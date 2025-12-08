Recepţia finală a lotului de autostradă Sebeş-Turda, suspendată din cauza unor „vicii” apărute în perioada de garanţie a lucrării
Digi24.ro, 8 decembrie 2025 23:50
Recepţia finală a autostrăzii A10, pe lotul Sebeş-Turda, a fost suspendată din cauza unor ”vicii” apărute în perioada de garanţie a lucrării. Constructorul italian care a realizat lucrarea intervine din nou pentru remedierea problemelor.
Acum 10 minute
00:00
Șeful Pentagonului se contrazice: În 2016 cerea refuzarea ordinelor „ilegale”, acum îi numește „josnici” pe cei care spun același lucru # Digi24.ro
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, este acuzat de incoerență după ce au reapărut imagini din 2016 în care afirma că militarii americani au datoria să refuze ordinele „ilegale” ale lui Donald Trump. Declarațiile se bat cap în cap cu poziția sa actuală, Hegseth calificând drept „josnici” pe congresmenii democrați care au transmis recent același mesaj forțelor armate, în contextul scandalului iscat de atacurile letale ale SUA asupra unor presupuse bărci cu narcotice, relatează The Guardian.
Acum 30 minute
23:50
23:40
Doi piloți ruși au murit după ce au fost ejectați dintr-un avion aflat la sol, în hangar # Digi24.ro
Tehnica militară îmbătrânită a Rusiei face victime. Doi piloți ruși au murit după ce sistemul de ejectare al aeronavei lor s-a activat din senin.
23:40
Volodimir Zelenski refuză să cedeze Rusiei teritorii ucrainene: „Nu avem niciun drept legal să facem asta” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană, relatează AFP.
Acum o oră
23:30
Rusia a deschis un dosar de „terorism” împotriva lui Robert „Magyar” Brovdi, comandantul dronelor ucrainene # Digi24.ro
Rusia a deschis un dosar de „terorism” împotriva lui Robert „Magyar” Brovdi, comandantul dronelor ucrainene
23:20
UE amână propunerile mult așteptate de sectorul auto care ar putea relaxa normele privind emisiile # Digi24.ro
Uniunea Europeană amână cu o săptămână publicarea propunerilor pentru sectorul auto, care ar putea relaxa normele comunitare privind emisiile vehiculelor, a confirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Reuters.
23:10
Cazul dronei rusești care a survolat ore bune estul României. Nicușor Dan: „Nu aveam prea multe mijloace de apărare în acea zonă” # Digi24.ro
În dimineața zilei de 25 de noiembrie, locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea s-au trezit cu mesaje Ro-Alert, care atenționau că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian național. Ulterior, România avea să se confrunte cu cel mai grav incident de securitate de la debutul războiului din Ucraina: drona a căzut în Puiești, județul Vaslui. Deși a fost urmărit cu avioane militare, aparatul nu a fost doborât, ceea ce a suscitat reacții. Traian Băsescu, spre exemplu, a afirmat: „Începem să fim ridicoli. Ori n-avem echipamente, ori nu ne pricepem”, în timp ce fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a mărturisit că și-ar fi dorit că aparatul să fie dat jos.
Acum 2 ore
22:50
Atac cu dronă în Ucraina: şapte victime după lovirea unui bloc în Okhtyrka. Rusia revendică o nouă cucerire în Zaporojie # Digi24.ro
Cel puţin şapte oameni au fost răniţi luni într-un atac cu dronă asupra unui bloc de locuinţe din Okhtyrka, în regiunea Sumî, potrivit autorităţilor ucrainene. Clădirea a fost avariată grav, iar echipele de intervenţie au evacuat locatari surprinşi la etajele superioare. În paralel, Moscova a anunţat cucerirea oraşului Novodanîlivka, în regiunea Zaporojie.
