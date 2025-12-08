Ileana Badiu și-a amenajat noul apartament! Cum arată locuința vedetei

22:20

Mai sincer ca niciodată, Bogdan Vlădău face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre viața amoroasă. După ce în ultimele zile a apărut în imagini alături de o domnișoară misterioasă, fostul model dezvăluie cine este femeia și dacă este, de fapt, noua lui iubită. În plus, ne spune care este singurul motiv pentru care nu s-a mutat deja din România și cum plănuiește să dea lovitura pe YouTube cu noul său podcast.