FC Bruges s-a despărţit de antrenorul Nicky Hayen / Ivan Leko va prelua conducerea echipei
News.ro, 8 decembrie 2025 23:50
Clubul FC Bruges a anunţat, luni, că se desparte de antrenorul Nicky Hayen şi îl înlocuieşte cu Ivan Leko, cu două zile înainte de a primi vizita echipei Arsenal în Liga Campionilor.
Echipa italiană AC Milan a învins luni seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Torino, în etapa a 14-a din Serie A. Milanezii au revenit de la 0-2.
Bărbat din Cluj, condamnat pentru instigare publică în urma unor mesaje postate pe reţelele de socializare # News.ro
Un bărbat din judeţul Cluj, cunoscut în zonă sub pseudonimul ”Justiţiarul de Cluj”, a fost condamnat la amendă penală, fiind găsit vinovat pentru instigare publică, după ce a cerut oamenilor, pe reţelele de socializare, să iasă în stradă ”cu topoare, cu furci, cu coase, cu tot ce aveţi…cu drujbe” pentru că protestele paşnice nu au efectul pe care el îl aştepta.
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump # News.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat în repetate rânduri în 2016, la Fox News, că membrii armatei americane ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale unui potenţial preşedinte Trump - adică exact poziţia pe care a calificat-o drept „josnică” când mai mulţi congremeni democraţi au făcut această recomandare, luna trecută, forţelor armate, relatează The Guardian.
F1: După titlul de campion mondial câştigat la Abu Dhabi, Lando Norris va alerga sezonul viitor cu numărul 1 pe monopost # News.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren), campionul mondial en-titre al Formulei 1, a confirmat luni că va purta numărul 1 pe maşina sa de concurs, anul viitor.
Jucătoarea franceză de tenis Oceane Dodin, care s-a întors la competiţii de câteva săptămâni după nouă luni de absenţă din cauza unei probleme la urechea internă, a găsit o sursă de finanţare originală pentru a-şi relansa cariera.
Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid, consideră că rezultatul de la Botoşani, 0-0, este unul echitabil.
Recepţia finală a lotului de autostradă Sebeş-Turda, suspendată din cauza unor ”vicii” apărute în perioada de garanţie a lucrării # News.ro
Recepţia finală a autostrăzii A10, pe lotul Sebeş-Turda, a fost suspendată din cauza unor ”vicii” apărute în perioada de garanţie a lucrării. Constructorul italian care a realizat lucrarea intervine din nou pentru remedierea problemelor.
Luni s-au disputat ultimele partide din grupa principală III, iar rezultatele au stabilit tabloul complet al sferturilor şi au confirmat clasarea finală pe locul 9 pentru România.
Medicul Lorelei Nassar: Îngrijirea cavităţii bucale trebuie începută încă de la vârsta erupţiei primilor dinţi / Pastele de dinţi este indicat să nu conţină florid la copii # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog, chirurg oro-maxilo-facial la Clinica dr. Lorelei Nassar, a atras atenţia că este importantă îngrijirea cavităţii bucale a copilului încă de când erup primii dinţi. Ea a recomandat ca părinţii să nu le dea copiilor caramele, lapte îndulcit sau alte dulciuri, pentru că aceştia pot dezvolta ”carii de biberon”. De asemenea, medicul a atras atenţia că dintele definitiv poate ieşi direct cariat sau cu alte probleme.
Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, în faţa formaţiei FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 19-a.
Porţi Deschise la Curtea Constituţională, de Ziua Constituţiei - Elevi din Bucureşti şi din ţară au vizitat sălile de şedinţe şi au aflat detalii despre proceduri / Au făcut fotografii cu ciocănelul folosit de şefa CCR - FOTO # News.ro
175 de elevi şi din Bucureşti şi din ţară, însoţiţi de profesori, au vizitat, luni, sediul Curţii Constituţionale, de Ziua Constituţiei, tinerii având posibilitatea să facă fotografii în sălile de şedinţe, inclusiv cu ciocănelul utilizat de preşedinta CCR.
