Slujiri arhierești în comunități românești din Irlanda

Ziarul Lumina, 8 decembrie 2025 13:00

Credincioșii parohiei românești din Galway, Irlanda, a trăit sâmbătă, 6 decembrie, momente de aleasă bucurie duhovnicească la praznicul Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul parohiei. Cu acest prilej,

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 5 minute
13:20
Zile încununate de slujiri arhierești la Craiova Ziarul Lumina
Credincioșii din Craiova au participat, cu ocazia sărbătorilor ce au înveșmântat liturgic zilele de 6 și 7 decembrie, la slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Cetatea Băniei. Aceștia au fost
Acum 10 minute
13:10
Hramul parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Călărași Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit sâmbătă, 6 decembrie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Călărași,
13:10
Sfințire de pictură și piatră de temelie pentru un paraclis în Banatul Montan Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, 6 decembrie, la biserica parohială din Ezeriș, Protopopiatul Reșița, județul Caraș‑Severin, unde a
Acum 30 minute
13:00
Slujiri arhierești în comunități românești din Irlanda Ziarul Lumina
Credincioșii parohiei românești din Galway, Irlanda, a trăit sâmbătă, 6 decembrie, momente de aleasă bucurie duhovnicească la praznicul Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul parohiei. Cu acest prilej,
12:50
Slujire arhierească la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca Ziarul Lumina
În Duminica a 27‑a după Rusalii (a tămăduirii femeii gârbove), 7 decembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi
12:50
Duminica a 27‑a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană din Sibiu Ziarul Lumina
Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în Duminica a 27‑a după Rusalii. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu,
12:50
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități sărbătorită la Turda Ziarul Lumina
Fundația Filantropică „Sfânta Irina” din Turda împreună cu Centrul de Recuperare Psihoneuromotorie pentru Copii cu Dizabilități „Sfânta Irina” și Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip
Acum 2 ore
12:20
Cinstirea ierarhului milostiv iubit de copii, în Muntenia și Dobrogea Ziarul Lumina
Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, 6 decembrie, a adus bucurie pentru copii și adulți în numeroase comunități din eparhii ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, unde slujirile liturgice au fost îmbinate cu
Acum 24 ore
00:00
Sfânta Lucia: opt veacuri de lumină în inima Veneției Ziarul Lumina
Sfânta Lucia este poate una dintre cele mai cunoscute sfinte din Italia și asta nu doar datorită gării venețiene care îi poartă numele. Puțini știu însă că martira din Siracuza vindecă nu doar afecțiuni
00:00
Biserica albă de pe Valea Suhăi Ziarul Lumina
Așezată la șoseaua ce șerpuiește prudent, înaintând spre inima munților, biserica din Poiana Mărului, comuna Mălini, e și astăzi punctul central al acestei mici așezări. Comunitatea, aici, nu
00:00
Cina cea Mare a împărăției celei fără de sfârșit Ziarul Lumina
Duminica a 28-a după Rusalii (Pilda celor poftiți la cină) Luca 14, 16-24Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți; și a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca s
00:00
Nicolae Labiș, mai mult decât un personaj din marea carte a literaturii române Ziarul Lumina
La diferență de 31 de ani, fiind născuți în același ținut, am surprins din unele mărturii și amintiri care încă nu s-au pierdut anumite aspecte ce completează biografia unui talentat poet care a plecat prea
00:00
Cine este Moş Crăciun? Ziarul Lumina
Libertatea de exprimare obţinută de români în decembrie 1989 a venit atunci şi cu ceva mai puţin aşteptat, care ar părea că nu are legătură cu întreaga mişcare de eliberare de sub regimul dictatorial. Se
7 decembrie 2025
23:00
I Timotei 5, 1-10 Ziarul Lumina
Fiule Timotei, pe cel bătrân să nu-l înfrunți, ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei tineri, ca pe frați. Pe femeile bătrâne îndeamnă-le ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe surori, în toată
22:50
Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic şi Onisifor Ziarul Lumina
Cuviosul Patapie era de loc din Teba Egiptului şi alegând viaţa călugărească a urmat lui Hristos, nevoindu-se mulţi ani în pustie. Apoi, a venit la Constantinopol, unde a făcut multe şi mari minuni: le-a redat
22:50
Luca 17, 20–25 (Împărăția cerurilor) Ziarul Lumina
„În vremea aceea, fiind întrebat Iisus de farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu, El le-a răspuns și a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut.
