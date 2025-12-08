Bursă. Finanţe personale. Ministrul Şerban: Portul Constanţa are o importanţă strategică pentru România, deci da, este oportună achiziţionarea acţiunilor de la FP
Ziarul Financiar, 9 decembrie 2025 00:15
Statul român, prin Ministerul Transporturilor condus de Ciprian Şerban, analizează posibilitatea de a prelua participaţia de 20% pe care Fondul Proprietatea (simbol bursier FP) o deţine la Porturi Maritime Constanţa (CNAPMC), o mutare care ar transforma statul în acţionar unic al celui mai important hub logistic al României, responsabil de fluxurile de import-export, tranzit, depozitare şi operare de mărfuri la Marea Neagră.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
00:15
Polonia este unul dintre liderii europeni la exportul de globuleţe de Crăciun, dar importă masiv din China # Ziarul Financiar
Polonia îşi întăreşte poziţia de exportator european major de globuleţe de Crăciun, devansând Germania, însă în acelaşi timp piaţa poloneză este inundată de importuri ieftine din China, care reprezintă în prezent peste 80% din totalul ornamentelor, potrivit TVP World.
00:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Adrian Docea, fondator Nordensa: Am pivotat către un ecosistem complet pentru digitalizarea fotbalului. Investiţia totală în proiect a depăşit 2 mil. euro, inclusiv prin parteneriate de tip „tech for equity“ # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Nordensa, care a pornit în 2022 cu o platformă ce permite fanilor să investească în tinere talente din fotbal, a trecut printr-o transformare în ultimul an, lansând recent o nouă versiune a aplicaţiei sale şi lucrând la dezvoltarea unui întreg ecosistem digital pentru industria fotbalului – de la implicarea fanilor până la transferuri şi scouting bazat pe inteligenţă artificială. Proiectul a ajuns la o valoare totală a finanţărilor atrase de peste 2 milioane de euro, sumă care include şi valoarea serviciilor de dezvoltare obţinute prin modelul „tech for equity”.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Aurel Cîrstea, Global Vision: Interesul pentru noile spaţii industriale şi de producţie va creşte accelerat în 2026. Se vorbeşte mult de defence # Ziarul Financiar
România devine o destinaţie tot mai atractivă pentru companiile care doresc să îşi reloce producţia, iar această tendinţă se va accentua la începutul anului 2026, a explicat Aurel Cîrstea, director comercial, Global Vision.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Antreprenorul Leonard Georgescu vrea să ducă brandul de mobilier Esho la afaceri de peste 10 mil. lei anul acesta „Am investit mult în tehnologizare“ # Ziarul Financiar
Brandul de mobilier Esho a ajuns la afaceri de aproape 9,9 milioane de lei anul trecut, iar antreprenorul Leonard Georgescu, cel care a pus bazele brandului în urmă cu circa şase ani, estimează că businessul va creşte cu circa 6% în acest an şi va ajunge la 10,5 milioane de lei. El a intrat în businessul cu mobilă acum circa două decenii, însă brandul Esho este unul mai tânăr.
00:15
România muncii fără pauză: dezechilibrul muncă - viaţă personal devine un risc economic major. Estimările Eurostat indică faptul că 15–17% dintre angajaţi lucrează peste 50 de ore pe săptămână # Ziarul Financiar
România se situează constant peste media europeană în ceea ce priveşte munca prelungită. Echilibrul muncă-viaţă are consecinţe directe asupra competitivităţii economice, productivităţii şi coeziunii sociale.
00:15
ZF Agropower. Ioan Cleja, veterinar din Alba care are ambiţia de a salva porcii mangaliţa şi bazna: România trebuie să-şi protejeze rasele autohtone. În restaurante se vinde carne de mangaliţa din Ungaria, dar nu e autentică, iar noi încă nu reuşim să o dăm pe a noastră # Ziarul Financiar
În timp ce Ungaria le-a permis producătorilor să încrucişeze porcii de mangaliţa cu rase de carne şi să vândă produsele sub eticheta „carne de mangaliţa“, care ajunge şi în restaurantele din România, producătorii locali nu îşi pot valorifica în HoReCa şi retail carnea obţinută de la rase autohtone, a spus Ioan Cleja, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Suine Autohtone Mangaliţa şi Bazna, prezent la emisiunea ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.
00:15
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. IT Genetics pregăteşte o majorare de capital de 7,5 milioane de lei prin plasament privat şi ulterior listarea la bursă. Liviu Sima: Suma merge direct în investiţii, nu vom face exit din companie # Ziarul Financiar
IT Genetics, companie românească de tehnologie fondată de Liviu Sima şi Ştefan Axinte, cu afaceri de 96 mil. lei în 2024 la un profit net de 4,6 mil. lei, pregăteşte o majorare de capital de 7,5 milioane de lei printr-un plasament privat, sumă care va merge integral către investiţiile anunţate pentru extinderea internaţională şi dezvoltarea de noi linii de business.
