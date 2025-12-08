Basarab Panduru, șocat de execuția lui Petrila cu poarta goală: "N-are nicio scuză!"

Sport.ro, 8 decembrie 2025 23:50

Rapid a terminat la egalitate derby-ul cu FC Botoșani, scor 0-0, disputat luni seara, însă giuleștenii au irosit o șansă monumentală de a tranșa partida. 

Acum 10 minute
00:00
Gigi Becali, cât pe ce să bată recordul: "Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!" Sport.ro
Gigi Becali, patronul lui FCSB, a dezvăluit că a fost gata să facă un transfer record pentru fotbalul românesc în această iarnă.
Acum 30 minute
23:50
Basarab Panduru, șocat de execuția lui Petrila cu poarta goală: "N-are nicio scuză!" Sport.ro
Rapid a terminat la egalitate derby-ul cu FC Botoșani, scor 0-0, disputat luni seara, însă giuleștenii au irosit o șansă monumentală de a tranșa partida. 
23:50
Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor în vestiar după remiza cu Rapid: ”Meci ca între doi boxeri” Sport.ro
FC Botoșani - Rapid s-a încheiat 0-0.
Acum o oră
23:30
Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid în direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: ”Rușine! / Ok, am greșit” Sport.ro
FC Botoșani - Rapid s-a încheiat 0-0.
23:30
Fostul fotbalist din Superliga, martor la scene incredibile! Arbitrul a fluierat în minutul 23 și a trimis echipele la vestiare Sport.ro
Scene rare în Azerbaijan.
23:10
Miron, încrezător după remiza obținută de FC Botoșani cu Rapid: „Așa se strâng punctele” Sport.ro
FC Botoşani a terminat la egalitate cu Rapid, 0-0, luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 19-a a Superligii.
Acum 2 ore
23:00
Reacția lui Costel Gâlcă după ratarea uluitoare a lui Petrila + marea nemulțumire după Botoșani - Rapid Sport.ro
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a comentat remiza înregistrată de giuleșteni pe terenul lui FC Botoșani, scor 0-0.
22:50
Cu zâmbetul pe buze, Claudiu Petrila a reacționat la flash-interviu după ratarea colosală de la Botoșani Sport.ro
FC Botoșani - Rapid s-a încheiat 0-0.
22:40
Optimism la FCSB în plină criză! David Miculescu e convins: "Ne batem la titlu!" Sport.ro
David Miculescu (24 de ani) refuză să depună armele, deși FCSB traversează un moment delicat în Superliga, fiind clasată în acest moment în afara locurilor de play-off.
22:10
Să-și facă Dan Șucu speranțe? Rezultat mare pentru Genoa, neînvinsă de cinci etape în Serie A Sport.ro
Echipa patronată de Dan Șucu a reușit o victorie uriașă la Udine.
Acum 4 ore
22:00
Alex Maxim, înger și demon în Beșiktaș - Gaziantep! Ce a făcut românul Sport.ro
Beșiktaș - Gaziantep s-a terminat 2-2.
22:00
Când revine Daniel Bîrligea la FCSB: ”Abia aștept!” Sport.ro
FCSB se află pe locul 9 cu 25 de puncte în clasamentul Superligii României.
22:00
Moment savuros! Discursul în română al lui Kopic, întrerupt de Becali: "Să dea Dumnezeu să plece!" Sport.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul care a revitalizat-o pe Dinamo, a fost protagonistul serii la Gala Fanatik, unde a primit titlul de "Antrenorul Anului" pentru a doua oară consecutiv.
21:30
Arne Slot l-a comparat pe Chivu cu Inzaghi înainte de Inter - Liverpool și a dat verdictul Sport.ro
Arne Slot, managerul lui Liverpool, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Inter, din Liga Campionilor (marți, 22:00).
21:30
Ratarea sezonului?! Claudiu Petrila se face de râs cu poarta goală Sport.ro
FC Botoșani - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:30
Ianis Hagi, omul meciului! Meci mare făcut de „Prinț” în Turcia Sport.ro
Ianis Hagi a fost cel mai bun jucător de pe teren în remiza albă dintre Alanyaspor și Antalyaspor, scor 0-0, din etapa a 15-a a campionatului Turciei. 
