Ileana Badiu și-a amenajat noul apartament! Cum arată locuința vedetei
SpyNews, 9 decembrie 2025 00:20
Ileana Badiu are un apartament superb! Vedeta și-a amenajat noua locuință, iar rezultatul este excepțional! După mult timp de așteptare, mulți bani investiți și foarte multă creativitate, Ileana Badiu poate să se mândrească cu un apartament fabulos.
Acum 30 minute
00:20
Acum 2 ore
23:40
Chefi la cuțite, sezonul 16. Cine a câștigat cel de-al doilea battle. O echipă nu a obținut nicio farfurie # SpyNews
Cel de-al doilea battle la Chefi la cuțite s-a încheiat cu o victorie fabuloasă! Echipa câștigătoare a obținut șapte farfurii din partea invitaților speciali. Concurenții au radiat de fericire, în timp ce restul echipelor au intrat la duel.
23:40
Mama Claudiei Pătrășcanu a decis că a venit momentul să-și împărtășească pasiunea, după ce un val de comentarii răutăcioase au apărut în mediul online în urma unui concert pe care l-a susținut. A cântat la Un show păcătos!
22:50
Autoritățile din Japonia au făcut public primul bilanț după cutremurul de luni, cu magnitudinea de 7,6 grade. Mai multe persoane au fost rănite. Cercetările continuă în zonele de coastă după seismul care a zguduit mai multe orașe.
22:50
Dorian Popa a ajuns în centrul atenției înainte de Crăciun! Artistul intenționează să-și pună pe casă o decorațiune imensă, cum rar ai mai văzut! Trebuie să ne credeți pe cuvânt!
Acum 4 ore
22:20
EXCLUSIV! Bogdan Vlădău, adevărul gol - goluţ! Are sau nu iubită și cine e femeia misterioasă cu care s-a postat în retreat # SpyNews
Mai sincer ca niciodată, Bogdan Vlădău face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre viața amoroasă. După ce în ultimele zile a apărut în imagini alături de o domnișoară misterioasă, fostul model dezvăluie cine este femeia și dacă este, de fapt, noua lui iubită. În plus, ne spune care este singurul motiv pentru care nu s-a mutat deja din România și cum plănuiește să dea lovitura pe YouTube cu noul său podcast.
22:20
Mariana Moculescu, decizie radicală la o lună de la moartea lui Horia Moculescu! Nidia, fiica lor, nu se aștepta la asta: ”Vezi că eu te-am adus pe lume” # SpyNews
La o lună de la moartea lui Horia Moculescu, fosta lui soție, cea cu care s-a războit ani la rând, Mariana Moculescu, ia o decizie radicală în privința Nidiei, fiica lor! În exclusivitate pentru Spynews.ro, Mariana Moculescu aruncă ”bomba”. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Nidia și cum a ajuns să-i deschidă propriului copil un proces
22:20
Iubitul Ioanei Popescu vrea să obţină apartamentul jurnalistei, cu tot ce este în interior! Declaraţii exclusive! # SpyNews
Ce se întâmplă cu apartamentul Ioanei Popescu, la două luni după ce aceasta a decedat. Iubitul acesteia și-ar dori proprietatea, dar și lucrurile din interior. De ce imobilul este încă sigilat de oamenii legii, dar am aflat și dacă există sau nu moștenitori.
22:20
„Blonda lui Coldea”, amenințată după dezvăluirile făcute în SPYNEWS.ro | „O să-ți dorești pușcăria!” | Marina Pandarof: „Este un fost procuror” # SpyNews
Dezvăluirile făcute de Marina Pandarof, alias „Blonda lui Coldea”, în exclusivitate pentru SPYNEWS.ro, au produs un cutremur în rândul celor implicați, într-un fel sau altul, în dosarul traficului de droguri. Îngrijorați că tânăra ar putea dezvălui nume sonore, cei vizați i-au transmis acesteia că va păți chestii atât de grave, încât își va dori să fie în pușcărie, ca să aibă parte de protecție.