22:50
Cum este Împărăția cerurilor Ziarul Lumina
Eusebiu de Cezareea, Viața lui Constantin cel Mare, prolog, 6.20, în Părinți și Scriitori Bisericești (1991), vol. 14, p. 205„...împrospătându-ne nădejdea în dobândirea viitoarelor bunătăți ale
22:40
Prislop: din capătul lumii, capăt al lumii Ziarul Lumina
La 28 noiembrie am luat drumul Pris­lopului spre a mă bucura alături de zecile de mii de români veniți din toată țara pentru a celebra cum se cuvine reușita lui Arsenie din Vața: obținerea statutului ceresc, re
22:40
De unde cumpărăm? Ziarul Lumina
În fiecare an, decembrie este Luna Cadourilor. Copiii îl așteaptă pe Moș Nicolae, apoi pe Moș Crăciun, iar adulții, pe lângă bucuria de a le oferi cadouri celor mici, își fac și între ei daruri, măcar de C
22:40
Medicul Margareta Ciornei, un om între oameni Ziarul Lumina
Oare ni se pare nouă sau timpul trece prea repede în aceste vremuri? Se tot spune că suntem în secolul vitezei și cu toate că avem mijloace rapide de mișcare, tot ni se pare că nu reușim să ajungem și să
22:40
Mărturisirea de credință din inimile elevilor Ziarul Lumina
„Drept aceea, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul” (1 Corinteni 15, 58). În acest articol propunem spre
22:40
Dietele restrictive subminează sănătatea organismului Ziarul Lumina
În ultimii ani, sănătatea a devenit nu doar un obiectiv, ci un adevărat simbol social. Rețelele de socializare abundă în imagini cu farfurii perfect proporționate, smoothie-uri verzi, cure și detoxuri care
22:40
Expoziţie despre producția artistică în perioada comunistă Ziarul Lumina
La Palatul Suțu, din cadrul Muzeului Municipiului București, va avea loc, în 12 decembrie 2025, vernisajul expoziției „Între realismul socialist și comunismul nați­onal”, dedicată investigării
22:40
Măști tradiţionale expuse la Iași Ziarul Lumina
Obiecte din recuzita cetelor de urători, precum și măști tradițio­nale vor putea fi admirate, până pe 11 ianuarie 2026, în expoziția temporară „Datini și obiceiuri de iarnă” organizată de Muzeul
22:40
Creştere a veniturilor reale în România în 20 de ani Ziarul Lumina
Veniturile reale per capita ale gospodăriilor din Uniunea Europeană au crescut cu 22% între 2004 şi 2024, însă România a avut cea mai mare creştere dintre toate statele membre, cu un avans de 134%, arată datele
22:40
Criză politică și socială în Bulgaria Ziarul Lumina
Un proiect de buget controversat, primul elaborat în euro înainte de trecerea oficială la această monedă la 1 ianuarie 2026, a aruncat Bulgaria în haos. Săptămâna trecută, zeci de mii de bulgari au ieșit în
22:40
Australia: Rețelele sociale își blochează utilizatorii sub 16 ani Ziarul Lumina
În Australia intră în vigoare miercuri, 10 decembrie, legea care interzice accesul la reţelele de socializare pentru minorii sub 16 ani. În prezent, 96% dintre adolescenţii australieni cu vârsta mai mică de 16 an
22:40
Escaladare a atacurilor în Marea Neagră Ziarul Lumina
Turcia a solicitat Rusiei şi Ucrainei „să lase infrastructurile energetice în afara războiului” și i-a convocat pe ambasadorii celor două țări la Ministerul său de Externe după atacurile ucrainene cu drone
22:40
Sondaj privind pericolul rusesc Ziarul Lumina
Mai mult de jumătate (51%) din europeni sunt de părere că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, indică un sondaj efectuat în nouă
22:40
Lituania va primi jumătate din migranții repartizați Ziarul Lumina
Guvernul lituanian a decis că va accepta jumătate dintre migranţii repartizaţi ţării în cadrul mecanismului de solidaritate al UE pe anul viitor, iar pentru partea rămasă din cotă va plăti o contribuţie
19:30
Sărbătoare la Biserica „Înălţarea Domnului” şi „Sfântul Nicolae” din Sibiu Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie la sărbătoarea Sfântului Nicolae în Biserica „Înălţarea Domnului” şi
19:20
Cinstire a Sfântului Nicolae la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou Ziarul Lumina
În urma aducerii de către Voievodul Mihai Viteazul a mâinii drepte a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, de la Bari, Italia, acest sfânt este cinstit în capitala României cu multă evlavie și bucurie. La Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, unde sunt moaștele lui, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un numeros sobor de preoți români și greci.