21:20
Nota primită de Marius Marin după Pisa - Parma și ce au scris italienii: ”Contribuția? Practic, nulă!” Sport.ro
Pisa - Parma s-a încheiat 0-1.
21:20
Olandezii anunță: Dennis Man, titular cu Atletico Madrid! Cum va arăta echipa pregătită de Bosz Sport.ro
Dennis Man este anunțat titular incontestabil în partida de foc pe care PSV Eindhoven o va disputa marți seară, pe teren propriu, împotriva lui Atletico Madrid, în Liga Campionilor.
21:10
Cupa EDU a ajuns la a 6-a ediție! Costin Șerbănescu vede o finală de foc: „Sper să fie un meci intens” Sport.ro
Cupa EDU, cea mai importantă competiție de baschet între liceele din București, a ajuns la ediția a șasea. 
21:00
Arne Slot, prima reacție după interviul exploziv al lui Salah: "Mesajul meu este unul clar" Sport.ro
Arne Slot, managerul lui Liverpool, a susținut prima conferință de presă după interviul exploziv acordat de Mohamed Salah cu două zile în urmă, după remiza cu Leeds (3-3).
20:50
„Cireașa de pe tort!” Mihalcea, rezervat după victoria dramatică din prelungiri: „Nu mă uit la clasament” Sport.ro
UTA Arad a obținut o victorie in extremis în fața Petrolului, 1-0, grație execuției superbe a lui Alin Roman din minutul 90+6.
20:30
Marius Marin, meci de uitat în Italia! Cum s-a terminat Pisa – Parma în Serie A Sport.ro
Internaționalul român Marius Marin a început partida ca titular.
20:20
Cristi Chivu, discurs savuros înainte de Inter - Liverpool: „Cine joacă în dreapta? Eu!” Ce a spus de Salah Sport.ro
Cristi Chivu a prefațat marele duel de pe San Siro cu Liverpool din Champions League, programat marți seară.
20:10
Gigi Becali anunță „vremuri bune!”: „Încasăm 20 de milioane de euro" Sport.ro
Gigi Becali și-a făcut calculele la final de 2025 și a găsit motive să zâmbească, în ciuda poziției pe care FCSB o ocupă în clasamentul Superligii.
Acum 6 ore
20:00
Dezastru total! Ce se întâmplă cu fotbalistul care a refuzat Dinamo și naționala României Sport.ro
Andrei Coubiș (22 de ani) pare că a luat o decizie neinspirată în vară, când a ales să semneze cu Sampdoria.
19:30
Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: ”Are lot bun, ar trebui să iasă campioană” Sport.ro
Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a vorbit despre Universitatea Craiova.
19:20
OUT! Antrenorul din Superliga pleacă după un singur meci Sport.ro
Lucrurile se complică la FC Hermannstadt după eșecul suferit duminică, scor 0-3, în deplasarea de la Universitatea Cluj, în etapa a 19-a din Superliga. 
19:00
"Vorbește mai mult cu noi!" Baiaram explică diferența dintre Coelho și Rădoi Sport.ro
Ștefan Baiaram (22 de ani) a vorbit deschis despre impactul lui Filipe Coelho în Bănie. Tehnicianului portughez a fost numit pe banca oltenilor pe 11 noiembrie 2025.
19:00
”Câștigă Rapid titlul?” Răzvan Lucescu a dat răspunsul Sport.ro
Giuleștenii sunt pe primul loc în clasamentul Superligii României.
18:50
Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) este legitimat la CFR Cluj din vara lui 2024.
18:50
Gigi Becali a numit cel mai bun atacant din Superliga: „E numărul unu” Sport.ro
Atacantul în vârstă de 25 de ani l-a impresionat pe Gigi Becali.
18:40
Alex Musi, direct de lângă jucătorii lui FCSB: "Îi mulțumesc lui Dinamo pentru că mi-a dat șansa să joc la cel mai iubit club" Sport.ro
Alexandru Musi (21 de ani) a plecat în vară de la FCSB și a semnat cu marea rivală Dinamo.
18:30
Nu se lasă! Unde a ajuns să joace astăzi fotbalistul care l-a „țepuit“ pe Becali de 150.000 de euro Sport.ro
Atacantul a jucat patru meciuri la FCSB, fără să înscrie vreun gol.