22:40
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au pus pe Putin pe locul doi # Digi24.ro
În noiembrie, Rusia a pierdut poziția de cel mai mare furnizor de petrol al Chinei, fiind depășită de un grup de trei țări.
22:30
Ascensiunea AUR în sondaje, explicată de Nicușor Dan în Le Monde: „Vor o schimbare, oricare ar fi ea” # Digi24.ro
AUR, partidul condus de George Simion, a înregistrat o creștere în sondaje de aproape 40 %, a remarcat Le Monde. În cadrul unui interviu acordat ziarului francez, Nicușor Dan a pus această ascensiune pe seama faptului că românii își doresc o schimbare, „oricare ar fi ea”.
22:20
Patru persoane, între care administratorul unei firme din România, condamnate în Franţa pentru fraudă în afaceri cu mașini importate # Digi24.ro
Patru persoane, inclusiv administratorul unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare, amenzi şi plata unor despăgubiri importante, pentru un prejudiciu de peste 3,2 milioane de euro adus statului francez într-o schemă de fraude cu TVA la vehicule importate, relatează AFP.
22:10
Nicușor Dan anunță în Le Monde că un raport al serviciilor privind interferența rusă va fi gata în 3 luni: E mai dificil s-o dovedească # Digi24.ro
Interferența rusă în alegerile prezidențiale 2024, drona care a survolat teritoriul României, creșterea AUR în sondaje și retragerea de militari americani sunt câteva dintre subiectele despre care a vorbit președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat ziarului Le Monde. Șeful statului a apreciat că „în două- trei luni” ar putea publica raportul care să reunească informațiile legate de anularea scrutinului, susținând că decizia CCR din decembrie 2024 a fost „fără îndoială” una bună.
22:10
Socialiștii Europeni, mesaj de susținere pentru PSD după rezultatele alegerilor de duminică. „Reflectă încrederea alegătorilor” # Digi24.ro
Partidul Socialiştilor Europeni (PES) a transmis, luni, un mesaj pentru PSD, în care apreciază că rezultatele votului de duminică „reflectă încrederea alegătorilor în munca constantă desfăşurată la nivel local şi naţional”.
22:10
Croaţia a comandat 18 tunuri Caesar şi îşi va moderniza avioanele Rafale cu ajutorul Franţei # Digi24.ro
Croaţia a confirmat luni, în timpul unei vizite a premierul croat Andrej Plenkovic la Paris, achiziţionarea a 18 tunuri automotor franceze Caesar pentru întărirea artileriei sale şi s-a angajat să modernizeze cele 12 avioane de vânătoare Rafale ale sale cu ajutorul Franţei, informează AFP.
Acum 4 ore
22:00
Erdogan i-a garantat lui Viktor Orban că „gazul rusesc va continua să fie furnizat Ungariei” # Digi24.ro
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și premierul Ungariei, Viktor Orbán, au convenit că Turcia va garanta că gazul rusesc va continua să fie livrat Ungariei, a declarat Orbán luni.
22:00
21:50
Volodimir Zelenski anunță că planul de pace conceput cu aliații europeni va fi gata marți seară și va fi transmis SUA # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris discuţiile pe care le-a purtat luni, la Downing Street, cu premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz ca fiind „productive” şi a afirmat că acestea au reprezentat „un mic progres către pace”, relatează The Guardian. El a declarat că planurile Ucrainei şi Europei pentru un acord de pace ar urma să fie gata până marţi seară, pentru a fi comunicate Statelor Unite.
21:10
Niciun candidat nu a fost admis la concursul pentru postul de director al Teatrului Național București. Cine sunt cei trei aspiranți # Digi24.ro
La etapa întâi a Concursului de proiecte de management pentru Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti nu a fost admis niciunul dintre cei trei candidaţi, informează un anunț al Ministerului Culturii.
