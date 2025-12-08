Donald Trump va semna un ordin executiv pentru a institui o regulă naţională unică privind inteligenţa artificială: „Nu poţi cere unei companii să obţină 50 de aprobări de fiecare dată când vrea să facă ceva"

18:15

Harta sa­la­rială pe ju­deţe la nouă luni din 2025 arată o piaţă a muncii în care doar câteva centre economice mari reuşesc să menţină ritmul de creştere, judeţe cu scăderi de la an la an şi stagnare în altele, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică şi calculelor ZF. Zonele dependente de o singură industrie simt orice mişcare a pieţei, în timp ce marile huburi economice - Bucureşti, Cluj, Timiş - continuă să tragă media naţională în sus.