18:20
Liverpool a făcut anunțul oficial în cazul lui Mohamed Salah Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) va lipsi din lotul lui Liverpool pentru partida cu Inter Milano, programată marți seară, de la 22:00, în Champions League.
18:10
Cât te costă un Revelion de lux la hotelul Simonei Halep? Prețurile pentru patru zile la Brașov Sport.ro
Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar românii care vor să întâmpine anul 2026 într-un peisaj de poveste și-au îndreptat deja atenția spre munte.
Acum 8 ore
18:00
Rooney, verdict crunt despre Mo Salah: ”Du-te la Cupa Africii!” Sport.ro
Atacantul echipei Liverpool, Mohamed Salah, îşi distruge moştenirea, afirmă fostul atacant al echipei Manchester United, Wayne Rooney.
17:50
Ilie Dumitrescu laudă o echipă din Superliga: ”Parcurs spectaculos” Sport.ro
Rapid e pe prima poziție în clasament cu 38 de puncte și poate mări diseară avansul dacă o bate pe FC Botoșani în deplasare.
17:40
„Oracolul din Bălcești” le dă speranțe campionilor: "Cred că intră în play-off!" Avertisment dur pentru CFR Cluj Sport.ro
FCSB are emoții mari în finalul sezonului regulat, fiind clasată doar pe locul 9 în Superliga, însă Dumitru Dragomir este convins că roș-albaștrii vor reuși să redreseze corabia până la final.
17:40
„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026 Sport.ro
Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, vine cu o schimbare majoră de regulament. 
17:40
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă" Sport.ro
Dan Petrescu (57 de ani) traversează o perioadă destul de dificilă din cauza problemelor de sănătate, însă ultimele vești legate de fostul mare internațional sunt ceva mai bune.
17:10
FC Botoșani - Rapid, de la 20:30. Echipe probabile + toate informațiile despre meci. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
Superliga, ultimul meci al etapei a 19-a.
17:10
Un nou trofeu câștigat de Mihaela Cambei: „Mă pregătesc pentru Los Angeles 2026!” Sport.ro
Mihaela Cambei a fost desemnată Sportivul Anului 2025 la Super Gala Fanatik 2025.
17:00
"Ar fi fost o rușine să-i strângă mâna lui Răzvan Lucescu!" Reacție vehementă în Grecia după gestul lui Jimenez Sport.ro
Derby-ul Salonicului dintre PAOK și Aris, încheiat cu victoria trupei lui Răzvan Lucescu, scor 3-1, continuă să producă valuri în presa elenă.
16:50
Mutu își anunță revenirea: "Ceva ce n-a mai fost până acum! Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) a antrenat ultima dată la Petrolul Ploiești, iar de la mijlocul lunii martie este liber de contract.
16:50
Pată pe imaginea lui Yamal! L-a făcut de râs propriul tată Sport.ro
Sâmbătă (6 decembrie), la meciul dintre Betis Sevilla și FC Barcelona (scor 3-5), Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, a provocat în mod repetat suporterii echipei gazdă.
16:50
Lovitură pentru Real Madrid! S-a ”rupt” și va fi OUT patru luni Sport.ro
Galacticii rămân fără un jucător important.
16:40
Transferul anunțat în exclusivitate de Sport.ro are cifre „monstruoase“. E golgheter cu 11 goluri în 10 meciuri Sport.ro
Cristian Măgerușan traversează cea mai bună perioadă din cariera sa după plecarea de la Steaua.
16:30
Probleme pentru FCSB! Cum a fost surprins Daniel Bîrligea Sport.ro
Campioana se află abia pe locul 9 în clasament cu 25 de puncte.
16:30
„Suntem încă în fundul gol!” Iftime a numit rapidistul de care se teme: „Sper să nu joace nici ăla” Sport.ro
FC Botoșani și Rapid se înfruntă în această seară, de la ora 20:30, într-o partidă decisivă pentru șefia SuperLigii.
16:30
David Beckham continuă să scrie istorie în fotbal și după retragere! Performanță impresionantă a fostului mijlocaș Sport.ro
Fostul fotbalist David Beckham, coproprietar al echipei Inter Miami, a devenit prima persoană din istoria ligii care câștigă MLS Cup atât ca jucător, cât și din poziția actuală!
