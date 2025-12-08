Nicușor Dan: Am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate
SportMedia, 9 decembrie 2025 01:00
România a început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate, a declarat, luni, președintele Nicușor Dan, la o întâlnire cu reprezentanți ai diasporei române desfășurată la ambasada țării noastre din capitala Franței. "Despre România, vreau să vă spun că, în ciuda știrilor – în fine, popor latin, pasiuni mari – dincolo
• • •
Nicușor Dan: Am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate
Un studiu recent a arătat că protoxidul de azot (N2O), cunoscut și ca gaz ilariant, ar putea deveni o opțiune de tratament pentru depresia severă, acolo unde alte abordări nu dau roade. O analiză a mai multor studii clinice a arătat că inhalarea gazului în concentrații clinice i-ar putea ajuta pe pacienții pentru care alte
01:00
Cercetări recente arată că un îndulcitor utilizat în întreaga lume și în tot felul de produse se poate transforma în fructoză în organism, suprasolicitând ficatul și crescând riscurile metabolice. Cercetări recente au ridicat semne de întrebare privind sorbitolul, căci despre el e vorba, un înlocuitor al zahărului folosit pe scară largă. Potrivit oamenilor de știință,
01:00
În mod paradoxal, victoria lui Ciprian Ciucu (PNL) în alegerile pentru Primăria București va oferi suficientă muniție taberei din PSD care cere plecarea din coaliție. Frica va învinge rațiunea, iar Sorin Grindeanu va fi obligat, probabil, să-i dea satisfacție Olguței Vasilescu, care susține că rămânerea în coaliție, alături de USR, înseamnă disoluția partidului. Dar situația
Angajații de la Muzeul Luvru au convocat o grevă pentru 15 decembrie, în semn de protest față de deteriorarea condițiilor de muncă și față de resursele insuficiente. Aceștia cer crearea de noi locuri de muncă, în principal la recepție și securitate, "'pentru a compensa locurile de muncă pierdute în trecut", a declarat o reprezentantă sindicală
Ne împrumutăm în familie: Statul vrea să crească ponderea populației în finanțarea deficitului
Statul își propune să atragă 60 de miliarde de lei de la populație în 2026, prin emisiunile de titluri de stat Tezaur și Fidelis, bazându-se în continuare pe dobânzile atractive pe care le au aceste instrumente în comparație cu principalul "competitor" reprezentat de depozitele bancare, conform documentelor Ministerului de Finanțe. În 2024, circa 13% din
Patru persoane, între care administratorul unei companii din România, au fost condamnate în Franța pentru fraudă cu mașini importate
Patru persoane, inclusiv administratorul unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare, amenzi şi plata unor despăgubiri importante, pentru un prejudiciu de peste 3,2 milioane de euro adus statului francez într-o schemă de fraude cu TVA la vehicule importate. Doi administratori ai unor concesionari auto din regiunea Toulouse au
Horoscop zilnic pentru 9 decembrie 2025.