21:00
Nicușor Dan, primele declarații după alegerile din București, la ora 21.00. Președintele vorbește la un eveniment cu românii din Franța # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită de două zile în Franța. Șeful statului se va întâlni cu reprezentanţii comunităţii româneşti la Ambasada din Paris, potrivit agendei publicate de Administraţia Prezidenţială. Digi24.ro transmite principalele declarații.
21:00
Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, și-a anulat în ultimul moment vizita în România # Digi24.ro
Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România, în ultimul moment. Oficialul german trebuia să se întâlnească marți, 9 decembrie, cu premierul Ilie Bolojan la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa. La întâlnire urma să participe și secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin Dan Moldovan.
20:30
Zi liberă plătită pentru femeile diagnosticate cu endometrioză: proiectul a fost adoptat de Senat # Digi24.ro
Senatul a adoptat proiectul care introduce o zi liberă plătită pe lună pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, acordată la cerere şi în baza recomandării medicului specialist. Ziua liberă va fi considerată vechime în muncă, iar angajatorii vor primi o decontare parţială a costurilor.
20:30
Încă o pace mediată de Trump se clatină, după ce un conflict din Asia de Sud-Est, negociat tot de el, s-a reaprins # Digi24.ro
Preşedintele congolez Felix Tshisekedi a declarat luni că Rwanda încalcă angajamentele asumate, la doar câteva zile după ce a participat la o ceremonie la Washington pentru semnarea unor acorduri menite să pună capăt conflictului de ani de zile din estul ţării, bogat în minerale, relatează Reuters.
20:30
Diana Buzoianu: Va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu privire la fake news-urile care ţin de securitatea naţională # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, după scandalul din plenul Camerei Deputaţilor, pe tema crizei apei potabile din două judeţe, în urma unor lucrări la Barajul Paltinu, că va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu privire la fake news-urile care ţin de securitatea naţională iar aceste lucruri coordonate care s-au întâmplat în ultimele zile vor trebui să ajungă şi pe masa autorităţilor.
20:20
Germania e sceptică în privința propunerii lui Emmanuel Macron de a impune tarife vamale Chinei la nivelul UE # Digi24.ro
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, şi-a exprimat luni scepticismul că impunerea de tarife faţă de China, aşa cum a sugerat preşedintele francez Emmanuel Macron, este calea de urmat dacă Beijingul nu îşi schimbă politica comercială, transmite dpa, preluat de Agerpres.
Acum 6 ore
20:00
Donald Trump se opune acordului prin care NETFLIX vrea să cumpere Warner Brothers: „Ar putea fi o problemă” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tranzacția în valoare de 72 de miliarde de dolari (54 de miliarde de lire sterline) pe care Netflix intenționează să o încheie pentru achiziționarea studioului de film Warner Brothers Discovery și a popularelor rețele de streaming HBO.
19:50
Benjamin Netanyahu se va întâlni cu Donald Trump pentru a discuta despre planul de pace în Gaza. Când va avea loc întrevederea # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu se va întâlni cu președintele american Donald Trump pe 29 decembrie, pentru a vorbi despre următorii pași ai planului de pace, a anunțat luni, 8 decembrie, purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, relatează dpa.
19:50
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice # Digi24.ro
Este o problemă gravă ori de câte ori un portavion pierde un avion în timpul unei misiuni. În perioada de șase luni în care a fost desfășurat în Marea Roșie în acest an, USS Harry S. Truman a pierdut trei avioane F/A-18 Super Hornet, inclusiv unul care a fost accidental doborât de o altă navă a Marinei într-un incident de „foc prietenos”.
19:30
Poliţia poloneză a arestat trei ucraineni asupra cărora a fost găsit echipament de hacking # Digi24.ro
Trei bărbaţi ucraineni care au fost opriţi la Varşovia aveau echipament de hacking în maşină şi au fost acuzaţi de infracţiuni legate de apărarea naţională, a anunţat luni poliţia poloneză, relatează Reuters.