22:20
Jeleurile cu substanțe interzise fac ravagii în școlile din România | Livrează și „materie primă”, sub nasul poliției # SpyNews
Un fost comisar de la Antidrog trage un semnal de alarmă, cu privire la modul în care pot fi achiziționate de minori produsele care conțin THC – o substanță conținută de canabis, interzisă în țara noastră. Pe de altă parte, un site din România vinde, cu acordul DIICOT, semințe de canabis ce pot fi plantate de oricine.
22:20
8 decembrie, zi de coşmar pentru Carmen de la Sălciua! Cântareața a izbucnit în plâns. Declarații sfâșietoare! # SpyNews
Ziua de 8 decembrie îi aduce o mare tristețe artistei Carmen de la Sălciua. Cântăreața a clacat și a izbucnit în plâns. Care este motivul pentru care Carmen de la Sălciua a trecut prin momente dificile, dar și ce făcea fix în momentul în care a vorbit cu reporterii Spynews.ro.
22:20
Mira a postat o imagine rară alături de tatăl ei! Cântăreața s-a afișat foarte rar alături de acesta, chiar dacă au o relație foarte specială! Cu ocazia zilei lui de naștere, Mira a făcut publică o imagine superbă, alături de un mesaj emoționant.
22:00
Tzancă Uraganu a fost pus la respect de către nimeni altul decât Gigi Becali! Afaceristul a uimit cântărețul prin replica pe care tocmai i-a dat-o. Iată ce i-a transmis Gigi Becali Uraganului!
21:50
Chefi la cuțite, sezonul 16. Richard Abou Zaki a activat amuleta! Concurenții, în alertă: ”Nu se poate” # SpyNews
Richard Abou Zaki și-a activat amuleta în cel de-al doilea battle la Chefi la cuțite, sezonul 16. Concurenții au fost puși în dificultate de avantajul juratului! Iată ce au fost nevoiți să facă și cum au reacționat!
21:30
Cine este femeia misterioasă cu care Meko se afișează. Călătoresc împreună în cele mai frumoase locuri # SpyNews
Miko s-a afișat în repetate rânduri alături de o femeie misterioasă. Cei doi sunt de nedespărțit și călătoresc împreună în locuri cu peisaje parcă desprinse din basme. Iată cine este, de fapt, creola!
21:20
Influenceriță de 26 de ani, moartă la scurt timp după ce a născut! Soțul ei a confirmat tragedia # SpyNews
O influenceriță cu peste 150.000 de urmăritori pe Instagram a murit la doar 26 de ani. Tânăra s-a stins din viață la scurt timp după ce a născut. Soțul ei a transmis un mesaj dureros, prin care a anunțat tragedia.
21:00
5 trucuri pentru cele mai delicioase fursecuri de Crăciun de la bucătari pricepuți! Ce să faci să nu se lipească # SpyNews
Fursecurile de Crăciun sunt vedetele mesei de sărbători cu familia! Sunt delicioase, arată spectaculos și e o adevărată plăcere să îi gătești! Iată cinci trucuri pentru a găti cele mai gustoase fursecuri!
20:50
Oana Zăvoranu este pregătită pentru Crăciun! Vedeta și-a decorat locuința în mare stil, iar bradul pe care l-a împodobit arată superb. Iată ce culori a ales pentru acest an!
20:50
Cu ce s-a ocupat Nicoleta Luciu înainte de a deveni celebră. Din ce și-a câștigat actrița primii bani # SpyNews
Nicoleta Luciu este fără doar și poate una dintre cele mai atrăgătoare femei din România. Acum are 45 de ani, însă celebritatea ei a început cu mulți ani în urmă. Deși timpul a trecut și Nicoleta Luciu a devenit mamă a patru copii, vedeta arată la fel de bine. Aceasta a devenit o actriță de renume, însă nu mulți sunt cei care știu care este de fapt meseria ei și cum și-a câștigat primii bani.
