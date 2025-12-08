ZF IT Generation. Start-up Update. Adrian Docea, fondator Nordensa: Am pivotat către un ecosistem complet pentru digitalizarea fotbalului. Investiţia totală în proiect a depăşit 2 mil. euro, inclusiv prin parteneriate de tip „tech for equity“

Start-up-ul local Nordensa, care a pornit în 2022 cu o platformă ce permite fanilor să investească în tinere talente din fotbal, a trecut printr-o transformare în ultimul an, lansând recent o nouă versiune a aplicaţiei sale şi lucrând la dezvoltarea unui întreg ecosistem digital pentru industria fotbalului – de la implicarea fanilor până la transferuri şi scouting bazat pe inteligenţă artificială. Proiectul a ajuns la o valoare totală a finanţărilor atrase de peste 2 milioane de euro, sumă care include şi valoarea serviciilor de dezvoltare obţinute prin modelul „tech for equity”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar