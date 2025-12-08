FC Bruges s-a despărţit de antrenorul Nicky Hayen / Ivan Leko va prelua conducerea echipei

17:20

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, despre criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, că a făcut tot ce ţine de ea şi de Ministerul Mediului, iar astăzi, prin munca autorităţilor de la nivel local şi prin munca autorităţilor de la nivel naţional, există apă menajeră în toate localităţile afectate. Ea a mai spus că, pe fondul crizei care a fost creată de această lipsă totală de profesionalism şi de coordonare între două autorităţi, a fost creată şi o panică naţională prin propagarea unor fake news-uri care au ridicat inclusiv riscul de securitate naţională.