00:15
România, fără program naţional de screening pentru bolile ginecologice, dar cu mortalitate de patru ori peste media UE # Ziarul Financiar
Programele naţionale de screening în bolile ginecologice, care ar trebui să ajute medicii să diagnosticheze din timp afecţiuni din această sferă, au lipsit din România în ultimii cinci ani.
00:15
Primii zece furnizori de utilaje agricole au avut rulaje de 3,6 mld. lei în 2024, în scădere cu 27% faţă de 2023. De unde vine scăderea? # Ziarul Financiar
Cei mai mari zece jucători din piaţa utilajelor agricole din România au încheiat anul 2024 cu afaceri cumulate de 3,6 miliarde de lei, în scădere cu 27% faţă de 2023, potrivit unei analize ZF facute pe baza datelor publice.
00:15
Aproape două luni de la explozia din Rahova. Distrigaz Sud Reţele: Întrucât ancheta este în desfăşurare, nu putem da curs solicitărilor # Ziarul Financiar
Pe 26 noiembrie, Ziarul Financiar a trimis un nou set de întrebări către Distrigaz Sud Reţele pentru a vedea care sunt măsurile luate la nivelul companiei astfel încât cazuri precum cel din Rahova să nu mai aibă loc.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Ministrul Şerban: Portul Constanţa are o importanţă strategică pentru România, deci da, este oportună achiziţionarea acţiunilor de la FP # Ziarul Financiar
Statul român, prin Ministerul Transporturilor condus de Ciprian Şerban, analizează posibilitatea de a prelua participaţia de 20% pe care Fondul Proprietatea (simbol bursier FP) o deţine la Porturi Maritime Constanţa (CNAPMC), o mutare care ar transforma statul în acţionar unic al celui mai important hub logistic al României, responsabil de fluxurile de import-export, tranzit, depozitare şi operare de mărfuri la Marea Neagră.
00:15
Capitalul privat românesc se ridică deasupra unui context economic negativ. Ce rămâne în industria alimentară după 2025, un an în care consumul este măcinat de taxe şi incertitudini # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost pentru industria alimentară ca un adevărat roller coaster, marcat de eliminarea facilităţilor fiscale pentru angajaţii din sector, o inflaţie care s-a accentuat şi creşterea TVA din august care a ţinut în corzi un sector care generează afaceri de circa 16 miliarde de euro anual.
00:15
ZF Index Imobiliar. Locuinţele vechi din Capitală au depăşit pragul de 135.000 de euro. Următoarele luni ar putea aduce o temperare mai puternică a creşterii preţurilor locuinţelor, spun consultanţii # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în noiembrie 2025 la 135.923 de euro, în creştere cu 0,7% faţă de octombrie, respectiv cu aproximativ 1.000 de euro într-o singură lună.
00:15
ZF Tech Day. Cristian Paţachia-Sultănoiu, Orange România: Educaţia în materie de securitate cibernetică ar trebui să înceapă din liceu. Va fi nevoie de un volum mai mare de specialişti care să înţeleagă riscurile generate de integrarea AI cu dispozitivele smart care ne înconjoară # Ziarul Financiar
Telefoanele, ceasurile inteligente şi modemurile devin porţi de intrare pentru atacatorii cibernetici, care folosesc tot mai mult inteligenţa artificială (AI) pentru a identifica vulnerabilităţi în componentele hardware.
00:15
ZF Agropower. Ce aşteptări au producătorii de la Crăciun: bugetele românilor vor rămâne la fel, însă coşul de cumpărături se diversifică, apar tot mai mult produsele gata de gătit sau chiar gata de pus pe masă # Ziarul Financiar
Perioada sărbătorilor de iarnă, una dintre cele mai importante pentru consum dacă luăm în calcul „concentrarea“ de achiziţii într-o perioadă scurtă de timp, aduce forfotă printre producători care se aşteaptă ca bugetele românilor pentru masa de Crăciun să nu se schimbe faţă de anul trecut.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Ar putea trece piaţa HoReCa printr-o redresare majoră în 2026? Vasi Andreica, Ted’s: „Am exagerat cu preţurile la nivelul pieţei şi asta se va întoarce împotriva noastră. Impactul e ca şi iminent şi cred că ne va lovi în primăvara anului viitor“ # Ziarul Financiar
După unii dintre cei mai buni ani pentru piaţa locală de HoReCa, în care operatorii au crescut constant preţurile, iar orice majorare de taxe sau de costuri a fost transferată către client, sectorul ar putea avea o aterizare forţată în 2026, este de părere Vasi Andreica, fondatorul reţelei de cafenele Ted’s.