Acum 6 ore
20:20
Marele secret al Ștefaniei Szabo a fost dezvăluit! Medicul din Buzău ar fi avut o relație cu un bărbat cu familie: ”Părea să o apese” # SpyNews
Apar detalii tulburătoare despre ultimele clipe de viață ale Ștefaniei Szabo. Medicul din Buzău ar fi trăit o dramă sufletească imensă. După divorțul tumultos de fostul soț, aceasta ar fi avut o relație cu un bărbat care are familie. Un apropiat a făcut declarații dureroase.
20:00
Va mai păstra Alexandru legătura cu Iolanda după ce părăsește casa Mireasa? Concurenta a izbucnit în plâns # SpyNews
Soarta lui Alexandru a stat în mâinile Nicoletei, în ceea ce privește dacă drumul sau din casa Mireasa va continua sau nu. Concurenta a decis ca Alexandru să plece, iar Iolanda a rămas șocată. Vor mai păstra cei doi legătura după finalizarea competiției?
19:50
Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO # SpyNews
Cutremurul din Japonia, de luni după-amiază, a fost filmat de martori și de camerele de supraveghere. Mai multe orașe din zonele de coastă au fost zguduite din temelii de seismul cu magnitudinea de 7,6 grade!
19:20
Irina Rimes, probleme în relații! Cântăreața ajungea să își trateze iubiții că o mamă salvatoare # SpyNews
Irina Rimes a vorbit deschis despre problemele prin care a trecut din cauza lipsei părinților, în special a tatălui. Artista a explicat că s-a săturat de relațiile toxice. Iată ce a transmis cântăreața!
19:00
Momente parcă desprinse dintr-un film de groază au avut loc în Sibiu! Trei polițiști sunt acuzați că ar fi bătut și umilit opt copii, pe care i-au interogat la școală. Care a fost motivul șocant pentru care minorii au fost agresați.
Acum 8 ore
18:40
Incendiu puternic la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Deva! A fost activat planul roșu de intervenție # SpyNews
Un incendiu puternic a izbucnit, luni după amiază, la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Deva! Autoritățile au activat planul roșu de intervenție din cauza numărului pare de persoane implicate. 26 de pacienți și patru angajați s-au evacuat din clădire.
18:30
Alexandru a fost eliminat din casa Mireasa! Iolanda a făcut o criză de nervi și a părăsit platoul # SpyNews
Tensiunile au atins cote maxime în platoul emisiunii Mireasa, de la Antena 1. Alexandru a părăsit emisiunea la alegerea Nicoletei. Această decizie a scos-o din minți pe Iolanda, care a decis să plece din platou. Iată ce a declarat Nicoleta!
18:20
Ionel Ganea, sfâșiat de durere, la aproape 6 luni de când și-a pierdut fiul. Ce își dorește să facă fostul internațional # SpyNews
Ionel Ganea și-a pierdut fiul în urma unui accident rutier cumplit. Micuțul Alexandru a decedat acum 6 luni, iar părinții lui au rămas de atunci cu un gol imens în suflet. Ionel Ganea are de gând să facă un gest emoționant, dedicat fiului său.
17:30
Ilona Brezoianu este cea mai fericită de când a devenit mămica, dar oboseala deja începe să-și facă simțită prezența în viața actriței. Iată cum se simte acum, la aproape o lună de când a născut!
17:30
Cutremur puternic în Japonia! Un seism cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a zguduit luni, 8 decembrie, largul coastelor țării. Centrul Pacific de Avertizare pentru Tsunami a emis alertă majoră de tsunami.
17:20
Război între două influencerițe celebre în România! Mărul discordiei ar fi un penthouse de lux # SpyNews
Un nou război a cutremurat TikTok-ul! Două influencerițe au ajuns la cuțite din cauza unui penthouse de lux din Brașov! Una dintre ele i l-ar fi închiriat alteia, iar aceasta ar fi lăsat-o cu datorii! Tânăra a povestit totul!
17:00
S-a dat startul unei noi tendințe în ceea ce privește locurile pentru vacanțe. Multe persoane obișnuiesc să plece undeva unde nu multă lume s-ar fi așteptat. Indiciu: se află sub pământ!
