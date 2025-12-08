Moment viral într-un tren de metrou din Capitală. Un tânăr s-a filmat în timp ce dădea cu aspiratorul printre călători
8 decembrie 2025
Un tânăr a devenit viral pe internet, după ce s-a filmat în timp ce dădea cu aspiratorul printre pasagerii unui metrou din Capitală.
Un tânăr a devenit viral pe internet, după ce s-a filmat în timp ce dădea cu aspiratorul printre pasagerii unui metrou din Capitală.
Superliga: Ratarea campionatului avut loc în Botoșani - Rapid. Poarta „s-a făcut mică” înaintea unui internațional român # Adevarul.ro
Duelul primelor două clasate din campionat n-a avut câștigătoare.
Un tânăr de 33 de ani a „făcut cu mâna” la camera video dintr-un balon cu aer cald, după care s-a aruncat în gol # Adevarul.ro
Un bărbat de 33 de ani a sărit intenționat, în septembrie, dintr-un balon cu aer cald în timpul zborului. Potrivit anchetei, acesta a „făcut cu mâna” către o cameră aflată în nacelă înainte de a se arunca din balon.
Horoscop marți, 9 decembrie. O zodie simte nevoia de libertate emoțională, alți nativi sunt răscoliți de amintiri # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, știe ce le-au pregătit astrele zodiilor pentru ziua de marți, 9 decembrie, o zi în care pot apărea discuții aprinse în cuplu sau ajustări la locul de muncă.
David Popovici a luat marele pot la Gala Sportului Dinamovist. I-a stat alături o halterofilă de temut # Adevarul.ro
Mihaela Cambei și David Popovici sunt cei mai valoroși sportivi de la CS Dinamo.
Larry, motanul de la Downing Street, a furat privirile în timpul vizitei lui Zelenski la Londra: „Lasați-l să intre, e frig” # Adevarul.ro
Larry, celebrul motan de la Downing Street 10, a atras din nou atenția lumii și presei internaționale, luni, în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Londra.
Top 10 brazi artificiali de Crăciun 2025 cu cele mai bune recenzii și extrareducere de până la 40% pe eMAG. Alege bradul perfect și profită de discounturi # Adevarul.ro
Descoperă top 10 cei mai apreciați brazi artificiali de Crăciun 2025 cu extrareducere de până la 40% pe eMAG! Alege bradul perfect, cu LED-uri, ramuri 3D sau aspect nins, și profită de discounturi exclusive. Comandă online rapid și sigur!
Nicușor Dan, explicații în presa franceză despre decizia de a nu doborî drona rusească. Ce le-a spus românilor prezenți la Ambasada de la Paris # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan efectuează o vizită oficială de două zile în Franța. El s-a întâlnit, luni seară, cu reprezentanții comunității romanești la Ambasada din Paris, unde a susținut un discurs.
Nicușor Dan avertizează că România este vulnerabilă la campaniile de dezinformare și promite capabilități de combatere în următoarele șase luni # Adevarul.ro
România se confruntă în continuare cu o vulnerabilitate majoră în fața campaniilor de manipulare și dezinformare, afirmă președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat unei publicații internaționale.
Ce salariu va avea Ciprian Ciucu ca primar general al Capitalei. Diferența dintre indemnizația actuală și cea viitoare # Adevarul.ro
Mulți români s-au întrebat ce salariu va încasa Ciprian Ciucu, care va deveni noul primar general al Bucureștiului.
Accident tragic în Ialomița: un șofer băut a lovit mortal un copil de 12 ani pasager pe un moped condus tot de un bărbat beat # Adevarul.ro
Un bărbat din municipiul Feteşti a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a condus sub influența alcoolului și a lovit un moped condus de un tânăr, de asemenea băut. Un copil de 12 ani, pasager pe moped, a murit în urma accidentului.
Paradoxul alegerilor din Capitală: Ciprian Ciucu, un primar legitim, votat de numai 11% dintre bucureșteni. „E o mare frustrare în societate” # Adevarul.ro
Victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, cu votul a doar 11,7% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale, a readus în discuție problema reprezentativității, dar și cea a scrutinului într-un singur tur.