17:50
Patriarhul României a votat la alegerile locale parţiale din Bucureşti Ziarul Lumina
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a votat astăzi, 7 decembrie, în jurul orei 17:30, la secția de votare din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 74 „Ienăchiță Văcărescu” din
15:20
Duminica a 27‑a după Rusalii la Catedrala Patriarhală Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie în Duminica a 27‑a după Rusalii la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și
14:50
Mitropolitul de Serres și Nigrita la Biserica „Sfântul Gheorghe”‑Nou Ziarul Lumina
În ziua următoare cinstirii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, la Parohia „Sfântul Gheorghe”-Nou din București s‑a desfășurat un amplu program liturgic. Sfânta Liturghie a fost
14:10
„Binele trebuie săvârșit în orice vreme” Ziarul Lumina
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală în Duminica a 27‑a
Ieri
12:40
Hramul paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca Ziarul Lumina
În ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nicolae, sâmbătă, 6 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului,
12:40
Sărbătoare la Biserica „Înălţarea Domnului” şi „Sfântul Nicolae” din Sibiu Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie la sărbătoarea Sfântului Nicolae în Biserica „Înălţarea Domnului” şi
6 decembrie 2025
23:20
Efeseni 6, 10-17 Ziarul Lumina
Fraților, întăriți-vă în Domnul și întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului, pentru că lupta noastră nu este
23:10
Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ier. Ambrozie, Episcopul Mediolanului (Dezlegare la peşte) Ziarul Lumina
Sfânta Filofteia fecioara s-a născut în oraşul Târnovo din Bulgaria, şi rămânând orfană, după mutarea la Domnul a mamei sale, înţelepţită fiind de Duhul Sfânt, a început a lucra cu osârdie faptele cele
16:20
Moment de împlinire pentru Parohia „Sfântul Nicolae”-Vlădica Ziarul Lumina
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, credincioșii parohiei bucureștene „Sfântul Nicolae”-Vlădica au trăit clipe de bucurie duhovnicească cu ocazia hramului
15:40
Mănăstirea Popăuți și-a serbat ocrotitorul Ziarul Lumina
Mănăstirea Popăuți din municipiul Botoșani și-a sărbătorit sâmbătă, 6 decembrie, ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Sfânta Liturghie în cinstea principalului
15:10
Cinstire a Sfântului Nicolae la Parohia „Sfântul Gheorghe” - Nou din Capitală Ziarul Lumina
În urma aducerii de către Voievodul Mihai Viteazul a mâinii drepte a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, de la Bari, Italia, acest sfânt este cinstit în Capitala
Mai mult de 2 zile în urmă
01:00
Lipsa ca belșug Ziarul Lumina
Sfântul Petru Damaschin, Învă­țături duhovnicești, Cuvântul 9, în Filocalia (2001), vol. 5, pp. 208-209„Smerenia este ușa nepătimirii, zice Scărarul. Iar materia acesteia este blândețea, după marele
00:50
Evrei 13, 17-21 Ziarul Lumina
Fraţilor, ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie şi nu suspinând, căci aceasta nu v-ar
00:20
Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) Ziarul Lumina
Sfântul Nicolae s-a născut pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian şi pentru viaţa sa curată şi nespusa lui bunătate a fost făcut arhiereu. Vestind cu mult curaj Evanghelia lui Hristos a fost
5 decembrie 2025
19:50
Sfântul Nicolae - icoană a iubirii milostive și model pentru copii, tineri și adulți Ziarul Lumina
Stimate Domnule Inspector Școlar General,PC Părinți Protoierei,Preacuvioși și Preacucernici Părinți,Doamnelor și Domnilor Profesori,Dragi elevi și părinți,Onorat auditoriu,În aceste
19:40
„Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” pe Colina Bucuriei Ziarul Lumina
Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit în această seară cea de-a 15-a ediție a spectacolului cultural-artistic intitulat „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, organizat de Sec
16:50
Binecuvântarea sediului Arhivelor Naționale ale României Ziarul Lumina
Sediul înnoit și înfrumusețat al Arhivelor Naționale ale României, de pe bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sector 1, a fost binecuvântat și inaugurat azi, 5 decembrie. Slujba Aghesmei mici a fost oficiată de
15:30
Sesiune de comunicări științifice la Facultatea „Justinian Patriarhul” Ziarul Lumina
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a organizat joi, 4 decembrie, o sesiune de comunicări științifice dedicată marcării a trei aniversări importante: 1.700 de ani de la
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.