Rusia a trimis copii ucraineni răpiți în Coreea de Nord, potrivit unor funcționari de la Kiev
Euractiv.ro, 8 decembrie 2025 08:20
Mai mulți copii ucraineni răpiți de forțele rusești au fost transferați cu forța în Coreea de Nord, a declarat miercuri un oficial ucrainean în fața Congresului SUA, notează „Euronews” (Italia).
Acum 15 minute
08:30
Zi de zi, trădarea Ucrainei de către Donald Trump și ostilitatea sa crescândă față de NATO și Uniunea Europeană devin din ce în ce mai evidente, relatează „La Stampa” (Italia).
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:10
„India are o poziție clară, iar această poziție este în favoarea păcii. Susținem toate eforturile în direcția păcii”, a declarat liderul indian, potrivit „La Razón” (Spania).
08:00
Aceste fenomene meteorologice care aduc temperaturi scăzute sunt folosite de soldații ruși ca scut pentru a se infiltra și obligă Ucraina să reducă drastic utilizarea dronelor aeriene, scrie „La Razon” (Spania).
07:50
Un atac rusesc puternic, în care au fost utilizate rachete hipersonice și a drone, a lovit sâmbătă noapte orașele ucrainene. Autoritățile locale au raportat incidentul, confirmând că în regiunea Kiev au fost rănite cel puțin trei persoane.
Acum 2 ore
07:40
Un acord de pace în Ucraina în curând? „Suntem într-adevăr foarte aproape”, spune trimisul american # Euractiv.ro
Keith Kellogg a declarat sâmbătă că Statele Unite sunt foarte aproape de un acord de pace în Ucraina. El a comparat situația actuală cu „ultimii zece metri ai unui maraton”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
07:30
Steve Witkoff și Jared Kushner au ales să se întâlnească la Miami cu negociatorul-șef și cu șeful Statului Major ucrainean, după ce au anulat etapa de la Bruxelles la întoarcerea lor de la Moscova, relatează „Le Monde” (Franța).
07:20
Indiferent dacă am folosi activele rusești, dacă ne-am întări producția din sectorul apărării sau dacă ne-am adânci relațiile cu UE, numai de noi depinde să putem asigura viitorul Ucrainei, și pe al nostru, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
Acum 12 ore
00:40
Alegeri București: Ciprian Ciucu este noul primar general. Anca Alexandrescu, peste Daniel Băluță # Euractiv.ro
Bucureștenii au votat duminică, între orele 07:00 - 21:00 noul primar general pentru următorii circa doi ani și jumătate. Surpriza este locul II, unde candidata suveranistă Anca Alexandrescu l-a depășit pe Daniel Băluță.
7 decembrie 2025
22:50
Ana Ciceală, după alegeri: Miza noastră - să punem pe masă subiecte evitate de foarte mulți ani # Euractiv.ro
Ana Ciceală, candidata Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS) la alegerile locale din București, a declarat duminică seară că așa-zisul vot util a afectat-o în cursă.
22:20
De la Buzău la Buzău: după o guvernare dezastruoasă, Marcel Ciolacu a câștigat șefia CJ Buzău # Euractiv.ro
Fostul premier și șef al PSD, Marcel Ciolacu, plecat din funcții în urma eșecurilor din alegerile de anul trecut și după haosul economic în care a lăsat România, a câștigat duminică alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău.
22:00
Ciprian Ciucu va trebui să nu cadă în plasa largă a dezvoltatorilor imobiliari, care vor trage toate pârghiile necesare pentru maximizarea investițiilor pe orice petec de teren intravilan din București.
22:00
Fotografiile serii după alegerile din București: încruntare, nedumerire și puține zâmbete # Euractiv.ro
O serie de fotografii "la cald" după închiderea urnelor din București pentru alegerile la care s-a ales noul primar general surprind reacțiile candidaților și liderilor de partide.
21:30
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei: „Pentru mine, visul vieții mele deja se întâmplă” # Euractiv.ro
Candidatul PNL la Primăria Generală a Bucureștiului, Ciprian Ciucu, și-a revendicat duminică seară victoria, în urma rezultatelor exit-poll, într-un discurs emoționat.