Tenis: Jordan Lee, sosia fotbalistului Lamine Yamal, a câştigat primele puncte în circuitul ATP # News.ro
Jordan Lee, sosia fotbalistului de la FC Barcelona Lamine Yamal, a câştigat primele sale puncte în circuitul ATP.
Medicul Lorelei Nassar: Doar 27% dinsre adulţii din România au toţi dinti în gură, ca să nu mai vorbim despre ratele îngrijorătoare în ce priveşte inflamaţiile gingivale # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog, chirurg oro-maxilo- facial la Clinica dr. Lorelei Nassar, s-a referit, luni seară, la un studiu realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi în România potrivit căruia doar 27 la sută dintre adulţii din România au toţi dinţii în gură.
Patru persoane, între care administratorul unei companii din România, au fost condamnate în Franţa pentru o fraudă fiscală de amploare cu TVA în cazul unor vehicule importate # News.ro
Patru persoane, inclusiv administratorul unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare, amenzi şi plata unor despăgubiri importante, pentru un prejudiciu de peste 3,2 milioane de euro adus statului francez într-o schemă de fraude cu TVA la vehicule importate, relatează AFP .
Medicul Lorelei Nassar: Dacă în trecut exista această aproape certitudine că nu se decontează sau se decontează foarte greu de către Casa de Sănătate serviciile stomatologice, se pare că în ultimii ani această situaţie s-a mai remediat # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog, chirurg oro-maxilo-facial la Clinica dr. Lorelei Nassar a explicat că în ultima perioadă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate decontează servicii stomatologice, deşi de multe ori sumele sunt mici. Comparativ, în alte ţări există asigurări medicale care acoperă anumite servicii din acest domeniu.
UPDATE - Zelenski spune că discuţiile de la Downing Street reprezintă „un mic progres către pace”. El a plecat la Bruxelles pentru discuţii cu liderii NATO şi UE, după ce a participat la o reuniune virtuală a Coaliţiei de Voinţă # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris discuţiile pe care le-a purtat luni, la Downing Street, cu premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz ca fiind „productive” şi a afirmat că acestea au reprezentat „un mic progres către pace”, relatează The Guardian.
Nicuşor Dan, la întâlnirea cu românii din Franţa: România are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate / Cred că ne-am învăţat cu toţii lecţiile şi am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate – VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni seară, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale şi academice din care toată lumea să aibă de câştigat. Despre România, preşedintele a spus: ”popor latin, pasiuni mari”, dar dincolo de asta, România a demonstrat maturitate, crede şeful statului, care a adăugat că a început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate.
Joey Barton, condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare pentru transmiterea de mesaje jignitoare în social media # News.ro
Fostul fotbalist englez Joey Barton, care a jucat la Manchester City şi Olympique Marseille, a fost condamnat, luni, la şase luni de închisoare cu suspendare pentru că a publicat mesaje „grav jignitoare” pe reţelele de socializare.
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Udinese, în etapa a 14-a din Serie A.
Socialiştii europeni, mesaj pentru PSD după alegerile de duminică: Câştigarea a 12 din 14 competiţii deschise reflectă încrederea alegătorilor în munca constantă desfăşurată la nivel local şi naţional # News.ro
Partidul Socialiştilor Europeni (PES) a transmis, luni, un mesaj pentru PSD, în care apreciază că rezultatele votului de duminică ”reflectă încrederea alegătorilor în munca constantă desfăşurată la nivel local şi naţional”.