Senatul a respins obiecțiile președintelui Nicușor Dan la proiectul privind combaterea extremismului
Plenul Senatului a adoptat, luni, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură în forma inițială, respingând obiecțiile formulate de președintele Nicușor Dan în cererea de reexaminare a actului normativ, transmisă Parlamentului. S-au înregistrat 75 voturi 'pentru', 34 'împotrivă' și patru abțineri. Proiectul, inițiat
Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial drept zi liberă pentru părinți. Termenul pentru dezbatere și vot s-a împlinit la data de 3 decembrie, iar proiectul este considerat adoptat tacit. "Se acordă zi liberă pentru părinți, așa cum sunt ei definiți
Fostul internațional belgian Glen De Boeck, care a fost căpitanul și apoi antrenorul echipei de fotbal Anderlecht, a încetat din viață duminică noaptea, la numai 54 de ani, a anunțat familia sa, citată de presa locală, după cum relatează EFE. Fostul fundaș a suferit o hemoragie cerebrală gravă vineri, la domiciliul său, a intrat în
Comisia Europeană (CE) denunţă luni "declaraţii complet nebune" ale lui Elon Musk, în urma unor atacuri ale miliardarului la adresa UE. Reacția vehementă a lui Musk a venit în urma amendării X cu 120 de milioane de euro din cauza încălcării regulamentului serviciilor digitale, relatează AFP. "Asta face parte din libertatea de exprimare pe care
Moțiunea de cenzură a fost prezentată în Parlament. Dezbaterea și votul vor avea loc lunea viitoare
Moțiunea de cenzură "România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare" a fost prezentată, luni, în plenul reunit al Parlamentului, de senatorul Ninel Peia. Ședința a fost condusă de vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 236 de parlamentari din totalul de 463. Dezbaterea și votul asupra moțiunii
Interesul bucureștenilor pentru a-și alege primarul general: Secții unde abia s-au adunat 10 persoane
Primarul general este persoana care este votată în mod direct de cei mai mulți alegători, după președintele României. Sau așa ar trebui. Realitatea a fost alta, însă, în ziua votului. Rezultatele scrutinului de duminică au fost obținute pe fondul unei prezențe extrem de scăzute la vot. Doar 32,71% dintre bucureștenii cu drept de vot s-au
Incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Hunedoara. Pacienți evacuați, a fost activat planul roșu de intervenție
Pompierii din judeţul Hunedoara au activat, luni, planul roşu de intervenţie, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean. 26 de pacienţi şi 4 cadre medicale s-au autoevacuat, fără să fie înregistrate victime. "Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu
Pilotul britanic Lewis Hamilton a încheiat, duminică, la Abu Dhabi, primul său sezon la Ferrari, fără vreo clasare pe podiumul Formulei 1, însă a declarat că nu va renunța, în ciuda unui an de coșmar, transmite DPA. Hamilton a părut o umbră a celui care câștiga șapte titluri de campion mondial, încheind pe locul al
Președintele Nicușor Dan l-a felicitat luni pe primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu. El a spus că este datoria tuturor instituțiilor să-i ofere primarului ales instrumentele necesare pentru a guverna. Șeful statului a apreciat și responsabilitatea cu care partidele din coaliție au gestionat campania. „Felicitări şi succes aleşilor locali confirmaţi prin votul de ieri al
FCSB și-a pierdut răbdarea cu un jucător care a creat numai probleme în ultima perioadă. Roș-albaștrii au decis să aducă încă un fundaș central, după ce Siyabonga Ngezana a avut evoluții slabe în ultima vreme. În plus, sud-africanul a comis și mai multe acte de indisciplină și a fost amendat. FCSB a adus deja un
Situație critică în Pokrovsk: Ucrainenii au început să se retragă pentru a evita încercuirea. Rușii înaintează, dar au pierderi mari pe care le ascund
Forțele de apărare ale Ucrainei s-au retras în urmă cu câteva săptămâni din unele poziții situate în apropierea orașelor Pokrovsk și Mîrnohrad. Acest lucru a restrâns zona încercuită de ruși. Unitățile ucrainene care luptau în zona localităților Lîsivka și Suhîi Iar au ocupat poziții mai la nord. Decizia a fost luată pentru a preveni o
Patru persoane – doi bărbați și două femei – au murit pe insula spaniolă Tenerife, după ce au fost trase în larg de valuri puternice, în zona piscinelor naturale de la Los Gigantes, pe coasta de vest a insulei. Una dintre victime este cetățean român. MAE menționează într-un comunicat și o a doua victimă, tot