21:20
Candidata independentă susținută de AUR Anca Alexandrescu a declarat că datele sondajelor sunt pentru ora 19:30 și le-a cerut susținătorilor să mai aștepte.
21:20
Drulă vrea votarea rapidă a legii prin care se revine la alegerea primarilor în două tururi # Euractiv.ro
Cătălin Drulă și-a început declarația prin a spune că este în fază finală la adoptare Codul Urbanismului care aduce toate autorizațiile de construire la Primăria Capitalei și referendumul din 2024, care trebuie implementat de urgență.
21:10
21:10
Potrivit exit-poll-ului CURS-Avangarde, publicat la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor, Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc la alegerile din București, urmat de Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu (AUR-PNȚCD).
21:10
Băluță: Rezultatul exit-poll - neconcludent. Somez pe cei care au gânduri necurate să uite de ele # Euractiv.ro
Daniel Băluță și-a recunoscut înfrângerea în alegerile pentru Primăria Capitalei. El, alături de șeful de partid, Sorin Grindeanu, și alți social-democrați au ascultat declarația de presă a lui Ciprian Ciucu, abia apoi a făcut și el declarații.
21:00
Acum 24 ore
17:10
14:10
13:10
Emmanuel Macron a amenințat China cu taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană, potrivit AFP, preluată de News.ro.
13:00
JPMorgan: Birocrația europeană slăbește competitivitatea și supune economia SUA riscurilor # Euractiv.ro
Șeful JPMorgan, Jamie Dimon, a criticat birocrația lentă și ineficiența economică din Europa, avertizând că un continent „slab” reprezintă un risc major pentru Statele Unite. Declarația a fost făcută sâmbătă, potrivit „Bloomberg” (SUA).
12:50
Elon Musk vs. Bruxelles: Amenda de 120 de milioane € escaladează într-un conflict geopolitic # Euractiv.ro
Elon Musk a intrat într-o confruntare deschisă cu Uniunea Europeană, după ce Comisia Europeană a sancționat platforma X (fostul Twitter) cu 120 de milioane de euro, prima amendă majoră aplicată în baza Digital Services Act (DSA).
12:10
10:40
08:50
Rusia își orchestrează „răzbunarea” prin Africa, cu migranți folosiți pentru destabilizarea Europei # Euractiv.ro
Moscova nu mai are nevoie de drone pentru a pune presiune pe Occident. Potrivit unei investigații publicate de „La Razón” (Spania), Kremlinul exploatează rutele migratorii din Africa de Nord și din Sahel pentru a genera o nouă criză în Europa.
Ieri
08:30
Ucraina intră în a patra sa iarnă de război, în timp ce Rusia mizează pe uzură și câștiguri limitate # Euractiv.ro
Armata ucraineană se pregătește pentru al patrulea sezon rece petrecut în tranșee, într-un război care s-a transformat într-un test de reziliență, logistică și moral, se arată într-o analiză publicate de cotidianul spaniol „La Razón” (Spania).
07:40
Atacul controversat ordonat de Pete Hegseth împotriva narcotraficanților tulbură Washingtonul # Euractiv.ro
Un articol publicat de „The Atlantic” (SUA) dezvăluie tensiunile uriașe din jurul secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, după operațiunea militară vizând narcotraficanții din Venezuela, acțiune care a declanșat furtuna politică în Congres.
07:10
Germania critică SUA pentru afirmațiile privind Europa din strategia de securitate națională # Euractiv.ro
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a respins cu fermitate anumite părți ale noii strategii de securitate națională a SUA, care prezintă o imagine sumbră a libertății de exprimare în Europa, transmite DPA.
06:40
23 mii euro pentru participarea la 100 de zile de simulare de trai într-o stație spațială - Solis100 # Euractiv.ro
European Space Agency (ESA) și Centrul German de Aeronautică și Astronautică (DLR) caută șase participanți în Solis100, program de cercetare care va reproduce, timp de 100 de zile, condițiile de viață și muncă dintr-un modul de stație spațială.