Concerte de colinde, dans, canto şi momente artistice pline de energie, până în 12 decembrie, la Târgul de Crăciun ”Tărâmul de Gheaţă” din Sectorul 4 / Atracţiile principale ale evenimentului # News.ro
Organizatorii Târgului de Crăciun ”Tărâmul de Gheaţă” din Sectorul 4 al Capitalei anunţă, în perioada 8-12 decembrie, concerte de colinde susţinute de elevii talentaţi ai Liceului European Bilingv. De asemenea, vizitatorii vor avea parte de dans, canto şi momente artistice pline de energie, pe lângă atracţiile deja consacrate ale evenimentului – patinoarul, balonul cu aer cald, caruselul, animalele fantastice şi tiroliana.
Accident între o căruţă şi o maşină, pe DN 3, în judeţul Constanţa / Un bărbat de 55 de ani a murit # News.ro
Un bărbat de 55 de ani a murit, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 3, în judeţul Constanţa. Căruţa pe care o conducea a fost lovită de un autoturism la volanul căruia se afla un tânăr de 19 ani.
Ministrul Mediului: Va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu privire la fake news-urile care ţin de securitatea naţională / Aceste lucruri coordonate care s-au întâmplat în ultimele zile vor trebui să ajungă şi pe masa autorităţilor # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, după scandalul din plenul Camerei Deputaţilor, pe tema crizei apei potabile din două judeţe, în urma unor lucrări la barajul Paltinu, că va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu privire la fake news-urile care ţin de securitatea naţională iar aceste lucruri coordonate care s-au întâmplat în ultimele zile vor trebui să ajungă şi pe masa autorităţilor.
Mohamed Salah, starul lui FC Liverpool nu a fost inclus în lotul de 19 jucători ai „cormoranilor” care se vor înfrunta marţi cu Inter Milano, în Liga Campionilor.
Niciun candidat nu a fost admis la Concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti # News.ro
La etapa I a Concursului de proiecte de management pentru Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti nu a fost admis niciunul dintre cei trei candidaţi, potrivit anunţului Ministerului Culturii.
Încă o pace mediată de Trump se clatină. Preşedintele Congo acuză Rwanda de încălcarea acordului semnat la Washington # News.ro
Preşedintele congolez Felix Tshisekedi a declarat luni că Rwanda încalcă angajamentele asumate, la doar câteva zile după ce a participat la o ceremonie la Washington pentru semnarea unor acorduri menite să pună capăt conflictului de ani de zile din estul ţării, bogat în minerale, relatează Reuters.
Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care prevede o zi liberă pentru părinţi, la începerea anului şcolar # News.ro
Senatului a adoptat, luni, tacit proiectul de lege care prevede o zi liberă pentru părinţi, la începerea anului şcolar, iniţiat de un senator PSD. Proiectul merge la Camera Deputaţilor în forma iniţiatorului.
Superliga: UTA Arad a învins Petrolul Ploieşti, scor 1-0. Golul a fost marcat în al şaselea minut al prelungirilor # News.ro
Echipa arădeană UTA a învins luni, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 19-a din Superligă. Golul victoriei a fost înscris la ultima fază a meciului.
Senatul a adoptat un proiect de lege care vizează acordarea unei zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză # News.ro
Senatul a adoptat, luni, în plen, cu 77 de voturi ”pentru”, 34 de voturi împotrivă 4 abţineri, un proiect de lege care vizează acordarea unei zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză.
Arad: Cinci persoane, arestate pentru comiterea mai multor infracţiuni / Au sustras cabluri din curtea unei firme, dar şi motonină din camioane parcate / Doi dintre ei au condus maşini deşi, nu au permis # News.ro
Cinci persoane au fost arestate preventiv şi sunt cercetate de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova pentru comiterea mai muştor infracţiuni, între care furt de cabluri din curtea unei firme, dar şi furt de motorină din camioane parcate. Doi dintre inculpaţi sunt recidivişti.
Senatul a respins obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a legii privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, Iegionar, rasist sau xenofob # News.ro
Plenul Senatului a respins, luni, cu 75 de voturi ”pentru”, 34 de voturi ”împotrivă” şi patru abţineri, obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război. Senatul este primă Cameră sesizată, astfel că proiectul merge la Camera Deputaţilor, for decizional.