19:20
Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut digital prin proiectul ePatrimoniu # Digi24.ro
Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut şi consultat de cetăţeni, funcţionari, cercetători, organizaţii prin proiectul ePatrimoniu, cel mai important proiect de transformare digitală, care a fost lansat luni, la Muzeul Naţional de Artă. Ministrul Demeter Andras a declarat că realizarea acestuia reprezintă „o investiţie în vizibilitate, în respect, în recunoaştere, fiind un gest de responsabilitate faţăd e memoria noastră colectivă”.
19:20
Val de violenţe domestice în Teleorman. Trei bărbaţi au fost reţinuţi după ce şi-au agresat mama, soţia şi fiica # Digi24.ro
Trei bărbaţi din Teleorman au fost reţinuţi în weekend în trei cazuri separate de violenţă domestică. Aceştia şi-au agresat mama, soţia şi fiica, iar în două dintre situaţii poliţiştii au emis ordine de protecţie provizorii.
19:10
Protest în Grecia față de întârzierea plăților UE. Fermierii au blocat un aeroport, drumuri și puncte de trecere a frontierei # Digi24.ro
Fermierii greci au închis un aeroport pe insula Creta, au blocat drumuri și puncte de trecere a frontierei și au aruncat cu pietre în poliție în timpul unei demonstrații naționale organizate luni, declanșată de întârzierile în finanțare, relatează Reuters.
19:10
Nouă țări UE solicită prudență extremă în ceea ce privește politicile „Cumpărați produse europene” # Digi24.ro
Nouă state membre ale Uniunii Europene au solicitat luni blocului să fie extrem de prudent în ceea ce privește sprijinirea industriei europene cu planuri de tip „ Buy European / Cumpărați produse europene”, invocând îngrijorări cu privire la impactul potențial al acestora asupra prețurilor, lanțurilor de aprovizionare și concurenței, scrie Reuters.
19:00
Uniunea Europeană afirmă că „se va asigura” că X, compania lui Elon Musk, va plăti amenda de 120 de milioane de euro # Digi24.ro
Comisia Europeană a declarat că „se va asigura” că va primi banii datorați de X, compania lui Elon Musk, după ce aceasta a fost amendată cu 120 de milioane de euro pentru nerespectarea normelor de transparență.
18:40
Senatul respinge obiecțiile lui Niculor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei. Decizia finală, la deputați # Digi24.ro
Plenul Senatului a adoptat, luni, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură în forma iniţială, respingând obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a actului normativ, transmisă Parlamentului.
18:30
Cupa Mondială 2026. Meciul Pride LGBTQ+ va fi jucat între Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea # Digi24.ro
FIFA a anunţat luni că meciul Pride LGBTQ+ de la turneul final al Cupei Mondiale 2026 va fi disputat de Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea.
18:30
Un tribunal olandez a înghețat activele operatorului rus TurkStream după o acțiune în justiție intentată de un oligarh ucrainean # Digi24.ro
Autoritățile olandeze au înghețat activele operatorului rus al TurkStream — ultima conductă de gaz activă a Rusiei către Europa — după ce o companie deținută de cel mai bogat om din Ucraina a depus o cerere de despăgubire, relatează TVP World.
18:20
La Luvru, problemele se țin lanț: După jaful istoric și inundația catastrofală, angajații anunță acum că intră în grevă # Digi24.ro
Angajaţii de la Luvru au convocat o grevă pentru 15 decembrie, în semn de protest faţă de deteriorarea condiţiilor de muncă şi faţă de resursele insuficiente, a relatat luni presa franceză citată de dpa.
18:20
Incendiu la Spitalul Judeţean Hunedoara: Planul roşu a fost activat. Zeci de pacienţi şi cadre medicale, evacuaţi # Digi24.ro
Planul roşu de Intervenţie a fost activat luni la Spitalul Judeţean Hunedoara, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie. 26 de pacienţi şi patru cadre medicale s-au autoevacuat, iar pompierii au intervenit rapid pentru stingerea flăcărilor.
