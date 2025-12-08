Donald Trump va semna un ordin executiv pentru a institui o regulă naţională unică privind inteligenţa artificială: „Nu poţi cere unei companii să obţină 50 de aprobări de fiecare dată când vrea să facă ceva"

Ziarul Financiar, 9 decembrie 2025 00:00

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că va semna săptămâna aceasta un ordin executiv menit să creeze o regulă naţională unică pentru inteligenţa artificială, o măsură cerută de industria tech pentru a înlocui legile diferite adoptate de statele americane.

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
00:00
Google va lansa primii săi ochelari cu inteligenţă artificială în 2026, în parteneriat cu Samsung şi Warby Parker. Compania vrea să concureze cu Meta pe piaţa dispozitivelor AI Ziarul Financiar
Gigantul american Google intenţionează să lanseze în 2026 primii săi ochelari cu inteligenţă artificială, în contextul în care compania îşi intensifică eforturile de a concura cu Meta pe o piaţă în creştere a dispozitivelor AI pentru consumatori, potrivit unui anunţ făcut luni de companie.
00:00
Acum o oră
23:15
Dragoş Damian, Terapia: Ciprian Ciucu, felicitări! Şi fii atent aici o idee. MDA. Rezolvam dintr-o lovitura traficul din Bucureşti şi prezenţa la vot pe viitor a GenZee. Imaginează-ţi 3 zile pe săptămână de MDA în Pipera, va fi o altă lume Ziarul Financiar
Acum 2 ore
22:45
Ediţia 09 decembrie 2025 epaper Ziarul Financiar
22:45
Polonia şi Grecia sunt hotărâte să inunde Europa Centrală şi de Est cu gaze naturale lichefiate şi şi-au împărţit deja pieţele. România ar urma să cumpere GNL de la greci Ziarul Financiar
22:45
La ce strategii surprinzătoare apelează micii retaileri americani pentru a-şi creşte vânzările de sărbători. „Oamenii vor mai multă bucurie“ Ziarul Financiar
Micile afaceri americane au strate­gii noi pentru cea mai aglomerată pe­ri­oadă a anului din sectorul de retail: mai puţine produse cu tematică de sărbători, mai multe decoraţiuni festive şi cadouri la preţuri mai mici, scrie The Wall Street Journal.
Acum 4 ore
21:15
Americanii au pus ochii pe fotbalul britanic. Firma de private equity Apollo Global Management, cu active de peste 900 de miliarde de dolari, a devenit acţionar la Wrexham AFC, altă dată o echipă necunoscută, însă care se luptă acum pentru promovarea în Premier League Ziarul Financiar
20:30
Migrarea către S/4HANA devine obligatorie până în 2027: cum obţin companiile vizibilitate rapidă asupra riscurilor şi costurilor de conversie Ziarul Financiar
Acum 6 ore
19:15
ZF Live. Mădălin Tudor, consultant în proiecte de aviaţie, fost angajat al companiei de stat Tarom, care a stat 12 ani în Spania: „Transportatorii low-cost operează aeronave mari. Cu cât sunt mai mulţi pasageri, cu atât poţi să atingi break-evenul“ Ziarul Financiar
Mădălin Tudor, con­sultant în proiecte de aviaţie, fost angajat al companiei de stat Tarom, care a stat 12 ani în Spania şi a deschis linia către destinaţii de aici, spune că avioanele operau şi la 90% grad de ocupare spre Spania însă în 2015 a început declinul.
19:15
​Inspiraţi, dar sub presiune financiară. Doar 35% dintre angajaţii români au primit o mărire salarială în ultimul an, iar 60% spun că resimt presiune financiară. Cum arată starea de bine la muncă în România? Ziarul Financiar
19:00
Ce spune Comisia Europeană după ce Elon Musk a cerut desfiinţarea UE? „Declaraţii complet nebuneşti”. Platforma X a miliardarului american tocmai a fost amendată cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea regulamentelor digitale europene Ziarul Financiar
18:45
Nicuşor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu: „Trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul” Ziarul Financiar
Bucureştenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul, susţine preşedintele Nicuşor Dan într-un mesaj prin care îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru câştigarea alegerilor la primăria Capitalei.
18:45
Premieră europeană la Bucureşti: turneul educaţional „The Workshop Tour 2026” ajunge în ţara noastră, adus de Federaţia Română de Fotbal şi Aspire Academy din Qatar Ziarul Financiar
18:15
Harta salariilor pe judeţe la nouă luni din 2025: Salariile intră pe un nou teritoriu: zece judeţe au scăzut salariile, doar unul a bifat creştere de două cifre Ziarul Financiar
Harta sa­la­rială pe ju­deţe la nouă luni din 2025 arată o piaţă a muncii în care doar câteva centre economice mari reuşesc să menţină ritmul de creştere, judeţe cu scăderi de la an la an şi stagnare în altele, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică şi calculelor ZF. Zonele dependente de o singură industrie simt orice mişcare a pieţei, în timp ce marile huburi economice - Bucureşti, Cluj, Timiş - continuă să tragă media naţională în sus.
