Aproape două luni de la explozia din Rahova. Distrigaz Sud Reţele: Întrucât ancheta este în desfăşurare, nu putem da curs solicitărilor

Start-up-ul local Nordensa, care a pornit în 2022 cu o platformă ce permite fanilor să investească în tinere talente din fotbal, a trecut printr-o transformare în ultimul an, lansând recent o nouă versiune a aplicaţiei sale şi lucrând la dezvoltarea unui întreg ecosistem digital pentru industria fotbalului – de la implicarea fanilor până la transferuri şi scouting bazat pe inteligenţă artificială. Proiectul a ajuns la o valoare totală a finanţărilor atrase de peste 2 milioane de euro, sumă care include şi valoarea serviciilor de dezvoltare obţinute prin modelul „tech for equity”.