Bijuteria Europei, numită și „cel mai frumos loc de pe Pământ". Nu este aglomerată, iar cazările sunt accesibile
Macedonia de Nord este o destinație europeană tot mai căutată pentru peisajele sale naturale impresionante și lipsa aglomerației turistice. Când își planifică o vacanță, mulți călători pot uita că destinațiile populare atrag numeroase alte grupuri de turiști. Cei care au vizitat Muzeul Luvru din Paris au experimentat, cel mai probabil, cozile interminabile pentru o scurtă
Cauți o carte de Crăciun pentru copilul tău și descoperi că alegerile sunt mai complicate decât te așteptai. Pe de o parte, apar titlurile care ți-au rămas ție în minte din copilărie – „Fetița cu chibrituri", „Poveste de Crăciun", „Spărgătorul de nuci". Pe de altă parte, sunt poveștile noi, ilustrate spectaculos, cu personaje moderne, scrise
Analizele de rutină reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente modalități prin care îți poți monitoriza sănătatea pe termen lung. Ele oferă o imagine detaliată asupra funcționării organismului și permit identificarea timpurie a dezechilibrelor care, odată ignorate, pot evolua în afecțiuni complexe. De la evaluarea organelor interne și până la investigarea unor parametri esențiali
Câteva păduri din Munții Făgăraș devin un model european de reconstrucție ecologică: rezultatele proiectului SUPERB în România
Fundația Conservation Carpathia a finalizat proiectul pilot SUPERB, parte din o amplă inițiativă europeană dedicată reconstrucției ecologice a pădurilor, coordonată de Institutul Forestier European (EFI). În proiect, România a fost reprezentată exclusiv prin activitățile fundației, care a inițiat restaurarea a 200 de hectare de păduri artificiale de molid (monoculturi) și a contribuit la generarea de
Toată lumea știe că deseori se înfundă canalizarea, din diverse motive. Pentru ca acestea să nu refuleze în exterior este nevoie de desfundarea lor periodică. În acest sens, echipa Dinstef este la datorie pentru mai multe tipuri de servic
Producătorii de automobile oferă o gamă largă de culori, menite să satisfacă gusturile fiecărui șofer – de la clasicele nuanțe monocromatice până la nuanțe îndrăznețe care atrag toate privirile. Cu toate acestea, conform experților, cumpărătorii de mașini second-hand au priorități ușor diferite atunci când aleg un vehicul rulat. Un studiu realizat pentru a doua oară … The post Ce culori sunt cele mai puțin atractive pentru mașină la români appeared first on spotmedia.ro.
Când va prelua Ciprian Ciucu funcția de primar general? Răspunsul e în lege, chiar dacă mici surprize de procedură pot apărea oricând. Ca să înțelegem mai bine, am analizat cadrul legal cu ajutorul lui Septimiu Pârvu, expert în bună guvernare și procese electorale la EFOR. Iată concluziile. Legile care stabilesc termene, în ceea ce privește … The post Când își va prelua Ciucu funcția de primar general – calendarul legal appeared first on spotmedia.ro.
Scandal de corupție în sânul NATO. Compania de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții # SportMedia
Elbit Systems, cea mai mare firmă de armament din Israel, care are și MApN printre clienți, e implicată într-un scandal major de corupție care priveşte achiziţiile NATO. Agenția de achiziții a alianței militare (NSPA) a suspendat participarea companiei israeliene la licitațiile pentru noi contracte. Agenția NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA) se află în centrul … The post Scandal de corupție în sânul NATO. Compania de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții appeared first on spotmedia.ro.
Acordul mediat de Trump între Thailanda și Cambodgia se prăbușește. Lovituri aeriene cu morți și răniți, la frontieră (Video) # SportMedia
Tensiunile dintre Thailanda și Cambodgia au reizbucnit duminică, la două luni după ce cele două state au semnat un acord de încetare a focului mediat de președintele american Donald Trump. Sky News relatează că armata thailandeză a lansat lovituri aeriene de-a lungul graniței, în timp ce cele două ţări se acuză reciproc care a deschis … The post Acordul mediat de Trump între Thailanda și Cambodgia se prăbușește. Lovituri aeriene cu morți și răniți, la frontieră (Video) appeared first on spotmedia.ro.
USR, concluzii după eșecul lui Drulă la București. Dominic Fritz anunță congres, schimbări interne și un nou ministru # SportMedia
Președintele USR, Dominic Fritz, a recunoscut luni că rezultatul slab obținut de Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei a fost o dezamăgire pentru partid. Liderul USR a explicat că electoratul reformist a votat majoritar cu actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL. „Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit, fără doar şi poate. Am … The post USR, concluzii după eșecul lui Drulă la București. Dominic Fritz anunță congres, schimbări interne și un nou ministru appeared first on spotmedia.ro.
Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 de ani, este noul primar general al Bucureștiului după ce a obținut, la alegerile de duminică, peste 36% din voturile bucureștenilor. Liberalul, care a condus Sectorul 6 timp de cinci ani, fiind reales în iunie 2024 cu un scor de 73%, locuiește la bloc, are niște bani în bancă, … The post Ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei appeared first on spotmedia.ro.
Rezultatele de la Campionatul Mondial de handbal feminin: Cunoaștem încă două câștigătoare de grupe # SportMedia
Selecționatele Norvegiei și Danemarcei și-au câștigat grupele principale în care au evoluat la Campionatul Mondial de handbal feminin din Olanda și Germania, după victoriile obținute duminică. Norvegia, campioana olimpică en titre, a învins Brazilia fără drept de apel, cu 33-14, în timp ce Danemarca, medaliată cu bronz la CM 2023 și JO 2024, a câștigat … The post Rezultatele de la Campionatul Mondial de handbal feminin: Cunoaștem încă două câștigătoare de grupe appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1384 Armele „vorbesc” mai puternic decât solii de pace. Zelenski se întâlnește cu aliații. Plan de sprijinire a Ucrainei în Congresul SUA # SportMedia
La începutul zilei 1384 de război, armele „vorbesc”, din nou, mai puternic decât eforturile de pace. Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, provocând victime și distrugeri. O persoană a fost ucisă și cinci rănite, inclusiv doi adolescenți, în atacuri cu drone asupra regiunii Dnipropetrovsk lansate în seara zilei de … The post Ziua 1384 Armele „vorbesc” mai puternic decât solii de pace. Zelenski se întâlnește cu aliații. Plan de sprijinire a Ucrainei în Congresul SUA appeared first on spotmedia.ro.
Saga familiei Gireadă continuă la conducerea comunei Mihai Eminescu, din județul Botoșani. După ce tatăl și mama au ocupat, pe rând, funcția de primar timp de aproape două decenii, acum ștafeta a fost preluată de fiică. Andreea-Cristina Alecu-Gireadă, susținută de PSD, a câștigat alegerile locale parțiale cu 1.330 de voturi, adică 41,54%, devansându-l clar pe … The post Saga familiei Gireadă: Unde mama, tata și acum fiica conduc o primărie din Botoșani appeared first on spotmedia.ro.
Drumul Expres Craiova-Pitești o ia la vale: alunecări de teren pe un tronson nou-nouț (Video) # SportMedia
Sunt probleme grave pe o șosea rapidă inaugurată la mijlocul verii. După două săptămâni de ploi intense, terenul de pe mai multe sectoare ale tronsonului 4 al Drumul Expres Craiova-Pitești (DEx12) a început să se surpe. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii (CNAIR) spun că au notificat constructorul, care trebuie să intervină, deoarece tronsonul … The post Drumul Expres Craiova-Pitești o ia la vale: alunecări de teren pe un tronson nou-nouț (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Unul dintre cei mai buni tineri tenismeni nu va mai reprezenta România: „Cultura franceză face parte din mine de când mă știu” # SportMedia
Unul dintre cei mai talentați tineri tenismeni din România a anunțat că va reprezenta Franța de acum înainte. La doar 15 ani, Yannick Alexandrescu a câștigat deja zeci de trofee, dar nu va mai juca pentru România. „Sunt fericit să anunţ că, de acum înainte, voi reprezenta Franţa. Pe lângă cetăţenie, cultura franceză face parte … The post Unul dintre cei mai buni tineri tenismeni nu va mai reprezenta România: „Cultura franceză face parte din mine de când mă știu” appeared first on spotmedia.ro.