Hegseth spunea în 2016 că armata trebuie să refuze ordinele ilegale ale lui Trump. Acum îi atacă pe democrații care gândesc astfel # Adevarul.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, afirma în repetate rânduri în 2016, la Fox News, că militarii americani ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale unui posibil președinte Trump
Decizia anulării alegerilor de anul trecut a fost „eminamente tehnică”, spune șefa CCR. Cum vede primele de pensionare ale judecătorilor Curții Constituționale # Adevarul.ro
Simina Tănăsescu, președinta CCR, a vorbit, de Ziua Constituției, despre competențele Curții, o ipotetică revizuire a legii supreme, primele de pensionare pe care le primesc judecătorii autorității jurisdicționale pe care o reprezintă și decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Încă doi suspecți au fost arestați în legătură cu atacul cu spray iritant de la aeroportul Heathrow # Adevarul.ro
Încă două persoane au fost arestate în legătură cu atacul cu spray iritant de la aeroportul Heathrow din Londra de duminică, 7 decembrie. Două femei ar fi fost jefuite de gențile lor de voiaj înainte de incident.
Încep disensiunile în USR. Deputata Cristina Prună atacă „axa de conducere Fritz-Moșteanu”: „Nu mai putem să continuăm așa” # Adevarul.ro
Deputata USR Cristina Prună a declarat luni, 8 decembrie, că, la nivelul conducerii partidului există „această axă de conducere Fritz-Moșteanu”, în contextul rezultatului pe care l-a obținut Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei, de 13,9%.
Premierul britanic și-a făcut cont pe TikTok. Ilie Bolojan are deja zeci de mii de urmăritori. Ce postează premierii pe rețelele de socializare # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer și-a făcut luni, pentru prima dată, cont pe platforma TikTok, rețeaua socială preferată de tineri. Debutul său a fost marcat printr-o înregistrare video filmată sub bradul de Crăciun din Downing Street.
Alina Sorescu, despre relația cu fostul său soț, Alexandru Ciucu: „Simțeam că unele lucruri nu sunt în regulă, nu aveam curajul să le recunosc” # Adevarul.ro
Alina Sorescu a făcut noi dezvăluiri tulburătoare despre relația cu fostul său soț, Alexandru Ciucu. Artista a povestit că au existat câteva semnale de alarmă care i-au dat demult de gândit.
„Super-gripa” mutantă face ravagii într-o țară din Europa. Spitale pline, școli închise, oamenii sunt îndemnați să poarte mască # Adevarul.ro
Valul unei „super-gripe” mutante a dus la închiderea școlilor, internări în creștere, apeluri la purtarea măștilor și focare pe un vas de croazieră, unde zeci de pasageri au fost loviți de norovirus. Autoritățile avertizează asupra unui sezon gripal fără precedent.
Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală. Propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Senat # Adevarul.ro
Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă care prevede ca ziua de începere a anului școlar pentru preșcolari, elevii din ciclul primar și cei din gimnaziu să fie declarată zi liberă pentru părinți.
În Beijing, 8.000 de tone de asfalt au fost turnate într-o singură noapte, pe un tronson de 2,4 kilometri din centura a patra a orașului. O operațiune care, în multe alte părți ale lumii, ar dura săptămâni — dacă nu luni — aici s-a încheiat în aproximativ șase ore.
Polițiști din Sibiu, acuzați că au bătut și umilit mai mulți elevi. Părinții sunt revoltați și cer dreptate: „Le-au dat cu pumnii în burtă, i-au lovit cu palma peste față, i-au tras de păr” # Adevarul.ro
Doi agenți și șeful de poliție din Miercurea Sibiului sunt cercetați disciplinar după ce primii doi ar fi bătut opt elevi pe care îi suspectau de furt și i-ar fi umilit timp de câteva ore.
