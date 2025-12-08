Jurnal Antena Sport | România, campioană mondială la bowling

13:30

S-a aflat motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan pentru meciul cu Botoşani. Rapid se va duela cu moldovenii în runda a 19-a din Liga 1, meciul urmând să se dispute azi, de la ora 20:30. Costel Gâlcă a fost cel care a dezvăluit faptul că Antoine Baroan nu […] The post Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani appeared first on Antena Sport.