Mulți analiști, dar și lideri ai PNL prezintă victoria de la București a lui Ciprian Ciucu ca fiind un vot de încredere dat de bucureșteni tandemului Bolojan-Ciucu și reformelor așteptate de la premier. Mai mult, Bolojan ar fi acum într-o poziție de forță în raport cu Grindeanu și PSD, ceea ce îl va ajuta să … The post Sunt mai puternici Bolojan și Ciucu? appeared first on spotmedia.ro.
Deși s-a retras din prim-plan de câteva luni, Gică Hagi rămâne implicat la Farul. „Regele” este un car de nervi după ce Farul a pierdut cu Metaloglobus, scor 1-2, și vrea să-l demită pe antrenorul Ianis Zicu, potrivit Gsp.ro. Sursa citată scrie că Hagi a început deja căutările pentru un nou antrenor, care să preia … The post Gică Hagi își pierde răbdarea: Decizia luată de „Rege” appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Pîslaru sesizează Parchetul European în cazul achiziției de microbuze școlare # SportMedia
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a decis să sesizeze Parchetul European și să transmită rezultatele verificărilor către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței, ca urmare a mai multor disfuncționalități constatate în cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevi”. „Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncționalități care ridică semne de … The post Ministrul Pîslaru sesizează Parchetul European în cazul achiziției de microbuze școlare appeared first on spotmedia.ro.
FCSB, convinsă că a descoperit o nouă perlă: „Va fi numărul 10 la noi și la echipa națională” # SportMedia
FCSB este convinsă că are o adevărată comoară în lot. Cei de la FCSB susțin că Mihai Toma, un jucător de 18 ani, va fi următorul decar al echipei naționale. ”Toma va fi numărul 10 la noi și la echipa națională. Nu știu în cât timp, dat Toma este poate cel mai bun junior pe … The post FCSB, convinsă că a descoperit o nouă perlă: „Va fi numărul 10 la noi și la echipa națională” appeared first on spotmedia.ro.
Cum s-a ajuns la controversata programă de Română pentru liceu. Coordonator: Nu e corect față de elevi să le cultivăm iluzia că totul va fi ușor # SportMedia
Noua programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, aflată acum în dezbatere publică, a stârnit discuții aprinse în ultimele săptămâni. În centrul lor se află profesoara universitară Oana Fotache Dubălaru, coordonatoarea științifică a documentului. Într-un interviu publicat în revista Ficțiunea și citat de Edupedu, profesoara clarifică unul dintre cele mai controversate puncte: … The post Cum s-a ajuns la controversata programă de Română pentru liceu. Coordonator: Nu e corect față de elevi să le cultivăm iluzia că totul va fi ușor appeared first on spotmedia.ro.
Ionuț Radu a făcut un meci mare contra lui Real Madrid: A fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren # SportMedia
Ionuț Radu a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din carieră în partida pe care Celta Vigo a câștigat-o pe Santiago Bernabéu, scor 2-0, contra lui Real Madrid. Portarul român a avut nu mai puțin de 7 intervenții salvatoare și a fost desemnat omul meciului de presa din Spania. „Celta Vigo are un portar … The post Ionuț Radu a făcut un meci mare contra lui Real Madrid: A fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren appeared first on spotmedia.ro.
Daniel Pancu a anunțat mai multe plecări importante de la CFR Cluj după remiza cu Universitatea Craiova. Antrenorul lui CFR Cluj a transmis că ardelenii se vor despărți de mai mulți jucători cunoscuți în iarnă. Printre cei care ar putea pleca se află Louis Munteanu, Kurt Zouma și Marcus Coco. ”Este foarte posibil, s-a scris … The post Plecări de la CFR Cluj: Daniel Pancu a făcut anunțul așteptat de fanii ardelenilor appeared first on spotmedia.ro.