Netanyahu se va întâlni cu Trump în SUA pentru a discuta despre planul pentru pace în Fâșia Gaza # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu va avea o întrevedere cu președintele american Donald Trump pe 29 decembrie, pentru a discuta despre următorii pași ai planului elaborat de SUA pentru pace în Fâșia Gaza.
Tragedie în Pirineii francezi. Trei elevi ai unei școli de aviație și instructorul lor au murit după prăbușirea unui avion # Adevarul.ro
Patru oameni și-au pierdut viața după ce un avion ușor s-a prăbușit în Pirineii francezi, au anunțat luni procurorii din orașul Foix (sud-vest).
Postarea lui Tusk care a aprins X-ul: mesaj direct către Washington, devenit viral în mai puțin de o zi # Adevarul.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ales să le vorbească „prietenilor americani” într-un moment în care relația dintre Europa și Statele Unite se află sub tot mai multe semne de întrebare.
Violența domestică, la ordinea zilei în Teleorman. Trei bărbați, reținuți pentru agresiuni: și-au bătut mama, soția și fiica # Adevarul.ro
Trei bărbați din județul Teleorman au fost reținuți la sfârșitul săptămânii trecute pentru violență în familie. Unul și-a bătut mama, altul soția și un altul fiica, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Teleorman.
În colaborare cu Ambasada Spaniei și Institutul Cervantes din București, Orchestra Națională Radio a oferit recent melomanilor un concert simfonic cu program romantic în care invitați au fost pianistul Javier Perianes și dirijorul Manuel Hernández Silva.
PSD vrea să spele ruşinea pierderii primăriei Capitalei cu un ultimatum adresat lui Bolojan: ori cu noi, ori cu USR la guvernare! # Adevarul.ro
Mâine va avea loc şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD pentru a găsi modul de reacţie în urma pierderii alegerilor pentru funcţia de primar al Capitalei.
Bucureștenii activi, cei care s-au speriat că AUR ar fi putut câștiga capitala, au dat un vot geopolitic. Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat detașat alegerile pentru funcția de primar general.
19:00
Nominalizările la Globurile de Aur 2026 - „One Battle After Another” conduce în categoria filme cu nouă selecţii, „White Lotus” conduce în categoria televiziune cu şase propuneri
Incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Hunedoara. Planul Roșu de Intervenție, activat # Adevarul.ro
Planul Roșu de Intervenție a fost activat luni, 8 decembrie, după ce un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean din Hunedoara. S-au autoevacuat 26 de pacienți și 4 cadre medicale.
Legea împotriva antisemitismului trece de Senat, în forma inițială, în pofida obiecțiilor lui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Plenul Senatului a adoptat, luni, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură în forma iniţială, respingând obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan
Bătălia pentru democrație se va duce în mare măsură în spațiul informațional, avertizează Maia Sandu # Adevarul.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că bătălia pentru democrație se va duce nu doar la urne și în instituții, ci și în mare măsură în spațiul informațional, avertismenul fiind făcut în cadrul celei de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media de la Chișinău.
Nicușor Dan, întâlnire cu președintele Parlamentului din Luxemburg. „Avem un dialog de apărare foarte activ” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a discutat, luni, cu președintele Parlamentului din Luxemburg, Claude Wiseler. Întâlnirea a avut loc la Palatul Cotroceni.
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit subit. Anunțul Ministerului de Externe rus # Adevarul.ro
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora, a murit „în mod subit” pe 6 decembrie, la vârsta de 70 de ani, a anunțat luni Ministerul de Externe rus, în contextul intensificării relațiilor diplomatice, militare și economice dintre Moscova și Phenian.
Patru soldați ruși, condamnați la închisoare după ce au ucis un american care lupta alături de ei. L-au confundat cu un „sabotor” # Adevarul.ro
Patru soldați ruși au fost condamnați cu închisoarea de un tribunal din estul Ucrainei aflat sub control rus după ce au ucis un american care lupta alături de forțele de la Moscova în 2014.
Wizz Air a anunțat, luni, că îşi redeschide baza la Târgu Mureş pe 29 martie 2026 şi lansează nouă rute spre oraşe din Belgia, Cipru, Franţa, Germania, Italia, Elveţia şi Marea Britanie, în completarea cursei deja existente către Budapesta.
