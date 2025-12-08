Șofer găsit inconștient la locul unui accident produs duminică noapte. Din fericire, tînărul a scăpat cu viață

12:00

Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în perioada 2012-2016, este de părere că Ioan Măriuța, directorul general interimar al Aeroportului Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava de 12 ani, ”e un om care a înțeles foarte bine ce înseamnă provocarea unui aeroport nou”. Afirmația vine în contextul în care pînă pe 10 decembrie 2025 […] Articolul Cătălin Nechifor: Ioan Măriuța e un om care a înțeles foarte bine ce înseamnă provocarea unui aeroport nou. Indicatorul nostru de proiect de aeroport în 2013 era să avem 100.000 de pasageri. Acum ne ducem spre milion, dacă nu greșesc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.