Scriitorul Matei Vişniec, după ce a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Al. I Cuza din Iaşi: Cuvântul a fost instrumentul cu care am încercat să înţeleg lumea, cu care voi încerca să descifrez ceea ce ni se întâmplă # News.ro
Scriitorul Matei Vişniec a primit, luni, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi, el afirmând că instrumentul cu care încearcă să înţeleagă lumea, inclusiv crizele geopolitice, rămâne cuvântul.
Poliţia poloneză a arestat trei ucraineni asupra cărora a fost găsit echipament de hacking # News.ro
Trei bărbaţi ucraineni care au fost opriţi la Varşovia aveau echipament de hacking în maşină şi au fost acuzaţi de infracţiuni legate de apărarea naţională, a anunţat luni poliţia poloneză, relatează Reuters.
Echipa italiană Parma a învins luni, în deplasare, scor 1-0, formaţia Pisa, în etapa a 14-a din Serie A.
Un copil de 12 ani a murit într-un accident rutier în Feteşti / Se afla cu un tânăr de 22 de ani pe un moped care a fost lovit de o maşină # News.ro
Un copil de 12 ani a murit, iar un tâmăr de 22 de ani a fst rănit, după ce mopedul pe care se aflau a fost lovit de o maşină, pe o stradă din Feteşti. Şoferul a fugit iniţial de la locul accidentului, dar a revenit şi agenţii au constatat că avea o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Nicuşor Dan: Respectarea Constituţiei înseamnă nu doar limitarea abuzului de putere, ci şi capacitatea statului de a acţiona eficient şi transparent / Reafirm angajamentul continuu de a întări ordinea constituţională şi mecanismele statului de drept # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, de Ziua Constituţiei României, că respectarea Constituţiei înseamnă nu doar limitarea abuzului de putere, ci şi capacitatea statului de a acţiona eficient şi transparent. Şeful statului reafirmă angajamentul continuu de a întări ordinea constituţională şi mecanismele statului de drept.
Fermierii greci blochează frontierele, aeroporturile şi drumurile în semn de protest faţă de întârzierea plăţilor UE # News.ro
Fermierii greci au provocat închiderea unui aeroport pe insula Creta, au blocat drumuri şi puncte de trecere a frontierei şi au aruncat cu pietre în poliţie în timpul unor proteste naţionale organizate luni, declanşate de întârzierile în acordarea plăţilor, relatează Reuters.
„Revoluţia '89: Frecvenţa 36/ Perspective şi Fragmente”, o experienţă imersivă la ICR Budapesta # News.ro
Expoziţia documentară „Revoluţia '89: Frecvenţa 36/ Perspective şi Fragmente”, care explorează Revoluţia prin trei forme de mărturie distincte: vizuală, auditivă şi performativă, va fi găzduită, în perioada 9-31 decembrie, de Institutul Cultural Român de la Budapesta. Proiectul îşi propune să depăşească cadrul comemorării convenţionale, oferind publicului o imersiune directă în emoţia acelor zile decisive. Evenimentul de deschidere va avea loc marţi, 9 decembrie 2025, de la ora 19:00, în Galeria ICR Budapesta.
Cupa Mondială 2026: Meciul Pride LGBTQ+ va fi jucat între Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea # News.ro
FIFA a anunţat luni că meciul Pride LGBTQ+ de la turneul final al Cupei Mondiale 2026 va fi disputat de Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea.
Hunedoara: Plan Roşu de Intervenţie, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean / 26 de pacienţi şi 4 cadre medicale s-au autoevacuat # News.ro
Pompierii din judeţul Hunedoara au activat, luni, Planul Roşu de Intervenţie, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean. 26 de pacienţi şi 4 cadre medicale s-au autoevacuat, fără să fie înregistrate victime.