Acum 12 ore
16:40
Carmen de la Sălciua, copleșită de dorul tatălui! Ar fi fost ziua lui: "Te-am așteptat cu tort..." # SpyNews
Carmen de la Sălciua a rămas cu un gol imens în suflet pe care nimeni nu-l va putea umple vreodată, după ce și-a pierdut tatăl. Părintele artistei a decedat în urmă cu câteva luni, însă în inima ei va rămâne mereu viu. Iată ce mesaj a scris artista în ziua în care ar fi trebuit să-și sărbătorească tatăl!
16:40
Primele imagini de la locul tragediei din Tenerife, unde doi români au murit. Turiștii nu ar fi avut voie să intre în apă # SpyNews
Doi români au murit, duminică, în Tenerife! Tragedia s-a produs în zona Los Gigantes, din cauza valurilor puternice. În total, patru persoane și-au pierdut viața, iar un alt turist este căutat de echipajele de salvare. Recent au apărut și primele imagini de la locul tragediei.
16:00
Crimă șocantă la o stână din Caraș-Severin! Un cioban a fost găsit mort. Cine este vinovatul # SpyNews
O crimă șocantă a zguduit localitatea Zăvoi, din județul Caraș-Severin! Un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a fost găsit mort, luni dimineață, la stâna de oi la care muncea. Cel care a făcut descoperirea a fost chiar șeful său, proprietarul animalelor. Iată cine este vinovat!
15:50
Fiul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, prima aniversare fără mama lui. Au trecut cinci luni de la tragedie # SpyNews
Familia Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, trece în continuare prin momente grele. Au trecut cinci luni de când a avut loc tragedia, iar de curând, fiul ei și-a sărbătorit ziua de naștere. Pentru Alessio, a fost prima aniversare fără mama lui.
15:10
Românii sunt indignați! Prețul unui simplu cofraj de ouă a stârnit controverse în rândul oamenilor de pe Internet. O postare pe rețelele de socializare a generat discuții ample, cu privire la prețurile alimentelor.
15:10
Fosta soție a lui Robert Lele a dat cărțile pe față. De ce a lipsit de la concertul unde fiica lor a cântat alături de manelist # SpyNews
Robert Lele a susținut de curând un concert, acolo unde a cântat alături de fiica cea mare, în vârstă de nouă ani. Antonia i-a impresionat pe cei prezenți cu talentul ei, însă mama ei nu a fost prezentă. Fosta soție a manelistului a dat cărțile pe față, după ce a fost întrebată de ce a lipsit de la concert.
15:00
Solstițiul de iarnă din 21 decembrie 2025 aduce o energie puternică ce va influența toate semnele zodiacale, fiecare fiind afectat în mod diferit. Acesta marchează începutul oficial al iernii și este un moment de bilanț și reflecție pentru toți nativii.
14:30
Cum arată cele mai frumoase case de vedete împodobite de Crăciun 2025. Imagini spectaculoase # SpyNews
Chiar dacă mai sunt două săptămâni și jumătate până la Crăciun, vedetele de la noi au furat startul și s-au pregătit pentru sărbători. Unele dintre ele au împodobit bradul și s-au ocupat și de decorarea casei.
14:30
Doi români și-au pierdut viața în Tenerife! Au murit după ce au fost luați de un val uriaș care a lovit cu forță o piscină # SpyNews
Doi români au murit în urma unei tragedii petrecute în Tenerife, când un val uriaș a lovit cu forță o piscină. Potrivit primelor informații, mai mulți oameni au fost duși în larg de val, iar o persoană dată dispărută este căutată încă.
14:10
Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai cunoscute românce. Actrița arată impecabil la cei 46 de ani ai ei și a dezvăluit care este secretul unei tinereți veșnice. Vedeta nu s-a sfiit să recunoască trucurile la care apelează pentru a se menține în formă.
14:10
Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Marele Premiu din Abu Dhabi, transmis live de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider de # SpyNews
Lando Norris a scris istorie ieri alături de McLaren, după ce a devenit campion mondial în Formula 1. El a încheiat sezonul cu un avans de doar două puncte față de Max Verstappen, campionul din ultimii patru ani, și a cucerit în premieră titlul mondial. Marele Premiu din Abu Dhabi, transmis live de Antena 1 şi AntenaPLAY, s-a impus ca lider de audiență.