FCSB îi poate pierde în iarnă pe antrenorul Elias Charalambous și pe portarul Ștefan Târnovanu. Cei doi sunt doriți în Cehia, de Sparta Praga, conform informațiilor publicate în presa din această țară. Elias Charalambous a mai fost dorit de Sparta Praga și în vară, când a mai avut o ofertă de la Legia Varșovia. De … The post Surpriză la FCSB: Charalambous și Târnovanu, doriți la pachet în străinătate appeared first on spotmedia.ro.
Pădurile României produc mai mult lemn ca media europeană, dar uscarea arborilor devine o problemă tot mai mare # SportMedia
Pădurile României au crescut semnificativ în ultimii ani, atât ca suprafață, cât și ca volum de lemn, potrivit celor mai recente date ale Inventarului Forestier Național. Suprafața pădurilor, a vegetației forestiere și a terenurilor cu arbori este mai mare cu aproximativ 500.000 de hectare, un salt apropiat de suprafața terenurilor agricole pierdute între 2010 și … The post Pădurile României produc mai mult lemn ca media europeană, dar uscarea arborilor devine o problemă tot mai mare appeared first on spotmedia.ro.
Alertă aeriană în Olanda: Două avioane F-35 ridicate de urgență pentru a urmări o aeronavă neidentificată # SportMedia
Forțele Aeriene Regale ale Ţărilor de Jos au ridicat duminică dimineață două avioane de vânătoare F-35 de la baza aeriană Volkel, după ce o aeronavă neidentificată a intrat în spațiul aerian olandez fără identificare corespunzătoare, a anunțat Ministerul Apărării. Operațiunea a fost declanșată în cadrul procedurii de alertă rapidă, cunoscută sub numele de Quick Reaction … The post Alertă aeriană în Olanda: Două avioane F-35 ridicate de urgență pentru a urmări o aeronavă neidentificată appeared first on spotmedia.ro.
Presa maghiară despre alegerile de la București: Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar # SportMedia
Presa maghiară a relatat pe larg despre alegerile de la București. Publicațiile ţării vecine au ales titluri care subliniază prezența scăzută la vot și impactul politic al victoriei lui Ciprian Ciucu. Economx.hu a ales un titlu direct despre alegerile de la București: „Vecinii au decis: aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”. … The post Presa maghiară despre alegerile de la București: Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar appeared first on spotmedia.ro.
Bucureștenii activi, cei care s-au speriat că AUR ar fi putut câștiga capitala, au dat un vot geopolitic. Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat detașat alegerile pentru funcția de primar general. Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Bucureștiului cu 36,16%, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu 21,94%. Social-democratul Daniel Băluță a obținut 20,51%, deputatul USR Cătălin Drulă 13,90% … The post Ciprian Ciucu, votul disperării și ce joc face Nicușor Dan appeared first on spotmedia.ro.
Un jucător de la FCSB susține că este accidentat de câteva etape, dar testele medicale nu indică nicio problemă. FCSB nu a mai contat pe Dennis Politic în ultimele partide, deoarece jucătorul susține că este accidentat. Politic a fost pe bancă la meciul cu UTA Arad, dar nu a prins niciun minut, deoarece a invocat … The post Accidentare invizibilă pentru un star de la FCSB: Testele nu indică nicio problemă appeared first on spotmedia.ro.
Bucureștiul are un nou primar general, iar numele lui este Ciprian Ciucu. Acum un an, după fiascoul alegerilor prezidențiale, dacă ar fi spus cineva că România va avea președinte pe Nicușor Dan, premier pe Ilie Bolojan și primar general pe Ciprian Ciucu, ar fi fost catalogat rapid drept idealist naiv. Și, totuși, realitatea politică a … The post Să nu ne îmbătăm cu… Ciucu appeared first on spotmedia.ro.