Scandal la dezbaterea ”Ora Guvernului” din plen: Alexandru Dimitriu, către cei de la PSD: USR nu iese de la guvernare. O să avem grijă să nu mai puteţi fura. Ticăloşilor! / Buzoianu: Nu sunteţi în stare să citiţi! / PSD: Nu aveţi nicio limită? # News.ro
A fost scandal, luni, la dezbaterea din plenul Camerei Deputaţilor, de la Ora Guvernului, privind criza apei potabile din Prahova. Deputatul Alexandru Dimitriu, de la USR, i-a numit pe cei de la PSD ticăloşi şi le-a transmis că USR nu va pleca de la guvernare, în timp ce liderul AUR, George Simion, i-a spus ministrului Mediului, Diana Buzoianu, că nu are ce căuta în scaunul de ministru şi de vină nu sunt extremiştii, nu sunt ruşii, ci propria sa incompetenţă. Şi deputatul PSD Ştefan Ovidiu Popa i-a acuzat pe cei de la USR că nu au nicio limită şi a cerut ca ministrul Mediului să plece.
Mihai Chirica, după victoria lui Ciprian Ciucu la Bucureşti: Oamenii aleg primarii cu rezultate, nu experimentele politice. Alegerile confirmă şi o stare de revoltă legitimă a societăţii # News.ro
Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, susţine, în urma victoriei lui Ciprian Ciucu la Primăria Bucureşti, că oamenii aleg primarii cu rezultate, nu experimentele politice, adăugând că alegerile au confirmat şi o stare de revoltă “legitimă“ a societăţii.
Premiile Academiei Române pentru 2023 - Sculptorul Gheorghe-Alexandru Zaharia, prozatoarea Ioana Drăgan, poetul Nicolae Tzone, actriţa Dorina Lazăr, între laureaţi # News.ro
Sculptorul Gheorghe-Alexandru Zaharia, prozatoarea Ioana Drăgan şi poetul Nicolae Tzone, actriţa Dorina Lazăr se află printre laureaţii Premiilor Academiei Române pe 2023, a anunţat forul academic. Ceremonie de decernare 10 decembrie, ora 10.00, în Aula Academiei Române, în prezenţa membrilor Adunării Generale.
Beţe în roate pentru Netflix, după declaraţiile lui Trump: Paramount face o ofertă de preluare ostilă de 108,4 miliarde de dolari pentru Warner Bros Discovery # News.ro
Paramount Skydance a lansat luni o ofertă de preluare ostilă în valoare de 108,4 miliarde de dolari pentru Warner Bros Discovery, într-o încercare de ultim moment de a depăşi Netflix şi de a crea un gigant media care să rivalizeze dominaţia acestuia în streaming, relatează Reuters.
Accidentat duminică seara, în meciul Real Madrid – Celta Vigo 0-2, fundaşul brazilian al madrilenilor, Eder Militao, va lipsi de pe teren pentru câteva luni, conform estimărilor presei iberice.
UPDATE: Starmer îi primeşte pe Zelenski, Merz şi Macron la Londra, la o reuniune privind negocierile mediate de SUA # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer l-a primit luni, pe scările numărului 10, pe Downing Street, pe preşedintele ucrainan Volodimir Zelenski, la câteva momente după ce i-a primit pe cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, în cadrul unei reuniuni privind Ucraina, relatează AFP.
Ministrul Mediului: Am văzut muntele de fake news-uri cu ocazia incidentului de la Lacul Paltinu / Cine a profitat de pe faptul că au creat o isterie naţională şi o panică naţională prin informaţii false care au fost date în ultima săptămână? # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, despre criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, că a făcut tot ce ţine de ea şi de Ministerul Mediului, iar astăzi, prin munca autorităţilor de la nivel local şi prin munca autorităţilor de la nivel naţional, există apă menajeră în toate localităţile afectate. Ea a mai spus că, pe fondul crizei care a fost creată de această lipsă totală de profesionalism şi de coordonare între două autorităţi, a fost creată şi o panică naţională prin propagarea unor fake news-uri care au ridicat inclusiv riscul de securitate naţională.