13:50
Divorț cu scandal! Un fotbalist s-a făcut de râs în fața judecătorului. A enumerat toți bărbații celebri cu care a fost înșelat de soție # SpyNews
Un divorț cu un adevărat scandal a avut loc recent în instanță, unde un fotbalist s-a făcut de râs în fața judecătorului. Acesta a venit pregătit cu o listă detaliată a tuturor bărbaților celebri cu care soția l-a înșelat. Fostul jucător a enumărat, fără ezitare, numele persoanelor cunoscute din lumea showbiz-ului cu care soția sa avusese relații extraconjugale.
13:50
Echipa albastră a lui Chef Orlando a câștigat primul battle al sezonului 16 Chefi la cuțite. Diseară, Chef Richard aruncă în luptă prima amuletă # SpyNews
Ieri seară, în bucătăria Chefi la cuțite, s-a dat startul etapei battle-urilor, marcându-se o premieră în istoria show-ului culinar: pentru prima dată, 4 echipe s-au întrecut la bancurile de lucru într-o cursă culinară încărcată de adrenalină, iar prima rundă a fost câștigată de tabăra albastră condusă de Chef Orlando Zaharia. Diseară, presiunea crește în bucătăria Chefi la cuțite, când Chef Richard Abou Zaki decide să folosească cea dintâi amuletă.
13:30
Ce se speculează despre șoferul din Oradea care a zburat cu mașina peste sensul giratoriu. Localnicii fac dezvăluiri # SpyNews
Au apărut noi detalii, în cazul șoferului din Oradea, care a zburat peste sensul giratoriu. Deși au trecut câteva zile bune de la accident, identitatea șoferului este încă necunoscută. Oamenii au făcut fel și fel de speculații, în secțiunea de comentarii, de pe social-media. Iată care sunt informațiile!
13:30
Fiicele lui Dan Petrescu au revenit în România pentru a-i fi alături antrenorului. Care ar fi starea lui, după ce s-a aflat că are probleme de sănătate # SpyNews
În urmă cu câteva săptămâni, s-a zvonit că Dan Petrescu s-ar confrunta cu probleme de sănătate. Antrenorul ar fi slăbit 30 de kilograme, iar speculațiile sunt adevărate. Un om apropiat lui a declarat că, într-adevăr, Dan Petrescu se recuperează în urma problemelor de sănătate. Fiicele lui, stabilite în străinătate, au revenit în România.
13:30
Câștigătorii The Ticket, Ansamblul folcloric Valea Târnavelor, așteptați de peste 1000 de persoane la Blaj # SpyNews
Show-ul The Ticket de la Antena 1 a ajuns sâmbătă la final, iar publicul a decis: marele câștigător al ediției este Ansamblul folcloric Valea Târnavelor din Blaj, care a obținut biletul suprem în valoare de 100.000 de Euro.
13:10
Anca Pandrea și Iurie Darie au trăit una dintre cele mai intense și sincere povești de iubire din showbizul românesc. El, actorul cu un farmec inconfundabil, un star adorat de public. Ea, actrița sensibilă, discretă, dar extrem de devotată. O relație născută neașteptat, construită din grijă, respect și o loialitate rar întâlnită.
13:00
Dana Rogoz s-a postat în ipostaze incendiare! Actrița are 40 de ani și se bucură de un succes colosal. Vedeta arată la fel ca la 20 de ani, având un corp de invidiat, pe care l-a pus în valoare în cele mai noi fotografii pe care le-a încărcat pe social-media.
12:50
Cum se înțelege Oana Ioniță cu fiul ei, Max, după momentele tensionate dintre ea și fostul soț: „Tot ce-mi doresc este să fie fericit” # SpyNews
După ce o perioadă nu a putut să-și vadă fiul, lucrurile par că revin la normal în cazul Oanei Ioniță. Coregrafa poate să petreacă timp cu Max, băiatul pe care îl are din căsnicia cu fostul soț. Vedeta a făcut declarații emoționante despre legătura cu fiul ei.