Acum 8 ore
17:30
Surpriză neplăcută în industria auto: În primele 11 luni din 2025 s-au produs cu 2,5% mai puţine maşini decât în perioada similară a anului trecut. Dacia a fabricat peste 275.000 de maşini Ziarul Financiar
17:15
Noi tensiuni între SUA şi Ucraina: Donald Trump îl acuză pe Zelenski că nu a citit planul american de pace. „Sunt puţin dezamăgit că preşedintele Zelenski nu a citit încă propunerea” Ziarul Financiar
17:15
Indexul preţului la consultaţii medicale în privat. Preţul unei consultaţii medicale aproape s-a dublat în ultimii cinci ani, până la 400 lei în medie în Capitală Ziarul Financiar
În Bucureşti, la una dintre marile clinici medicale, un pacient ajunge să plătească în jur de 400 de lei în medie pentru o consultaţie. Faţă de acum cinci ani, preţul este aproape dublu, după cum arată datele adunate de-a lungul timpului de ZF din call-centerele operato­rilor medicali privaţi.
17:00
Lovitură de teatru: Paramount vrea să depăşească gigantul Netflix în competiţia pentru a cumpăra Warner Bros, într-o ofertă „ostilă” de aproape 110 miliarde de dolari Ziarul Financiar
17:00
Grupul Monza Ares a investit peste 5 milioane euro în achiziţii de echipamente de imagistică, chirurgie microinvazivă şi tratament intervenţional Ziarul Financiar
16:45
Franklin Templeton intră în negocieri pentru un nou mandat de patru ani la Fondul Proprietatea Ziarul Financiar
16:45
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor investeşte 5,3 mil. lei în achiziţia de echipamente pentru diagnosticarea şi tratarea pacienţilor cardiaci critici Ziarul Financiar
16:45
Primăria Cluj-Napoca investeşte 8,5 mil. euro în modernizarea sistemului de termoficare Ziarul Financiar
16:30
Planul Grup EM pentru free-float de 10%: Market making, investitori strategici şi capital nou. Nu se menţionează de admiterea la tranzacţionare cu nivelul actual de free float Ziarul Financiar
16:30
România muncii fără pauză: dezechilibrul muncă - viaţă personal devine un risc economic major. De ce avem nevoie de un sistem naţional de monitorizare a calităţii vieţii profesionale. Estimările bazate pe Eurostat indică faptul că 15–17% dintre angajaţi lucrează peste 50 de ore pe săptămână, faţă de media OECD de aproximativ 10% Ziarul Financiar
Echilibrul muncă-viaţă are consecinţe directe asupra competitivităţii economice, productivităţii şi coeziunii sociale. Datele disponibile arată că România se confruntă cu o combinaţie de ore de muncă prelungite, venituri reale scăzute şi nivel redus de satisfacţie profesională, care împreună limitează potenţialul de creştere sustenabilă, conform studiului „Echilibrul muncă - viaţă personală“, realizat de Consiliul Economic şi Social (CES).
Acum 12 ore
16:00
Societatea de avocatură Muşat & Asociaţii a asistat Dogus în adjudecarea contractului pentru extinderea magistralei de metrou M4 din Bucureşti Ziarul Financiar
16:00
Gen Z la Gaudeamus. Cum a fost târgul de carte de la Bucureşti, privit prin ochii tinerilor: „Mă simt ca la un treasure hunt” Ziarul Financiar
15:15
Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci suma de 1,1 mld. lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,90% şi 6,61% pe an Ziarul Financiar
15:15
Consiliul Investitorilor Străini are o nouă conducere: Ruxandra Băndilă, director de Marketing şi Business Development la Deloitte România, revine în funcţia de Director Executiv al FIC Ziarul Financiar
15:15
O generaţie lăsată să aştepte la uşă: Milioane de tineri intră pe piaţa muncii cu o diplomă în mână, dar cu tot mai puţine şanse reale de a-şi valorifica pregătirea. Angajările entry-level se prăbuşesc, companiile îngheaţă recrutările, AI „arde” etapele tradiţionale, iar startul în carieră se transformă pentru mulţi într-o poveste fără final fericit Ziarul Financiar
14:45
Ce se va întâmpla cu salariul minim şi cu salariile din sectorul bugetar în 2026? Varianta aflată acum pe masă prevede îngheţarea lor Ziarul Financiar
14:15
Andrej Babiš, care se pregăteşte să revină ca premier al Cehiei, preia 50% din acţiunile celui mai mare producător independent de furaje din România, cu venituri de peste 300 mil. lei. UBM Feed va deveni Protena după tranzacţia cu ungurii de la Hodler Capital Ziarul Financiar
14:15
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. El şi-a început cariera la Preşedinţia României, iar din 2020 a condus Sectorul 6 Ziarul Financiar
14:15
Ce carte îţi recomandă Marco Hößl, CEO Kaufland România şi Republica Moldova Ziarul Financiar
14:15