Cutremur puternic de 7,6 în largul Japoniei. Avertizări de tsunami pentru mai multe regiuni. Centralele nucleare fac verificări de siguranță # Adevarul.ro
Un cutremur major, cu magnitudinea 7,6 grade pe scara Richter, s-a produs luni, 8 decembrie, în largul coastelor Japoniei, a anunțat United States Geological Survey (USGS), agenția care monitorizează activitatea seismică la nivel global.
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a lămurit luni soarta lui Jessy, pisica devenită mascotă neoficială a Primăriei Sectorului 6 și vedetă pe rețelele sociale.
Castele și conace istorice în Franța, vândute la preț de apartament în București. Care sunt cele mai surprinzătoare oferte # Adevarul.ro
Franța pare să aibă cele mai accesibile clădiri istorice din Europa.
Wizz Air a anunțat redeschiderea operațiunilor de pe Aeroportul din Târgu Mureș, precizând că, odată cu alocarea unei aeronave moderne Airbus A320neo, compania va opera un total de 39 de aeronave în România iarna aceasta.
Gestul făcut de Ionel Ganea în memoria copilului său decedat. Eveniment organizat la Făgăraș # Adevarul.ro
Fostul fotbalist Ionel Ganea are 52 de ani și nu este implicat în fotbal.
Paramount încearcă o preluare a Warner Bros., oferind 100 de miliarde de dolari, după ce Netflix a semnat deja un acord # Adevarul.ro
Conglomeratul american Paramount Skydance se oferă să plătească 108,4 miliarde de dolari pentru Warner Bros. Discovery (WBD), depășind astfel oferta Netflix anunțată vinerea trecută, 5 decembrie.
Acord politic în UE privind rezerva de solidaritate. Uniunea Europeană „avansează rapid” către o înăsprire a politicii migraţiei # Adevarul.ro
Statele UE au ajuns luni la un acord politic privind rezerva anuală de solidaritate, unul dintre principalele elemente ale Pactului pentru migraţie şi azil, menit să asigure sprijin pentru acele state membre care sunt sub presiunea migraţiei, relatează Agerpres.
Zelenski, vizat de o „amenințare coordonată” în timpul vizitei la Dublin. Ce spune ministrul irlandez al justiţiei # Adevarul.ro
Prezenţa unor drone în apropiere de Dublin în timpul vizitei recente a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski fac parte dintr-o „ameninţare coordonată”, a declarat ministrul justiţiei irlandez.
Firma prietenului fiicei primarului PSD din Târgu Jiu, vizată de Parchetul European. Cum se apără edilul # Adevarul.ro
Firma prietenului fiicei primarului PSD din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a fost vizată de percheziții ale Parchetului European, fiind suspectată că ar fi implicată în posibile fraude cu fonduri PNRR pentru achiziții de mobilier școlar.
Rușii au atacat drumul peste barajul Peceneg din regiunea Harkov. Ruta aprovizionează soldații din prima linie # Adevarul.ro
Rusia a atacat duminică barajul lacului de acumulare Peceneg din regiunea Harkov, forțând închiderea circulației peste infrastructură, care este o rută importantă de aprovizionare a trupelor ucrainene, au anunțat armata ucraineană și autoritățile locale, potrivit agențiilor interaționale de presă.
CTP a făcut bilanțul activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului: „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie” # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a făcut un bilanț al activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului.
Reacția șefului CJ Iași după anunţul ministrului Pîslaru că va sesiza Parchetului European în scandalul microbuzelor şcolare electrice # Adevarul.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că ”salută” decizia ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, de a sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor şcolare electrice pentru elevi.
Corina Caragea, luată prin surprindere în vacanța din Doha: „Te măriți cu mine? Du-te dracu!” # Adevarul.ro
Corina Caragea a început luna decembrie cu o vacanță peste hotare, unde a avut parte de o experiență neașteptată în timpul cursei cu taxiul.
