltinu. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a decis reluarea livrărilor, însă autorităţile au atras atenţia că apa poate fi folosită doar în scopuri menajere, nu şi pentru băut. Este nevoie de umplerea un sistem de […]