Matei Stratan, CEO la Ogre AI: Sistemul energetic nu mai poate funcţiona fără inteligenţă artificială. Dacă vrem integrare reală a regenerabilelor, reţele reziliente şi costuri predictibile, trebuie să acţionăm unitar, la nivelul întregului sistem Ziarul Financiar
14:15
Mihai Stănescu, RoCoach: De ce viitorul afacerilor de familie româneşti depinde de profesionalizarea succesiunii? Ziarul Financiar
14:15
Imobiliare.ro: Apartamentele s-au scumpit în 2025, în medie, cu 14%, raportat la preţurile cerute de proprietari şi dezvoltatori, dar procentele diferă mult de la un oraş la altul, surpriza anului fiind Craiova, cu o creştere de 21% Ziarul Financiar
13:15
Asociaţia Producătorilor de Mobilă: Industria de mobilă contribuie cu aproape 8 miliarde lei la buget, dar se confruntă cu provocări majore, inclusiv scăderea volumelor vândute, a numărului de angajaţi şi a profitabilităţii Ziarul Financiar
13:15
Grija pentru angajaţi: cea mai valoroasă investiţie a unei afaceri Ziarul Financiar
13:00
Samsung Electronics îl numeşte pe Jaesung Kim preşedinte pentru România şi Bulgaria. Subsidiara locală a Samsung avut afaceri de 1,2 mld. euro în 2024 Ziarul Financiar
Samsung Electronics l-a numit pe Jaesung (James) Kim în funcţia de preşedinte pentru România şi Bulgaria (SEROM), potrivit unui comunicat al companiei. El preia conducerea subsidiarei locale care a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 5,9 miliarde de lei (1,2 miliarde de euro), în creştere cu 4,8% faţă de anul precedent, conform datelor de la Ministerul Finanţelor.
12:45
Cât de importantă e flexibilitatea la job pentru generaţia Z? Iulia, 27 de ani: Aş renunţa fără doar şi poate la un job mai bine plătit dacă nu mi-ar oferi flexibilitate Ziarul Financiar
12:45
Probleme pentru Viktor Orban: Deficitul bugetar al Ungariei a continuat să se adâncească în noiembrie, dar rămâne în jurul valorii de 5% din PIB Ziarul Financiar
12:30
Cambridge Dictionary a desemnat „parasocial” drept Cuvântul Anului: “relaţia emoţională unilaterală pe care o dezvoltă cineva cu o persoană celebră pe care nu o cunoaşte” Ziarul Financiar
12:30
Janette Verrijzer, Ambasada Ţărilor de Jos în România, şi Tudor Nedelea, DLA Piper: Avem companii româneşti foarte bune, capabile să se extindă la nivel internaţional. Scopul programului MoonShotX este să le ajute să crească Ziarul Financiar
12:15
Asociaţia Producătorilor de Mobilă: Industria de mobil contribuie cu aproape 8 miliarde lei la buget, dar se confruntă cu provocări majore, inclusiv scăderea volumelor vândute, a numărului de angajaţi şi a profitabilităţii Ziarul Financiar
12:15
Ultima strigare pentru companiile care vor să ia fonduri nerambursabile de până la 10 mil. euro pentru fabrici de pâine, bere sau îngheţată. Bugetul: 165 mil. euro Ziarul Financiar
În perioada 15 decembrie 2025 – 16 februarie 2026 com­paniile din industria alimentară pot depune proiecte pentru a accesa finanţări nerambursabile chiar şi de până la 10 mil. euro pe schema DR 23 – procesare produse agricole, derulată prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Aceasta este ultima schemă importantă dedicată procesării alimentare desfăşurate prin AFIR pe actualul Plan Strategic 2023–2027 şi are un buget de 165 mil. euro, conform datelor publice.
12:15
BCR Leasing, unul dintre liderii pieţei de leasing financiar din România, a depăşit pragul de 1 miliard de euro portofoliu de finanţări. Finanţările pentru echipamente reprezintă 30% din total, ajungând la 310 milioane euro Ziarul Financiar
12:15
Ce aşteaptă tinerii români gen Z de la şefii lor vs. ce primesc de fapt: aproape 70% spun că au nevoie de ghidare şi sprijin la job, însă mai puţin de jumătate dintre ei simt că li se oferă cu adevărat Ziarul Financiar
12:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 9 decembrie 2025, ora 09.30 cu Vivien Cociu, analist, Investimental Ziarul Financiar
12:00
Andrej Babiš, fostul premier ceh, preia 50% din acţiunile celui mai mare producător independent de furaje din România, cu venituri de peste 300 mil. lei. UBM Feed va deveni Protena după tranzacţia cu ungurii de la Hodler Capital Ziarul Financiar
11:45
Antreprenori locali. Marius Cristescu, Bega Turism: Anul viitor vom deschide apart-hotelul din zona centrală a oraşului. Până acum am investit 8 mil. euro Ziarul Financiar
Antreprenorul Marius Cris­tes­cu, care controlează alături de fratele său compania Bega Turism, cea mai mare firmă de turism din ju­de­ţul Timiş, a con­struit un apart-hotel în centrul oraşului, pe care îl va deschide anul viitor.