Acum o oră
00:00
Google va lansa primii săi ochelari cu inteligenţă artificială în 2026, în parteneriat cu Samsung şi Warby Parker. Compania vrea să concureze cu Meta pe piaţa dispozitivelor AI # Ziarul Financiar
Gigantul american Google intenţionează să lanseze în 2026 primii săi ochelari cu inteligenţă artificială, în contextul în care compania îşi intensifică eforturile de a concura cu Meta pe o piaţă în creştere a dispozitivelor AI pentru consumatori, potrivit unui anunţ făcut luni de companie.
00:00
Donald Trump va semna un ordin executiv pentru a institui o regulă naţională unică privind inteligenţa artificială: „Nu poţi cere unei companii să obţină 50 de aprobări de fiecare dată când vrea să facă ceva" # Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că va semna săptămâna aceasta un ordin executiv menit să creeze o regulă naţională unică pentru inteligenţa artificială, o măsură cerută de industria tech pentru a înlocui legile diferite adoptate de statele americane.
Acum 2 ore
23:15
22:45
22:45
La ce strategii surprinzătoare apelează micii retaileri americani pentru a-şi creşte vânzările de sărbători. „Oamenii vor mai multă bucurie“ # Ziarul Financiar
Micile afaceri americane au strategii noi pentru cea mai aglomerată perioadă a anului din sectorul de retail: mai puţine produse cu tematică de sărbători, mai multe decoraţiuni festive şi cadouri la preţuri mai mici, scrie The Wall Street Journal.
Acum 4 ore
21:15
Acum 6 ore
20:30
19:15
ZF Live. Mădălin Tudor, consultant în proiecte de aviaţie, fost angajat al companiei de stat Tarom, care a stat 12 ani în Spania: „Transportatorii low-cost operează aeronave mari. Cu cât sunt mai mulţi pasageri, cu atât poţi să atingi break-evenul“ # Ziarul Financiar
Mădălin Tudor, consultant în proiecte de aviaţie, fost angajat al companiei de stat Tarom, care a stat 12 ani în Spania şi a deschis linia către destinaţii de aici, spune că avioanele operau şi la 90% grad de ocupare spre Spania însă în 2015 a început declinul.
19:15
19:00
18:45
Nicuşor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu: „Trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul” # Ziarul Financiar
Bucureştenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul, susţine preşedintele Nicuşor Dan într-un mesaj prin care îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru câştigarea alegerilor la primăria Capitalei.
18:45
Acum 8 ore
18:15
Harta salariilor pe judeţe la nouă luni din 2025: Salariile intră pe un nou teritoriu: zece judeţe au scăzut salariile, doar unul a bifat creştere de două cifre # Ziarul Financiar
Harta salarială pe judeţe la nouă luni din 2025 arată o piaţă a muncii în care doar câteva centre economice mari reuşesc să menţină ritmul de creştere, judeţe cu scăderi de la an la an şi stagnare în altele, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică şi calculelor ZF. Zonele dependente de o singură industrie simt orice mişcare a pieţei, în timp ce marile huburi economice - Bucureşti, Cluj, Timiş - continuă să tragă media naţională în sus.
17:30
17:15
17:15
Indexul preţului la consultaţii medicale în privat. Preţul unei consultaţii medicale aproape s-a dublat în ultimii cinci ani, până la 400 lei în medie în Capitală # Ziarul Financiar
În Bucureşti, la una dintre marile clinici medicale, un pacient ajunge să plătească în jur de 400 de lei în medie pentru o consultaţie. Faţă de acum cinci ani, preţul este aproape dublu, după cum arată datele adunate de-a lungul timpului de ZF din call-centerele operatorilor medicali privaţi.
17:00
17:00
16:45
16:45
16:45
Acum 12 ore
16:30
16:30
România muncii fără pauză: dezechilibrul muncă - viaţă personal devine un risc economic major. De ce avem nevoie de un sistem naţional de monitorizare a calităţii vieţii profesionale. Estimările bazate pe Eurostat indică faptul că 15–17% dintre angajaţi lucrează peste 50 de ore pe săptămână, faţă de media OECD de aproximativ 10% # Ziarul Financiar
Echilibrul muncă-viaţă are consecinţe directe asupra competitivităţii economice, productivităţii şi coeziunii sociale. Datele disponibile arată că România se confruntă cu o combinaţie de ore de muncă prelungite, venituri reale scăzute şi nivel redus de satisfacţie profesională, care împreună limitează potenţialul de creştere sustenabilă, conform studiului „Echilibrul muncă - viaţă personală“, realizat de Consiliul Economic şi Social (CES).
16:00
16:00
15:15
15:15
15:15
O generaţie lăsată să aştepte la uşă: Milioane de tineri intră pe piaţa muncii cu o diplomă în mână, dar cu tot mai puţine şanse reale de a-şi valorifica pregătirea. Angajările entry-level se prăbuşesc, companiile îngheaţă recrutările, AI „arde” etapele tradiţionale, iar startul în carieră se transformă pentru mulţi într-o poveste fără final fericit # Ziarul Financiar
14:45
14:15
14:15
14:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.