18:20
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de preşedintele Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înţelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincţii ale statului ucrainean. Ordinul i-a fost înmânat la Chişinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, în numele preşedintelui Volodimir Zelenski.
18:10
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk # Digi24.ro
Forțele ucrainene au distrus 20 de rezervoare de combustibil — 70% din total — într-un atac cu drone asupra portului maritim rus Temriuk din regiunea Krasnodar Krai pe 5 decembrie, a raportat Statul Major General pe 8 decembrie.
Acum 8 ore
18:00
Nicușor Dan, întrevedere cu președintele Parlamentului din Luxemburg: contracararea dezinformării, printre temele discutate # Digi24.ro
17:50
Paramount vrea să cumpere conglomeratul media Warner și surclasează oferta făcută de Netflix # Digi24.ro
Paramount Skydance a făcut o altă ofertă pentru achiziționarea Warner Brothers Discovery, încercând să depășească oferta rivală a Netflix pentru achiziționarea studioului și rețelelor de streaming ale companiei, potrivit BBC.
17:50
Scandalul pariurilor sportive din Turcia: Mandate de arestare emise pentru 46 de persoane. 27 sunt fotbaliști # Digi24.ro
17:50
Patru piloți francezi cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au murit după ce s-au prăbușit cu un avion în Pirinei # Digi24.ro
Patru persoane, printre care un instructor de zbor şi trei cursanţi cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, au murit după ce un avion uşor s-a prăbuşit duminică seara în Pirineii francezi. Căutările victimelor au fost îngreunate de întuneric, iar două elicoptere au fost folosite pentru găsirea epavei şi recuperarea cadavrelor.
17:40
SUA și Ucraina, blocaj în negocieri din cauza Donbasului. Oficial european: „Trump vrea ca lucrurile să se întâmple repede” # Digi24.ro
Negocierile de pace dintre SUA și Ucraina s-au împotmolit în jurul unei singure probleme principale: modalitatea de a forța Ucraina să renunțe la ceea ce Kremlinul nu a reușit să cucerească în timpul războiului – întreaga regiune Donbas, relatează Politico.
17:30
Patru soldaţi ruşi au ucis în bătaie un american care lupta pentru Moscova, crezând că e spion. Militarii, condamnaţi la închisoare # Digi24.ro
Patru soldaţi ruşi au fost condamnaţi la închisoare de un tribunal din Doneţk, aflat sub controlul Moscovei, pentru uciderea americanului Russell Bentley, un voluntar pro-Kremlin cunoscut sub numele „Texas”. Bărbatul a fost bătut până la moarte după ce militarii l-au confundat cu un spion, relatează AFP și Agerpres.
17:20
70% dintre polonezi vor ca Germania să ofere despăgubiri Varșoviei pentru distrugerile din cel de-al Doilea Război Mondial # Digi24.ro
Aproape 70% dintre polonezi consideră că Germania nu și-a reparat greșelile pentru distrugerile provocate Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit unui nou sondaj.
17:20
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Maţegora, a murit „în mod subit”, anunţă MAE rus # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, la post de peste zece ani, a decedat „în mod subit”, a anunţat luni Ministerul de Externe rus, în plină întărire în ultimele luni a alianţei dintre Moscova şi Phenian, informează AFP.
17:10
Mircea Abrudean: Nu e bine pentru România ca vreun partid să nu mai fie în coaliție, e semnal de instabilitate politică # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu vede motive pentru care unii parlamentari din această coaliţie să voteze o moţiune de cenzură, arătând că nu crede că e bine pentru România ca vreunul din partide să nu mai fie în această coaliţie, pentru că este un semnal de instabilitate politică.
17:00
Un cutremur cu magnitudinea preliminară 7,2 s-a produs luni în largul coastelor Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, iar autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon, transmite News.ro.