06:30
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Lidera Renew Europe: Strategia de securitate americană, un document "inacceptabil și periculos" # Euractiv.ro
Documentul Casei Albe care definește noua strategie de securitate a Statelor Unite este 'inacceptabil și periculos', a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, președinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European.
18:10
18:00
Cătălina Violeta Ionescu, primar al comunei Olteni din județul Teleorman este cercetată sub control judiciar de procurorii DNA sub acuzația de abuz în serviciu. În casa primarului, la percheziții, procurorii au descoperit 250.000 de euro.
16:00
Comisia Europeană sancționează platforma X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA).
13:20
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități a transformat municipiul Cluj-Napoca într-o scenă a curajului, la o primă ediție a „Galei Supereroilor”, organizată de Asociația Caiac SMile.
13:20
Mureșan: Solicităm deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova pe capitole până la finalul anului # Euractiv.ro
"Luna aceasta, Consiliul Uniunii Europene trebuie să facă acest pas. Nu mai există niciun motiv tehnic să amânăm deschiderea negocierilor pe clustere", a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan la Chișinău.
12:50
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis vineri, începând cu ora 12:00, că vor contesta la CCR legea adoptată de Guvern prin asumarea răspunderii în Parlament și care vizează pensionarea magistraților.
12:30
Moțiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare", prin care se cere demisia 'Guvernului progresist' condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament, informează Agerpres.
11:20
Cum a scăpat de sechestru pe avere primarul din Otopeni, după ce a fost „judecat” trei ani # Euractiv.ro
Tribunalul București a ridicat sechestru pe averea și pe veniturile primarului din Otopeni după ce, 3 ani, în procedură de Cameră preliminară, judecătorul nu a verificat măsurile asiguratorii, deși este obligat de lege să o facă anual.
09:40
Drone neidentificate s-au apropiat de aeronava lui Zelenski în timp ce se îndrepta către Dublin # Euractiv.ro
O navă a marinei irlandeze a observat până la cinci drone care operau în apropierea traiectoriei de zbor a avionului cu care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit, luni, într-o vizită de stat în Irlanda, relatează Reuters.
09:40
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție decid vineri, începând cu ora 12:00, dacă vor contesta la CCR legea adoptată de Guvern prin asumarea răspunderii în Parlament și care vizează pensionarea magistraților.
07:50
Comisia Europeană a prezentat joi o strategie în domeniul drogurilor și un plan de acțiune împotriva traficului de droguri. Scopul este de a oferi un răspuns cuprinzător la provocările legate de traficul și consumul de droguri.
07:50
Pământuri rare: Bruxelles-ul lansează un arsenal pentru a-și reduce dependența de China # Euractiv.ro
Comisia a dezvăluit miercuri un plan de asigurare a aprovizionărilor critice prin achiziții grupate, stocuri strategice și un centru de achiziții inspirat de Japonia, scrie „Le Point” (Franța), sub semnătura lui Emmanuel Berretta.
07:40
Miniștrii de externe ai Bulgariei, României și Turciei – Gheorg Gheorghiev, Oana Țoiu și Hakan Fidan – au organizat o reuniune trilaterală dedicată securității în regiunea Mării Negre și sprijinului pentru Ucraina, notează „Actualno” (Bulgaria).
07:20
Germania activează pentru prima dată racheta Arrow 3, care poate opri rachetele balistice rusești # Euractiv.ro
Forțele Aeriene Germane au activat miercuri sistemul de apărare aeriană Arrow 3, achiziționat de la Israel, ca parte a investițiilor germane sporite în apărarea aeriană și ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, scrie „La Razon” (Spania).
07:10
La aproape un deceniu de la referendumul privind Brexit-ul, economia britanică continuă să se abată de la traiectoria sa de dinainte de 2016, marcând o eroziune lentă, dar constantă, a investițiilor, a productivității și a poziției sale globale.
